DHA YURT BÜLTENİ 5

\'Nusret-2018 Davet Tatbikatı\' başladı

TÜRKİYE’nin ev sahipliğini yaptığı, NATO ve Türkiye’nin Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uçar ve yüzer birliklerinin katıldığı ‘Nusret-2018 Davet Tatbikatı’ İzmir Körfezi’nde başladı.

Türkiye’nin \'Nusret-2018 Davet Tatbikatı\'nın tanıtım brifingi Alsancak Limanı’nda, TCG Bayraktar gemisinde yapıldı. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ve NATO\'da görevli komutanlar katıldı. Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, tatbikat hakkında bilgiler verdi. Nusret Davet Tatbikatı’nın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirten Veyisoğlu şunları söyledi:

\"Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, Nusret-2018 Davet Tatbikatı\'nın karşılıklı iş birliğine ve birlikte çalışabilirliğine olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığınca TCG Bayraktar gemisinde teşkil edilecek tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecektir. Tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edilecek. Birinci safha, liman eğitimleri ile hava ve su üstü unsurları tarafından icra edilecek mayın döküş harekatını içermekte. İkinci safha, mayın karşı tedbirleri harekatının icra edileceği safha. Bu safhada tatbikatın birinci safhasında dökülen eğitim mayınları, mayın avlama gemileri tarafından sonarlar ile tespit edilecek, mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince insansız otonom su altı araçları tespit ve teşhis maksadıyla etkinlikle kullanılacak. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecek. Nusret-2018 Davet Tatbikatı üçüncü safha faaliyetleri kapsamında denizde fotoğraf çekimi, tatbikat değerlendirme toplantısı ile İzmir Limanı ziyareti kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetler icra edilecek.\"

\'MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR\'

Tatbikatın ismini 1915 yılında Çanakkale Boğazına döktüğü 26 mayınla Birinci Dünya Savaşı\'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi\'nden aldığını ifade eden Veyisoğlu, bu harekatın halen Belçika\'daki NATO mayın harbi mükemmeliyet merkezinde örnek mayın döküş harekatı olarak öğretildiğini söyledi. Veyisoğlu, tatbikatın 25 Ekim’e kadar İzmir Körfezi’nde devam edeceğini belirtti.

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde, savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve fiili gösterimleri yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Brifinge katılanlardan görüntü

- Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

======================================

Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

KONYA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Konya merkezli operasyon için harekete geçti. Konya, Antalya ve Gaziantep\'te belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekât polislerinin de katıldığı baskınlar sırasında drone da kullanıldı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ise 2 kilogram esrar, 200 gram eroin, 481 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Görüntü dökümü:

---------------------------

- Özel harekat polislerinin evlere baskını

- Evlerden çıkan tüfek ve uyuşturucudan detay

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

(KJ:Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))



======================================

Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi

ADANA\'da yıkılan bir apartmanın molozları içinde yaşadığı iddia edilen A.Y. (16), A.Y. (16), A.D. (15) ve A.K.(16), polis tarafından bulundukları yerden alınıp, ailelerine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi\'nde yıkık bir binanın molozları arasında 4 çocuğun yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, A.Y., A.Y., A.D. ve A.K.\'yi bulunduğu yerden alıp Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürdü. Burada karınları doyurulan 4 çocuğun evlerine aralıklı olarak gittiği bunun dışında molozların içinde yaşadığı tespit edildi. Çocuklara daha önce mendil satmak ve otomobil camı silmekten işlem yapıldığı da belirlendi. Çocuklar daha sonra çağrılan ailelerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Çocukların konuşması

- Polisin çocuklarla konuşması

- Çocukların polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

SÜRE: 55\" BOYUT:101 mb



===============================

Şanlıurfa\'da yoksullara nar dağıtıldı

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında yetiştirilen narları yoksul ailelere dağıtılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Şehit Nusret Fidanlığı\'nda yetiştirilen organik meyveler her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan fidanlıktaki meyveler paketlenerek önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. GAP Vadisi içerisinde yer alan fidanlığın her türlü bakımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Şube Müdürlüğü hasadını yaptığı meyveleri toplayarak paketliyor. Ardından fidanlığa gelen araçlara yüklenen meyveler, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere naklediliyor. Her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi\'nin çalışması vatandaşlardan da memnuniyetle karşılanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi\'nin talimatlarıyla meyvelerin dar gelirli ailelere dağıtıldığını söyleyen Park Bahçeler Dairesi Başkanı İmam Katı, \"Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın meyve fidanlığında nar hasadına başladık. Yaklaşık bin 200 adet nar ağacından hasat yapılmaya başladı. Toplanan meyveler Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından daha önceden tespit edilen dar gelirli ailelere teslim edilecektir. Bunun yanı sıra yazın da 7 buçuk ton üzüm hasat zamanında da toplanan üzümler dar gelirli ailelere teslim edilmişti\" dedi.

200 bin metrekarelik bir alana sahip olan fidanlıkta; üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Fidanlıkta toplanan narlar

- Paketlenen narlar adresleri belli olan yoksul ailelere dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

250 MB



======================================

Bitlis\'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesine bağlı 10 köyde, ikinci bir emre kadar her gün 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, bölgede PKK\'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiğini, bu nedenle Hizan ilçesine bağlı 10 köyde 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarının kısıtlanmayacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit, Doyumlu köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ)mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18.00\'den itibaren (her gün 18.00-07.00 saatleri arasında) (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.\"