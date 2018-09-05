DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA\'da bir kuyumcuya pompalı tüfek ve tabancayla yapılan soygun girişimini gerçekleştiren 3 kişi yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 3 Eylül\'de Seyhan ilçesi Emin Ağa Caddesi\'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının önüne gelen yüzleri maskeli 3 kişi, av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Camlar kırılırken, bu sırada alışveriş yapan müşteriler, büyük panik yaşadı. Sokağın kalabalık olması ve çevrede toplanılması nedeniyle şüpheliler, kuyumcu dükkanını soyamadan kaçtı. Ara sokaklara giren 3 kişi, kuyumcu Cengiz Altunkaya ile kardeşi Duran Altunkaya\'nın kendilerini takip etmesi üzerine havaya ateş açtı. Duran Altunkaya, av tüfeğinden çıkan saçmalarla omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi.

\'SALDIRI YAPMAMIZI SÖYLEDİ\'

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlık Gasp Büro ekipleri, kuyumcunun güvenlik kamerasından zanlıların kimliklerini tespit etti. Musa D., Ömer B. ve A.A. adreslerinde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını kabul ederek, \"2012 yılında akrabamız kuyumcuyu soyduğu için yakalandı ve cezaevine konuldu. A.A. da sabah, \'Akrabamız kuyumcu yüzünden cezaevinde, buraya silahlı saldırı yapmamız gerek\' dedi. Biz de tabanca ve pompalı tüfekle gelip ateş ettik\" dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görünütü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Güvenlik kamerası görünüleri

SÜRE:01\'15\" BOYUT:139 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Sude UÇAROĞLU-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)KÖYÜ KELEBEKLER İSTİLA ETTİ

BARTIN\'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde 2 haftadır geceleri ortaya çıkan kelebekler vatandaşları zor durumda bıraktı. Gündüz saatlerinde ağaçlarda duran kelebekler hava kararınca köyün her yerini sarıyor. Şimşir ağaçlarını kurutan şimşir kurdu kelebeği ile ilgili bölgede ilaçlama yapılacak. Ulus ilçesine bağlı Karakışla Köyü\'nde 2 haftadır geceleri ortaya çıkan kahverengi benekli kelebekler vatandaşları zor durumda bırakıyor. Evlerin içine kadar giren kelebekler yüzünden dışarıya çıkamayan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla çevrede bulunan ağaçlara sığınan kelebekler hava kararınca yeniden ortaya çıkıyor. Bölgedeki şimşir ağaçlarını kurutan kelebekler bıraktıkları tozlarla alerjisi olan köyde bulunan 3-4 kişinin rahatsızlanmasına neden oldu. Karakışla Köyü Muhtarı Nurettin Değirmenci, \"Yaklaşık 2 haftadır köyümüzde çok yoğun bir şekilde kelebekler var. Biz daha önce böyle bir şey görmedik. Biz yetkilileri bekledik. Bunların şimşir kurdu kelebeği olduğu söylendi. Bulunduğu bölgedeki bütün şimşir ağaçlarını kurutuyor. Yetkililer bu konuda ilaçlama yapacak. Şimdi onu bekliyoruz.\" dedi. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram ise, \"Ulus ilçesine bağlı Karakışla Köyü\'nden vatandaşların ihbarı üzerine köyde yapılan inceleme neticesinde kahverengi benekli kelebeklerin şimşir ağaçlarına zarar veren \'şimşir tırtılı\' olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili orman müdürlüğüne bilgi verdik. Kendileri şimşir ağaçlarının yoğun olduğu bölgede ilaçlama yapacak. Yaptığımız incelemelerde kelebeklerin tarımsal ürünlere bir zararı olmadığını da gördük. Karakışla Köyü\'nün yüksek kesimlerinde çok yoğun olarak şimşir ağaçları var. O yüzden köyde kelebek popülasyonu artmıştır. Gereken çalışmaları yapıyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gece kelebeklerin görüntüsü

-Gündüz evlerin dışındaki ağaçlardaki kelebekler

-Vatandaşların kendi arasında konuşması

-Kelebeklerin ağaçlardan kovalanması

-Vatandaşlarla röp.

