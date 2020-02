DHA YURT BÜLTENİ 5

Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurdu

SURİYE\'de 10 aşiretin temsilciliğini yürüten Assasni aşireti lideri Emin Al Assani, ABD\'nin Türkiye\'ye yaptırımlarına karşı Türkiye hükümetine destek vermek için bundan sonra yaptıkları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı alarak 500 bin Dolar bozdurdu. Assani, önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin Dolar daha bozduracağını kaydetti.

Suriye ve Türkiye\'de pek çok ticari alanda faaliyet gösteren 10 aşiretin temsilcisiyle birlikte Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesi\'ne gelen aşiret lideri Assani, içerisinde 500 bin Dolar bulunan çantayı banka görevlilerine teslim etti. Doların, değer kaybeden TL\'ye çevrilmesiyle Assani\'nin banka hesabına 3 milyon 82 bin 101 TL yatırıldı. Assani, aşiretler olarak Türkiye ile yaptıkları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı aldıklarını belirterek, \"Bundan sonra Dolar yerine TL ile ticaret yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin Dolar daha bozduracağız\" diye konuştu.

\'DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK\'

İgedet Aşireti Temsilcisi Abdulaziz Hammade ise lider olarak seçtikleri Emin Al Assani\'nin alacağı kararların arkasında olduklarına vurgu yaparak, \"Türk hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan\'a desteklerimiz devam edecek. Türklerle yaptığımız yatırımların tamamını Türk parasıyla yapmayı taahhüt ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Aşiret üyelerinin bankaya gelişi

- Banka müdürünün odasında oturmaları

- Çantanın görüntüsü

- Çantanın banka müdürünün masasına konulması

- Çantanın açılması ve içindeki paradan detay

- Assasni aşireti lideri Emin Al Assani\'nin arapça konuşması

- Tercümanın konuşması

- Detay görüntüler

- Abdulaziz Hammade\'nin arapça konuşması

- Tercümanın konuşması

- Banka müdüründen ve masadaki paradan detay görüntüler

- Assasni aşireti lideri Emin Al Assani\'nin imza atması

- Aşiret üyeleri ve banka müdürünün genel görüntüsü

- Aşiret üyelerinin bankadan çıkışı

- Aracına binmeleri

- Aracın gidişi

- Aşiret üyelerinin otururken genel görüntüleri

- Banka cüzdanının detay görüntüsü

- Genel görüntü

SÜRE: 04\'04\" BOYUT: 450 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI (Hatay), (DHA)

=============

Türkiye\'deki 3 binden fazla endemik bitkinin yüzde 10\'u Niğde\'de bulunuyor

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Karataş, bazı endemik bitki türlerinin sadece Bolkarlar\'da yetiştiğini söyledi.

Türkiye\'de 3 binden fazla endemik bitki taksonunun bulunduğunu bunların yüzde 5\'i ile yüzde 10\'u kadarının Niğde\'de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Karataş, Aladağlar\'ın da bu konuda büyük zenginlik içerdiğinine dikkat çekti. Karataş, \"Dünyada çok sınırlı alanlarda dağılım gösteren canlılar veya sadece bir ülkeye has olma durumu için \'endemizm\', o canlı türü için de \'endemik\' terimini kullanıyoruz. Ülkemizde endemizm oranı oldukça yüksek. Özellikle bitkiler açısında Bolkarlar ve Aladağlar, Türkiye\'nin en zengin endemizm merkezlerinin başında yer alıyor. Şöyle ki Türkiye\'de 11 bin 700 civarında bitki taksonu var. Bunlardan bazısı alt tür veya varyete iken; çoğu tür düzeyindedir. Bu sayının 3 binden fazlası endemik, diğer bir ifadeyle dünya genelinde sadece Türkiye\'de bulunan canlılar. Sadece Bolkar Dağları\'ndan 150 kadar endemik var. Keza bir o kadar da Aladağlar\'da. Bu dağları Türkiye geneliyle karşılaştırdığımızda endemiklerimizin yüzde 5-10\'unun yetiştiği önemli doğa alanları olarak tanımlayabiliriz\" diye konuştu.

