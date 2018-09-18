DHA YURT BÜLTENİ 5

1)TAKSİCİ KARDEŞLER CİNAYETİNİN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ADAPAZARI\'nda, geçen yıl 2 taksici kardeşin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan ilçe duraklarının bulunduğu yerde Furkan ve Erman Yıldırım isimli taksici kardeşlerin silahla vurularak öldürülmesi, akrabaları E.Y.\'nin yaralanmasına ilişkin silahlı kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs durakları önünde tartışan kalabalık bir grup, birbirlerini ittirerek tartıştığı sırada yanlarına başka bir grubun gelmesi ve Furkan ve Erman Yıldırım kardeşlerin vurularak yere yığılmaları ile kalabalık grubun dağılması yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4\'ü tutuklanıp, 5\'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, saldırının asıl faili olduğu iddia edilen Ç.Ç ise yakalanamadı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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2)ANNESİNİ BIÇAKLAYIP, KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

KONYA\'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yağmur E., annesi Nevin E.\'yi kolundan bıçaklayıp, kendisini odaya kilitledi. Çilingir yardımıyla kapı açılıp gözaltına alınan Yağmur E., psikolojik tedavi görmek için hastaneye yatırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Hazarifen Ahmet Sokak\'taki bir binanın 5\'inci katında meydana geldi. Yağmur E., belirlenemeyen nedenle annesi Nevin E.\'yi kolundan bıçakladı. Ardından kendisini odaya kilitledi. Annesinin komşularından yardım istemesiyle olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Nevin E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kendisini odaya kilitleyen Yağmur E.’den kapıyı açmasını istedi. Yağmur E. de balkona çıkıp polisin evden ayrılmaması durumunda kendisini öldüreceğini belirtip, evdeki eşyaları aşağı fırlattı. Bu sırada fırlattığı sandalye itfaiye eri Sezer Çakıcı\'nın başına isabet ederek hafif yaralanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri Yağmur E.\'nin atlama riskine karşı şişme yatağı açıp önlem aldı. Çilingir yardımıyla odanın kapısını açıp içeri giren polis Yağmur E.\'yi gözaltına aldı. Güçlüklü ambulansa bindirilen Yağmur E., psikolojik tedavi görmek için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yağmur E.\'nin tedavisinin ardından annesinin yaralanması olayıyla ilgili hakkındaki soruşturmanın yapılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin şişme yatağı hazırlaması

- YAğmur E.\'nin balkonda durması

- Eşya fırlatması

- Ambulanstan indirilip, hastaneye alınması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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3)FUHUŞ ÇETESİ, KADINLARI PİKNİK YAPARAK İZLEMİŞ

ADANA\'da, operasyon sonucu yakalanan fuhuş çetesinin liderliğini yapan şüphelilerin, yol kenarlarında piknik yaptırdıkları kadınları izlediği ortaya çıktı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesinde, gece yol kenarlarında ve otobüs duraklarında bekleyerek fuhuş yapan kadınlara operasyon düzenledi. 2 ay boyunca, teknik ve fiziki takip yapan polisler, operayon için harekete geçti.

ÇETE LİDERLERİ PİKNİK YAPMIŞ

Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri şafak baskını ile yakaladı. Fuhuş çetesinin liderliğini \'Faça kral\' lakaplı Mehmet Y.(35), ağabeyi Burhan Y.(42) ile İbrahim E.\'nin (28) yaptığı belirlendi. Mehmet Y.\'nin yol kenarında müşteri bekleyen kadınları piknik yaparak uzaktan izlediği ortaya çıktı. 12 kadına fuhuş yaptıran çetenin ayrıca yeni kadınlar da bulduğu öğrenildi. Mehmet Y.\'nin çete adına çalışmayan kadınlara, \'Burada benden izinsiz kimse fuhuş yapamaz\' diyerek tehdit ettiğini anlaşıldı. Ayrıca Deniz S.(23), Ali K. (18), Emrah B. (33), S.B.(17), S.H. (16), Ş.T.\'nin (17) fuhuştan sonra kadınları takip ederek, müşterilerin parayı verip vermediğini de takip ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca, yurttan ayrılan kızları da tuzaklarına düşürdüğü, kalacak yeri ve parası olmayan Merve D.\'ye fuhuş yaptırdıkları anlaşıldı.ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Çete üyelerinin yakalanmamak için telefonda şifreli konuştukları da belirlendi. Şüphelilerden bazılarının yol kenarında gözcülük yaptığı, polis ekipleri görünce kadınları arayarak, \'Emmiler geliyor\' dediği, ayrıca müşterilere \'ekmek\' dedikleri saptandı. Yakalanan 14 şüpheli emniyette sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü

- Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolüne getirilmeleri

Süre: 01\'27\" Boyut: 268 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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4 - YAZ BİTTİ TEKNE KEYFİ BİTMEDİ

