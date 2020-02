DHA YURT BÜLTENİ 5

Havadan görüntülenen göçmenler, Jandarma tarafından gözaltına alındı

İZMİR (DHA) - İzmir\'in Urla ilçesinde \'bir grup düzensiz göçmen\" olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Havadan ve karadan yapılan takip sonucu yaklaşık 50 göçmen gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada ihbar sonrası Zeytineli Koyu\'nda çalışmalara başlandığı; görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde alınan tedbirler ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ile kurulan koordineler neticesinde yaklaşık 50 göçmenin karada yakalandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, takibe dair havadan yaptıkları çekimleri de paylaştı.

-Göçmenlerin helikopterden çekilen görüntüsü

Haber: Urla, İZMİR (DHA)

Doğu Karadeniz’i esir alan böcek vatandaşların korkulu rüyası oldu

DOĞU Karadeniz\'de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkmaya başlayan \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden olmayı sürdürüyor. Evleri de istila etmeye başlayan ‘Vampir’ olarak da bilinen böcek türü vatandaşların kâbusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bölgedeki üniversiteler ortaklaşa zararlı böcek türünün yok edilmesi için Kitlesel Eylem Planı arayışını sürdürüyor.

Bölgede, 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, bölgedeki tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yayıldı. Tarım ürünlerinin yanı sıra evleri de istila etmeye başlayan böcek, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

KİTLESEL EYLEM PLANI ARANIYOR

Kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonu\'nda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, \'Ricania simulans\'a karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı. Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler, kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, zararlı böcek türü ile ilgili araştırma çalışması sürdürüyor. Çalışma ile toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesi planlanıyor.

\'IŞIĞI GÖREN EVİN İÇİNE GİRİYOR\'

Trabzon\'un Of ilçesinde tarım ürünlerinin kurumasına neden olan böcek, üreticileri tedirgin ediyor. 6 yıldır bu böceklerle mücadele ettiklerini anlatan Süreyya Yılmaz, \"Önceden sadece sahil kesimlerinde olurdu ancak şimdi yukarı köylere kadar çıktılar. Anlatılacak gibi değil. Sebzeler, domatesler, fasulyeler, çaylar bile hep zarar gördü. Evimde bile her sabah kalktığımda süpürgeyi mutlaka açmak zorunda kalıyorum. Başka yolu yok. Işığı gördükleri an evin, yatağın içindeler. Eşim bahçeye çalışmaya gidiyor, \'F-16’lar kalkıyor\' diyor. Üzerine sirke sürerek kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor. Çok rahatsızız. Yiyecekten tutun her şeye zarar veriyorlar. Bahçemizde, balkonumuzda oturamıyoruz. Bunlara acil bir çözüm bulunması lazım\" dedi.

Emine Çakıroğlu da \"Devletimizden yardım bekliyoruz. Mutlaka bu işe eğilmeleri lazım. Kendi kendimize düşünüyoruz \'acaba çözümü nedir\' diye ama elimizden bir şey gelmiyor. Aklınıza gelebilecek her şeye zararları var. Sebzelerin, meyvelerin sularını kurutuyor. Bu şekilde giderse 1-2 seneye yetiştirecek bir şey kalmaz\" diye konuştu.

\'EVE MAHKUM OLUYORUZ\'

Bahadır Yılmaz ise \"Bu kelebekler çaylıklara ve sebzelere dadanmış durumda. Çay toplarken sürekli yüzümüze atlıyorlar ve yapışıyorlar. Çalışmamıza engel oluyorlar. Farkında olmadan bizi hasta mı ediyorlar? Bilmiyoruz. Belki de mikrop bulaştırıyorlar.Çaylıklara girerken kendimizce tedbir alıyoruz. İnsanlar çaylıklara girerken üzerlerine benzin, mazot sürüyorlar. Ona rağmen yine yapışıyorlar\" ifadelerini kullandı.

Kelebeklerin bütün bitkinin suyunu emdiğini anlatan Yakup Ayhan, \"Bahçeden verim alamıyoruz. Balkonumda oturup bir bardak çay içemiyorum. Sineklikleri kapatıp eve mahkum oluyoruz\" diyerek önlem alınmasını istedi.

