DHA YURT BÜLTENİ 5

Gelinin ağabeyinin vurulduğu \'düğün magandaları\' kamerada

NİĞDE\'de, kimliği belirsiz kişinin düğünde tabancayla havaya ateş açması sonucu, kurşunun başına isabet ettiği gelinin ağabeyi Hasan Koyun (30), yaşamını yitirdi.

Olay, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi\'nde dün gece meydana geldi. sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tabancadan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun\'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Koyun\'un yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MAGANDALARI CANLI YAYINLAMIŞ

Niğde\'de, kız kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla can veren Hasan Koyun\'un, havaya tabancayla ateş açan kişileri sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı. Koyun\'un sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yaptığı canlı yayının kaydında, çocukların da oyun oynadığı sokakta, kimliği belirsiz 2 kişinin tabancayla havaya peş peşe ateş açtığı görülüyor. Hasan Koyun\'un ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

TERÖRÜN TEMİZLENDİĞİ HEKEKOL DAĞI\'NDA TPAO, PETROL ARIYOR

SİİRT\'in Eruh ilçesi yakınlarında, bir zamanlar terör örgütünün kamplarının bulunduğu ve yoğun olarak silahlı faaliyet yürüttüğü Herekol Dağı\'nda güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu, huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından, TPAO burada petrol arama çalışması başlattı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve askeri yetkililer, Herekol Dağı\'ndaki çalışmaları inceleyerek, buradaki askeri üs bölgesinde görevli askerlere de moral verdi.

Terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde ilk eylemini gerçekleştirdiği Eruh ilçesi yakınlarında bulunan ve geçmişte örgüt kamplarının bulunduğu, yoğun olarak silahlı faaliyetin yürüttülğü Herekol Dağı\'nda TPAO, ilk kez petrol arama çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Herekol Dağı\'nda başlatılan petrol arama çalışmalarını yerinde inceleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, görevlilerden de bilgi aldı.

Bölgede konuşlanan askeri üs bölgesinde teröre karşı mücadele eden askerleri de ziyaret ederek, moral veren Vali Ali Fuat Atik ve beraberindeki heyet, daha sonra TPAO\'nun petrol arama çalışmalarını yaptığı bölgeye geçti. TPAO yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Atik, terör örgütünün yoğun olarak kullandığı alanlardan biri olan Herekol Dağında TPAO tarafından petrol arama çalışması başlatıldığını belirterek, \"Son yıllarda askerimizin, devletimizin yapmış olduğu operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şu anda petrol arama faaliyetleri sürdürülüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma neticesinde petrolü burada bulacağız. Çalışmaya devam ediyor, kule dikilmeye başlandı. Bu topraklarda güven ve huzur ortamı sağlandıktan sonra yeraltı kaynakları artık ekonomiye kazandırılacak. Şu anda tamamen devletin hakimiyetinde, her karış toprağında devletin adımı var. Ben bu vesileyle emeği geçen bu bölgede terörün temizlenmesinde çok büyük emeği geçen jandarma personeline, bölge komutanımıza, il jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Biz devletimizin kaynaklarını artık ekonomiye kazandıracağız\" dedi.

Bölgedeki incelemelerin ardından Vali Atik ve beraberindeki heyet, Siirt\'te döndü.

ADANA\'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

ADANA\'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Üzerinden Ünal Gülbahar adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedi bulan bahçenin sahibi Necdet Geçgel, kürekle toprağı kazarken, insan parmaklarıyla karşılaştını söyledi.

?Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi\'nde Necdet Geçgel, bugün sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çıkarıldı. Cesedin üzerinde yapılan aramada, Ünal Gülbahar adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Kürekle bent oluştururken cesedin parmaklarının ortaya çıktığını belirten bahçe sahibi Necdet Geçgel, \"Sabah ağaçları sulamak için geldim, toprağın altında gömülü bir cesedi fark edince polisi aradım\" dedi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SİMİTÇİ AĞIR YARALANDI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, otomobilin 3 tekerlekli seyyar simit arabasına çarptığı kazada, simitçi 42 yaşındaki Mustafa Kemal Uçar ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Yusuf Yorgun\'un kullandığı 35 ZMA 67 plakalı otomobil, yol kenarında önünde giden Mustafa Kemal Uçar\'a ait üç tekerlekli seyyar simit arabasına çarptı. Kazada Uçar yaralanırken, simit arabasından bulunan simit ve peynirler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uçar\'ı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uçar\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü Yorgun gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Yorgun\'un, 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yerinde çağrılan çekici ise otomobili otoparka çekti. Simit arabası ile çevreye savrulan simit ve peynirler de yoldan kaldırıldı. Bazı vatandaşlar da yoldaki temizliğe yardımcı oldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNEY ASYA JEET KUNE DO ŞAMPİYONASI\'NA TARLADA HAZIRLANIYOR

