DHA YURT BÜLTENİ 5

Bu kent merkezinde trafik sinyalizasyon lambası yok

TÜİK, \'2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması\'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, İl Trafik Komisyonu’nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Buna rağmen Sinop\'ta araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.

TÜİK, \'2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması\'na göre yüzde 77.7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, 1998 yılında İl Trafik Komisyonu’nca alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambalarının kaldırılması yönünde karar alındı. Karar, gereği kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Kent merkezi dışındaki Korucuk Mahallesi’nde yer alan hastane girişinde ise tek trafik sinyalizasyon lambası giriş çıkışları düzenlemek için yerinde bırakıldı. Sinop’ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.

BELEDİYE BAŞKANI: BU BİR MEDENİYET GÖSTERGESİDİR

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kent merkezinde hiç trafik ışığı bulunmadığını belirterek bundan son derece mutlu olduğunu söyledi. Ergül, \"Sinop’ta 1 tane trafik lambası var oda trafik lambası sayılmaz. Bir kavşakta, hastaneye giriş-çıkışı kontrol etmek için yapılan bir uygulama. Sinop kent merkezinde hiç trafik ışığı yok. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bir medeniyet göstergesidir. Bu durum insanların birbirine ne kadar saygılı ve ölçülü davrandığını gösteriyor. Sinop’ta geziyorsanız yoldan karşıdan karşıya geçerken kesinlikle araçlar durur ve yol verir. Trafik ışığı varmış gibi. Eğer, Sinop’ta siz karşıdan karşıya geçerken size yol vermeyen bir araç varsa o araç sürücüsü, Sinoplu değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Sinop’un bu özelliği müthiş hoşuma gidiyor. Zaten kentimiz mutlu bir kent. Mutlu kentin göstergelerinden biride trafik sinyalizasyon lambalarının olmamasıdır\" dedi.

Pancar üreticileri alımın hızlanması ve fiyat iyileştirmesini bekliyor

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri alımların hızlanmasını ve fiyatların iyileştirilmesini bekliyor.

Sandıklı merkez ve köylerinde yaklaşık 1200 üretici şeker pancarı sökümüne devam ediyor. Geçen yıl ilçede 145 bin ton pancar elde edilirken, bu yıl 160 bin ton civarında rekolte bekleniyor. İlçe merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümü randevu sistemiyle yapılırken, günde 1500 ton pancar alımına izin veriliyor. İlçede bulunan 4 kantarın ise kasım ayının 1\'inde şeker pancarı alımı yapması bekleniyor. Şeker pancarı alımının geç kaldığını savunan üreticiler, tarlalarına başka bir ürün ekmek için söktükleri şeker pancarlarını boş arazilere dökerek fabrikanın alım yapacağı günü bekliyor. Geçen yıllarda söküm işlemlerinin ve kantarların daha erken yapıldığını kaydeden üreticiler, kantarların bir an önce açılarak alımın hızlanmasını istedi. Maliyetlerin de oldukça yükseldiğini anlatan üreticiler, fiyatların iyileştirilmemesi ve alımların aksaması durumunda gelecek yıllarda şeker pancarı ekmeyeceklerini söyledi.

\'PANCARIN TESLİM OLMASI LAZIM\'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, \"Şeker pancarı fabrikaları özelleşince kantarların açılması geç kaldı. Üretici nakliye için kamyon bulamayınca sorun olmaya başladı. Bu tarlaların da bir an önce boşalması lazım. Pancarın teslim olması lazım. Önümüz kışa gidiyor. Bize kantarların 1 Kasım\'da açılacağı bildirildi. Çiftçi sözleşmeyi Türk Şeker ile yaptı. Daha sonra el değiştirdi. El değiştirince anlaşmadaki aynı hakların devam etmesi lazım. Önümüzdeki sene firma, \'Ben şunları şunları yapacağım\' demesi lazım. Çiftçi de işine gelirse ekmesi lazım\" dedi.

