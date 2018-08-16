DHA YURT BÜLTENİ 5

Tüm acil hizmetler \'112\' çatısı altında

TÜRKİYE genelinde hizmet veren tüm acil ihbar hatlarının 112 Acil Çağrı Merkezinde toplanması işlemleri ile ilgili İtfaiye, AFAD, acil sağlık, Jandarma, orman ve polis hatları tek bir numarada birleştirildi. Ülkenin tamamına yayılması proje kapsamında Sivas\'ta sistem başarılı şekilde yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hizmet veren tüm acil ihbar hatları 112 çatısı altında birleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezinde karşılanması işlemleri ile ilgili İtfaiye 110 hattı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 122 hattı, Sağlık 112 ve 132 hatları, Jandarma 156 hattı, Orman 177 hattı ve Emniyet 155 hattı tek bir numarada birleştirildi. Ülkenin tamamına yayılması proje kapsamında Sivas\'ta sistem başarılı şekilde yürütülüyor. Tek merkeze gelen çağrılar, polis, itfaiye, ambulans gibi ilgili alanlara yönlendirilerek kısa sürede müdahale sağlanıyor. Ayrıca doğal afet veya aksaklıklarda kullanılmak üzere hazırlanan 112 Veri Merkezi de sisteme entegre edildi. Merkezde ilk olarak çağrıların ön kabulü yapılarak daha sonra ilgili birimlere iletilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon kurulması sağlanıyor. 13 doktorun da görev aldığı merkezde arayanlara tıbbi destek de sağlanıyor. Son teknolojinin kurulu olduğu çağrı merkezinde, çağrının yapıldığı adresin konumu da anında tespit ediliyor. Çağrılar en kısa sürede cevaplanarak, ihbarlar ilgili kurumlara iletilip vakalara en kısa sürede ulaşım sağlanıyor.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 İLDE AKTİF HALDE

Merkez hakkında bilgi veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, 112 Çağrı Merkezlerinin Türkiye\'de Avrupa Birliği projesi olduğunu belirtti. Hizmetin ilk pilot il olarak ilk Antalya\'da başladığını söyleyen Polat, \"İlk önce pilot il olarak Antalya\'da başlamış sonra Isparta\'da başlamış daha sonra 8 ilimizde Sivas\'ta ikinci etapta faaliyete geçmiştir. Şuanda Türkiye\'de 24 tane il aktif olarak çalışmakta ve 8 ilde çalışmaya başlamak üzere sonuna kadar 48 ilde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Merkezimizde sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, Orman birimleri mevcuttur. Buradaki işleyiş, vatandaş tarafından acil bir çağrı yapıldığında öncelikle çağrı alıcı personelimiz, çağrıyı karşılamakta. Daha sonra gerçek ve gerçek olmayan çağrılar burada ayıklanarak hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurumlara bilgisayar üzerinden yönlendirme yapılmaktadır. İlgili kurumlarda müdahalelerini sahadaki ihtiyaçlara göre yapmakta, acil yardım çağrıları bu şekilde cevap bulmaktadır\" dedi.

\'TEK NUMARADA TEMEL AMAÇ BİLİNİLİRLİK OLMASI\'

Acil hizmetlerin tek numarada toplanmasını değerlendiren Polat, \"Tek numarada toplanmasının avantajları oldu. Bu avantajlar vatandaşlardaki kafa karışıklığı, hangi durumlarda hangi numarayı araması gerektiği gibi panik halinde yaşanabilecek zorluğu gidermeye yardımcı oluyor. Her halükarda 112 numarasının aranmasıyla vatandaşa acil yardım ulaşmaktadır. Temel amaç bilinirlik olması\" diye konuştu.

Günlük çağrı sayısı hakkında da bilgi veren Polat, \"Aldığımız çağrılar mevsimsel olarak, günün koşullarına göre değişim göstermektedir. Ortalama günlük 3 bin civarında çağrı almaktayız. Örneğin aylık olarak Haziran ayında 82 bin adet çağrı almışız, Temmuz ayında 93 bin çağrı almışız. Temmuz ayında 58 bin gereksiz çağrı var, bunun 38 bini de gerçek çağrı. Yine Haziran ayında 50 bin asıl, 32 bin de gerçek çağrı yaklaşık yüzde 60-65 civarında bir orana tekabül ediyor\" ifadelerini kullandı.

