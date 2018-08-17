DHA YURT BÜLTENİ 5

Baba ve oğlu, balık tutmak için gittikleri baraj gölünde boğuldu

ŞANLIURFA\'nın Hilvan İlçesi\'nde Fakri Kıran (45) ve oğlu Erkan Kıran (10), balık tutmak için gittikleri baraj gölünde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün Hilvan ilçesi Akçaören Mahallesi\'nde meydana geldi. Sıvacılık yapan Fakri Kıran, oğlu Erkan ile birlikte dün öğleden sonra balık avlamak için Atatürk Baraj gölü kıyısına gitti. Akşam saatlerine doğru yakınları, baba ve oğluna cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı, cevap alamayınca da bölgeye gitti. Baraj gölü kıyısında Fakri ve oğlu Erkan Kıran\'a ait elbise ve balık malzemelerini bulan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sualtı polislerinin yaptığı aramalarda, baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Fakri Kıran ve oğlu Erkan\'ın cesetleri, yapılan incelemenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su altı polis ekiplerinin dalışı

- Su içinde arama yapılması

- Baba Fakri Kıran\'ın cesedinin sudan çıkarılması

- Olay yeri inceleme ekibinin balıkçı teknesine binmesi

- Erkan Kıran\'ın cesedinin sudan çıkarılması

- Sudan çıkarılan cesetleri

- Cesetlerin ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber- Kamera: Mustafa UFAK -HİLVAN / ŞANLIURFA-DHA

246 MB

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Gurbetçilerin memleket hasreti \'plakaya\' yansıyor

SİVAS\'tan Avrupa\'nın çeşitli ülkelerine giderek hayatlarını burada sürdüren gurbetçilerin, memleketlerine duydukları özlem araç plakalarına yansıyor. Gurbetçilerin araç plakalarında genellikle Sivas\'ın plakası olan \'58\' yer alıyor.

Türkiye\'nin bir çok ili başta olmak üzere, dünyanın ve Avrupa\'nın bir çok ülkesine yayılan Sivaslılar, memleket özlemlerini yaşadığı yerler, kullandıkları araçlara da yansıtıyor. Yaz aylarında tatillerini geçirmek ve memleket özlemini gidermek için yoğun olarak kente gelen gurbetçilerin yabancı ülke plakalarında genellikle ilin trafik kodu olan \'58\'i seçtikleri göze çarpıyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kente tatile gelen çok sayıda gurbetçi, şehir sokaklarında 58 rakamını içeren plakalar ile dolaşıyor. Bu sayede hem özlem giderip hem de Avrupa trafiğinde birbirlerini tanıdıklarını ifade eden gurbetçiler, kente geldiklerinde, özlem duydukları yerleri gezip, yöresel yiyeceklere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaz tatili nedeniyle Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden memleketleri Sivas\'a gelen gurbetçilerin araç plakalarının sonunda genellikle \'58\' yada \'5858\' olduğu görülüyor.

\'ALMANYA\'DA SİVASLI OLUP DA 58 PLAKASI OLMAYAN GÖRMEDİM\'

35 yıldır Almanya\'da yaşayan ve BH ES 58 plakalı otomobiliyle tatil için memleketi Sivas\'a gelen İbrahim Sarı (46), \"Yurt dışında yaşayan insanlar için Sivas bir aşktır. Sivas bir özlemdir. Avrupa da Sivaslı olup da otomobillerimizin plakalarını 58 yaptırabiliyorsak bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Vatanımızı milletimizi ve özellikle memleketimiz Sivas\'ı orada temsil edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes Almanya\'da 58 plaka alabilmek için yarışıyor ve mücadele ediyor. 58 bir aşktır. Almanya\'da ben şimdiye kadar Sivaslı olup da 58 plakası olmayan görmedim. Özellikle de son 10-15 yıl içerisinde mutlaka bir evin içinde 2 tane araba varsa biri kesin 58\'dir. Bu hiç şaşmaz. Yaklaşık 25 senedir benim plakalarım değişiyor ama sonu kesinlikle değişmiyor hep 58\'dir. İki tane oğlum var. İkisinin de ayrı arabaları var. Onlarında plakalarının sonu hep 58\'dir\" dedi.

\'PLAKADA 58 VARSA SİVASLI OLDUĞUNU ANLAYIP SELAMLAŞIYORUZ\'

14 yıldır Almanya\'da otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan ve UY SY 5858 plakalı aracı ile kente gelen Serkan Yıldırım ise, \"Sivaslı olduğum için, Sivas\'la gurur duyduğum için plakada böyle bir tercih yaptım. Bu plakayı alabilmek için sıra beklemiyoruz ama belirli bir ücret ödüyoruz. Almanya\'da memleketimiz Sivas\'a karşı anlatılmayacak bir özlem duyuyoruz. O yüzden plaka ile hasretimizi gideriyoruz. Almanya\'da 58 plaka çok var. Sivaslı olanlar genelde plakalarını 58 yapıyor. Almanya\'da plakaya baktığımızda 58 varsa Sivaslı olduğunu anlayıp selamlaşıyoruz. Almanya\'da 58 plaka gördüğümüz zaman insan daha bir seviniyor\" diye konuştu.

