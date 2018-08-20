DHA YURT BÜLTENİ 5

Kahraman sürücü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bindiği toplu taşıma aracında kalp krizi geçiren kadın yolcu, araç sürücüsü tarafından hastaneye yetiştirildi. Güzergahtan çıkarak aracını bir ambulans misali kullanan sürücü İbrahim Türken\'in (43) hastaneye yetiştirdiği kadın yolcunun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Alanyurt Mahallesi\'nden İnegöl ilçe merkezine yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü İbrahim Türken yönetimindeki toplu taşıma aracına binen yolculardan bir kadın fenalaştı. Durumu giderek aağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen kadın yolcunun bu durumunu fark eden otobüs sürücüsü İbrahim Türken, güzergahtan çıkarak hastaneye yöneldi. Otobüsü bir ambulans gibi kullanan sürücü kalap krizi geçiren kadın yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi acil servise yetiştirdi. Acil müdahale yapılan kadın yolcu hayati tehlikeyi atlattı. Hastanede tedavisi süren kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı. Görüntüler aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAHRAMAN ŞOFÖR KONUŞTU

O anları DHA mikrofonlarına anlatan otobüs sürücüsü İbrahim Türken, “Yaşlı tyze araca bindi. Binerken zorlanınca yolcular yardımcı oldular. 3 dakika sonra teyze bayıldı, kalp rahatsızlığı varmış. O sırada karar aldım ve hızla hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Acil servise götürdük. Tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı olan bir insan için duracak vakit yoktu, biz de insanlık görevimizi yerine getirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamera görüntüsü

-Şoför röportaj

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Çeşme\'ye seneye Japonlar bekleniyor

İZMİR\'in turizm cenneti ilçesi Çeşme\'deki turistlik tesislerde, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yüzde 100\'lük doluluğa ulaşıldı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge, bu yıl yerli turistten sonra en çok Çinliler\'in geldiği Çeşme\'ye seneye Japon turistlerin geleceğini söyledi.

Çeşme\'deki otel, butik otel ve pansiyonlara günler öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, tatilin başlamasıyla birlikte ilçeye akın etti. Tatilcilerin bir bölümü otellerindeki havuzları tercih etti. Büyük çoğunluğu ise üç tarafı denizle çevrili Çeşme\'nin, incecik kumuyla ünlü plajlarını doldurarak, kendini serin sulara bıraktı. Alaçatı\'daki sörf merkezi ise sörf meraklılarının akınına uğradı. Çarşı esnafı, ilçedeki kafe, bar ve restoranlar hizmet yarışına girdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2018 yaz sezonunun güzel geçtiğini belirterek, \"Bu güzelliğimizi, sokaklarımızı, denizimizi, Çeşme\'nin lezzetlerini, antik çağdan kalan yaşam stilini dünyaya New York Times ile duyurduk. Çeşme\'de tecrübesi yüksek turizmciler hizmet veriyor, işletmecilik yapıyor. Dolayısıyla Çeşme, dünyada en iyi olmak için ciddi değerler koymuştur. Bu hedefi de yakalayacaktır\" dedi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge ise Çeşme\'de doluluğun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, bayramda yerlerinin kalmadığını söyledi. Gelecek sene daha fazla Japon turist beklediklerini belirten Belge, \"Bu sene Çinliler ikinci sıraya yerleşti. Air Arabia, Dubai\'den İzmir\'e doğrudan uçuşlara başladı. Bundan sonra Çeşme\'nin sadece iç pazarda değil, dış pazarda da talep göreceğine ve çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yakup Demir röp.

- Orhan Belge röp.

- Plajlardan, havuzlardan ve sörf merkezinden

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Yolda kalan halk otobüsünü yolcular itti

SAMSUN\'da yolda kalan bir halk otobüsünü yolcular aşağı inip iterek yeniden hareket ettirdi.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı\'nda meydana gelen olayda 55 AFY 90 plakalı seyir halindeki yolcu otobüsü aniden durdu. Meydana gelen arıza nedeniyle yolcular aşağı inip otobüsü itmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar da yolculara yardım etti. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Ardından halk otobüsü tekrar çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolcuların otobüsü itmesi

-Otobüsün yeniden çalışması

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Sahibinden kaçan kurbanlık koyun kuyuya düştü

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, koyunu düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.

Gürpınar Mahallesi\'nde yaşayan Şahin Erdoğan, dün (pazar) akşam saatlerinde, hayvan pazarından satın aldığı kurbanlık koyunu eve götürürken, elinden kaçırdı. Karanlıkta kaçan koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düştü. Koyunu çıkartamayacağını anlayan Erdoğan, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Merdivenle kuyuya inen, koyunu ipe bağlayan itfaiye ekipleri, hayvanı kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kuyudan ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Koyunun çıkarılması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Vali Şıldak fasulye topladı

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Türkiye\'nin taze fasulye ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İnsuyu Ovası\'nda fasulye topladı.

Vali Hasan Şıldak, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan ile birlikte geldiği İnsuyu Ovası\'nda üreticilerle sohbet etti ve bir süre fasulye topladı. Vali Şıldak kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini kaydetti. Vali Şıldak, İnsuyu bölgesinde üretilen fasulyenin marka olduğunu belirterek, bu başarının altında yatan sebebin bölgede fasulye üretimindeki kümelenme olduğunu kaydetti.

Vali Şıldak, şunları söyledi:

\"Geniş alanda fasulye üretimi yapılıyor. Burada yapılan fasulye üretimin birkaç özelliği var. Öncelikle birim alandan alınan verim olarak, ürün olarak baktığımızda bu bölgeden en çok fasulyeden ürün alındığı ortada ve sulama imkanları da var. Bu şekilde adeta markalaşmış, bir İnsuyu markasıyla birlikte piyasaya sürülen günlük 150 tona yakın bir üretim kapasitesine sahip. Bu mevsimsel olarak Türkiye piyasasının yaklaşık olarak dönem dönem yüzde 20\'sine varan bir üretim kapasitesi demek oluyor. Bu üretim başarısının altında yatan sebep bizim görebildiğimiz kadarıyla bölgede fasulye üretimi noktasında önemli bir kümelenme söz konusu. Tarım Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu üretim çizgisinin daha da iyileştirilmesi üst seviyeye çıkarılması için Valiliğimiz olarak da konuyu yakından takip edeceğiz. Üreticilerimizin başarılı olması ve veriminin artırılması konusunda da çeşitli desteklerimiz söz konusu.\"

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan da bölgede raf ömrü uzun olan ve birim alanda daha fazla verim veren burgundia türü fasulye üretildiğini aktarırken, \"İnsuyu bölgemizde yıllık 20 ile 24 bin ton arasında bir fasulye üretimimiz var. Ama buradaki üretim miktarından ziyade pazara çıktığı esnada pazar payının Türkiye’nin yaklaşık 4’te 1’ine hakim olması bu da bizim en önemli özelliğimiz\" dedi.

Sezonun ortasında olduklarını söyleyen üretici Adem Soylu ise fiyatların 2- 2.5, son tüketici fiyatlarının 5- 7 lira arasında olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fasulye tarlalarından detay

- Oktay Darcan\'ın açıklamaları

- Fasulye toplayan kadınlar

- Adem Soylu\'nun açıklamaları

- Vali Şıldak\'ın açıkalamaları

- Fasulye toplayan kadınlar

- Vali Şıldakın fasulye toplaması

- Detay

Haber - Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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