\'ASILSIZ ÇAĞRI YÜZDE 60-65 CİVARINDA\'

Asılsız çağrıların işleyişi olumsuz etkilediğini, bu oranın yüzde 60-65 civarında olduğunu aktaran Polat, \"Burada vatandaşın bilinçli olması lazım. Asılsız çağrı yüzde 60-65 civarlarında halen devam etmektedir. Teknik alt yapı personelle bunlara cevap verilmekle birlikte en sıkıntılı konusu aynı anda gerçekten de acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların buraya ulaşması ya gecikmekte ya da ulaşamama gibi durumları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle sıkıntılı bir durumdur. Gereksiz yere arama yapan vatandaşların duyarlı olması bu konuda önemlidir. Kendi yakınları anneleri, babaları, kardeşleri hatta kendileri bil acil yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu insanımıza yardım amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu sistemi bozmak manasına gelmektedir. Gereği gibi işleyemez hale getirmeye sebep olmaktadır. Bunlardan vatandaşın duyarlı olarak vazgeçmesini istiyoruz. Asılsız ihbarın güncel olarak cezası 345 lira olarak uygulanıyor. 22 kişiye bunu uyguladık. Bu cezayı da bir iki seferde uygulamıyoruz. Çok sık ısrarla asılsız ihbar verenlere bu cezayı uyguluyoruz. Tekrarı halinde ceza katlanarak devam ediyor\" diye konuştu.

\'ASILSIZ ÇAĞRILARIN GENELİ TELEFONLARIN ÇOCUKLARA VERİLMESİ\'

Asılsız çağrıların genelinde küfür ve çocukların araması olduğunu söyleyen Polat şöyle dedi:

\"Asılsız çağrılarda genellikle küfür, çocuk araması gibi kendisine ulaşılamayacağını zannetme gibi ergenlerin aramaları, psikolojisi bozuk olanların, sarhoşların, kontörlü telefondan aranma gibi en yüksek miktarı da akıllı cep telefonlarını veya normal cep telefonların sim kartı olsun olmasın çocuklara oyun aracı olarak veriliyor. Buradan da oldukça sık çağrı almaktayız. Çocuklara oyun aracı olduğunda tuşlara tıkladığında acil çağrı yapmaktadır. Daha çok bu önemli bir durum oluşturuyor. Asılsız çağrıları kurumlara yönlendirmiyoruz, orada kapatıyoruz. Çok sık şekilde arayan olursa kara listeye alınabiliyor. Sistemimiz buna müsait. 5 dakika 10 dakika arayla gereksiz yere arayanlar olabiliyor. Saplantı haline getirmiş, artık günlük bin çağrıya çıkanlar olabiliyor. Bu tip durumlarda kara listeye alarak çağrısını engelleyebiliyoruz. Ama çok tercih ettiğimiz şey değil, aşırı ısrarlı olursa bunu yapıyoruz.\"

\'ARABASININ ANAHTARINI RÖGARA DÜŞÜREN 112\'Yİ ARIYOR\'

Çağrı merkezine gelen ilginç çağrılar hakkında da örnekler veren Polat, \"Çok ilginç çağrılar geliyor. Vatandaş acil bir duruma düştüğünde her durumda burayı arıyor. Vatandaş gecenin bir yarısı evinin ve arabasının anahtarını rögara düşürüyor. Gece yarısı buradan yardım istiyor. Aslında SİBESKİ\'yi arayıp oradan yardım istemesi lazım. Bu gayet ilginç bir şey. Vatandaşlar özellikle hayvanlar konusunda çok hassas olabiliyor. Hayvanların ayağının kırılması, bir yere düşmesi gibi konularda çok fazla arayanlar oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-112 Çağır merkezinden görüntüler

-Merkezdeki çağrı görevlilerinin çalışmaları

-Birimdeki, polis, jandarma, itfaiye gibi birimlering örevlileri

-Gelen çağırının ilgili birime aktarımı

-İtfaiye ve ambulans ekiplerinin birimlerden çıkışları

-Çağrı merkezi müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(845 mb)

===============

Kızılay\'dan yaz mevsiminde azalan kan bağışı için çağrı

TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle kan bağışında azalma yaşandığını belirterek, “Önümüzde Kurban Bayramı nedeniyle bir uzun tatil dönemi olacak. Eğer bağışlar bu şekilde azalırsa biz o dönemde ihtiyacı karşılamakta güçlük çekebiliriz\" dedi.

