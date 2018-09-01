DHA YURT BÜLTENİ 5

ZONGULDAK Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın cenazesi helallik için baba evinde

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABER GEÇİLECEK

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Foça\'da denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor

Kirlilik kontrol altına alındı

İZMİR\'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, kirliliğin yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridini etkilediği ve sızıntının kaynağını tespit etme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Genel Müdür Dökmeci, kirliliğin kontrol altına alındığını söyledi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler denizin yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmalarına, özel firma görevlileri tarafından devam ediliyor.

GENEL MÜDÜR ÇIKLAMA YAPTI

Petrol sızıntısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Foça\'da akaryakıt sızıntısı nedeniyle denizde ve sahil şeridinde yaşanan kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyen Sebahattin Dökmeci, \"Sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladık. Kirliliğin yoğun olduğu 2 bölüm bariyerlerle çevrildi. Kaba temizliğin 1-2 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyebiliriz\" dedi. Sızıntı kaynağını belirleme çalışmalarının ise devam ettiğini vurgulayan Sebahattin Dökmeci, \"Kaynak konusunda verebileceğimiz net bilgi yok. Tespite ilişkin gerekli numuneler alındıktan sonra netleşecek. Bölgede seyir halinde olan gemilerden de batmış gemilerden de kaynaklanması bir ihtimal. Biraz daha zayıf bir ihtimal kıyı kaynaklı olması. Denetimlerimizi yapıyoruz. Olasılıklar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Başlangıçta 2.5 kilometrelik sahil şeridini etkileyen kirlilik şu anda 1 kilometrelik alanda etkili durumda. Açık denizdeki kontrolleri sürdürüyoruz. Numuneler alacağız, bunlar üzerindeki incelemelerden sonra da bölgede denize girilip girilmeyeceği konusunda açıklama yapabileceğiz\" diye konuştu.

İL MÜDÜRLÜĞÜ DE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden de yazılı açıklama yapıldı. Çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Aliağa ve Foça belediyelerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi. Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlar ile lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderileceğinin de belirtildiği açıklamada, kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapıldığı ifade edildi.

İLÇE HALKI DA AÇIKLAMA YAPTI

Petrol sızıntısının olduğu kıyı şeridinde dünden beri çalışmaları yakından takip eden ilçe halkı ile çevreciler de basın açıklaması yaptı. Çevreciler adına açılama yapan Fırat Korkmaz, kirliliğin kaynağının belirlenmesini ve biran önce de önlemlerin alınmasını beklediklerini söyleyerek, \"Şimdiye kadar kirliliğin nedenini yetkililer tam olarak açıklamış değiller. Bu kadar gemi trafiğinin olduğu bölgemizde yetkililer gerekli önlemleri alıp bunu engelleyebilirlerdi. Bölgenin kirletici sayısının çokluğu da göz önüne alındığında, alınacak tedbirlerdeki dikkat ve ısrar daha da önem kazanıyor. Bu konuda tüm yetkilileri görev davet ediyoruz\" dedi.

Denize giren vatandaşların da uyarılması gerektiğini ve denize girmenin de sağlık açısından olumsuzluk yaratabileceğini vurgulayan Fırat Korkmaz, \"Halkın uyarılması konusunda her türlü önlem alınmalı. Temizleme daha hızlı ve daha iyi ekipmanlarla yapılmalı. Bölgede yaşayan bizlere bu kabusu yaşatan, denizdeki canlıların yaşamlarını yok eden bu kaynağın ne olduğunu bilmek, temizlik işlemlerinin hızlı, modern ve insani koşullarda yapılmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci\'nin açılmalarından görüntü.

- Temizleme çalışmalarından görüntü.

- Denizden görüntü

- Çevrecilerin açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Seyfi GÜL, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / FOÇA (İzmir) (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Görüntülü- Kalp krizi geçiren adamın son görüntüleri ortaya çıktı

ADANA\'da direksiyonu başında hayatını kaybeden Hasan İlin\'in(48), vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesi\'nde yaşayanlar, aracında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kontrolleri sırasında şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin Hasan İlin olduğunu belirledi. Otomobilinde kalp krizi geçirdiği düşünülen Hasan İlin\'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. İlin\'in durumunu fark eden vatandaşların, İlin\'in dilinin gırtlağına kaçmaması için elleriyle müdahale etmesi görüntülere yansıdı. Sonraki incelemelerde İlin\'in ölümü şüpheli olarak belirlendi. İlin\'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından İlin\'in kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilde ölen adamın rahatsızlandığı andan görüntüler

SÜRE: 29\" BOYUT: 54 mb

Haber:Nuri PİR- Kamera: ADANA,(DHA)

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Kazada yaralanan gencin oğlu olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen Fatma Günder, kazada yaralanan oğlu Mustafa Günder’in yerde kanlar içinde yattığını görünce şok geçirip, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Eren’in (19) kullandığı 16 RAB 79 plakalı motosiklet, dönel kavşaktan caddeye çıkmakta olan Erdinç Şentürk idaresindeki 16 Z 4250 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mikail Eren ile araçtaki artçı Mustafa Günder (19) yaralandı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerine yakın bir mobilya mağazasında çalışan Fatma Günder, işyerine giderken yolda gördüğü kazada yaralananların yanına yaklaştı. Yaralılardan Mustafa Günder’in oğlu olduğunu fark eden Fatma Günder, gözyaşlarına boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralılara müdahale ederken, gözü yaşlı anne de oğluna “Oğlum iyi misin, ben yanındayımö diye seslendi. Kazada yaralanan iki genç, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yeri görüntü

Annenin yaralı oğlu başında beklemesi

Güvenlik kamera görüntüleri

Detaylar

GÖRÜNTÜ ADI: 0109inegolkazaanikameralarda İnegöl klasöründe.

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ, İNEGÖL (Bursa), (DHA)



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Otomobille tuhaf yolculuk

KAHRAMANMARAŞ\'ta hareket halindeki otomobilin içinde arka camın önüne uzanarak yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Kahramanmaraş- Adana karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, hareket halindeki 80 AAD 261 plakalı otomobildeki bir kişi, arka camın önünde ses sisteminin bulunduğu bölüme uzanarak seyahat etti. Sürücünün arka görüşünü engelleyen kişi, trafikte tehlikeye davetiye çıkarırken, diğer sürücüler ise onları cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahramanmaraş-Adana karayolu

- Otomobil

- Otomobil arkasında yatan şahıs

- Otomobilin ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

67 MB

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