SRİ Lanka\'da geçen yıl yapılan Güney Asya, Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali\'nde \'Jeet Kune Do\'da şampiyon olan Ferhing Kara (21), 17 Eylül\'de Sri Lanka\'nın ikinci büyük kenti Kandy\'de yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor. Hakkarili üniversite öğrenisi Kara, 24 ülkenin yer alacağı \'Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\' için Van\'da arkadaşlarıyla çalıştığı tarlada antrenman yapıyor.

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van\'a, 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin16 çocuğundan Ferhing Kara, 2011 yılında lise eğitimi için gittiği Kocaeli\'de, dövüş felsefesi Jeet Kune Do ile tanıştı. Kara, 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gördükten sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurt tarafından verilen destekle Güney Asya\'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun yer aldığı \'Jeet Kune Do Yarışması\'na katılan Kara, altın madalya alarak, birinci oldu Kara, daha sonra Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta, 16 Mart\'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen \'Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali\'ne de ferdi olarak katıldı. Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, \'Jeet Kune Do\' branşı +90 kiloda yarıştı. Rakiplerini bir bir geçen Kara, finali de kazanarak, \'Jeet Kune Do\'da birinci olup, altın madalya kazanan Türk sporcu oldu.

ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi\'nde yaşayan ailesinin yanında kalan Ferhing Kara, yaz boyu kardeşleriyle birlikte tarlada ot biçiyor. Traktörün biçerle biçtiği otları toplayan Kara, çalıştığı tarlada günde 3 saatini antrenmana ayırıyor. Kendisi gibi Güney Asya Şampiyonası\'na hazırlanan Yüksekovalı arkadaşı Muaz Akdoğan (21) ile tarlada antrenman yapan Kara, 17 Eylül\'de Ski Lanka\'nın Kandy kentinde, 24 ülkenin yer alacağı \'Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\'na zor şartlarda hazırlandığını söyledi.

7 yıldır \'Jeet Kune Do\' yaptığını belirten Ferhing Kara, \"2 kez üst üste şampiyon oldum. 2016\'nın Haziran ayında Sri Lanka\'da yapılan Güney Asya ile 2018 yılının Mart ayında Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta yapılan yarışmalarda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldum. Bu sporu okul döneminde hocam Yüksel Yılmaz\'dan eğitim alarak öğrendim. Yaz tatillerinde Van\'da aileme tarlada çalışarak yardımcı oluyorum. İmkanım olmadığı için antrenmanlarımı çalıştığım tarlada yapıyorum. Abiler ve kardeşlerimle birlikte hem ot biçiyorum hem de burada antrenman yapıyorum\" dedi.

SPONSOR ARIYOR

3 yıldır katıldığı şampiyonalara tarlada antrenman yaparak, hazırlandığını anlatan Ferhing Kara, \"Burada ot biçtiğim zaman arkadaşım geliyor, beraber antrenman yapıyoruz. Eğer sponsor bulursam 17 Eylül 2018\'te Sri Lanka\'nın Kandy kentinde yapılacak olan ve 24 ülkenin katılacağı Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\'na katılacağım. Sri Lanka Jeet Kune Do Federasyonu\'ndan özel davetiye aldım. Şu an bizden haber bekliyorlar. Sponsor bulursak bu şampiyonaya arkadaşım Muaz Akdoğan ile birlikte katılacağız. Federasyondan herhangi bir destek almıyoruz. Biz sponsor yardımıyla bu şampiyonaya katılacağız\" diye konuştu.

Ferhing Kara, dünya şampiyonu olduğu altın madalyayı gösterirken, \"En çok üzüldüğüm, altın madalyanın üzerinde ülkemizin bayrağının olmaması. Yarışmalara katılacağımı erken haber vermediğimiz için böyle oldu. İnşallah, bu yıl katılacağımız Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\'nda tekrar şampiyon oluruz; alacağımız madalyanın üzerinde ülkemizin bayrağı da olur\" dedi.