DOĞA KORUNMALI

Doğayı koruma açısından son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Karataş şöyle devam etti:

\"Bu doğal zenginliklere rağmen; maalesef bu dağlarımızı yeterince koruyamıyoruz. Her iki sıradağın çeşitli kesimlerinde maden faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Denetimler yeterince yapılamıyor. Aşağı kesimlerde HES çalışmaları ve diğer insan faaliyetleri her geçen gün doğayı daha çok tahrip ediyor. Tabi ki madencilik veya enerji üretimi olmasın anlamında söylemiyorum. Bunlar yapılırken kontrollü ve usulüne uygun yapılması çok önemli. Özellikle HES\'lerde suyun az olduğu dönemlerde gerekirse üretimi durdurup, balıklar, kurbağalar ve diğer sucul canlılar için \"can suyu\" dediğimiz suyu vermek gerekiyor. Ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Aşırı otlatma, kamp ve diğer insan faaliyetleri de bu endemik bitkiler için son derece önemli. Bolkarlar\'da Karagöl ve özellikle yakınında yer alan Meydan Yaylası, özellikle tercih edilen otlatma alanları. Yaz aylarında çok yoğun olarak piknik ve kamp amaçlı insan baskısı söz konusu. Özellikle hafta sonları Niğde, Adana ve Mersin gibi illerimizden çok sayıda insan buralara geliyor. Karagöl kesimi araç trafiğine ve kampçılığa kapalı olduğu halde; ne yazık ki kurallara uyulmuyor. Yine yasak olduğu halde zaman zaman offroadçular tarafından da tahrip ediliyor. Bu güzide doğa alanlarımızın korunması, denetimlerin arttırılması; buralardaki endemik ve diğer bitki ve hayvan türlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Bolkar dağlarından görüntü

-Bitkilerden detay görüntü

-Prof. Dr. Ahmet Karataş ile röportaj

-Endemik bitkilerden detaylar

SÜRE: 04\'07\" BOYUT: 456 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

======================================

Sinyalizasyon direğine çarpan alkollü sürücü yaralandı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Erkut A.(27), idaresindeki 78 SA 854 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direğinin üzerine devrildiği otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada yaralanan Erkut A., olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan alkol muayenesinde Erkut A.\'nın 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Kaza yapan otomobil

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Süre:(01.58) Boyutu:(219 MB.)

======================================

Briket yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

NEVŞEHİR’de blok bims (briket) taşıyan kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan 2 oğlu yaralandı.

Çardak yolu istikametinden, Nevşehir Otobüs Terminali Kavşağı’na doğru ilerleyen Fatih Uçar yönetimindeki 50 HV 887 plakalı blok bims (briket) yüklü kamyon, refüje devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Fatih Uçar ile yanında bulunan oğulları Harun Enes ve Yusuf Burak yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü Fatih Uçar ile oğlu Yusuf Burak’ın sağlık durumlarının iyi olduğu, Harun Enes Uçar’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle yola savrulan briketler yüzünden ulaşım durdu. Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, çekicilerle kamyon kaldırıldı ve savrulan briketler toplandıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kaza yapan kamyonun görüntüsü

-Kamyonun vinçle kaldırılışı

-Yola savrulan briketler

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

1 Dakika, 4 saniye/34 MB



======================================

Kınık\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

İZMİR\'in Kınık Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Kınık Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için dün (salı) saat 21.00\'de, Poyracık Meydanı\'nda konser programı düzenledi. Program Akhisar ve Kınık belediyelerin halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahneye çıktı. Klarnetiyle \'İstanbul İstanbul olalı\' parçasını çalan Hüsnü Şenlendirici, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş\'i sahneye çağırarak, konseri birlikte sürdürdü. Konseri izleyen yaklaşık 1000 kişi, keyifli zaman geçirdi.

Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, \"26 Ağustos\'ta başlayıp, 30 Ağustos\'ta zaferle sonuçlanan, zaferde emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vatan için şehit düşenleri rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Doğruer, program sonunda Suzan Kardeş ve Hüsnü Şenlendirici\'ye plaket verdi, Kınık kilimi hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konuşma

- Hüsnü Şenlendirici ve Suzan Kardeş konserlerinden görüntü

- Sadık Doğruer\'in sanatçılara plaket takdimi

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

======================================

Ayı pençesi öldürmüş

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu\'nun (35) otopsi sonucu çıktı. Otopsi raporunda Tosunoğlu\'nun, ayInın, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.

