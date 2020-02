DHA YURT BÜLTENİ 5

ÖZEL - 400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor

GAZİANTEP\'te yaklaşık 400 yıl önce inşa edilen tarihi Bakırcılar Çarşısı\'nda el emeğiyle bakır işlemeleri yapılmaya devam ediyor. Çekiç seslerinin susmadığı çarşı, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Birçok esnafın üretim yaptığı Bakırcılar Çarşısı’nda ahşap kaplamalı 8 sokak 280 dükkân ile taş döşenmiş sokaklarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veriliyor. Bakırcılık sanatının ustalar ve çıraklar tarafından yapıldığı çarşıda çekiç sesleri, nesillerdir susmadan yeni kuşaklara geçiyor.

Bakırcılar Çarşısı\'nda 400 yıldan beri çekiç sesinin hiç durmadığını söyleyen, Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, \"Gaziantep Bakırcılar Çarşısı\'nda 400 yıldır çekiç seslerinin durmamasının nedeni çırak usta ilişkisindendir. Biz yeni yetişen çıraklarımızla bu mesleği ilerletelim. Bu meslek dünya mesleği, zanaatkar insan boş kalmaz. Bizim zamanımızda babamız işi öğrenelim diye ustalarımıza para verirdi. Şimdi devlet maddi destek veriyor biz de işi öğretiyoruz. Bakırcılık benim baba mesleğim dünyaya on defa gelsen ne olmak istersin diye sorsalar yine bakırcı olmak isterim derim. Bana soruyorlar çocuklarına bakırcılığı öğretiyor musun diye ben de çocuklarımı hem okutuyorum hem de bakırcılığı öğretiyorum\" dedi

Bakır ustası Mehmet Keskin ise işin inceliğinin ustada başladığını, ne kadar temiz ve ince çalışılırsa işin o kadar güzel olacağını belirtti. Mesleğe yeni başlayan 18 yaşındaki Mehmet Korkmaz da \"Bu meslek eski bir meslek, ben de bu mesleği öğrenerek devam ettirmek istedim. Şu anda çok yeniyim. Resim yapmayı çok severdim. Bu işte de çizimler yapıyoruz. Bu mesleği devam ettirmek istiyorum\" diye konuştu.

Bir yıldır mesleğini severek yaptığını kaydeden Ayşe Polat ise \"Severek yaptığım işimde bir yılı bitirdim. Bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum. Genç arkadaşlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Hem stres atmak hem de kaybolan mesleği canlandırmak için yapılması gereken bir iş. İlk başladığımda biraz zorluk çekiyordum. Zamanla azimle yaparak öğrendim. Bu işi bırakmak istemiyorum, her zaman devam edeceğim\" diye konuştu.

Aldatma iddiası ile eşini öldüren koca tutuklandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, eşi Elif Parlakyıldız\'ı (45)apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldüren Sait Parlakyıldız (67), tutuklandı.

Önceki gece, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak\'ta meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait Parlakyıldız, eve geldi. Parlakyıldız, evin kapısını yumruklayarak eşinden kapıyı açmasını istedi. Elif Parlakyıldız\'ın kapıyı açmaması üzerine tabancasını çıkartarak kapının kilidine ardı ardına ateş etti. Kapı kilidinin bulunduğu yerin kırılmasıyla içeri giren Sait Parlakyıldız, eşine 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Elif Parlakyıldız yaşamını yitirdi.

Evinin 200 metre mesafedeki parkta yakalanan Sait Parlakyıldız, gözaltına alındı. Sait Parlakyıldız\'ın eşini apartman görevlisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sait Parlakyıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Parlakyıldız bugün Darıca\'da toprağa verilecek.

Cesedi, TEM Otoyolu\'ndaki tesise atıp kaçtılar

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Çekya vatandaşı 38 yaşındaki Rumeys Kantae\'nin cesedi TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde yeşil alana atılmış halde bulundu. Polis, güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alarak soruşturma başlattı.

