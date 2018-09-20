DHA YURT BÜLTENİ 5

(ÖZEL)

1)TRABZON\'DA KAÇAK YAPI YIKIMI GERGİNLİĞİ

TÜRKİYE genelinde başlatılan \'İmar Barışı\' ile Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşa ettiği kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Trabzon\'un Köprübaşı ilçesi Barma yaylasına çıkan ekipler, Ali Yılmaz\'ın kendisi ve hayvanları için inşaatına başladığı barınağa müdahale etti. İnşaatın yıkımına tepki gösteren Yılmaz, dikenli teli boğazına sardı, \'Ölürümde burayı yıktırmam\' diyerek ekiplere direndi. Jandarma ve zabıta ekiplerinin görüştüğü Yılmaz, ikna edilerek sakinleştirildi. Ekipler, yıkım yapmadan yayladan ayrıldı.

Doğu Karadeniz\'de \'imar barışı\' fırsatçılarının 31 Aralık 2017\'den sonra yayla ve mera alanlarında inşa ettiği kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Köprübaşı ilçesi Barma yaylasına çıkan ekipler, hayvancılıkla uğraşan Ali Yılmaz\'ın kendisi ve hayvanları için inşaatına başladığı barınağa müdahale etti. İnşaatın yıkımına tepki gösteren Yılmaz, demir telini boğazına sardı, \'Ölürüm de burayı yıktırmam\' diyerek ekiplere direndi. Jandarma ve zabıta ekiplerinin görüştüğü Yılmaz, bir süre sonra ikna edilerek sakinleştirildi. Ekipler, yıkım yapmadan yayladan ayrıldı.

\'TATİL İÇİN GELENLERİN YAPILARINI YIKSINLAR\'

Ali Yılmaz, 5 çocuğunun geçimini yaylalarda hayvancılık yaparak sağladığını belirterek \"Benim bu yaylaya ihtiyacım var. Daha önce burada barakam vardı. Orası yıkılınca burada ev yapmak zorunda kaldım. Eşyalarım başkasının evinde duruyor. Hayvanlarımı koyacak yerim yok. Yaylacılık yapamıyorum. Ben hayvancılıkla geçinen bir insanım. 5 tane çocuğum var. Çocuklarımın rızkını buraya yatırdım. İnek sattım, arkadaşların desteğiyle bu kadar yapabildim. Burada 1 oda yapacaktım gerisi ahır olacaktı. Yaylaya tatil için gelenlerin yapılarını yıksınlar. Ben yaylada hayvancılıkla ekmek paramı kazanıyorum\" dedi.

‘ZENGİNLER BİNA DİKİYOR’

Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten yayla sakini Mehmet Emin Sarı ise yabancıların yaylada 10 günde ev yaptıklarını öne sürdü, \"Biz hayvancılıkla geçinen insanlarız. Biz burada bu yapıyı yapamıyoruz, zenginler gelip 10 günde binasını dikiyor, biz onun mağduriyetini yaşıyoruz. Burada hayvanlara yer yapıyoruz. Bu arkadaşımız 4 tane ineğini sattı hayvanlarını burada barındırabilmek için. Devlet yetkililerimiz 1 yıl sonra buraya gelsin eğer ki bu yapının içerisinde hayvan görmezler ise o zaman burayı yıksınlarö diye konuştu.

‘TAPU VERDİLER DE BİZMİ ALMADIK’

Yaylada hayvancılıkla uğraşan Asiye Gürcü ise zenginlerin yaylalarda istediği gibi ev yaptıklarını ifade ederek \"Bizim bu yaylada çocukluğumuz, gençliğimiz, hayallerimiz var. Biz doğduk doğalı bu topraklardayız. Sonradan gelip bu toprakları yağmalamadık. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizin bize bu hakkı tanıması gerekiyor. Zenginler gelip istedikleri gibi buraya ev yapıyorlar, biz hayvanlarımızı dışarı çıkarıp otlatamıyoruz. Bir şey dediğimiz zaman bize tapunuz nerede deniliyor. Tapu verdiler de biz mi almadıkö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Yayladan detaylar

Yıkım çalışmaları

Yıkıma direnen yayla sakini

Yaylacılarla röp

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: EMRE KOLTUK/DHA



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2) FALEZLERE ASILI KALAN ARACI, UÇURUMA DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

ANTALYA\'da arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra alkollü halde otomobiline binen M.A. (48), aracı geri geri kullanırken kontrolü yitirdi. Sola yatan araç, taşlara ve falezler üzerindeki ağaçlara takılarak 50 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerinde bulunan falezlerin üzerindeki boş alanda, saat 01.30\'da meydana geldi. 07 P 5301 plakalı otomobiliyle boş alana gelen M.A., burada arkadaşlarıyla alkol almaya başladı. Bir süre birlikte oturup alkol alan arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında M.A. aracına bindi.

ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

M.A. otomobiliyle, birlikte alkol aldığı arkadaşı A.A.\'ya ait 07 YZ 940 plakalı araca sol ön kapı tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın camları kırılırken, otomobilin içindeki A.A. cam kırıklarının yüzüne gelmesi nedeniyle yaralandı. Arkadaşının aracına çarptıktan sonra panikleyen M.A., otomobille geri gitmeye başladı. M.A.\'nın kontrolünü yitirdiği otomobil falezlere doğru devirdi. Sola yatan araç, taşlara ve falezler üzerinde bulunan ağaçlara takılarak 50 metrelik uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. M.A. ise devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Araçtan yaralı halde çıkan M.A.\'yı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.\'yı tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Polis, araçta bir başkasının olma ihtimaline karşı falezler üzerinde arama çalışması yaptı. Trafik polisleri ise alkollü araç kullanan M.A.\'ya işlem yapmak istediklerinde ehliyetinin olmadığını öğrendi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden genel detay

Falezlerde asılı kalan araçtan detay

Yaralanan M.A\'nın ambulansta tedavi edilmesi

Yaralanan M.A\'nın ambulansla hastaneye götülmesi

M.A\'nın tartıştığı kişi A.A\'nın \'kavga ettik\' açıklaması

A.A\'nın aracından detay

02.30\" /// 281 MB



Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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3)SPOR ÇANTASINDA 20 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, spor çantası içinde 20 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi\'nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği \'Zeyna\' ile yapılan detaylı aramada, balkonda bulunan spor çantası içerisine zulalanmış 20 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak N.Ö. ve İ.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin eve girişi

-Evde yapılan aramalar

-Narkotik madde arama köpeği \'Zeyna\' ile yapılan detaylı arama

-Spor çantasından çıkan eroin

-Ele geçirilen eroinin emniyette teşhiri

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -



