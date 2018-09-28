DHA YURT BÜLTENİ 5

24 yıldır şehit oğlunu bekliyor

KUZEY Irak sınırında 1994\'de şehit olan ve naaşı bulunamayan jandarma uzman onbaşı Tayfun Özaksoy\'un Niğde\'de yaşayan annesi Ayşeana Özaksoy, her gün şehit oğlunun geleceği ümidiyle yaşadığını söyledi.

1994 yılında Terör Örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen uzman onbaşı Tayfun Özaksoy\'ın naaşı üzerinden yıllar geçmesine rağmen bulunamadı. 24 yıldır büyük umutlarla bekleyen anne Ayşeana Özaksoy, oğlu için hazırlanan mezara sarılıp, dualar ediyor.

Şehit oğlunun acı haberinden sonra cenazesinin bulunamadığını bilgisinin kendilerine verildiğini anlatan anne Özaksoy, \"Şehit haberlerinin ardından eve yakınlarımız telefon açıp Tayfun\'u sorunca içimize kuşku düştü. Aradan çok geçmeden eve gelen jandarma, acı haberi bizlere verdi. Babasına çocuğunuz şehit ama naaşı bulunamadı dediler. Bir şehit askerin postalı bile bırakılmaz diye biliyoruz bizler. Nerede o zaman şehitse? \'Yaralı\' dediler, \'uçurumdan uçtu\' dediler. \'Çok aradık bulamadık\' dediler. En sonunda gerçek şehit uçar, uçmuş dediler. Tabi bu bize mantıksız geldi. Biz kendi imkanlarımızla da arattık, yine bulamadık. En son oğlumla operasyona çıkmadan önce telefonda görüştük. \'Anne siz beni aramayın, ben sizi ararım operasyona gidiyorum bulamazsınız\' dedi. Gerçekten 24 yıldır bulamadık\" dedi.

24 YILDIR BEKLİYORUM

Oğlu için hazırlanan mezarı hergün ziyaret ettiğini söyleyen Özaksoy, şunları söyledi: \"Oğlumun şehit olup bulunamamasından 24 yıl geçmesine rağmen ben hala beklerim. Çocuğum keşke bulunsa da burada olsaydı. Hiç değilse yerini bilirdim, gelir böyle taşını severdim. Şimdi de mezarını seviyorum ama biliyorum içi boş, içinde çocuğum yok. En azından içinde olsaydı bir nebzede olsa içim soğurdu. Oğlumun naaşının bulunmaması bizlere ikinci bir acı yaşatsa da rabbim sabrını veriyor. Her çalan kapıda, her çalan telefonda \'ondan bir haber mi var\' diyerek bekliyorum. Oğlumun acısını da bu vatan için şehit olduğunu da hiç unutmayacağım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Niğde Şehitliğinin havadan görüntüsü

-Şehit annesi Ayşeana Özaksoy\'un oğlunun sembolik mezarına gelişi

-Mezarını sevmesi

-Ayşeana Özaksoy ile şehitlikte röportaj

-Şehitlik Anıtından görüntü

-Şehit annesi oğlunun evdeki resimlerini göstermesi

-Ayşeana Özaksoy ile evde röportaj

SÜRE: 06\'25\" BOYUT: 197 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

=============

Yaktığı kadını, arabadan böyle attı... Dehşet anları kamerada



Berktuğ ÖNCÜ - BURSA, (DHA) - BURSA\'da meydana gelen olayda, Ümit V.\'nin, otomobilde sevgilisini yaktıktan sonra arabadan sokağa atma anları cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde pazar günü meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç\'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi\'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini, Vatansever\'in üzerine dökerek ateşe Ümit V. yanan kadını araçtan atarak kaçtı.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çıplak halde yol ortasında atılan kadının üzeri örtüldükten sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever\'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde bulunan Yanık Ünitesi\'nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Kocaeli\'ye sevk edildi. Talihsiz kadın dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşanını yitirdiBu arada Volkan V.\'nin, sevgilisini araç içersinde yaktıktan sonra çıplak şekilde sokak ortasına atıp kaçma anı bu sırada yoldang eçmekte olan araçtakiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