Olay, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çimlerde yatan bir kişi olduğunu gören tesis çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, şahsın öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Dinlenme tesisinin güvenlik kameraları incelendiğinde cesedin bir araçla getirilerek tesise bırakıldığı görüldü. Yapılan çalışmada ölen kişinin Çekya vatandaşı olan Rumeys Kantae olduğu tespit edildi. Kantae\'nin cenazesi polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Vücudunda bir darp izi ve yara olmadığı belirtilen Rumeys Kantae\'nin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Polis, Kantae\'yi tesis içerisine bıraktıktan sonra kaçanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Açlıktan bitkin düşen yavru köpeğe sahip çıktılar

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, sokakta açlıkta bitkin düşen yavru köpeğe esnaf ve zabıta sahip çıktı. Köpek zabıta ekipleri tarafından gerekli bakım yapıldıktan sonra barınağa götürüldü.

Hakkı Demirel Caddesi\'nde esnaf tarafından son anda araç altında ezilmekte kurtarılan ve açlıktan bitkin düşen yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşların süt verip karnını doyurduğu köpek, zabıta tarafından belediye veteriner hekimine götürüldü ve tedavisinin ardından belediye ye ait barınağa götürüldü.

İnsanlık Köyü\'nde, \'köy hayatı\' reçetesi

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde, bağımlılarının tedavisi için kurulan \'İnsanlık Köyü\'nde tüm çalışmalar tamamlandı. Türkiye\'de ilk olan ve altı aydır hizmet veren bu köyde bağımlılar, aldıkları psikolojik desteğin yanı sıra, bahçede sebze yetiştirip, açılan atölyelerde çeşitli hobilerle ilgileniyorlar. Bağımlılıktan kurtulan iki kişinin koçluk yaptığı İnsanlık Köyü büyük ilgi görüyor.

Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği\'nin yürüttüğü, Bursa Valiliği\'nin finansını sağladığı proje kapsamında, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördükleri \'İnsanlık Köyü\', Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi\'nde hizmet veriyor. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen İnsanlık Köyü\'nde, 24 bağımlının yaşayacağı bungalov tipi 8 ev yapıldı. Türkiye\'de ilk olan bağıllıktan kurtarma köyünde, dörder kişilik 8 yatakhane, hobi bahçesi, atölyeleri, ortak sosyal ve spor alanlar gibi pek çok yapının yanı sıra, at, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların yaşam alanlarını içinde barındırıyor. Uyuşturucu bağımlıları için kapsamlı bir tedavi ve iyileştirme merkezi olan İnsanlık Köyü\'nde, bağımlılar, ilaç kullanmadan tedavi ediliyor. Köyde kalan bağımlılar, bahçede sebze yetiştirip, açılan atölyelerde çömlek, ahşap, demir gibi hobilerle hem tedavi olup, hem de bu zorlu süreç sonrası kendilerini yeni hayatlarına hazırlıyor.

Projenin sahibi Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği\'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Duman inşaatına 1,5 yıl önce başlanılan bu projenin altı ay önce tamamlandığını bağımlı kabul etmeye başladıklarını söyledi. Türkiye\'de bir ilk olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Duman, \"Biz sadece madde ve uyutucu bağımlılarına hizmet vermiyoruz. internet bağımlılarına, hatta otomobil ve motosiklet bağımlılarını da bu kötü alışkanlıklarından kurtarıyoruz. Her biri 21 gün süren kurlarımızda 10\'ar kişi bulunuyor. Bunlara ise projemiz kapsamında bağımlılıktan kurtulan iki kişi, ücret karşılığı koçluk yapıyor. Bu da çok ilginç. Tesisimiz büyük ilgil görüyor. Birçok belediyeden uzmanlar gelip inceliyor. Verdiğimiz hizmetin karşılığı olarak maddi durumu iyi olanlardan masrafları karşılaması için bağış kesiyoruz. Olmayanlardan hiç bir talebimiz yok\" dedi.

İnsanlık Köyü Sorumlusu Klinik Psikolog Yalçın Kireççi, toplumda uyuşturucu bağımlılığı sorunu yaygınlaşınca böyle bir köye ihtiyaç doğduğunu düşünerek bu çalışmayı başlattıklarını belirtti. Kireççi, \"Burada 7 günlük süreçte kişinin neye bağımlı olduğuna bakılmaksızın, alışkanlığını nasıl yöneteceğinin eğitimini alır. Kişi aslında karar verdiği anda alışkanlığından kurtulur. Bütün uyuşturucu madde alışkanlıkları sigara ile başlar. Biz burada yalnızca 3 saatte sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz. Çünkü zihin çok hızlı işleyen bir sistemdir\" diye konuştu.