RİCANİA SİMULANS

Kafkaslar\'da yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz\'e gelen ‘Vampir’ olarak ta bilinen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılma sağladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun\'a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya\'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı. Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan bireyler, Haziran ortasından itibaren ergin dönemine ulaşıyor. Bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini arttırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bahçelerden görüntüler

-Böceklerin bitkilere dadanması

-Uzman görüşü

-Çiftçi röportaj

-Detaylar

Boyut: 522 mb

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Emre KOLTUK/OF (Trabzon), (DHA) -

Tedaviye gittiğinde \'tutuklu\' olduğunu öğrendi, hayatının şokunu yaşadı

İSTANBUL\'da yaşayan ve 5 ay önce bir mağazada cüzdanını çaldıran Muhammed Seyyid Kaya, tatil için geldiği memleketi Sivas\'ta diş muayenesi yaptırırken, \'tutuklu\' olduğunu öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve araştırma yapan Kaya, kendisi hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığını ve tutuklama kararı verildiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu daha önce cüzdanını çalan kişinin kendisini Muhammed Seyyid Kaya olarak tanıttığı, bu şekilde yasal işlem yapılan kişinin tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı belirlendi. Kaya, kendisinin gerçek Muhammed Seyyid olduğunu kanıtlamak için yasal yollara başvurdu.

İstanbul\'da uluslararası deniz taşımacılığı yapan bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Muhammed Seyyid Kaya(35), benzerine ancak eski Türk filmlerinde rastlanacak bir olayla karşı karşıya kaldı. Eşi üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan Kaya, 24 Mart\'ta ailesiyle İstanbul Güneşli\'de bir giyim mağazasına gitti. Kıyafet deneyen Kaya, cebindeki cüzdanını soyunma kabinindeki montuna bıraktı. Bu sırada aile görüntüsü veren 1\'i çocuk 4 kişi de aynı yere geldi. İki kişi Kaya\'nın dikkatini dağıtırken, diğerleri kabindeki monttan cüzdanı alıp uzaklaştı. Kabine döndüğünde cüzdanını bulamayan Kaya, güvenliğe haber verdi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde cüzdanın çalındığı ortaya çıktı. Kaya ve mağaza güvenliği çıkıp etrafı araştırdı ama hırsızlık şüphelilerine ulaşamadı. Bunun üzerine Muhammed Seyyid Kaya, polis merkezine giderek durumu anlattı ve ifade vererek yasal işlem yapılmasını istedi. Cüzdanında bulunan kimlik, sürücü belgesi ve banka kartlarının bilgilerini paylaştı. Daha sonra ise Nüfus Müdürlüğü\'ne başvurarak kimliğinin çalındığını beyan etti. Kurum, Kaya\'ya yeni kimlik kartı verdi.

SAHTE KİMLİKLİ ŞÜPHELİYE, O KİMLİKLE YASAL İŞLEM YAPILMIŞ

Aradan geçen 5 ay içerisinde hırsızlık olayı ile ilgili bir gelişme yaşanmazken, Kaya yeni aldığı kimlikle günlük hayatına devam etti. Hatta yurt dışına da çıktı. Daha sonra hem tatilini hem de kurban bayramını geçirmek üzere memleketi Sivas\'a geldi. Kaya, 13 Ağustos\'ta büyük kızı Zeynep Sude\'yi(7), diş tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne götürdü. Kızının tedavisi yapılırken Kaya, kendi dişlerini de muayene ettirmek için sıra almak istedi. Görevliye gidip kimlik numarasını verince SGK\'sının askıya alındığı bilgisine ulaştı. Bir başka görevliye yönlendirilen Kaya, tutuklu olduğu için SGK\'sının durdurulduğunu öğrendi. Kendisi gibi şaşkınlık yaşayan görevlilere \'Tutuklu olsam burada nasıl olurum\' diyen Kaya, olayı araştırmaya başladı. Bir yakının tavsiyesiyle E-Devlet üzerinden bilgilerini sorgulayınca hakkında 31 Temmuz\'da hırsızlık suçundan işlem yapıldığını ve 1 Ağustos\'ta tutuklanmış olduğunu gördü. Hakkında bu suçtan Büyükçekmece 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldığını ve 28 Ağustos\'ta ilk duruşmasının yapılacağını öğrendi. Daha önce kimliğini çalan kişinin, kendisini yakalandığı bir başka hırsızlık olayında fotoğrafını değiştirdiği çalıntı kimlikle \'Muhammed Seyyid Kaya\' olarak tanıttığı, şüpheli hakkında bu kimlik üzerinden yasal işlem yapıldığı anlaşıldı. Mahkeme kalemine ulaşan Kaya, durumu anlattı.

