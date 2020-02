DHA YURT BÜLTENİ 5

1)ŞIRNAK\'TA PKK\'DAN MAYINLI TUZAK: 2 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında, Cudi Dağı Ezmin Tepe bölgesinde keşif, gözetleme amacıyla bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayın, infilak etti. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucu, bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından takviye kuvvetlerin sevk edildiği bölgede, geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

2)HASAT ARTIĞI YER FISTIKLARINI TOPLAMAK İÇİN TARLAYA KOŞTULAR

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde hasadı yapılan tarlaya çocuklarıyla akın eden kadınlar, kışın tüketmek için kova kova yer fıstığı topladı, sap ve yaprakları da hayvanları için çuvallara doldurdu. Suriye sınırındaki Reyhanlı\'da oturanlar, yer fıstığı tarlalarında hasattan kalan artık ürünleri toplayıp kışın tüketiyor. Bölge halkı bu işleme \'Afara\' diyor. Sınırın hemen yanında hasadı yapılan yer fıstığı tarlasına akın eden kadınlar, ellerindeki çapalarla toprağı eşeleyip artık fıstıkları topladı. Hasadın ardından tarlada kalan ve genelde içi boş artık ürünler arasında dolu olanları bulan kadınlara, çocukları da yardım etti. Gün boyu tarlada fıstık toplayan kadınlar, yer fıstığının sap ve yapraklarını da hayvanlar için çuvallara doldurdu.

\'SATIN ALMAK YERİNE TOPLUYORUZ\'

5 çocuk annesi Ayşe Ezer, yer fıstığının kilosunun 10-15 lira arasında olduğunu söyleyerek, \"Satın alacağımıza burada topluyoruz. Kışın kavurup çocuklara yediriyoruz. Genelde 1 çuvalı dolduran evine gider. 4-5 saat tarlada kalıyoruz. Tarladaki sap ve yaprakları da hayvanlar için topluyoruz. Hayvanlar için arpa ve buğday kadar besleyici\" dedi.

YER FISTIĞI TOPLAMAK İÇİN OKULA GİTMEDİLER

Tarlalarda çalışarak aile bütçesine katkı sağlayan 13 yaşındaki Zeynep Demir de \"Kışın yemek için fıstık topluyoruz. Babam bel fıtığı ameliyatı olduğu için çalışamıyor. Ben ve annem çalışıyoruz. 2 gün sonra annemle birlikte Mersin\'e portakal toplamaya gideceğiz\" diye konuştu.

Tarlada annelerine yardım eden amca çocukarı Merve (13), Feride (12) ve Feride Demir de (9) yer fıstığı toplamak için öğretmenlerinden izin alarak okula gitmediklerini söyledi.

3)ANTALYA, BİR HAFTALIĞINA SİNEMA PLATOSUNA DÖNÜŞECEK

TÜRKİYE\'nin en uzun soluklu film festivali \'Uluslararası Antalya Film Festivali\', 29 Eylül\'de 55\'inci kez sinemaseverle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"Uluslararası Antalya Film Festivali\'ni güçlü bir şekilde yapabilmemiz için en önemli muradımız Türk sinemasını desteklemek\" dedi. Türkiye\'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 55\'inci yaşına hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde hazırlıklar tamamlandı. 2\'si yerli, 10 film, ödül için yarışacak. Cem Yılmaz ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek\'in \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\' alacağı festivalde onur ödülleri ise Macar Yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı\'ya verilecek. Festivalin ilk filmi, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi\'nin \'Everybody Knows/Herkes Biliyor\' filmi olacak. Farhadi de Antalya\'da olacak.

KORTEJLE BAŞLIYOR

Festivalin ev sahibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her festivalin ayrı bir heyecanı olduğunu belirterek, festivalin Antalya\'ya güzellik kattığını söyledi. Hazırlıkları tamamladıklarını belirten Türel, \"Festival, kortejle başlayacak. Kortejle Antalyalılar Türkiye\'deki önemli sanatçıları görme şansı yakalayacak. Antalya Film Festivali\'nin korteji, dünyadaki birçok festivalde alışık olmadığımız görüntülere sahne oluyor. Antalyalıların sanatçılarla buluşma noktası oluyor\" dedi.

\'GEÇMİŞE DÖNMEK İSTEMİYORUZ\'

Festivalin jüri başkanının geçen yıl \'Melekler Beyaz Giyer\' filmiyle en iyi film ödülü alan Çinli yönetmen Vivian Qu olacağını belirten Türel, ulusal bölümün kaldırılmasıyla devam eden tartışmalara belediye açısından nokta koyduklarını söyledi. Türel, şöyle devam etti:

\"Uluslararası Antalya Film Festivali\'ni güçlü bir şekilde yapabilmemiz için en önemli muradımız Türk sinemasını desteklemek. Türk sineması olmadığı takdirde uluslararası, güçlü festivali yapamayız. Türk sinemasının takdimi için festivali uluslararası bir yarışma haline getirdik. Geçmişte sinema sektörü içindeki bazı sivil toplum örgütleri, birbirimizi anlamakta zorluk çekmiş olabiliriz. Çünkü önemli değişim ve gelişimler söz konusu. Geçmişteki birtakım hadiselere dönmek doğru değil. Önemli olan bundan sonra ileriye bakmak.\"

