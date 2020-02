DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KASTAMONU\'DA 20 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

KASTAMONU\'nun Araç ilçesindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan kül olurken, yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Kastamonu\'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü.

10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere, yangın söndürme helikopterleri ile orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi ilçe itfaiyeleri, DSİ 23\'üncü Bölge, Karayolları 15\'inci Bölge ve İl Özel İdaresi iş makineleri ile Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren itfaiye ekipleri, kısa bir süre ağaçların altında uyuduktan sonra çalışmalarına devam etti. İtfaiye ekipleri ayrıca yangının köylere sıçraması ihtimaline karşı yerleşim yerleri yakınlarında önlem aldı. Yangında 20 hektarlık alanın kül olurken, yangın söndürme helikopterlerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

KÖY SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu arada alevlerin Tavşanlı ve Çavuş köyüne kadar yaklaşması nedeniyle, köylerde büyük panik yaşandı. Çavuş köyü sakinlerinden Selahattin Kaynar, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, \"Köylüleri köyden dışarı çıkardılar. Bizde evlerden dışarı çıktık. Sonra ateş hafifleyince gece içeri girdik. Paniklememek mümkün mü? Alevlerini sıcaklığını buralardan hissettik.\" dedi.

Mehmet Bulucu ise, yangından sonra güvenlik amacıyla köyün yaşlılarını, çocukları ve hayvanları güvenli bir alana gönderdiklerini belirterek daha önce böyle bir yangın görmediklerini söyledi.

Tavşanlı köyü sakinlerinden Ferhat Ceylan ise İstanbul\'dan tatile geldiklerini belirterek, \"Alevleri görünce yangına söndürmek için müdahale ettik ama bütün çabalarımıza alevlerin önünü kesemedik. Zaten itfaiyelere de alevlerin olduğu yere çok fazla ulaşamadı. Alevlere ormana doğru yürüdü gitti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Ormandan görüntü

-Dumanlardan görüntü

-Köylerden görüntü

-Soğutma çalışmaları drone görüntüsü

-Yangın söndürme helikopterinden görüntü

-Köy sakinleri ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)-

Dosya boyutu: 936 MB

==============================================

2)DİDİM\'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

AYDIN\'ın Didim ilçesinde, Kurban Bayramının sona ermesine rağmen hafta sonunu da kentte geçirenler, sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.Didim ilçesinin gözde tatil beldesi Akbük Mahallesi gibi turistlik yerleşimlerde, bayram sonrası da yoğunluk sürüyor. Bayramdan sonra kentte kalanların dışında, hafta sonu için günübirlik Didim\'e gelenlerle birlikte ilçedeki plajlar dolup taştı. Bazı vatandaşlar yüzerek serinledi. Bazı kişiler ise güneşlenerek tatilin tadını çıkardı.Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Akbük sahillerinden görüntü

- Yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)

================================================

3)MERVE ÖZBEY \'ERİK DALI\' İLE COŞTURDU

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Merve Özbey konser verdi. Özbey, konserinin bir bölümünde Erik Dalı türküsü eşliğinde oynadı.Kemer\'de Kurban Bayramı\'nın son günü Club Aura Kemer\'de Merve Özbey sahne aldı. Gece ilk olarak kulübün DJ\'lerinin performansları ve go- go dansçılarının şovlarıyla başlarken, Merve Özbey saat 02.00\'da dansçılarıyla birlikte sahneye çıktı.Merve Özbey hareketli ve popüler şarkılarını seslendirdi. Ardından sahnede arabesk söyleyen Özbey\'e konser için Club Aura Kemer\'e gelen yaklaşık 3 bin 500 kişi de eşlik edince dev bir orkestra ortaya çıktı. Arabesk parçaların ardından çalan \'Erik Dalı\' türküsüyle coşan izleyiciler ve Merve Özbey bir süre dans etti.Özbey konserin finalini Karedeniz ezgileriyle birlikte saat 03.00\'te yaptı. Büyük alkış alan Özbey sevenlerinin bayramını da kutladı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Merve Özbey sahnesinden detaylar

- Seyirciler detay

- Merve Özbey yakın detayda dansı

- Işıkların sönmesiyle birlikte başlayan arabesk parçalar ve seyircilerin Özbey\'e eşlik etmeleri

- Özbey ve dansçılarından ‘Erik Dalı’ performansı

- Seyircilerin ‘Erik Dalı’ ile coşmaları detay

- Merve Özbey ve dansçılarının erik dalı performansları

773 MB /// 04.00

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

==================================================

4)ŞEHİT EŞİ İÇİN SU KUYUSU AÇTIRDI

TÜRK Silahları Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan ve cenazesine 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın eşi Birgül Muratdağı (25), devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla Bangladeş’te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka’ya su kuyusu açtırdı.

TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatında’ şehit olan ve naaşına 58 günün sonunda ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın 25 yaşındaki eşi Birgül Muratdağı, eşi için yardım yapmaya devam ediyor. Birgül Muratdağı, ‘Mehmet’in adına her yerden dualar edilsin istiyorum’ diyerek, devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğini belirtti. Şuan Mekke’de Hac görevini yerine getiren Birgül, daha öncede şehit eşinin Suriye’de görev yaptığı yerde, silah arkadaşlarına kumanya götürmüştü ve kendi isimlerini taşıyan bir çeşme yaptırmıştı.

“SUYA ÇOK MUHTAÇLAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Birgül Muratdağı, “Devletin bana verdiği maddi imkanı eşim için, ahiret için kullanmak beni daha rahatlatıyor. Peygamber efendimizde en güzel sadakanın su olduğunu belirtmiş. Şuan Mekke’deyim ve su o kadar kıymetli ki burada gözümle görme şansım oldu. Sıcak yerler buralar, su en çok ihtiyaç oluyor. Özellikle Arakan, Afrika gibi yerlerde, suya daha çok muhtaç durumdalar. Ne mutlu onları saatlerce yürüme zahmetinden bir şehit parası kurtaracakö dedi.

“EŞİMİN MAAŞI, MİRASI GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY

Eşi adına böyle hayırları yerine getirmekten mutlu olduğunu kaydeden Birgül, “Mehmet’in adına her yerden dualar edilsin istiyorum. Herkes gibi olmak istemiyorum, önceliğim imanıma, ahiretime ve bir şehit eşliğine yakışır yerlerde bu imkanları kullanmak. Eşimin zaten bir maaşı var ki benim mirası gördüğüm tek şey. Oda beni muhtaç etmez kimseye. Şimdi benim verme zamanım ki rabbimde eşimle kavuşmayı ahirette ikram etsin bize inşallah. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Ne mutlu layık olabiliyorsam eşime, şehidimeö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Su kuyusundan görüntü

-Su çıkartılması

-Genel detay

Haber: Şeyda AŞATIR Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 19 Saniye / 11,58 MB

======================================================

5)YÖRESEL OYUNLARLA DÜĞÜNLERE RENK KATIYORLAR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde amca çocukları küçük yaşta yöresel halk oyunlarını öğrenerek kurdukları ekiple davet edildikleri her düğüne gidip ücretsiz halk oyunlarını sergiliyor. Özellikle yöreye has kaşık oyunlarını oynayan ekip yoğun rağmen görüyor. Sandıklı Arızlar köyünde oturan Niyazi ve Ali Işık kardeşlerle amca çocukları Ramazan ve Aliosman Işık kendi imkanlarıyla yöresel kaşık oyunlarını öğrendi. Bir süre sonra \'Işık Oyun Ekibi\' adını verdikleri bir grup kuran amca çocukları, ilçe merkezi ve köylerde düğünlerde oyun oynamaya başladı. Çağrıldıkları düğünlere giderek özellikle yöresel kaşık oyunlarını sahneleyen Işık Oyun Ekibi, yoğun rağbet gördü. Her yıl en az 50 düğüne davet edilen grup yöresel oyun havalarında sergiledikleri figürlerle davetlileri hayran bırakıyor. Düğünlerde ücretsiz oyunlarını sergileyen Işık Oyun Ekibi, geçen yıl ilçede düzenlenen yarışmada ise 12 grup arasında birinci oldu. Ali Işık, talepten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, \"Biz bu oyunları çocuk yaşta kendi imkanlarımızla hiçbir eğitim almadan öğrendik. Zamanla kendimizi çok geliştirdik. Geçen yıl düzenlenen yarışmada da birinci olduk. Oyunlarımızı sergilememizde Sandıklı\'dan bayağı talep oluyor. Biz karşılık beklemeden oyunlarımızı sergiliyoruz. Köylerden, ilçeden gelen talepten dolayı ve bu oyunları canlı tutuğumuz için çok mutluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Işık oyun ekibi oyunlarını oynarken görüntü

- RÖP: Ali Işık

- Işık grup ekibi harmandalı oynarken görüntü

- Işık grubu toplu fotoğraf çektirirken görüntü

415 MB /// 03.45\"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

===================================================