Dr. Muhsin Yıldırım, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kan bağış oranlarında azalma yaşandığını söyleyerek vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldığını ve uzun bir tatil dönemine girileceğini hatırlatan Yıldırım, \"İçerisinde bulunduğumuz dönem, yaz mevsiminde hava sıcaklarının artması nedeniyle kan bağışında bir azalma yaşadık. Biz sağlık kuruluşlarındaki hastaların kan ihtiyacını gönüllü ve düzenli kan bağışçılarımızın yapmış oldukları bağışlar sayesinde karşılıyoruz. Kan bağışlarında yaşanan bu azalma, özellikle önümüzde Kurban Bayramı nedeniyle bir uzun tatil dönemi olacak. Eğer bağışlar bu şekilde azalırsa, biz o dönemde ihtiyacı karşılamakta güçlük çekebiliriz. Bu sebeple 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz\" dedi.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım, \"Kimin nerede, ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz, ama birilerinin sürekli kana ihtiyacı var. Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir maddedir. Kan bileşenleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Kan stoklarımızı bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların ihtiyaçlarını sorun yaşamadan karşılar seviyelere ulaştırmak gayesi ile vatandaşlarımızı uygun oldukları en kısa zamanda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz\" diye konuştu.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi\'nin Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illerinin kan ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kan stoklarından detay

-Kan bağışında bulunulması

-Kan dağıtımı yapılan birimden detaylar

-Bağışlanan kanlarla dolu dolaplar

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:4.29 Dk) (BOYUT:503.09 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

=======================

Depremin karada silinen izleri denizde yaşıyor

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - 17 Ağustos Depreminin Kocaeli\'deki izleri silinirken, Gölcük Değirmendere\'de denize çöken alanın kalıntıları su altında hala yaşıyor. Su altına dalanlar otel, otomobil, dondurma tezgahlarını ve enkaz yığınları görebiliyor.

17 Ağustos depreminin üzerinden 19 yıl geçti. Depremin izleri silinirken depremde Gölcük Değirmendere sahilinde yaklaşık 4 dönümlük alan denize gömüldü. Sulara gömülen çınar ağaçları, vapur iskelesi, otel, bina, dondurma dolapları ve bir otomobil denizin altında adeta batık bir şehri andırıyor. Batık şehir balıkların yuvası haline geldi. Demirören Haber Ajansı ekibi sualtına dalış yaparak batık şehri görüntüledi.

Depremin izlerinin sualtında hala devam ettiğini söyleyen Marmara Karadeniz Dalış ve Cankurtarma Merkezi dalış eğitmeni Cihan Arslan, \"Enkazların yüzde 60\'ı 18 metrede ve 35 metreye kadar enkaz devam ediyor. 7-8 tane çok büyük çınar ağacımız iki enkaz binamız biri sağlam diğerinin üzerinde ağlar var ve bir de su altında otomobil var. Görüş olarak yılın çoğu zamanı net bir görüş alabiliyoruz. Eskiden bizim oynayıp gezindiğimiz parklar artık suyun altında. Biz sadece oraya misafir olarak girebiliyoruz. Şimdi ise orada çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Depremi ben burada yaşadım. Enkaza ilk dalış yaptığım günü hala hatırlıyorum. Gözlerim dolmuştu. Devasa çınar ağaçları çökük bir şekilde duruyor. Çocukluğumuzun geçtiği yerleri suyun altında görünce insan o kötü günleri hatırlıyor.\" dedi.

DALGIÇLARIN GÖZDESİ \'BATIK BİR ŞEHİR\'

Değirmendere sahilindeki enkazın batık şehirler arasındaki en nadir bir yer olduğunu söyleyen Cihan Arslan, \"Türkiye\'nin dört bir yanındaki dalgıçların yeni gözdesi oldu su altındaki batık şehrimiz. Aynı zamanda da yurt dışından da birçok kişi dalış yapmak amacıyla buraya geliyor. İnsanlar merak ediyor. Burası yasal olarak dalış yapılabilecek batık şehirlerden biri hatta çok nadir bir yer. Batığımız yalnız çok narin. Bazen dalgıçlar geldiğinde gün ışığı ve akıntıyla birlikte görüşün az olduğu zamanlar olabiliyor ama her türlü görüşte dalış yapılma imkanı var. Bizimle birlikte depremi yaşayanların üzüldüğünü görebiliyoruz. Hatta dün ilk defa enkaza dalış yapan bir arkadaşımız vardı. Suyun altında hüzünlendiğini hissettim net bir şekilde çıkıncada üzüldüğünü söyledi. Biz çok uzun süredir dalıyoruz. Sadece sorulduğunda bahsediyoruz ama yeni insanlar dalış yaptığında burayı bilen insanlar hüznü yaşıyor. 19 yıl içersinde çok azda olsa akıntı ve su şartları nedeniyle oynamalar oldu. Su altındaki otomobilin gövdesini eskiden komple görebiliyorduk ama artık sadece lastikleri görebiliyoruz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sualtından görüntüler