BİN KİŞİLİK JÜRİ

Menderes Türel, Türk sinemasında vizyona girmiş ve bağımsız festivallerde gösterilmiş filmlere \'Türkiye Sineması Endüstri Ödülleri\' vermeyi planladıklarını dile getirdi. Türk sinemasında endüstrinin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydeden Türel, \"Genç Türk sinemacılarını uluslararası platformda dünyanın birçok profesyoneliyle bir araya getiriyoruz. Türkiye sinemasından çok geniş katılımlı, belki bin kişilik jürinin değerlendireceği endüstri ödüllerinin verilmesinin hazırlıklarını uzun zamandır sürdürüyoruz. Arama konferansıyla tartışarak bir şekle sokmayı planlıyoruz\" dedi.

Türel, Antalya\'da ulusal ve uluslararası sinemayı seven herkesin buluşacağı bir hafta yaşayacaklarını kaydetti.

4)TIR, ALT GEÇİDE UÇTU: 2 YARALI

KONYA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan demir yüklü TIR\'ı, alt geçide uçtu. Kazada sürücü Bülent Sansar (41) ve yanındaki Mahmut Bilgin (24) yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Ereğli Kavşağı\'nda meydana geldi. Bülent Sansar yönetimindeki 31 PAC 49 plakalı demir yüklü TIR, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, alt geçide uçtu. Şans eseri alt geçitten aracın geçmemesi faciayı önledi. Kazada sürücü Bülent Sansar ile yanındaki Mahmut Bilgin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

5)GENÇ GİRİŞİMCİLER KÜTÜKLERDEN HEDİYELİK EŞYA YAPIYOR

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde yaşayan Uğur Şanlı ile Hamit Cirit’in ağaç kütüklerinden yaptığı kalemlik, mumluk, saat ve avizeler yoğun ilgi görüyor. İnternet üzerinden satış yapan ve şenliklerde stant açarak ekmek paralarını çıkarmaya çalışan gençlerin hedefi ise ileride bir işyeri açmak. Özvatan İlçesi’nde spor eğitmenliği yapan 26 yaşındaki Uğur Şanlı’nın hediyelik süs eşyası yapma merakı 2 yıl önce bir baston sayesinde başladı. Babasının ineklerini otlatırken bir dal parçası bulan Şanlı, bundan yaptığı bastonun ilgi görmesiyle yeteneğini keşfetti.

AĞAÇ KÜTÜKLERİNDEN HEDİYELİK SÜS EŞYALARI YAPIYORLAR

Şanlı, değişik ağaç kütüklerini kullanarak kalemlik, mumluk, isimlik ve saat yaptı. Her geçen gün artan ürün çeşitliliğini tanıtmak için kendine sosyal medya üzerinden bir sayfa açan Uğur Şanlı, gelen olumlu tepkilerin üzerine yaptığı hediyelik süs eşyalarını internet üzerinden satış yapmaya başladı.

Şanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi. “2 yıldan bu yana 300’e yakın ürün ortaya çıkardım. Yaptığım hediyelik süs eşyalarını Özvatan’da düzenlenen şenliklerimizde stant açarak hem tanıttım hem de satışını gerçekleştirdim. Yurtdışına gelen siparişler üzerine sehpalar ve avizeler yaparak gönderdim. Gurbetçiler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Almanya’da stant açmam yönünde dahi teklifte bulundular. Ürünleri ortaya çıkarmak çok zor ve zahmetli, emek istiyor. Yaptığım ürünleri yaparken Ardıç, elma, ceviz, çam ve kavak ağaçlarını kullanıyorum. Şuan ürünleri yaptığımız atölyemizin sıvası bile yok. Hobi amaçlı başladık ilerde işyeri açmayı düşünüyoruz. Boşta gezmek yerine bu şekilde malzemeler yapmayı tercih ettik\" diye konuştu.

EKMEK PARAMIZI KÜTÜKLERDEN ÇIKARIYORUZ

6 aydan bu yana Uğur Şanlı ile birlikte ortak çalışan ve Hediyelik Süs Eşyaları yapan 22 yaşındaki Hamit Cirit ise Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu. Mesleğinde atanamadığını ve ilçede yapacak iş olmadığını belirten Cirit,“Özvatan’da boş gezmekteydim. Uğur arkadaşımla tanıştım. Hediyelik eşyalar yaptığını gördüm. Otantik ürün diye bir sayfası var takip ediyordum. Yardıma geldim. Birlikte daha güzel işler yapacağımızı düşündük. İlerleyen günlerde bir işyeri açmayı düşünüyoruz. Avize ve sokak lambası, ayna, askılık, çerçeve gibi ürünler yapıyoruz. Gurbetçiler ve Özvatanlılar oldukça ilgi gösteriyorlar. Okul okuduk ama atanamadık bu iş bizim geçim kaynağımız oldu. Ekmek paramızı kazanıyoruz. İlerde dükkan açarak büyümeyi düşünüyoruz. “ açıklamasında bulundu.