-Köy muhtarı değirmenci ile röp.

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Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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3)\'GEZGİNFEST VAN\'A 50 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

DOĞU\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip \'GezginFest Van\' 7-8-9 Eylül tarihlerinde Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan Dokuzağaç köyündeki Ada İskelesi\'nde gerçekleştirilecek. 22 sanatçının sahne alacağı festival alanında 100 kişilik ekiple yoğun bir hazırlık yürütülüyor. İnterRail Türkiye sorumlusu Gezginfest organizatörü Bestami Köse, bu festivalle Türkiye\'den ve yurt dışından yaklaşık 50 bin kişinin katılmasını beklediklerini, amaçlarının Van ve Doğu ile ilgili ön yargıları kırmak olduğunu söyledi.

Bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali olan \'GezginFest Van\' Gevaş ilçesinde 150 bin metrekarelik alanda yapılacak. Üç gün sürecek festivalde 22 sanatçı ve grup sahne alacak. Konserler dışında festivalde oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot şov, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, gencer savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler yer alacak. Festivale sayılı günler kalırken, hazırlıklar da hummalı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip festival alanında düzenlemeler yapıyor. Yaklaşık 50 bin doğa, kamp ve seyahat severin katılımı hedefleniyor. İnterRail Türkiye sorumlusu Gezginfest organizatörü Bestami Köse, Van ve Doğu\'daki ön yargıyıları kırmak istediklerini söyleyerek, gezgin topluluğu ile birlikte tarihi bir işe adım atmak için yola çıktıklarını belirtti.

ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYORUZ

9 Eylül\'de gerçekleşecek olan Ermeni ayini ile birlikte ciddi bir genç kitlesinin Van\'da olcağını da söyleyen Köse, \"Gezgin topluluğu olarak Van\'da olmaktan gururluyuz. 3 günlük bir festival planlıyoruz. Festival tarihinde gerçekleşecek olan bir Ermeni ayini var, uzun zaman sonra yapılıyor. Bu Ermeni Ayini\'nin de festivale denk gelmesiyle birlikte burada ciddi bir genç kitlesi olacak. Umarım Van\'ın tanıtımına, Doğu\'daki önyargıların hemen hemen çoğunun kırılmasında bir ön ayak olabilirsek İnterRail Türkiye ekibi olarak bizim için çok mutlu bir festival geçirmiş olacağız. Festivale muhtemelen 50 bine yakın insan gelecek. Bu insanların Van\'daki, Doğu\'daki önyargısını kırmak istiyoruz. O yüzden umarım beklediğimiz sayı olur, olmasa da bu mesajı vereceğiz\" dedi.

22 SANATÇI SAHNE ALACAK

3 gün sürecek festivalde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi grup ve sanatçılar bir araya gelecek. Ayrıca Amerika\'da yaşayan dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Nomjoo da festivalde sahne alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festivalin yapılacağı alanda duvar boyama detayları

- Festivalin yapılacağı alandan genel detaylar

- Festival alanın düzenlenmesinden detaylar

- Gezginfest organizatörü Bestami Köse\'nin açıklaması

- Detaylar

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN,(DHA)-

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4)VAN\'DA 167 KİLO 524 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 167 kilo 524 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4\'ü tutuklandı, diğerlerinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik de dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Van merkezde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul\'da 2 ve Bursa\'da 1 olmak üzere 3 ilde, 30 adrese eşzamanlı baskın yapıldı, 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ise 1 Kalaşnikof marka silah, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 mermi ve 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, diğer 13 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonun yapıldığı alandan görüntüler

- Dış Detaylar

- Drone detayları

- Narkotik köpek ile beraber yapılan arama

- Detaylar