-Dalış Eğitmeni Cihan Arslan röp

-Anons

-Denize dalgıçların giriş anı ve çıkış anları

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-GÖLCÜK-DHA

================

Çukurca\'ya tayin olan memurlar için 142 konut yapılıyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 32 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek 142 konut ve spor komplekslerinin temeli, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Aycan\'ın katıldığı törenle atıldı. Kaymakam Ayca, \"Memurlarımız buraya tayin oluyor ama ev bulamadıkları için ailelerini getiremiyor. Ben de buna çözüm bulmak için proje çalışması başlattım\" dedi.

Çukurca ilçesi 22 Evler Mahallesi\'nde, bölgeye tayini çıkan memur ve vatandaşlar için yapılacak 142 konut ve spor kompleklerinin temeli atıldı.Temel atma törenine, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt,İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ayca, bölgeye tayini çıkan memurlar için inşa edilen 142 konutun temelini attıklarını belirterek, \"Memurlarımız buraya tayin oluyor, ama ev bulamadıkları için ailelerini getiremiyor. Ben de buna çözüm bulmak için proje çalışması başlattım. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer. Ama, çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli bir kısmı spor kompleksi olacak. Spor kompleksinde futbol sahası, atletizm pisti, tenis kordu, voleybol, çocuk oyun grupları yer alacak. İlgili firma tarafından burada 42 adet 1+1, 28 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 konutun temelini atıyoruz. İlçemize hayırlı olsun\" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 142 konutun temeli, dualarla atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Konutların temel atma açılışının yapılması

-Kaymakam Ayca\'nın açıklaması

-Kaymakam Temelm Ayva ve baraberindeki yetkililer

-Temeli atılan konut ve spor kompleksleri

================

Iraklı emniyet müdürünü kaçıranlara 29\'ar yıl hapis istemi

TRABZON’da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçırıp, ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafını göndererek 2,5 milyon dolar fidye isteyen Iraklı 3 şüpheliden her biri hakkında, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Silahlı yağma’ suçlamasıyla 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 22 Mayıs’ta meydana geldi. Irak\'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 3 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar, emniyet müdürünün elleri ve gözleri bağlı fotoğraf ve videosunu çekip ailesine göndererek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood\'u öldüreceklerini söyledi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan uçakla gelen Al Kaood\'un Söğütlü Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğunu saptadı. Ekipler, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Faysal Alhusein (32), Nafe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaıwı’i (36) etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Tutuklanan 3 şüpheli hakkında savcılık, soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırlayarak Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Silahlı yağma’ suçlamasıyla her şüpheli için 14 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Iraklı emniyet müdürünün kaçırılması olayında etkin rol aldığı saptanan E.Ö. adlı şüphelinin de arandığı belirtildi.

POLİSE SARILARAK AĞLAMIŞTI

Şüphelilerin fidye istedikleri Iraklı emniyet müdürünün ailesine video görüntüsü de attıkları ortaya çıkmıştı. Kaçırıldığı evin banyosunda kayda alınan görüntülere, elleri ve gözleri bağlı olan Iraklı emniyet müdürünün bırakılmasını istemesi yansımıştı. Kaçırılan Iraklı emniyet müdürü Al Kaood, operasyonla kendisini kurtaran polislere de sarılarak gözyaşlarına boğulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//// (ARŞİV)

Olay günü görüntüleri

-Elleri bağlı emniyet müdürü görüntüleri

-Şüphelilerin gözaltı görüntüleri

-Operasyon anı görüntüleri

Boyut: 293 mb

HABER: Uğur AYDIN KAMETA: TRABZON, (DHA)

================

Sitede komşuluk ilişkisini, \'kitap okuma\' projesiyle güçlendiriyorlar

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, oturduğu sitede başlattığı \'Komşumuzu seviyoruz, duvarları yıkıyoruz, çocuklarla buluşuyor, spor ve kitaplarla coşuyoruz\' projesi ile site sakinlerini bir araya getirdi. Kitap okuyup etkinliğe katılan site sakinleri, birbirini yakından tanıma fırsatı buldu.

Sebahattin Solakoğlu Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Çağıl, oturduğu Sezer Park Sitesi\'nde \'Komşumuzu seviyoruz, duvarları yıkıyoruz, çocuklarla buluşuyor, spor ve kitaplarla coşuyoruz\' adı altında projesiyle site sakinlerini bir araya getirdi. Haftanın 5 günü akşam saatlerinde kitabını alıp, sitenin bahçesine inen aileler, hem birbirlerini yakından tanıma fırsatı buluyor, hem de komşuluk ilişkilerini okuyarak güçlendiriyor.