\'PARA KAZANAMAZSAK TOPRAĞI TERK ETMEYE BAŞLARIZ\'

Geçen yılki enflasyona göre kilogramı 23 kuruştan açıklanan pancar alımının çiftçiyi kurtarmayacağını vurgulayan Süleyman Yıldız, \"Çiftçi 30 kuruşun altında pancar parasını alırsa zarar eder. O zaman şeker de ülke genelinde bir sorun olur. Nakliyeci de sorun, kamyon bulamıyoruz. Biz o yüzden diyoruz kantarları açın kardeşim. Hiç olmazsa kantarlara teslim edelim. O zaman şeker firması kamyonları göndersin biz yine sökeriz. Bizim de para kazanılacak duruma getirilmemiz lazım. Biz para kazanamazsak toprağı terk etmeye başlarız\" diye konuştu.

\'YENİ YILDA PANCAR EKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ\'

Ülfeciler köyünde pancar üreticisi İbrahim Kırkpınar, zor şartlarda pancar yetiştirmeye çalıştıklarını anlatırken, şöyle dedi:

\"Teslimi konusunda fabrikaya göndermek çok zor oluyor. Kamyon buluyoruz, hava şartları uygun değil. Hava şartları uygun oluyor, kamyon bulamıyoruz. Söktüğüm pancarları ben şu anda köy meydanına silo yapmaktayım. Geçen yıl bu tarihlerde pancarımı söküp bitirmiştim. Fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Gübre ve mazot çok pahalandığı için bu şartlarda üretim yapsak da para kazanamayız. Ben ve bütün arkadaşlarım yeni yılda pancar ekmeyi düşünmüyoruz.\"

\'PANCAR SİLO YAPTIĞIMIZ YERDE FİRE VERECEK, ÇÜRÜYECEK\'

Oda köyünden şeker pancarı üreticisi Ali İhsan Uğur da \"Tarladan çıkardığımız pancarları çayıra silo yapıyoruz. Verilen fiyat zaten düşük. Şeker oranları düşük. Kamyona sarıp gönderiyoruz. Şeker oranları 11, 12, 13 şeklinde geliyor. Mecburen çayıra dökmek zorundayız. Kantarlar açık değil. Fabrikaya göndermek için kamyon verilmiyor. Ben ayın 15\'inden beri kamyon bekliyorum. Sıraya yazıldım. Ayın 26 ya da 27\'sinde verilecek deniyor. Hani nerede? Pancar silo yaptığımız yerde fire verecek, çürüyecek. Tarladan da çıkarmak zorundayız. Çünkü yerine ekin ekeceğiz\" dedi.

Burdur\'da İstiklâl Uğruna Kahramanlar Otağı gösterisi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu tarafından \'İstiklâl Uğrunda Kahramanlar Otağı\' adlı tiyatral gösteri sunuldu.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen etkinliği MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Muzaffer Tekin, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü öğretim görevlisi Hakan Acar, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Akademik Danışmanı öğretim görevlisi Raşit Acar ile akademisyenler ve öğrenciler izledi.

Raşit Acar, \"Bugün burada toplanmamıza vesile olan şanlı ecdadımızı, tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyor ve tarihin kahramanlarıyla tarihe yolculuk yapmamızda bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

Programda topluluk öğrencileri tarafından şiirler eşliğinde Türk tarihindeki şehitlerin hayatlarından kesitler sunuldu.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı program sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde yürüttüğü operasyonda şehit olan Bucaklı Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın kardeşi Baha Çalışkan tarafından topluluk üyelerine Türk bayrağı hediye edildi.