======================================

FETÖ\'nün 6 askeri imamı adliyeye gönderildi

Kayseri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile FETÖ\'nün Askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 3 gün önce yapılan operasyonla yakalanan aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubaylarında bulunduğu 6 kişi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü (KOM) Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 3 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yaptığı çalışma neticesinde mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan adli tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına altındaki şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Firari olan 4 Askeri imamın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Yakalanan 6 kişinin sağlık kontrolü için getirilişi

- Hastane detay görüntü

- Sağlık kontrollerinin ardından polis aracına bindirilmeleri

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/Kayseri(DHA)

1 dakika 15 saniye /140 MB



===================

Millet kıraathanesi yapılacak uçak, gece nakledilecek

TRABZON Havalimanı\'na 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilmesiyle de Yomra Belediyesi\'ne tahsis edilen uçağın gövdesinin nakil işlemine geçilecek. \'Millet kıraathanesi\' hizmeti verecek uçağın, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından, profesyonel bir ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR\'a yüklenerek bu gece ya da yarın gece saatlerinde kara yoluyla Yomra\'ya taşınacağı bildirildi. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu\'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da TIR\'ın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, yabancı sigorta şirketince, 9\'u Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisi eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi ve uçak yoluyla İngiltere\'ye gönderildi.

TAHSİS ONAYLANDI

Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü\'nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi\'ne tahsisini onayladığını duyurdu.

GECE TAŞINACAK

Millet kıraathanesi olarak tahsisi onanan uçağın Yomra ilçesine naklinin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılar ortaya çıktı. İlçenin Karadeniz kıyısındaki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'nda uçağın konulacağı alanda çevre düzenlemesi başlatılırken, uçağın havalimanından nakli için başlatılan ön çalışmalarda da sona gelindi. Oluşturulan profesyonel ekiple başlatılacak çalışmalarla TIR\'a yüklenerek kara yoluyla ilçeye taşınacak uçağın, kanat söküm işleminin tamamlanmasının ardından bu gece ya da yarın gece saatlerinde taşınacağı belirtildi. Yaklaşık 15 kilometre taşınarak hizmet vereceği alana götürülecek uçağın, Karadeniz Sahil Yolu\'nun ters şeridinden kontrollü nakledileceği belirtildi. Güzergâhta bulunan 8 yaya üst geçidinden birinin ise sökülmesi ya da aracın tekerlerindeki havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılıp uçağın buradan geçirilmesi de planlandı. Gece saatlerinde planlanan nakil sırasında ise sahil yolunun ulaşıma kontrollü kapatılacağı kaydedildi.

\'BAŞARILI BİR NAKİL HEDEFLİYORUZ\'

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın ilçeye nakline ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve nakil işlemini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Sağıroğlu, şöyle dedi:

\"Uçağın teknik aksamlarının söküm işlemi tamamlandı. Uçağın ilçemize nakli için gerekli hazırlık ve ön çalışmalarımızı büyük oranda tamladık. Ekiplerce uçağın kanat kısmının söküm işlemi sürüyor. Kanat söküm işlemi bugün mü ya da yarın mı biter, henüz netlik kazanmadı. Kanat sökümünün ardından nakil işlemine başlayacağız. Uçağın taşınacağı alana 15 kilometrelik bir mesafe var. Uçağın, taşınacağı aracın dorsesinin yerden yüksekliği de 70 santimetredir. Güzergâhta, yüksekliği en düşük üst geçide gelindiğinde dorsenin tekerlerinin havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılacak ve böylece sorun olmadan bu noktadan da geçilmesi ön görülüyor. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda Karayolları yetkilileriyle konuşup, 1 yaya üst geçidi sökülmesi gerekir mi, ona da bakacağız. Yaklaşık 18 ton ağırlığındaki uçağımızı gece yükleyeceğimiz araçla ilçemize nakletmeyi planlıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//// ARŞİV

Uçağın kurtarılma görüntüleri

Uçağın aporondaki görüntüleri

Uçağın teknik aksamı söküm işlemi

Uçağın konulacağı alan

Detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)



========================

Kont Dracula\'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi için proje

EFLAK Beyliği Prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu öne sürülen ve restorasyon çalışması gerçekleştirilen tarihi Tokat Kalesi turizme kazandırılacak. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Tokat Kalesi\'nin turizme kazandırılması yönünde başlatılan proje çalışmalarının, kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

Tokat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi\'nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restore çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında sona eren çalışmaların ikinci etabı 2.5 ay önce başladı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak, kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı. 3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak, 2 zindan bulundu. Zindanlardan birinde, 1431-76 yılları arasında yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu ileri sürüldü.