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri, doğa, tarih ve kültür gezilerinin yanı sıra “yaz biter, deniz keyfi bitmezö diyerek tekne turuna çıktı. Sonbaharı değerlendirmek isteyen 80 kulüp üyesi, Mersin\'in Silifke İlçesi\'nin Taşucu Mahallesi\'nden tekne ile Akdeniz\'in mavi sularına açıldı. Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koyların serin sularında yüzdü. Teknedeki köpük partisinde eğlenen gruplar, yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi. Akdeniz\'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen ve tekne içi eğlenceler ile gün boyu eğlenen kulüp üyeleri, kışa girmeden deniz sefası yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Tekneden ve denizden genel ve detay

- Yüzen vatandaşlar

- Teknede oyunlar oynamaları

- Köpük partisi

SÜRE: 02\'26\" BOYUT: 270 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)



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5 - PROTEİN DEĞERİYLE YUMURTA EN UCUZ GIDA

TÜRKİYE\'de protein değeri olarak en ucuz gıdanın yumurta olduğunu belirten Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, lokantada içilen çorba yerine aynı fiyata alınabilecek 8 yumurta ve ekmekle 4 kişilik ailenin karnını doyurabileceğini söyledi. Kula, \"Şu an ülkemizde en ucuz gıda yumurtadır. Protein değeri de yüksektir\" dedi.

Her yaşta bireyin günlük beslenmesinde mutlaka yer alması gereken yumurta, içerdiği vitamin ve minerallerce beyin gelişimi ile göz sağlığına iyi gelirken, kansızlık gibi birçok rahatsızlığın önlenmesinde de yardımcı oluyor. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Kula, yumurtanın, Türkiye\'de protein değeri yüksek en ucuz gıda ürünü olduğunu söyledi. Türkiye\'de yumurta üretiminin, ülke ihtiyacının ötesinde olduğunu belirten Kula, \"Bu üretimin fazlası da başta Irak olmak üzere başka ülkelere ihraç edilmektedir. Ülkemizde çağdaş üretimler sayesinde Avrupa kalitesinde verimlilik sayesinde Türkiye, yumurta üretimin de belirli bir noktaya ulaştı. Yumurta, ülkemizde bunların neticesinde en ucuz protein kaynağı olarak yer almaktadır. Yeni nesiller sağlıklı ve ucuz bir şekilde bu protein kaynakları ile beslenmektedir\" diye konuştu.

\'ÇORBA FİYATINA YUMURTAYLA 4 KİŞİ DOYABİLİR\'

Girdilerin yükselmesine rağmen yumurtanın yine de en ucuz besin kaynağı olduğunu kaydeden Kula, artan maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını da savundu. Türk toplumunun yumurtayı güven ve huzurla tüketebileceğini vurgulayan Kula, \"Ucuz protein kaynağından yeni nesilleri mahrum etmesinler. Çok ucuz olduğunu çeşitli kriterle de anlatabiliriz. Bugün bir çorba içtiğiniz zaman 7-8 lira para verirsiniz. Protein değeri ise fazla değildir. Bugün 4 yumurta kırsanız yarım ekmek ile birlikte bedenen çalışan bir kişi fevkalade yemeğini tamamlamış olur. 8 yumurta ve 2 ekmek ile ise bir aile öğününü tamamlayabilir. Çorba fiyatına yumurta ile 4 kişi doyabilir. Yumurta üretimi ile hem ülke ihtiyacını karşılıyoruz hem de fazlasını ihraç ederek döviz girdisi sağlıyoruz\" dedi.

\'YUMURTA EN UCUZ VE EN SAĞLIKLI PROTEİN KAYNAĞI\'

Balıkesir\'de yumurta üretimi yapılan tesiste üretim müdürü olarak görev yapan veteriner Aytaç Duman, yumurtanın besin değerine dikkat çekti. 6 aydan itibaren bebekler dahil herkesin günde en az 1 yumurta tüketmesi gerektiğini belirten Duman, \"Yumurta en sağlıklı ve en ucuz protein kaynaklarından biridir. Bugün baktığımızda 6’lı bir yumurta kolisi fiyatı 3 lira civarında. Bir kafeye gidip çay içtiğinizde de aynı parayı ödüyorsunuz. 6 yumurta, bir ailenin bir öğününü karşılayabilir. Doyuruculuk anlamında da bir ailenin öğününü karşılayabilir. Bu bağlamda yumurtanın süte göre proteinden yararlanabilme özelliği yüzde 15 daha fazladır. Kırmızı ete göre ise yüzde 25 daha fazla ve yararlıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yumurta üretim ve paketleme tesisinden görüntüler.

- Ticaret Borsası Başkanı ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula açıklaması.

- Yumurta üretim ve paketleme tesisinden görüntüler.

- Üretim Müdürü olarak görev yapan Veteriner Hekim Aytaç Duman açıklaması.

- Yumurtaların paketlenmelerinden görüntüler.

- Sahanda yumurta yapımı ve yeme görüntüleri.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

HD - 5 Dakika 30 Saniye, Boyutu: 1 GB.