Afyonkarahisar tarihi ve kültürü 108 yıllık binada canlandı

AFYONKARAHİSAR\'da 108 yıllık bina restore edilerek geçen yıl Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi adıyla hizmete açıldı. Vatandaşların bağışladığı eserlerin sergilendiği binada, kent tarihi, kültürü ve mutfağı canlandırıldı. Bina, 1 yılda 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Afyonkarahisar Belediyesi\'nin tarihi yapılara sahip çıkmak adına restore ettiği ve geçen yıl hizmete açtığı 108 yıllık binadaki Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi\'nde vatandaşlar tarafından bağışlanan eserler yeniden canlandı. Afyonkarahisar\'ın yöresel ve kültürel miraslarının sergilendiği 1054 metrekare alana sahip tarihi binayı 1 yılda 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Gelin odası, keçe ve lokum yapım odalarıyla eski mutfak canlandırma odaları ve günlük yaşama dair mekanların bir arada olduğu Kültür ve Sanatevi\'nde, kültürel değerlere ait objeler silikon heykellerle canlandırıldı.

108 YAŞINDA YAŞAYAN BİR HAZİNE

Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi sorumlusu Hakan Sivritepe, binanın 1910 yılında Cafer Genelioğlu tarafından inşa ettirildiğini söyledi. Yapının 108 yaşında bir hazine olduğunu vurgulayan Sivritepe, \"Konağımız son Osmanlı dönemine ait mimari eser özelliğine sahip. Altı taş, üstü kerpiç, yarı ahşap yarı kagir yapıya sahiptir. Konağımız 1958 yılından sonra ev sahibi vefat ettikten sonra kiraya veriliyor. Daha sonra 6 farklı aile konağımızda kiraya geçiyor. 4 aile ev, 2 aile ise esnaf olarak kiraya geçiyor. Toplamda 6 farklı aile kiraya geçmiş oluyor. En son 2013 yılında belediyemiz konağı satın aldı. 2015 yılında restorasyon süreci başlıyor. 2017 yılında da Kültür ve Sanatevi olarak hizmete açıldı\" dedi.

AMAÇ AFYONKARAHİSAR\'IN KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK

Afyonkarahisar\'ın kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak için açılan kültür ve sanatevinin içerisinde geleneğin yaşatıldığı objelerin yer aldığını belirten Sivritepe, \"Buradaki gaye Afyonkarahisar\'ın kültür ve sanatını gelen ziyaretçilere tanıtmaktır. Yurt içi ve yurt dışından uluslararası gruplarımız da geliyor. Amacımız bunlara Afyonkarahisar\'ı tanıtmak. Yöresel mutfağımızdan Afyonkarahisar evlenme geleneklerine, günlük yaşam odamızdan oturma odamıza, baş odamızdan geleneksel el sanatlarından keçeciliğe, Afyon lokumuna, haşhaşına ve kaymağına kadar bölümlerimiz var. Gelen ziyaretçilerimize Afyonkarahisar\'la alakalı kültürlerimizi tanıtıyoruz\" diye konuştu.

10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

2017 yılı ağustos ayında açıldıklarını ve şu ana kadar gelen ziyaretçi sayısının 10 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Sivritepe, her geçen gün ziyaretçi sayının arttığına işaret etti. Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi\'ndeki tüm materyallerin Afyonkarahisar halkı tarafından bağış olarak toplandığının altını çizen Sivritepe, şöyle dedi:

\"Biz de burada toplanılan materyalleri sergiliyoruz. Buradaki materyalleri vatandaşlarımız hiçbir karşılık almadan verdi. Materyal veren vatandaşlarımızın isimlerini yazıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz de materyal bağışlayan vatandaşlarımıza dua ediyor. Biz de burada onlardan topladığımız materyalleri tek tek sergiliyoruz. 7\'den 77\'ye herkese tanıtıyoruz. Çocuklarımıza buradaki materyalleri tanıtıyoruz. 70 yaşındaki insan da geldiğinde buradaki materyalleri inceliyor ve konağı geziyor. Bazı vatandaşlarımız ise duygulanıyor. O günleri yaşıyor. Gelen ziyaretçilerimize materyallerimizi tek tek tanıtıyoruz. O zamanki kültürü ve tarihi ambiyansı yaşatmaya çalışıyoruz.\"

YEMEKLER DE TANITILIYOR

Binada yöresel mutfak odası bulunduğunu anlatan Hakan Sivritepe, \"Bu mutfağımızda Afyonkarahisar ile özdeşleşen birbirinden lezzetli yemekleri tanıtıyoruz. Kavurmalı Afyon kebabından ilibata dolmamıza, yaprak sarmamızdan tarhana çorbamıza, hamur işlerimiz ve ağzı açık, bükme, katmer ve patatesli Afyon ekmeğimizi tanıtıyoruz. Afyonkarahisar\'ımızın sıra yemek kültürü vardır ve ondan bahsediyoruz. Bu yemeklerimizi de açacağımız restoranda ziyaretçilerimiz tadına bakabilecek\" dedi.

\'ODALAR BİLE ŞİMDİKİ MİMARLARA TAŞ ÇIKARTIR\'

Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi\'ni ziyaret eden Havva Çoban, Denizli\'den geldiğini söyledi. Kültür ve Sanatevi\'ne hayran kaldığını anlatan Çoban, \"Tarihe ve eskilere hayranlığımız baki. Odalar bile şimdiki mimarlara taş çıkartacak şekilde ayrıntılı çok hoşuma gitti\" dedi.

\'100 YIL ÖNCEKİ HAVAYI HİSSETTİM\'

Aksaray\'dan Afyonkarahisar\'a üniversite eğitimine gelen Reyhan Nisa Çile de kültür ve sanat evinin güzel bir çalışmayla hizmete açılmasının önemli olduğunu söyledi. Çile, \"Tarihi yerleri gezmeyi seviyorum zaten. Kültürel hayatı da geldiğim şehre benziyor. Buradaki çalışma gerçekten güzel. Burada 100 yıl önceki o havayı hissettiğimi söyleyebilirim. Kapıları açarken bile harika. Burada her şey düşünülmüş. Bağışlar arasında 100 yıllık eşyalar var. O zamanki yaşantıyı anlamamıza yardımcı oluyor gerçekten. Özellikle genç arkadaşlarımızın gelmesi daha iyi olur\" diye konuştu.

Kemer\'de kampa giren güzellerden \"We love Turkey\" mesajı

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kampa giren Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nın kraliçe adayları final hazırlıklarını sürdürdü. Kamp yaptıkları otelin havuz başında ve sahilde bikini ve gece kıyafetleriyle objektif karşısına geçen güzeller \"We love Turkey\" mesajı verdi.

Kemer\'de bu yıl 1\'incisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 23 ülkeden gelen kraliçe adayları, Kiriş Mahallesi\'ndeki bir otelde kampa girdi. 26 Ekim\'de gerçekleştirilecek final gecesinde kraliçe tacını takabilmek için hazırlık yapan güzeller, çalışmalardan arta kalan boş zamanlarında ise Antalya\'nın önemli bölgelerini ziyaret etti.

Antalya\'da çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, takipçilerini Türkiye\'ye ve Kemer\'e davet eden güzeller, otelin havuz başında ve sahilde gece kıyafetiyle bikinilerle poz verdi. Antalya\'ya ve Kemer\'e hayran kalan güzeller \"We love Turkey\" dedi. Global Model of The World Güzellik Yarışması\'na katılan adaylar, 26 Ekim\'de yapılacak olan özel galada bikini, gece kıyafeti ve yöresel kıyafetlerle sahneye çıkacak.

Yarışmanın organizatörlüğünü yapan eski model Rus Yulia Pavlikova, \"Birincisini düzenlediğiniz Global Model of The World Güzellik Yarışması\'nı Kemer\'de yapıyoruz. 18 Ekim\'de başladığımız kamp 26 Ekim günü yapacağımız finalle tamamlanacak. Herkesi final gecesinde görmekten mutluluk duyacağız\" dedi.