Tokat Kalesinin kesin tarihinin bilinmediğini ifade eden Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır, \"Son yapılan çalışmalarda Perslere kadar uzandığını söylememiz mümkün. Buda Milattan önce 2 bin yıllarda bu bölgenin kale olarak kullanılmasının göstermesi açısından önemli bir değer. Kale, Persler, Hititler, daha sonra Roma, Bizans, Danişmedli, Selçuklu, Osmanlı olarak günümüze kadar gelmiş. Kalenin fiziki ve coğrafi konumu, bölgeye hâkimliği öne çıkmış. Burada kurulan bir garnizon ile güvenlik kurulmaya çalışılmış. Özellikle Roma döneminde gelindiğinde bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Roma medeniyetin en önemli özelliklerinde bir tanesi yoldur. Yol güvenliği ve ulaklarıdır. Tokat Kalesi\'de bu ana garnizonlardan bir tanesidir. Tokat ile Roma\'yı 2 ayda kat eden atlıların olduğu söyleniyor. Fatih döneminde ise Karakübrüğü tesis edilmiş. Doğudan gelip Avrupa\'ya gitmek isteyen bütün kervanlar Tokat\'a uğramak zorundaydı. Çok ciddi bir hareket vardı. Onun içinde bir güvenlik lazımdı. Bu kalede o zaman yine askeri garnizon olarak hizmet vermiş\" dedi.

\'KAZIKLI VOYVODA TOKAT\'TA 4 YIL KALDI\'

Kont Drucala\'nın Tokat\'ta 4 yıl kadar kaldığını söyleyen Çakır, \"Bugünkü Romanya, o zaman ki Osmanlı\'nın Eflak vilayetinin beyinin oğludur. Kont Dracula o zamanlar Edirne\'deki sarayda Fatih ile birlikte büyüdü. Ancak daha sonra, Fatih tahta çıktıktan sonra bunu çevreleri rahat bırakmamış, fitne sokmuşlardır. Fatih, Kont Drucala\'yı yani bilinen deyimiyle Kazıklı Voyvoda\'yı zorunlu ikamete Tokat\'ta göndermiştir. Zaman zaman kalede tutulduğu, zaman zaman da şehirde bir konakta yaşadığı bilinmektedir. Tokat\'ta ki yaşam süresi 4 yıl kadardır\" diye konuştu.

\'YENİ PROJE HAZIRLANIYOR\'

600 gün sürecek olan restorasyon projesi hazırlığı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çakır, \"Kalemizle ilgili olarak Afet müdürlüğümüzün yaptığı bir proje var. Ayrıca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne hazırlatılan proje çerçevesinde kalenin dış surları, dehlizler, yapı toprak altında kalmış göremediğimiz yapı elemanlarını araştıran bir projede uygulandı, bu sene raporunu bekliyoruz. O raporlar ışığında restorasyon birleştirilecek. Belediyenin de kale eteğindeki yerleşim yerlerini afet bölgesinin yeniden dönüştürülmesini sağladıktan sonra çok güzel bir konuma kavuşacak. Ama şimdilik biz restorasyon ve güçlendirme projesinin bitmesini bekliyoruz. Kalemiz şehrimiz için en önemli teras ve seyir noktası. Şu anki haliyle bile oldukça yoğun bir ziyaretçisi var. Bizim hayalimiz kalede sosyal donatı alanlarını oluşturmak, içindeki yapıları ona göre işlevlendirmek. Tokat Kalesi\'nin kendi tarihini bütün geçmişi ile birlikte gün yüzüne çıkartmak ve onu anlatabileceğimiz mekanlar oluşturmak temel hedefimiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kalenin drone görüntüleri

-Kaleden genel görünütler

-Kültürv e Turizm müdürünün açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(640 mb)

====================

Eskişehir\'de doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Eyüp KELEBEK / İNÖNÜ,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesinde tek katlı bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu evde Salim Taştan (58) ve eşi Hatice Taştan (54) hafif şekilde yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Orta Mahalle Karapınar Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre gaz sızıntı sonucunda Salim Taştan, Hatice Taştan ve oğulları Özcan Taştan\'ın oturduğu tek katlı evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlamada Salim Taştan ve eşi Hatice Taştan hafif şekilde ellerinden yaralandı. Özcan Taştan ise yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını İnönü Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahalede bulunarak söndürdü. Yaralı Taştan çifti, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde büyük maddi hasarın oluştuğu patlamaya ilgili soruşturma başlatıldı.

(Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilmiş görüntünde,patlamanın olduğu evin önünde itfaiye ekiplerinin çalışma yapması ve evden dumanların çıkması,

-Yaralıların kaldırıldığı hastanenin acil servisi girişine bir ambulansın gelmesinden çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

Not: Görüntüler \'28 ınonu\'de dogalgaz patlaması esk\' dosyası ile ESKİŞEHİR klasörüne link geçildi.

Boyut: 158.18 MB

Süre: 1 dakika 24 saniye

======================================



Komşu kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

ŞANLIURFA’da dün akşam, birbirine komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2\'ye yükseldi. Yaralı 3 kardeşin tedavisi sürerken, Valilik gerginliğe neden olan kavga nedeniyle vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı.

Osmanlı Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Dağ, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kavganın ardından toplanan bazı kişiler, Suriyelilere ait e ve işyerlerine zarar verdi. Polis, sokaklarda toplanan gruplara tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulunarak, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi süren yaralılardan Mesut Dağ da gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin yakınları hastanede Arapça ağıtlar yaktı ve yaşananlara tepki gösterdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, hastanede tedavisi süren 3 kardeşi ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, yakınlarına başsağlığı diledi.

VALİLİKTEN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Gerginliğin ardından Şanlıurfa Valiliği\'nden yazılı açıklama yapıldı. Vatandaşların sükunete davet edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyoruz.ö

Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemleri tamamlanan Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin cenazeleri de defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu önünde toplananlar

- Kadın Arapça ağıtlar yakması

- Cenaze aracına konulan tabutlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA (DHA)

326MB

======================================

Musluk hırsızları yakalandı

Kayseri\'de, camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları söküp, çaldıktan sonra hurdacıya satan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Garipdost, Pervane, Ömeriye, Meydan ve Arısoy camilerinin tuvaletleri ile şadırvanlarındaki muslukların yerlerinden sökülüp, çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Gece girdikleri camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları sökerek, çaldıktan sonra hurdacıya satan hırsızların Özgür A. (27), Özay A. (21) ve Barışkan I. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 hırsız yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan muslukların bir kısmı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özgür A., Özay A. ve Barışkan I., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

- Musluk hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri

- Hırsızların sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına hırsızların bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/Kayseri(DHA)

3 dakika 12 saniye /102 MB



======================================

Altındaki fiyat artışı gümüşe yaradı

KAYSERİ\'de gümüş işi yapan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşların gümüşe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

27 yıldır gümüş işi ile uğraşan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe talebin arttığını söyledi. Gümüş fiyatlarının altına göre çok uygun olduğunu belirten Demirbozan, \"Altın genelde hediyelik olduğu için fiyatlardaki yüksek rakam gümüşe talebi arttırdı. Gelen müşterilerimiz (Altının fiyatının yüksek oluşu bizim alım gücümüzü azalttı) diyor. Onun için biz genelde özel sipariş ya da burada hazır olan ürünlerimizin üzerine isimlik gibi hediyelikler yapıyoruz\" dedi.

Gümüşteki fiyat artışlarının altına oranla çok düşük olduğunu kaydeden Demirbozan, \"Gümüşte de son 3-4 içinde biraz yükselme olmuştu ama düşüşler başladı. Tabi doların yükselmesinden dolayı işçilik fiyatlarında biraz artış oldu. Tabi bu fiyatlar altına kıyasla çok düşük rakamlar oluyor. Gümüş fiyatları 10 liradan başlıyor işçiliğine göre değişiyor. Gümüşte genellikle bileklik ve kolye tercih ediliyor. O tür hediyelikler kişiye özel olduğu için satışlarımız iyi oluyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Gümüşlerden görüntü

-Gümüşçü Ahmet Demirbozan ile röportaj

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

2 Dakika 41 Saniye / 324 MB