KENDİNİ İSPAT İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Mahkeme başkanının yönlendirmesiyle Kaya, Sivas\'ta savcılığa başvurdu ve kendisinden istenen belgeleri hazırlamaya başladı. Bunun için önden ve yan profilden fotoğraflar çektirip bastırdı. Ayrıca kendi kimlik, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgelerinin de nüshalarını çıkarttı. Dilekçe ile Büyükçekmece 10\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmek üzere Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuruda bulundu. Mahkeme, 28 Ağustos\'ta görülecek dava öncesi evrakların ulaştırılmasını talep ederken, kendisinin de duruşmada hazır olmasını istedi.

Mağazada yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Kaya, \"Eşim ve çocuklarımda hemen ilerdeydi. Onlara kısaca üzerimdeki gömleği göstermek istedim. Gösterip geri döndüğümde cüzdanımı bulamadım. Bir adam ile çocuk dikkatimi çekercesine şakalaşıyordu ve benimle konuşur gibi yapıyordu. O sırada diğer iki kadın ellerinde elbiselerle beraber kabine doğru yöneldiler. Aile görüntüsü olduğu için hiçbir şekilde şüphelenmedim. Daha sonra kameralara baktığımızda diğer bir kadının arkamı dönersem eğer diğer kadının kabine girdiğini görmeyeyim diye perdeleme yaptığını, diğer kadının da hemen kabine girip geri çıktığını gördük. Bunu 5 dakika sonra fark ettik. Güvenlik de o kişilerden şüphelenmiş. Koştuk peşlerinden bir müddet sağa sola bakındık ama o şahısları bulamadık. Bunun akabinde hemen polisi aradım. Polis olay yerine geldi. İlk ifademi sözlü olarak aldı. Daha sonra beni karakola davet ettiler. İfademi orada verdim. İfadeyi verirken de polis, bu tür vakaları aydınlatmanın biraz zor olduğunu ifade etti. Genellikle parayı aldıktan sonra kimliği ve cüzdanı attıklarını söyledi. İfademi verdim. Polisten bir yazı alarak, görüntüleri almak için mağazaya kendim gittim. Görüntüleri alıp tekrar polise gidip teslim ettim\" dedi.

\'BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİN DİYE GEREKENLERİ YAPTIM\'

Sonrasında poliste ifade verdiğini anlatan Kaya şöyle dedi:

\"Cüzdanımla beraber eski tip olan ehliyetim, nüfus cüzdanım, bir kısım kredi kartı, banka kartlarım, paramın kaybolduğunu ifade tutanağımda belirttim. Aklıma da geldi, \'nüfus cüzdanım, ehliyetim çalındığı için yarın bir gün bunlarla ilgili başım ağrımasın\' diye. Polis de \'bu işlerden çok bir şey çıkmıyor\' demesine rağmen ve \'gidin yeni kimliğinizi ve ehliyetini çıkarın\' demesine rağmen ben ısrarla başvuruda bulunmak istedim. Yarın bir gün bir şey olursa elimde bir belge olsun diye suç duyurusunda bulundum. Hemen akabinde polisten aldığım ifade tutanağı ile birlikte yeni kimlik için nüfusa başvurdum. Yeni kimliğime başvururken özellikle çalıntı olduğunu bildirmek istedim. Ancak çalıntı diye kayıt olmadığını ve kayıp olarak dikkate alacaklarını belirttiler. Orada ki duyarlılığımın sebebi bunu çalıntı olarak işletip yarın bir gün bir sorun olduğunda bu kaydın dikkate alınmasıydı, ancak kayıp olarak çıkarıldı. Ehliyetimi yine yeni tip ehliyet olarak değiştirdim. Bankaları hemen arayıp kredi kartlarımı iptal ettirerek yeni kredi kartlarının temin edilmesini istedim. Yine kimliğimin çalındığını bütün bankalara bildirdim. Yani yapılabilecek bütün her şeyi yapıp eşeğimi sağlam kazığa bağlamaya çalıştım.\"