Uyuşturucu kullanan insanların çoğunun kendilerine uygun bir amaç bulamadığı için birtakım meraklarla bu alışkanlığı kazandıklarını söyleyen Kireççi, \"Burası bir yaşam alanı ve yaşama dair pek çok öğeyi içinde barındırıyor. Yemek yapmak için aşhanemiz var, yeni mekanlar inşa etmek için demirci ve marangoz atölyelerimiz var. Yoğurt, peynir ve yumurta için ineğimiz, koyunlarımız ve tavuklarımız var. Gelen kişiler burada bu işlerin sorumluluğunu alıyorlar. Sadece uyuşturucu ile sınırlı değil, kimi zaman oyun, teknoloji, hatta spor bile bağımlılık haline gelebiliyor. Biz hepsini karışık olarak ele almak istiyoruz. Her türlü bağımlılıktan insanları kurtarmak amacındayız\" diye sözlerine son verdi.

Yaklaşık 15 yıldır madde bağımlısı olan Ömer Güler, uyuşturucu maddeyi bırakmak için bu proje ile tanıştığını belirtip, \"Uyuşturucuyu bırakmak için önceki yıllarda çok uğraştım, fakat başarılı olamadım. Bu kez buraya geldim. Çok faydasını gördüm. Bağımlı insanlar, kötü insanların yanında yetiştiği için, biz İnsanlık köyünde iyilik yapmayı öğrendik.\" dedi.

Son 8 yıldır madde bağımlısı olduğunu söyleyen Soner Yener ise, \"Burada insan kendi özünü, kendini buluyor, kendi canını hissediyor. Bununla birlikte hiçbir maddeye aslında ihtiyacımız olmadığını anlıyoruz. Özümüz mükemmel ve biz bu mükemmellik sayesinde zihnimizi de bedenimizi de mükemmel yapabiliriz. Ben eski bir sporcuyum, eski günlerime dönebilmek için hedefler koydum. ayrıca gelen arkadaşlara da spor bilinci kazandırmaya çalışıyorum\" şeklinde konuştu.

Mahalleli şüphelendi, 2 travesti gözaltına alındı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, eve giren çıkanlardan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Eve baskın düzenleyen polis, para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 travestiyi gözaltına alındı.

İzmit Karabaş Mahallesi\'nde bulunan bir eve çok sayıda kişinin girip çıkmasından şüphelenen mahalle sakinleri polise durumu bildirdi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen H.G.(30) ve T.M.(28) isimli iki travesti gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dernekpazarı\'nda, 2 otomobil çarpıştı; 9’u çocuk 17 yaralı

TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 9’u çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Dernekpazarı ilçesi Gülen Mahallesinde meydana geldi. Çaykara’dan Of yönüne giden Süleyman Taşkın’ın kullandığı 61 FL 231 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Furkan Başol’un kullandığı 34 ZLA 72 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 9’u çocuk, 17 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Furkan Başol çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla, Çaykara, Of ve Trabzon’daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Damadın arkadaşlarından \'takı\' sürprizi...

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 50 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi.

İnebolu\'ya bağlı Dikili Köyü’nde yaşayan Hande Sedef-Hakan Altun çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar yaklaşık 50 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 50 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi. Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı. Uzun kuyruk oluşturarak çiftin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, uzun olması nedeniyle çiftin etrafında döndürüldü. Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günlerini kutladılar.

Eskişehir\'de uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde 74,40 gram eroin ile 76,49 gram bonzai ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir\'e şehir dışından getirdikleri uyuşturucu madde sokmaya çalışan ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 74,40 gram eroin ile 76,49 gram bonzai ele geçirildi.

\'BİZ İÇİCİYİZ, BİLİYON MU?\'

Şüphelilerden 1\'i uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadesi alınıp hakkında gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye önünde görüntü çeken gazetecilere dönerek, \"Antalya\'ya gidin, iğne vuranları çekin de ölenleri alın. Biz içiciyiz biliyon mu?\" diye bağırdı.