Olay, 21 Haziran günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu\'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu\'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.

Yunus Tosunoğlu\'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu\'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu\'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu\'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu\'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

////ARŞİV: 21, 22 Haziran

-Olayın meydana geldiği köy

-Askeri helikopterle cenazenin çıkarılması

-Cenaze namazı

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

======================================

Rölyef çalışmasıyla 12 Türk büyüğünü bir arada yaptı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, emekli resim öğretmeni Neşet Demircan (68), aralarında Atatürk, Sultan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet\'in de bulunduğu 12 Türk büyüğünü bir rölyefte birleştirdi. Türklüğün simgesi olan köklü bir ağaç yaptığını belirten Demircan, \"Yaklaşık 4 aylık bir çalışma oldu\" dedi.

Oltu\'da yaşayan emekli resim öğretmeni Neşet Demircan, ilginç bir rölyefe imza attı. Demircan, 2 Türk büyüğünü bir rölyefte birleştirdi. Yaptığı çalışmaların tamamen amatör olduğunu belirten Demircan, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz gibi çalışmalarının da yer aldığı eserlerini sergilemeyi düşündüğünü söyledi.

Eserlerini evinin altındaki hobi atölyesinde alçı rölyef ile yaptığını vurgulayan Neşet Demircan, \"Emekli olduktan sonra kendimi bu tür çalışmalara verdim. Eserlerimi para ile satmıyorum. Kim istiyorsa, ücretsiz olarak hediye ediyorum. Önemli olan yaptığım eserlerin yaşatılması. En büyük hayalim ise bunları sergilemek. Ben öldükten sonra da çocuklarım ne yapar bilemiyorum. Alçı rölyef çalışmam olan bu eserde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sultan Alparslan ve Mevlana\'nın bulunduğu 12 Türk büyüyüğünü bir rölyefte birleştirdim. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmam sonucunda ortaya güzel bir eser çıkardığıma inanıyorum. Ağacın alt ve üst kısmını dünya küresi halinde yaptım. Elektrik aparatıyla dönmesini sağladım. Alt kısmında ise Türk büyüklerine ait sözler var. Karşısında oturup dakikalarca izliyorum. Bu eser Türklüğün simgesi olan bir ağacı andırıyor\" diye konuştu.

Demircan\'ın yaptığı eserde Atatürk, Sultan Alparslan ve Mevla\'nın dışında, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Mimar Sinan ve İbn-i Sina da yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rölyefin çamur çalışmasından detay

-Alçıya dökülmesi

-Spiral taş ile sacın kesilmesi

-Alçıdan çıkarılması

-Boyanmsı

-Bitmiş hali dönerken

-Neşet Demircan röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 4,14DK /465 MB



======================================

\'Yeni sezonda ucuz sebze, meyve hayal\'

ANTALYA Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, örtü altı üretimde kullanılan ipten tohuma, ilaçtan gübreye tüm girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi. Nevzat Akcan, \"Ucuz sebze, meyve hayal oldu\" dedi.

Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya\'da üreticiler, döviz hareketliliğinden olumsuz etkilendi. Ekim ayında iç pazara girmesi beklenen örtü altı ürünlerin fiyatının, ithal girdiler nedeniyle yüzde 100 zamlı olması bekleniyor. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, geçen sezonun Rusya krizinden dolayı hayli sıkıntılı geçtiğini anlattı, sezonun sıkıntılı kapandığını söyledi. Üreticiden tüccarına her kesimin hala birtakım sıkıntılarla mücadele ettiğini aktaran Akcan, Rusya\'ya ihraç edilen tarım ürünlerini, \'kalıntı var\' bahanesiyle Rus yetkililerin geri gönderdiğini söyledi. İhracatçıların çiftçiye bu nedenle ödeme yapamadığını kaydeden Akcan, yeni sezonda umutlu olduklarını ifade etti.

TARIM GİRDİLERİ YÜZDE 100 ZAMLANDI

Dövizde yaşanan hareketliliğin çiftçinin ürün yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü girdiye zam olarak yansıdığından dert yanan Akcan, domates fidelerini bağlamak için 150 TL\'ye satın aldığı bir çuval ipi iki gün önce 300 TL\'ye aldığını söyledi. Yüzde 100 zammın yeni sezonda iç pazara olumsuz yansıyacağını söyleyen Nevzat Akcan, \"Geçen sene 1 TL\'ye mal ettiğimiz ürün bu sene 2 TL oldu. Maliyetin altında sattığımız zaman ne yapıyor üretici? Ertesi sene ekmiyor, üretmiyor. Tarım bakanlığımızın para etmeyen ürünler için üreticiye teşvik vermesi lazım. Üretim odaklı çalışmamız lazım\" dedi.