\'YANLIŞLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM\'

Olayın ardından 5 ay geçtiğini belirten Kaya, eşini ve çocuklarını yaz döneminde Sivas\'a gönderdiğini ve kısa süre önce de kendisinin de izne geldiğini belirtti. Kaya şöyle devam etti:

\"Büyük kızım Zeynep Sude\'nin dişleri ile ilgili problemleri vardı. Bunu yaptırmak için 13 Ağustos\'ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne gittim. Kendim de dişlerimi kontrol ettirmek istedim. Hasta kayıt yapan hanımefendi \'sigortanız var mı?\' diye sordu. SGK\'lı olduğumu söyledim. Bana sistemde görünmediğini söyledi. Ben de 14 yıldır SSK\'lı olduğumu ve herhangi bir ara vermediğimi söyledim. Hasta kabul, sorun olduğunu ve yan tarafla görüşmem gerektiğini söyledi. Yan tarafta bir kabin daha vardı. Bir beyefendiye sordum. Kimliğimi verdiğim görevli \'tutuklu ve hükümlü olmanız dolayısıyla SGK\'nız askıya alınmış\' dedi. İlk başta bunu yanlış anladığımı düşündüm. \'Nasıl tutuklu yada hükümlü olabilirim ki\' dedim. Şaşırdım ve yanlış bir kayıt düştüğünü düşündüm. Çevirip bana da gösterdi. Bende \'tutuklu olsam burada olamam herhalde\' dedim. SGK\' ile konuyu görüşmem gerektiğini ve bir yanlışlık olabileceğini söyledi. Ağabeyimi aradım. O da \'SGK ile görüşebiliriz\' dedi. Bu sırada E-Devlet aklımıza geldi, oraya baktık.. E-Devlet\'ten kontrolümüz sonrası 7 Ağustos\'ta hakkımda Büyükçekmece 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde bir dava açıldığını gördüm. Dava açılmış bile olsa neden SGK\'ma böyle bir not düşüldü veya neden bana bir tebligat gelmedi, iyice bir karmaşa oldu. Çünkü ayın 28\'ine de bir dava günü verilmişti. Bununla ilgili detayı öğrenmeye çalıştık. Bu arada SGK\'ya da gittik. SGK\'da müdür beyle görüşürken durumu ilettik. TC kimlik numarasından sorguladığı zaman \'çok garip ama böyle bir kayıt düşülmüş\' dedi. \'Çünkü hükümlü ya da tutuklu olsanız burada olamazsınız\' dedi. Eski bir hakime arkadaşıma durumu danıştım. O, UYAP Vatandaş\'tan dosyaları görebileceğimi söyledi. UYAP Vatandaştan ertesi gün dosyaları kontrol ettiğimde hakkımda bir ceza davası açıldığını, bir mağazada hırsızlık yaparken şahsın yakalandığını, yani ben olduğunu iddia eden şahsın suçüstü yakalandığını, bununla ilgili dava açıldığını ve şahsın tutuklu olduğunu öğrendim. Bu sefer taşlar biraz daha yerine oturdu. Tutuklu göründüğüm için SGK askıya alınmış.\"

\'FOTOĞRAF ÇEKTİRİP SAVCILIĞA BAŞVURMAM İSTENDİ\'

Konuyu avukatına danıştığını ve doğrudan mahkemeye müracaat etmesi yönünde telkin aldığını anlatan Kaya şöyle devam etti:

\'Büyükçekmece 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesini aradım. Mübaşir bağlandı. Durumu kendisine izah ettim. Kendimi nasıl Muhammed Seyit Kaya olduğumu söyledim. O da şaşırdı. \'Nasıl olur Muhammed Seyit Kaya içeride tutuklu, dosya önümde, dosyayı ben toparladım\' dedi. Ben de bununla ilgili bir yanlışlık olması gerektiğini söyledim. \'Ben Sivas\'tayım, tutuklu değilim. Bir şans eseri durumdan haberdar oldum\' diyerek kendilerini aradığımı söyledim. Bana kimliğimi doğrulayacak şekilde çeşitli sorular sordu. Konuyla ilgili hakime hanımla görüşüp geri döneceğini söyledi. 10 dakika sonra beni aradılar. Bana bulunduğum yerdeki savcılığa gidip ifade vermemi, orada çeşitli açılardan fotoğraf çektirmemi, durumu onlara izah etmemi istediler. Kimliğimi çaldırdığımı söylemiştim. Onunla ilgili de ifade tutanağını ve fotoğrafları toparlayıp kendilerine göndermemi istediler. Yeni nüfus cüzdanımı, pasaportumu, daha önce cüzdanımı çaldırdığımda emniyette düzenlenen ifade tutanağımın nüshalarını hem Büyükçekmece 10\'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde hem de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Sivas Cumhuriyet Savcılığı ön büroya teslim ettim. Bir yandan da kaygılanmaya devam ediyorum. Eşim hamile, doğumu yaklaştı, o zamana kadar çözülebilecek mi? Maalesef Türkiye\'de böyle işler yavaş işliyor. Böyle bir tatsız hadise gerçekleşti. Kendi kimliğimi ispat etmek için fotoğraflar çektirdim. Bunların renkli çıktılarını aldım. Bir sürü evrak toparladım. Mağdur edilmişken bir yandan da buna ben sebep olmuşum gibi ayrıca bir çaba içerisine giriştim. Mübaşir \'söylemle yetmez, bunları mahkemeye kadar yetiştireceksiniz\' dedi. Biraz kaygılandırdı beni. 28 Ağustos\'taki mahkemeden önce ellerine ulaşması gerektiğini söylediler. O mahkeme de de duruma göre muhtemelen beni çağıracaklarını söylediler. Bu zamana kadar benim 3 defa mahkeme ile işim oldu. Çok basit bir işe iade davası bile kanunen 4 ayda sonuçlanması gerekirken 3 senede sonuçlanmadı. Bazı farklı kararlar görünce bununla ilgili bende o adamı çıkarıp beni tutuklayabilirler diye bir kaygı da oluştu.\"

\'POLİSE TAKILSAM BELKİ DE HAPİSTEYDİM\'

Normal olmayan bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kaya, \"Böyle bir hadise başınıza geldiğinde muhakkak polise başvurup durumu bildirin, elinizde bir kayıt bulunsun ve bunu saklayın. Bunların hepsini yapsanız da başınıza böyle bir şey gelebiliyormuş. Ama en azından ispat noktasında yardımcı olunabileceğini düşünüyorum. Polis bir arkadaşım vardı. Ona konuyu ilettiğimde hakkımda hırsızlık suçu olduğunu söyledi. Yani utandım. Polis olduğu için \'Seyit belki de yapmıştır\' diye düşünmüştür. Yüz kızartıcı bir suç. Bir arkadaşıma da söylediğimde \'yapmış olabilir misin\' der gibi \'böyle bir şey aklına geliyor mu\' dedi ve tuhaf oldum. Bunun ötesi artık paranoyak olacağız. Belki de artık kimliklerimizi vücudumuza yapıştırıp öyle gezeceğiz. Eğer kimliğinizi, ehliyetinizi veya pasaportunuzu çaldırdıysanız ara ara E-Devlet\'ten hakkınızda bir dava açılmış mı kontrol etmenizde fayda var. Yoksa böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz, hatta daha kötüsü de olabilir. Şahıs yakalanmamış olsa muhtemelen ben Sivas\'tan gelirken herhangi bir yerdeki denetlemede polis kontrolüne takılsam beni içeriye alacaklardı. Muhtemelen bayramı içeride geçirecektim. Çok daha kötüsü olabilirdi\" dedi.