\'PLAKAMIZLA SİVASIMIZI YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ\'

OS HY 5858 plakalı otomobili olan, 45 yıldır Almanya\'da tuğla fabrikasında çalışan Ahmet Yıldız da Sivas hasreti ile yaşadığını belirterek, \"Gurbetçiyiz. Sivas hasreti var. Plakamızla Sivasımız\'ı yurt dışında temsil ediyoruz. Yurt dışında yaşayan, Sivaslı olup da 58 plaka almayan Sivaslıyım demesin. Az bir miktar para ödeyerek alınabiliyor. Almanya\'da veya yurt dışında hangi ülkeye gidersek 58\'i gördüklerin de \'bu Sivaslı hemşehrimiz\' diyerek yardımcı oluyorlar. Hemşehrilerimizle buluşabiliyoruz. Almanya\'da herkes kendi ilinin plakasını almaya çalışıyor. Sivas\'ı çok özlüyoruz. Burası vatanımız\" ifadelerini kullandı. Almanya\'da şoförlük yapan ve Sivas\'a olan özlemi nedeniyle DU MH 8258 plaka alan Murat Öztekin ise, \"Özellikle bu plakayı seçtim. Biz burada doğduk büyüdük. Bu memleketin insanıyız. Nereye gidersen git doğduğun yeri illa ki özlüyorsun. Memleketin özlemini çekiyoruz\" dedi.

BABA OĞUL, HEM \'TÜRK\' HEM \'58\' PLAKA ALDI

Almanya\'nın Tübingen şehrinde uzun yıllardır yaşayan Mehmet Karademir (63) ve oğlu Fatih Karademir (42) ise otomobillerine hem Türk olduklarını hemde Sivaslı olduklarını yansıtan plaka aldı. TÜ RK 558 ve TÜ RK 158 plakalı araçlarıyla tatil için Sivas\'a gelen baba oğulun araç plakalarına görenlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Baba Karademir, \"Bu anlatılmaz bir duygu. Bu plakaları parasıyla alacak olsan alamazsın. Öyle bir şansımız yok. Bu bir şans. Tübingen kentinde oturduğumuzdan dolayı T VE Ü\'yü onlar veriyorlar, R-K\'yı da biz aldık. Böylece Türk oldu. Sonunda \'58\' olunca tadından yenmiyor. Bu plakayı görenler fotoğraf çektirip internete koyuyorlar. Bunları görünce mutlu oluyorum. Almanya\'da Türk plakası ile dolaşmanın zararını görmedim ama bazı Almanlar Türk yazısına burun kıvırıyorlar. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kesinlikle korkmuyorum ve Türklüğümle gurur duyuyorum. Hem Türklüğümüzü hem de Sivaslı\'lığımızı plakaya yansıttık.\" dedi. Oğlu Fatih Karademir ise 8 yaşında Almanya\'ya gittiğini belirterek, \"Bu duygu bambaşka bir duygu. Hem Türk hemde Sivaslı olduğumuzu millet görüyor. Çok güzel tepki alıyoruz. Almanya\'da da bir Sivaslı yanımızdan geçtiği zaman hemen anlıyor ve \'hemşehrim\' diye bağırıyorlar. Güzel bir duygu\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Gurbatçilerin araçlarından görnütüler

-Plakalardaki 58 rakamı

-Araç sahiplyeri ile röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(500 mb)

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30 bini aşkın Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

KURBAN Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 30 bini aştı.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin internet üzerinden randevu sistemine 49 bin 33 Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Başvurular, sona ererken Suriyeliler, 1 Ağustos\'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine gitmeye başladı. Bu sabah saatlerinde ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşlılara ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında, çocukların da eksik aşıları yapıldı. Şu ana kadar 30 bin Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenilirken, geçişlerin, yarın mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çadırda bekleyen Suriyeliler

- Kalabalıktan görüntüler

- Suriyelilerin geçişlerinden görüntüler

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Çocuklara aşıları yapılırken

- Ülkelerine giden Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

335 MB

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Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye\'de kalacak

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, ABD\'nin Türkiye\'ye yaptığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD şirketi Microsoft\'un Windows işletim sistemi kullanılan belediye bünyesindeki 2 bin bilgisayarın yerli ve milli işletim sistemi Pardus\'a geçişi için süreci hızlandırdıklarını belirterek, \"Bütün işletim sistemlerimizi Pardus\'a geçirerek yıllık yaklaşık 2 milyon liranın ülkemizde kalmasını sağlamış olacağız\" dedi.