Hasankeyf\'teki tarihi Minare, puzzle taşları gibi sökülüyor

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj yapımı nedeniyle sular altında kalacak eserlerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresi, puzzle taşları gibi sökülüp, yeni yerleşim yerine taşınıyor. Mimar Musut Alma, son 10 günde numaralandırılarak taşımı işleminin başladığını, şimdiye kadar minareden 3.5 metreye kadar olan taşları numaralandırılarak söküldüğünü söyledi.

Ilısu Baraji\'nın yapımı sürerken, tarihi Hasankeyf ilçesindeki eserlerin sular altından kurturulması için daha önce Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı\'nın taşınmasının ardından, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresinin taşınması için çalışmalar sürüyor. Eyyübi Sultanı Süleyman, tarafından yaptırılan caminin minaresinde taşınma hazırlıkları hızlandırıldı. Minarenin taşınma işlemleri ekipler tarafından puzzle taşları gibi söklüyor. Minarenin taşınması taşların numaranladırılmasıyla yapıldığını anlatan Mimar Musut Alma, son 10 günde numaralandırılarak taşımına başlandığını, şimdiye kadar minareden 3.5 metreye kadar olan taşları numaralandırılarak söküldüğünü söyledi.

\'GÜNDE ORTALAMA BİR SIRA TAŞ SÖKÜYORUZ\'

611 yıl önce özel bir harçla sağlamlaştırılan taşları güçlükle söktüklerini belirten Mimar Alma, \"Arkeoparkın özel bir bölümüne numaralandırdığımız taşları gönderiyoruz. Birden başlayarak aşağıya kadar rakamlar verilerek, minarenin taşlarını büyük bir titizlikle söküyoruz. Ancak zorlandığımız zamanlar da oluyor. Tutkaldan bile fazla yapışkan olan bu taşların zarar görmemesi için ince eleyip sık dokuyoruz. Günde ortalama bir sıra taş söküyoruz. İki ay gibi bir sürede tüm minarenin taşları yerinden kaldırılmış olacak\" dedi.

\'AYNI ESTETİKTE OLACAK\'

Eyyübi Sultanı Süleyman\'ın büyük bir incelik göstererek yaptırdığı minarenin üzerindeki kitabe ve kufi yazılarının zarar görmemesi için yapımcı firma yetkililerini uyardıklarını belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, \"Eyyübi döneminin en güzel eserlerinden biri de Sultan Süleyman Camii\'nin külliyesinin bulunduğu minaresidir. Minarenin yeni yerleşim biriminde aynı estetikte yapılması için çalışmalar yakında başlayacak. Ancak öncelikli olarak numaralandırılan taşların zarar görmemesi gerekiyor. Minarenin sökülen taşları özel bir alanda korunuyor. Zeynel Bey Türbesi kümbeti ile Artuklu Hamamı\'nın ardından şimdi de Sultan Süleyman Koç minaresi taşınıyor. Yine minareye yakın olan Eyyübi Kızlar camisi de dört parça halinde taşınacak\" diye konuştu.

\'Seninle Başım Dertte\' Çeşme\'de ilgi ile izlendi

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, ünlü şarkıcı Selami Şahin\'in şarkılarının sahneye taşındığı \'Seninle Başım Dertte\' adlı müzikal, Çeşme Amfitiyatro\'da sahnelendi. Gösteri ilgi ile izlendi.

Başrollerinde, Selami Şahin\'in oğlu Lider Şahin ile Toprak Sağlam, Suna Keskin ve İsmail Düvenci\'nin yer aldığı müzikal, 1980\'li yılların rengarenk eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle anlattı. Sanatseverler, müzikal gösteriye büyük ilgi gösterirken, gösteri öncesi sanatçı Selami Şahin, eşi Didem Şahin ve oğlu Lider Şahin ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ZAFER BAYRAMI MESAJI VERDİLER

Çeşme\'deki gösterinin 30 Ağustos\'a denk gelmesi nedeniyle Şahin Ailesi açıklamalarına, Zafer Bayramı\'nı kutlayarak başladı. Şarkıcı Selami Şahin, \"Ne mutlu Türk\'üm, Atatürkçüyüm diyene. Atatürk, gerçekten erişilmez bir liderimiz. Bayramımız hepimize mübarek olsun\" dedi. Lider Şahin, \"Atatürk\'ü saygıyla anıyoruz\" derken, Didem Şahin de \"Bütün gençlerin milli bayramlarımıza sahip çıkmasını istiyorum\" diye konuştu.