\'SUÇLUNUN SÖZÜNE İTİBAR EDİLMİŞ\'

Kendisine cüzdanı çaldırdıktan sonraki süreçte yeni kimliği çıkarınca, eski kimliklerin bir daha kullanılamayacağı yönünde bilgi verildiğini ifade eden Kaya, \"Emniyette \'Ben kimliğimi ve ehliyetimi çaldırdım. Yeni kimliğimi şuan alıyorum. Eski tip olan nüfus cüzdanı ya da ehliyetimle bir şey yapılabilir mi ? Ya da bununla ilgili gazete ilanı ya da başka bir şey yapmam gerekir mi?\' diye sorduğumda polis memuru artık yeni tip kimlik çıkardığım için \'kesinlikle böyle bir şey mümkün değil, eski kimliğini kendin bile bulsan onu herhangi bir yerde kullanamazsın\' dedi. Bu birazcık içime su serpmişti ama boş bir şeymiş. Bir suçluyu suçüstü yakalıyorlar. Onun sözüne itibar ediyorlar. Ben gitsem ya da normal bir vatandaş gitse mahkemede bir söz söylese buna itibar edilmez ve belgelendirmesi istenir. Suçluyu yakalıyorlar, suçlu \'işte ben buyum\' diyor. Veriyor bir tane kimlik. Kimlik tespiti denen şey nedir? Daha önce parmak izi vermiş biriyim. En azından böyle bir şeyde parmak izine bakılması gerekmez mi? Bunlar çok basit bir şekilde engellenebilirdi. Şimdi şöyle bir kaygı da var. Bu benim sicilimde görünecek mi? Ben bundan belki mahkeme kararı ile beraat edeceğim ama mahkemede açılan dava bir hırsızlık ve ceza davası. Bu dışarıdan görüldüğü zaman hakkımda bir hırsızlık davası açılmış ama beraat gibi görülecek mi? Bir izi kalacak mı? Böyle de bir kaygı var. Bu konuda da kim ne derse açıkçası inanamam. İtibar edemem. Artık her şeye kuşku ile yaklaşıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Muhammed Seyyid Kaya\'nın görüntüsü

-Mahkemeye sunmak için hazırladığı evraklar

-Kimlik fotokopileri ve çektirdiği fotoğraflar

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber:Eraydın AYTEKİN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(548 mb-HD)

Sibel Can Bodrumluları coşturdu

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Sibel Can, şarkılarıyla sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı.

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen \'Bodrum Yaz Konserleri\' kapsamında Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro\'da sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sibel Can, şarkı söyledikçe daha da söylemek istediğini belirterek, \"Allah\'ın verdiği güçle çıkıyorum ve çok mutluyum. Her zaman söylüyorum. Kendimi sahnede çok mutlu, huzurlu hissediyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe, ben seyircimle hep böyle gönül gönüle olmak istiyorum. Onlara şarkılar söylemek istiyorum\" dedi.

Konserlerin bir bölümünü tamamladıktan sonra Bodrum\'a tatile geleceklerini belirten Can, \"Emir Bodrum\'u istiyor. Melisa, \'Anneciğim sen nereyi istersen\' diyor. Engin Can da bize uyuyor. Emir ne diyorsa bizim için de o oluyor. Şu anda Emir, Bodrum diye tutturdu. Zannediyorum, bayram sonrasında Bodrum\'a tatile geleceğiz\" dedi.

Botoks yaptırmaya gideceğini, ancak zaman bulamadığını da belirten Can, \"Biliyorsunuz bende estetik yok. Yaptırmadım ama karşı da değilim. Çok düzgün ve minik dokunuşlar yapınca daha iyi oluyor. Abartmanın fazla manası yok diyorum. Bayram dönüşü gideceğim\" dedi.

Nur Yerlitaş\'ın tasarladığı sol tarafı transparan detaylı siyah kıyafeti ile sahne alan Sibel Can, konserine \'Senden başka kimsem yok\' şarkısıyla başladı. \'Kuyu\' şarkısıyla konserine devam eden Can\'ı yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Albümüne ismini veren Yeni Aşkım şarkısıyla konserine devam eden Can, \'Adını dağlara yazdım\' şarkısını cep telefonlrının ışıklarını açın seyircilerle söyledi. Eski albümlerinden de birçok şarkısını sevenleriyle birlikte seslendiren Can, yaklaşık 2 saat süren konserde keyifli bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sibel Can ile röp,

- Konserden genel detay görüntüler,

- Can\'ın sahne performansından görüntü.

