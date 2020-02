DHA YURT BÜLTENİ 5

Siverek\'te bir ev, uzun namlulu silahlarla tarandı

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu silahlarla bir evi taradı. Olayda yaralanan olmazken, eve ateş açanların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, dün gece Kale Mahallesi\'nde meydana geldi. Muzaffer Kalenderli’ye ait ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu tüfeklerle tarandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda çok sayıda mermi, ikinci kattaki eve isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, çok sayıda boş fişek ele geçirdi. Polis evi tarayan kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Kurşunlanan ev

- Polis ekipleri

- İnceleme yapan polisler

- Yerde bulunan boş fişekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

336 MB

======================================

Sera Gölü’ne, Karadeniz usulü temizlik

TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı.

Trabzon\'da, 22 Ağustos\'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi alan bölgeye gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'inci Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı. Gün boyu gölde temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklediği odun ve atıkları kıyıya çıkarıyor. Gölün dar bir alanını temizleyebilen işletmeciler, her sel taşkınında yaşanan kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

\'KİRLİLİĞİ GÖREN BİR DAHA GELİR Mİ?\'

İşletme sahibi Erol Kuzur, göl yüzeyinde görüntü kirliliği oluştuğunu belirterek gelen turistlerinde bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Gölü temizlemek için harekete geçtiklerini anlatan Kuzur, \"Yetkililere haber verdik ama bir gelişme olmadı. Baktık olmuyor, kendi imkânlarımızla temizliğe başladık. Kayığın önüne ağ monte ettik. Gölün yüzeyinde biriken atıkları bu yöntemle temizlemeye çalışıyoruz. Burası turizm cenneti ama biz yeterince değerlendirip, koruyamıyoruz. Burası artık görülsün ve sahip çıkılsın. Burası cennet ama bu kirliliği gören bir daha buraya gelir mi?\" diyerek göl için kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

\'BU YÖNTEMLE 1 YILDA TEMİZLEYEMEYİZ\'

Gölde kayıkla temizlik çalışmasına katılan Özer Civelek de gölün mevcut kirli halini hak etmediğini belirterek \"Kendi imkânlarımızla, yağmur çamur demeden zor şartlara rağmen gölü temizlemeye çalışıyoruz. Kentte gezilebilecek turistik yerlerinden başında gelen bu göl şu an hak etmediği halde. Su devamlı yükselip alçalıyor, temizlik güçlükle yapılıyor. Burada gezinti yapılan deniz bisikletlerinin altı da hasar gördü. İnsanlar bu pislikten ötürü geri dönmek zorunda kalıyor. İnsanlar hoşnut kalsınlar diye bizler ancak bu kadar yapabiliyoruz. Basit bir makineyle burası çok kısa sürede temizlenebilir. Biz bu yöntemle biz 1 yılda temizleyemeyiz\" diye konuştu.

\'TURİSTLER BURADA PİSLİK GÖRÜYOR\'

Turizmci ve işletme müdürü Halil İbrahim Kilit ise gelen turistlerin kötü manzara karşısında sitem ve şikayette bulunduklarını belirterek \"Afet yaşadık göl bu hale döndü. Bizler ve buradaki tüm çalışanlar kendi imkânlarımızla temizlik yapmaya başladık. \'Turizm cenneti\' diyoruz, istiyoruz ki buna devlet yetkililerimiz bir el atsın. Niye Uzungöl\'e el atılıyor da buraya el atılmıyor? Her şey ortada, misafirlerimiz burada pislik görüyor. Turistler bize sitem ediyor\" ifadelerini kullandı.

Gölü ziyarete gelen Muhammet Çelik , gördüğü manzara karşında şok yaşadığını belirterek \"Muhteşem doğa içindeki göle bu manzara yakışmıyor\" dedi.

GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi’nde, 1950\'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan kara yolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölden drone görüntüleri

-Göl yüzeyindeki kirlilik

-Kayıktan görüntüler

-Göl ve ziyaretçilerin görüntüsü

-Gölde temizlik

-Röportajlar

-Detaylar

Boyut: 514 mb

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Emre KOLTUK/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA -



======================================



Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP\'te polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenyurt, İsmet Paşa, Karataş ve Konak mahallelerinde bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde bin 263 uyuşturucu hap, 345 cinsel uyarıcı hap, bir miktar uyuşturucu ile 11 bin 90 lira para, 2 hassas terazi, 3 silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, isimleri açıklanmayan 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Polis ekipleri

- Evlerde arama yapılması

- Eğitimli köpekle arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

207 MB



======================================



Kınık\'taki festival heyecanı sürüyor

İZMİR\'in Kınık ilçesinde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen hasat festivali, bir dizi etkinlikle devam etti. Festivalin 3\'ncü gecesinde sahne alan Ankaralı Ayşe ise seslendirdiği parçalarla vatandaşları coşturdu.