Bir ay önce başlayan proje sayesinde yaklaşık 250 kişinin yaşadığı sitede herkes birbirini tanımaya başladı. Site yöneticisi ve aynı zamanda TFF U-17 Milli Takım Antrenörü Kemal Çoşkun\'un da destekleri ile projenin devam ettiğini belirten Hasan Çağıl, \"Artık sitede herkes bir aile oldu. Kitap okuma alışkanlığı kazandık. Çocuklar, bilgisayar ortamından uzak, akranları ile bahçede unutulmaya yüz tutan oyunlarımızı oynuyor. Ben bir öğretmenim, okumanın tatili olmadığını, tatil tadında okumanın heyecanlı ortamlar oluşturmanın okuma kültürü ile gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hele zaman ve mekân kavramı olmadan okuma etkinliklerinin içerisinde çocuklar olunca, büyüklerin de bu heyecana büyük bir istekle katıldığını gördüm. Bu düşünceler çerçevesinde, sitelerde, apartmanlarda Erzurum\'umuza yakışır komşuluk ilişkilerinin, birlikteliğimizi vurgulama adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Komşuluk yakın olmaktır, yardımlaşmaktır, güvenmektir, samimi olmaktır. Sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde apartmanlardaki komşuluk ilişkilerini canlandırma adına bazı etkinliklerin önemine dikkat çektik\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLAR MUTLU İSE AİLELER MUTLU\'

Köylerdeki samimiyeti, muhabbeti, doğallığı ve insani değerleri şehirlerde, site içerisinde ve apartmanlarda da yaşatılması gerektiğini belirten Çağıl, şunları söyledi:

\"İyi komşuluk ilişkileri, mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntılı ve kederlerin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan, fert ve ailelere toplum içinde destek olacağını düşündük. Bahsedilen bütün bu unsurlar çerçevesinde, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek en önemli unsurun çocuklara, minik yüreklere yapılacak etkinlikler ile gerçekleşebileceğini düşündük. Çocuklar mutlu ise aileler mutlu, aileler mutlu ise komşular, apartmanlar, mahalleler mutlu. Çocukları da mutlu etmenin yolu, değişik etkinlikler ile onları sevdikleriyle buluşturmaktır. Bizler de Sezer Park 2 Sitesi olarak, çocuklar ve anne-babalarla haftanın beş günü okuma ve oyun etkinliklerinde buluşuyoruz. Bu etkinlikler hem komşuluk ilişkilerini güçlendirdi, hem de sosyal aktivitelere katılım anlamında çocuklar ve komşuluk ilişkileri açısından bir gönül köprüsü kurulmuş oldu. Erzurumspor kulübü de bu etkinliklere hediye olarak Erzurum\'da oynanacak Erzurumspor- Başakşehir maçında, site çocuklarının seremoniye çıkmaları sözünü verdi. Tüm ailelerin misafir olarak katılmalarıyla birlikte. Sitesi sakinleri de maç sonrası Erzurumspor ve yöneticilerini birlikteliği vurgulama ve misafirperverliğin önemini belirtme adına site bahçesinde ikramda bulunacaklar.\"

\'BİZ BİR AİLEYİZ ARTIK\'

Bir yıl önce taşındıkları sitede başlatılan proje ile hareketli günler yaşandığını vurgulayan Nevin Nursen Yenice ise, \"Aileler ve çocuklar saat 18.00 gibi parkta buluşuyoruz. Önce çeşitli aktiviteler düzenleyip daha sonra bir saat boyuca kitap okuyoruz. Bu sayede hem biz, hem de çocuklar çok şey öğrendi. Hiçbir anne- baba ve çocuğun elinde telefon göremezsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun, düzenlenen her etkinliğe katılıyorsunuz. Ben bu seferki yarışmalarda kupa bile aldım. Çok mutluyum. Hayatımın en güzel yıllarından birini yaşıyorum. Buradaki amaç birlik, beraberlik ve iyi komşuluktu, onu da elde ettik. Biz bir aileyiz artık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Site sakinlerinin bahçede toplanması

-Bahçede düzenlenen oyun etkinliğinden detay

-Site sakinlerine kitap dağıtılması

-Kitap okuyan çocuklar anne ve babalardan detay

-Site sakinleri ile röp

-Madalya töreni

KJ:Haber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,(DHA)

03.59 BOYUT: 480 MB