(KJ: Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

Funda Arar\'dan amfi tiyatroda konser

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Funda Arar, amfi tiyatroda hayranlarıyla buluştu.

Lacivert derin yırtmaçlı elbisesiyle Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro\'da sahne alan ünlü şarkıcı Funda Arar\'ı izlemek için yaklaşık 4 bin kişi geldi. Konser öncesi amfi tiyatro önünde metrelerce kuyruk oluştu. Eski ve yeni parçaları ile kulağa hitap eden Arar, 2 saat kaldığı sahnede hayranlarını eğlendirdi. Amfi tiyatroyu dolduran yaklaşık 4 bin kişi, Arar\'ın hareketli şarkılarına eşlik etti. Eski şarkılarıyla nostalji yaşatan Arar\'a hayranları zaman zaman tezahürat yaptı. \'Kaldırımlar\' şarkısıyla konserine son veren Arar, \"Cennet Marmaris\'i çok seviyorum\" dedi. Sahneden ayrılan Funda Arar\'ı hayranları alkışlarla uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünlü şarkıcı Funda Arar konserinden görüntü

(Toplam: 4 dakika 56 saniye-356 MB HD görüntü)

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Marmaris\'te eğlencenin kalbinde denetim

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Barlar Sokağı\'ndaki eğlence mekanları, 500 polis ve eğitimli narkotik köpeği eşliğinde denetlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, asayiş, terör birimleri ve motosikletli yunus timlerinden oluşan 500 polis, narkotik köpeği \'Hera\'dan da yararlanarak, Kurban Bayramı öncesi huzur operasyonu yaptı. Şehir merkezinde bulunan 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı\'nın giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimliklerini kontrol etti. Disko ve gece kulüplerine giren polisler, müziği kapattırarak vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ise mekanlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Eğlenmeye gelen yabancı turistler, polis köpeğini severek öz çekim yaptı.

Bugün saat 00.15\'de başlayarak saat 02.00\'de son bulan denetiminde 3 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. 300 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşletmelerin ruhsatları incelendi. Eksikleri bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Barlar Sokağı çevresindeki park halinde bulunan 168 aracın plakaları kontrol edildi. Haciz kararı bulunan 3 araç, özel çekiciyle otoparka götürüldü.

AMAÇ HUZUR VE GÜVENLİ BAYRAM

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, \"Muğla ve Marmaris ekiplerimizle birlikte eğlencenin kalbi olarak adlandırılan Barlar Sokağı\'nda kapsamlı bir denetim yaptık. Huzur ve güvenli bayram adı altında yaptığımız denetimlere tatile gelen vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladı. Turizm sezonunda sık aralıklarla yaptığımız denetimlerimizi bayram süresince devam ettireceğiz. Hedefimiz misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bayram geçirmelerini sağlamak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Barlar Sokağı girişinden müzikler susmuş genel-ayrıntılı görüntü

- Eğlence mekanları kapılarında bekleyen polislerin genel-ayrıntılı görüntüsü

- Eğlence mekanlarında denetim yapan polislerin genel-ayrıntılı görüntüsü

- Eğlence mekanlarında denetim yapan \"Hera\" adlı Narkotik Köpeği genel-ayrıntılı görüntü

- Denetimlerinden memnun olan işletme sahipleri ve vatandaş röportaj

2 dakika 49 saniye-204 MB HD

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Ece Seçkin hayranlarını coşturdu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan Ece Seçkin, çoğunluğu genç olan hayranlarını hareketli parçalarıyla eğlendirdi. Ece Seçkin, 3 gün önce piyasaya çıkan \'Gidiyorum cehennemin ta dibine\' adlı parçasını ilk defa sahnede söyledi.