Kınık Hasat Festivali\'nin 3\'ncü gününde, Kınık Öğretmenevi\'nde satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ardından Prof. Dr. Tahir Yavuz ve Fatih Kılınç\'ın konuşmacı olarak katıldığı, tarım ve hayvancılık paneli yapıldı. Festival kapsamında kavun ve karpuz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere, Kınık Belediye Başkanı AK partili Sadık Doğruer hediye verdi. Kınıklı yazar Salih Ağar\'ın \'Gör\' isimli kitabının imza günü de festivalde gerçekleşti. Festival kapsamında daha sonra ise Ankaralı Ayşe sahne aldı. Halk oyunları gösterisi sonrasında sahneye gelen Ankaralı Ayşe, hareketli şarkılarıyla konsere gelenleri coşturdu. Seyircilerin arasına girerek şarkılarını söylemeyi sürdüren Ankaralı Ayşe, protokol üyelerinin de kendisine eşlik etmesini istedi. Keyifli geçen gecede Kınıklılar gönüllerince eğlendi.

Başkan Doğruer, konser sonrası Ankaralı Ayşe\'ye plaket ve kilim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tarım ve Hayvancılık panelinden görüntüler

- Karpuz yeme yarışmasından görüntüler

- Ankaralı Ayşe konserinden görüntüler

- Kınık Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürünün sahnede oynaması

- Türkiye\'m şarkısını hep birlikte söylenmesi

(KJ Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

======================================

Başka Nihaller ölmesin diye bisiklet yolu istediler

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 8 gün önce park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsü üzerinden geçen Nihal Kasapoğlu\'nun ölümüne dikkat çeken Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farkındalık için düzeledikleri etkinlikte \'Trafikte bisikletliler de var\' dedi. Kasapoğlu\'nun da mezarı başında anıldığı etkinlikte, yetkililere bisiklet yolları yapılması için çağrıda bulunuldu.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, geçen 4 Eylül\'de saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu\'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu. Kasapoğlu, ertesi gün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen törenin ardından Gül Camisi\'nde kılınan namaz sonrası

Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanırken, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, üyeleri Kasapoğlu\'nun yaşamını yitirdiği kazaya dikkat çekmek ve trafikte bisikletlilerin de olduğu konusunda farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi. Etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, hastane çalışanları, Nihal Kasapoğlu\'nun ikiz kardeşi Cihan Bulut, babası Veli Bulut, eşi Gürbüz Kasapoğlu, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve vatandaşlar katıldı. Çocuk ve gençlerin de ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, üzerinde \'Beni fark et\', \'Trafikte biz de varız\', \'Yol sadece senin değil\', \'Katilim olma\', \'Sadece arabaların sanma yol herkesin\' ve \'Kapıyı açarken sağ elini kullan, hayat kurtar\' yazılı pankartlar taşıdı.

BİSİKLET YOLU İSTEDİLER

Belediye Meydanı\'ndaki basın açıklamasıyla başlayan etkinlikte, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özgür Özkan, yetkililere bisiklet yolu yapılması için çağrıda bulundu. Özkan, \"Medeni bir ülkede bisikletle ulaşımı sağlamak, spor yapmak doğal bir faaliyettir. İlçemizde yolların ve trafiğin durumu bisiklet kullanmayı zorlaştırıyor. Sloganı \'Uzun yaşam şehri Nazilli\' olan ilçemizi daha yaşanabilir ve daha modern bir hale getirebilmek için bisiklet yollarının yapımı konusunda bir şeyler yapalım. Bisikleti Nazilli\'de günlük yaşamın bir parçası haline getirelim ki hem yoğun trafikten kurtulalım hem de Nihal kardeşimiz gibi başka canlar kaybetmeyelim. Araç kullananlar trafiğe çıktığınızda bisiklet kullanıcılarına dikkat edelim. Çünkü onları koruyan bir kaportaları yok. Nihal Kasapoğlu günlük hayatında birçoğumuz gibi bisiklet kullanmaktaydı. Bir sürücünün hatası sonucunda aramızdan ayrıldı. Yetkililere buradan sesleniyorum. Şehrimizi daha yaşanılabilir ve daha modern bir hale getirebilmek için lütfen bisiklet yollarının yapımı konusunda bir şeyler yapalım. Bisikleti Nazilli\'de günlük yaşamımızın bir parçası haline getirelim ki hem bu yoğun trafikten kurtulalım hem sağlıklı bir yaşam için bir adım atmış olalım hem de Nihal kardeşimiz gibi başka canlar kaybetmeyelim\" dedi.

MEZARI BAŞINDA DUA EDİLDİ

Basın açıklamasının ardından Belediye Meydanı\'nda toplanan bazıları bisikletli bazıları yaya olan katılımcılar, Atatürk Bulvarı boyunca polis eskortu eşliğinde önce Nazilli Devlet Hastanesi önüne geldi. Ardından da Nihal Kasapoğlu\'nun kabrinin bulunduğu Eğriboyun Mezarlığı\'na geçti. Burada Kasapoğlu\'nun mezarı başında önce dua edildilerek, anıldı. Ardından çalışma arkadaşları kabrin üzerine karanfil bıraktı. Kalabalığın, aynı güzergah üzerinden Belediye Meydanı\'na geri dönülmesiyle etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nazilli Belediye Meydanı\'ndan görüntü

-Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özgür Özkan\'ın basın açıklamasını okumasından görüntü

-Bisikletli grubun Belediye Meydanı\'ndan önce Nazilli Devlet Hastanesi, ardından Eğriboyun Mezarlığı\'na geçmelerinden görüntü

-Nihal Kasapoğlu\'nun mezarı başında dua edilmesi

-Kasapoğlu\'nun mezarına karanfil bırakılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera. Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



======================================