\"YAPILMAMIŞI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ\"

\'Seninle Başım Dertte\' müzikalinin oğlu Lider Şahin\'in kendi projesi olduğunu belirten Selami Şahin, \"Bana projesini anlattı. \'Süper\' dedim. Çünkü oyunu birçok arkadaşım izledi. Ertesi gün bana telefon açarak; \'İnanılmaz güzel bir proje. Hem tiyatro, hem müzikal. İkisini aynı anda yaşıyoruz\' dediler. Yapılmamışı yapmak çok önemli. Bu tür projelerin farklı olanları da yapılacaktır\" diye konuştu.

\"CÜNEYT ARKIN\'IN GÖLGESİ YETER\"

Türk sinemasının önemli isimlerinden Cüneyt Arkın\'ın kısa süre önce rahatsızlanması ile ilgili \'Geçmiş olsun\' dileklerini ileten Selami Şahin, \"Ben daha çocuktum, o yıllardan Cüneyt Arkın\'ı tanıyorum. Onun kalbi çok güzel. Onun gölgesi yeter. Kendisinin sağlığı ile ilgili iyi bir haber aldık. Allah\'tan şifalar diliyorum. Ömrü, sıhhatli ve uzun olsun. Memleketimizin unutulmaz bir starıdır\" dedi.

\"UZUN SOLUKLU BİR OYUN OLACAK\"

Lider Şahin de Türkiye\'de böyle bir eksiklik olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtip, \"Projeyle ilgili 2 senedir konuşup, toplantılar yapıyorduk. Üzerinde çok çalıştık. Kadromuzu topladık. Çok önemli ustalar, oyuncu arkadaşlarımızla beraber oyunlarımıza ve turnelerimize başladık. Çok güzel tepkiler aldık. Herkes mutlu. Çok güzel mesajlar atıyorlar. Çeşme\'den sonra, Ayvalık, Altınoluk ve Bursa\'da sahneye çıkacağız. 13 Eylül\'de İzmir Fuarı\'ndayız. İzmir Fuarı\'ndan sonra kapalı salonlara geçeceğiz. Uzun soluklu bir oyun olacak. Oynadığımız oyun, 1980\'leri konu alıyor. Oyunda, aşk, sevgi, tutku, heyecan gibi, aslında günümüzde kaybettiğimiz duygular yer alıyor. Bu proje, biraz Kadir İnanır, biraz Türkan Şoray\'a ve Yeşilçam\'a biraz saygı duruşu. Tabii bunlarla beraber Selami Şahin\'in şarkıları birleşince, insanlar mutlu oluyorlar. Bu proje için Türkiye\'de bir ilk diyebiliriz. Bu tür projelerinin devamının yapılmasını diliyoruz. Biz öncüsü olduk\" diye konuştu.

\'Seninle Başım Dertte\' adlı gösteri, 2 bini aşkın seyirci tarafından ilgi ile izlenirken, uzun süre alkışlandı.

Kadın hırsız iş başında

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadın hırsızın marketin önünde bulunan buzdolabından içecekleri çalma anı kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Güvenlik kamerasının görüntülediği hırsızlık olayı İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi Hacı Tevfik Sokakta bulunan markette meydana geldi. Marketin yanına aracını park eden hırsız, işyerinin önünde bulunan buzdolabından kola, su ve enerji içeceklerini aldı. 7 adet şişeyi eline alan kadın hırsız, park halinde olan aracına binerek kaçtı. Durumu fark eden market sahibi ise, aracın peşinden koşmasına rağmen yetişemedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, market sahibinin içeri girmesinin ardından müşteri gibi gelen hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Adana\'da toprağa gömülü ceset bulundu (2)

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Adana\'da, portakal bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedinin Ünal Gülbahar\'a (44) ait olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları araştırmada, Gülbahar\'ın gece öldürülmeden önce dövüldüğü daha sonra sürüklenerek portakal bahçesine getirilip burada silahla başından vurulduğunu saptadı. Olay yerinden geniş kapsamlı araştırma yapan cinayet dedektifleri ise delilleri tek tek topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