Marmaris Barlar Sokağı\'ndaki bir eğlence mekanında Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Ece Seçkin sahneye çıktı. Saat 00.30\'da kapılarını açan 2 bin 500 kiikapasiteli kapalı disko, kısa sürede Ece Seçkin hayranları tarafından dolduruldu. Rus dansçı kadınların sahnede şovları ve DJ\'lerin hareketli parçaları eşliğinde kalabalık coştu. Saat 02.00 sıralarında şarkıcı Ece Seçkin alkışlar eşliğinde sahneye geldi. \'Hoşuna mı gidiyor\', \'Şok oldum\' ve \'Bu ne yaa\' adlı sevilen hareketli parçalarını seslendiren Ece Seçkin, hayranlarını coşturdu. Şarkıcı 3 gün önce piyasaya çıkan \'Gidiyorum cehennemin ta dibine\' adlı parçasını ilk defa sahnede söyledi. Seçkin, okuduğu yeni parçası sonrası hayranlarına görüşlerini sordu. Kalabalık beğenilerini alkışlarla gösterdi.

Hareketli şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Seçkin, kıvrak danslarıyla dikkat çekti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, beraber öz çekim de yaptı. İki saat sahnede kalan Ece Seçkin, keyifli bir gece yaşattı. Seçkin, sahne sonrası üniversiteli kadın hayranlarıyla kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Diskonun önünden kalabalık görüntü

- Diskoda sahne alan dansçılar ve kalabalık görüntü

- Popçu Ece Seçkin\'in sahnesinden görüntü

(Toplam: 5 dakika 36 saniye-405 MB HD görüntü)

(KJ Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Hibe alamayınca kızdı; ceviz tarlasına kabak ekti

GÜMÜŞHANE’de çiftçi Çetiner Aksoy, 200 dönüm arazi üzerine 5 bin 350 fidan dikerek, ceviz bahçesi kurdu. Bahçenin sulaması için Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün hibe desteği uygulamasından yararlanmak için başvuran, ancak olumsuz yanıt alan Aksoy, ilginç bir yöntemle tepkisini gösterdi, ceviz fidanlarının altına kabak ekti. Başvurularına olumsuz yanıtlar aldığını öne süren Aksoy, \"Kabakların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün bana vereceği destekten daha faydalı olacağı düşüncesindeyim\" dedi.

Kentte, Akçakale Mahallesi’nde oturan ve çiftçilikle ailesinin geçimini sağlayan Çetiner Aksoy, 200 dönümlük arazi üzerine 5 bin 350 adet ceviz fidanı dikti. Aksoy, oluşturmak istediği ceviz bahçesine damla sulama sistemini kurmak için de Gümüşhane İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurdu, hibe desteği istedi. Başvurudan olumsuz yanıt alan Aksoy, tepkisini bahçesinde bulunan ceviz fidanlarının altına kabak ekerek gösterdi. Aksoy, arazide kendi imkânlarıyla sulama yaparken, tepki için ektiği kabakların da yetişip olgunlaştığı gözlendi.

‘BAŞVURUM KABUL EDİLMEDİ’

Aksoy, hibe desteği başvurusundan sonuç alamadığı için ceviz fidanlarının altına kabak ekerek tepkisini gösterdiğini ifade etti. Aksoy, “Tarım İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibe desteği kampanyası vardı. Buraya başvuru yaptık. Çatak Projesi\'nde olduğu gibi, bozuk sahaları tarıma kazandırıp, taşını seçip, gübresini veren çiftçiye destekler sağlanıyordu. Bu sahayı Orman İşleri Genel Müdürlüğü\'nden kiraladım. Prosedürlere uyumadığımızı söylediler. Yaptığımız başvuru kabul edilmedi. Bizde burayı bu şekilde ayakta tutuyoruz. Yaşanan olumsuzluklara tepki için kabak diktikö dedi.

‘DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ’

Bölgede en büyük ceviz üretim çiftliklerinden birini kurmak istediğini de anlatan Aksoy, “Kabakların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün bana vereceği destekten daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Buranın ciddi bir gideri var. 200 dönüm saha 5 bin 350 tane ağaç var. Kuyulardan su çekip sahayı damla su sistemi ile sulamaya çalışıyorum. Biz buraya 30-40 ağaç dikerek başladık. Diktiğimiz tüm fidanlar tuttu. Doğru yolda ilerliyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bahçeden görüntüler

-Kabaklardan görüntüler

-Çiftçi Aksoy konuşma

-Detaylar

Boyut: 452 mb

HABER - KAMERA: SİNAN UÇAR/GÜMÜŞHANE-DHA