\'UCUZ SEBZE MEYVE HAYAL OLDU\'

Örtü altı ürünlerin çıkmasıyla birlikte yeni sezonun ekim ayından itibaren başlayacağını anlatan Akcan, fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi. Dövize müdahale edilmediği ve ithal ürünlerin fiyatında ayarlama ya da bakanlığın üreticiyi üretmeye teşvik edecek bir uygulamayı devreye almadığı sürece ucuza sebze meyvenin hayal olduğunu aktaran Akcan, \"Girdiler arttı. Ucuz sebze meyve yedirmek hayal. Bu ürünler denizden toplanmıyor. Tohumdan ipine tüm tarım girdilerimiz ithal. Maliyet de artınca. \'Ucuza yiyeceksiniz\' demek vatandaşı kandırmak olur. Tüketiciye ucuz sebze, meyve yedirmemiz mümkün değil\" diye konuştu.

\'DESTEK YAPILMAZSA TÜKETİCİ ÜRÜN ALAMAZ\'

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazip Alp de girdi maliyetlerinin arttığını belirterek, dövizin artmasının pazar fiyatlarını etkilediğini söyledi. Tarımda yılda iki defa kullanılan ve çok tercih edilmeyen azotlu gübrenin dahi fiyatının arttığını aktaran Alp, \"50 kilogramlık gübre çuvalı 35 TL iken şimdi 70 TL oldu. Bu girdilere güzel bir destek yapılmazsa tarım yapılamaz, tüketici ürün alıp yiyemez. Domatesin fiyatı 1.50 TL, salatalık 1 TL, kabak 1 TL, biber 1.80 TL. Bu girdilerle tarım nasıl yapılabilir. Tarım şu anda can çekişiyor\" dedi.

PAZARCI İSYANDA

Kent merkezindeki bir semt pazarda sebze ve meyve satan esnaf da mevcut durumdan şikayetçi. Akşam saati olmasına rağmen elindeki ürünleri bitirememiş olmasının üzücü olduğunu belirten Zekeriye Tüzün, \"İnsanlar kriz var diye elindeki parayı harcamak istemiyor. Poşeti 7 TL\'ye alıyordum 17 TL olmuş. İnsanlar gelip yarım kilogram alıyor. Mallar akşam saati olmasına rağmen elimde kaldı\" dedi.

Bir başka pazar esnafı Murat Bayandur ise satışların bittiğini ve müşteri olmadığından dert yandı. Pazardaki hareketliliğin yerini sessizliğin aldığını kaydeden Bayandur, \"Dibe vurduk. Müşteri yok. İnsanlar pazara çıkmıyor. Şu anda fiyatlar normal, yani bizim aldığımız fiyatlara göre\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Antalya Toptancı Hali’nden detay

- Antalya Toptancı Hal Derneği Başkanı Nevzat Akcan Röp.

- Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp Röp.

- Halk Pazarı detay

- Pazar fiyat etiketi detay

- Pazar esnafından Röp.

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

=================



Kapısına \'İçeri yalnız polis girsin\' notunu asan Rus, intihar etti

ANTALYA\'da eşiyle birlikte oturan Rus Sergey Cherevastov (48), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Cherevastov\'ın, intihar etmeden önce daire kapısına Rusça \'İçeri yalnızca polis girsin\' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi 341 Sokak\'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Sergey Cherevastov\'un eşiyle birlikte oturduğu dairenin kapısında asılı, Rusça \'İçeri yalnızca polis girsin\' yazılı notu gören komşuları, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rus adamın eşine ulaşan polis, eve girince Cherevastov\'u odasında iple tavana asılı buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cherevastov\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sergey Cherevastov\'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Polislerin evin önünde görüntüsü

- Bina dış plan görüntü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Vatandaşlardan görüntü

141 MB /// 01.16ö (HD)

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Berkay KUNT /ANTALYA, (DHA)