15 Temmuz\'daki FETÖ darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın her alanda yerli ve millileşme çağrısı üzerine Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) kapsamında TÜBİTAK ile iletişime geçtiklerini belirten Züver Çetinkaya, görüşmeler sonunda 2 Şubat 2018\'te de TÜBİTAK ile protokol imzalayarak Pardus\'a geçen ilk büyükşehir belediyesi olduklarını söyledi. Protokolün ardından ABD şirketi Microsoft\'un Windows işletim sistemi kullanılan belediyedeki 2 bin bilgisayara aşama aşama Pardus kurmaya başladıklarını ifade eden Çetinkaya, ABD\'nin yaptırımlarının ardından yerli işletim sistemine geçişi hızlandırdıklarını söyledi.

\'2 MİLYON LİRA KAHRAMANMARAŞ\'TA KALACAK\'

Yıllık her bilgisayar için Windows işletim sistemine ortalama bin lira ödeme yaptıklarını kaydeden Züver Çetinkaya şöyle devam etti:

\"Son dönemde Amerika\'nın ülkemize karşı yaptığı ekonomik yaptırma karşılık biz de bütün işletim sistemlerimizi Pardus\'a geçirerek yıllık yaklaşık 2 milyon liranın ülkemizde kalmasını sağlamış olacağız. Böylece bu 2 milyon lira Kahramanmaraş\'ımıza hizmet olarak geri dönmüş olacak. Aynı zamanda tamamen Türkçe olan ve tamamen güvenli olan bir yazılım sistemine geçmiş olacağız. Böylece Amerika\'nın bize yapmış olduğu ekonomik yaptırıma karşılık bizim de kendi çapımızda bir ekonomik yaptırımımız uygulanmış olacak.\"

\'VATANDAŞLARIN BİLGİSAYARLARINA ÜCRETSİZ KURULACAK\'

Pardus işletim sisteminin belediyeler dışından insanların ev ve iş yerlerindeki bilgisayarlarda da kullanılması için çalışma yapacaklarını ifade eden Çetinkaya, \"Vatandaşımızın kendi evinde ve iş yerinde de kullanmış olduğu bilgisayarlara da talep etmeleri halinde sistemi ücretsiz kuracağız. Ayrıca talep gelmesi halinde belediyemiz bünyesindeki kurslar kapsamında Pardus yazılım sistemini kullanımına ilişkin eğitimler verebiliriz. Böylece sadece belediyemiz bilgisayarlarından elde ettiğimiz tasarrufun yanında vatandaşımızın da Amerika\'ya yazılım bedeli olarak gönderdiği paranın da yine Kahramanmaraş\'ta kalmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye binası

- Bilgi işlem dairesi

- Teknik servis

- Pardus sistemini kullananlar

- Züver Çetinkaya

- Çetinkaya ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

664 MB

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Motosikletli gence tokata tepki

İZMİR\'in Konak ilçesinde, motosikletle su taşıyan bir gence tokat atan bir kişiye, çevredeki esnaf tepki gösterdi.

Olay, gündüz saatlerinde, tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan bir genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti. Motosikletli genç, iki kişinin seslenmesiyle durdu. Bu sırada, iki kişiden biri, tartıştığı gence iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan kişiye tepki gösterdi. Gerginlik, bir süre sonra yatışırken, olayla taraflar herhangi bir şikayette bulunmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

(Kj, Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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İnek ölüsü sahile vurdu

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm merkezi sahiline inek ölüsü vurdu.

Titreyengöl turizm merkezi sahiline sabah saatlerinde inek ölüsü vurdu. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahile vuran inek ölüsünü gören tatilciler şaşırdı. Çocuklarıyla yürüyüş yapan tatilcilerden bir kısmı yolunu değiştirirken bazı tatilciler inek ölüsünün 5-10 metre ilerisinde yüzmeye devam etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri inek ölüsünü kepçeyle kıyıdan alarak götürdü. İneğin, sefer yapan bir gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden inek ölüsüyle görüntü

Yürüyüş yapan turistler

Tatilcilerin denize girmesi

Tatilciler inek ölüsüne bakıyor

İnek ölüsünün kepçeyle götürülmesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Yunus palamutları yemesi cep telefonu kamerasına yansıdı

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta çapariyle av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan bir balıkçının arkasına takılan yunusun, avlanan palamutları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Geçen Çarşamba günü sona eren çapariyle av yasağının ardından balıkçılar denize açılarak palamut avına başladı. Sabah erken saatlerinde Zonguldak açıklarında avlanan balıkçıların peşine takılan yunus ise renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçı Suat Karakaş\'ın kullandığı teknenin arkasına takılan yunus, çaparideki palamutları yemeğe başladı. Yunusun çaparideki balıkları yediğini gören Karakaş, yanındakilerle hızla çapariyi tekneye çekmeye çalıştı. Karakaş ve yanındakiler, çapariyi çekerken yunus palamutları yemeğe devam etti. Karnını doyuran yunus ardından denizde kayboldu. O anlar ise teknede bulunan bir balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını belirten teknedekiler, \"Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz. Ne kadar balık varsa hepsini yedi.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yunusun palamutları yemesi

-Balıkçıların şaşkınlığı

-Çapari yapımından detaylar

-Balıkçı teknelerinden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)

Süre: (1:32) Boyut: (171 MB)