6)TARİHİ \'PERVANE HAMAMI\' 750 YILDIR HİZMET VERİYOR

TOKAT\'ta 13\'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı, kentte 750 yıldır aralıksız hizmet veriyor. Mülkiyeti Kabilizade Mehmet ve İbrahim Paşa Vakfı\'na ait olan hamam, 13\'üncü yüzyıl da Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırıldı. Yapımında moloz taş, kemer, kapı ve pencere sövelerinde tuğla kullanılan hamam, kadın ve erkekler bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Erkekler tarafında dört mekan, kadınlar bölümünde ise üç mekan bulunuyor. Dikdörtgen bir alan üzerinde kurulan hamam ilin en eski hamamı olarak biliniyor. Yaklaşık 750 yıldır hizmet veren hamamda günde 90 ton sıcak su bulunuyor.

\'KLASİK TÜRK HAMAMI\'

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Aykun, Pervane Hamamı\'nın Anadolu Selçukları döneminde yapıldığı ifade ederek, \"1277 yılından önce tamamlanmış bir hamam. Hamamı yaptıran Muineddin Süleyman Pervane, devlet erkanı içerisinde bulunmuş birisidir. Pervanelik bir unvandır. Anadolu Selçukluları\'nın mali hizmetlerini yürüten kişiye Pervane unvanı veriliyor. 1277 yılında vefat ediyor. Pervane Muineddin Süleyman sağlığında Tokat\'ta hamam, medrese yaptırıyor. Hamam 2 bölümden oluşuyor. Çifte hamam tarzında yaptırılmış. Erkekler bölümü 4 eyvan şemasında yapılmış. Klasik bir Türk hamamı. Hamamın kuzey tarafında da kadınlar bölümü var. Kadınlar bölümü ise 4 halveti ve ortasında dikdörtgen bir alandan oluşuyor\" dedi.

\'BU HAMAMLAR NEMLİ SICAK\'

Hamamın işletmecisi Mustafa Kemal Kaya ise 47 yıldır bu işi yaptığını belirterek, \"Hamamcılık sektörü son günleri yaşıyor. Hamam işi bir kültür olduğu için bunun parayla, varlıkla ve yoklukla alakası yok. Hamam bir kültür işidir. Ama son günlerde bu iş bitmek üzere. Buralar tarihi olduğu için sonuna kadar devam edeceğiz. Yeni hamamlar ticari olarak yapılmış. Buralar geçmişte daha çok sıhhat için düşünülmüş. Bizim hamamlarımız nemli sıcaktır. Kuru sıcak değildir. Şimdiki saunalar kuru sıcaktır. Sağlığa uygun değildir. Burası nemli sıcak olduğu için terleme sırasında vücuttaki gözenekler açılır. İnsan vücuduna yararları vardır\" ifadelerini kullandı.

7)İTFAİYESİ OLMAYAN İLÇEDE İLGİNÇ TEPKİ

TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde oturan Emre Esmer (23), ilçede itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine \'İtfaiye 110\' yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 adet yangın tüpü yerleştirdi. İlçelerine itfaiye birimi kurulmasını isteyen Emre Esmer, \"İlçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek\" dedi.Trabzon\'un 2012 yılında büyükşehir statüsüne alınmasının ardından, ilçelerde yer alan bazı itfaiye araçları belirli merkezlerde toplandı. Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Şalpazarı ilçesindeki itfaiye aracı aynı merkeze çekildi. Vatandaşlar, ilçelerinde itfaiye aracının olmayışına tepki gösterdi, bazı girişimlerde bulundu, ancak sonuç alınamadı. Şalpazarı ilçesinde çıkan yangınlara komşu ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmeye devam edildi. İlçede oturan Emre Esmer (23), itfaiye teşkilatı olmamasına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Esmer, kırmızı renkteki otomobilinin gövdesine \'İtfaiye 110\' yazılı etiket yapıştırdı, bagajına da 2 adet yangın tüpü yerleştirerek, bölgede yangınlara müdahale edeceğini duyurdu.

\'YANGIN ANINDA HAZIRIM\'

Aracına yapıştırdığı etiketlerle amacının yaşanan itafiye eksikliğine dikkati çekmek olduğunu belirten Emre Esmer, yangın haberi aldığında ise, 2 yangın tüpünü hazır tuttuğu otomobiliyle olay yerine koştuğunu söyledi. Esmer, \"Bu aracı yapmamın sebebi, 2017\'de bize bir itfaiye sözü verildi. Ama hâlâ itfaiye bize gelmedi. İlçe merkezinde araç yandı, kimse bakmadı. Diğer ilçelerden bize itfaiye geldi. Diğer ilçelerden bize itfaiye gelerek yangına müdahale ediliyor. Yetkilerden sesimizin duyulmasını bekliyorum, ilçemize itfaiye versinler. Benim bunu yapmamın amacı, ses getirmek, yaşanan sıkıntıya dikkatleri çekmek. Buradan sesleniyorum; ne olur ilçemize itfaiye versinler\" dedi.

