DHA YURT BÜLTENİ 5

1)ORDU\'DA SEL OLAN İLÇELERDE FINDIĞIN YÜZDE 30\'U SELE GİTTİ

ORDU\'da geçen hafta meydana gelen sel felaketinin ardından, fındıkta hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30\'unun sele gittiğini belirterek, \"Alanları görüyoruz, denizdeki, derelerdeki fındıklar belli. Selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize ek bir nakdi destek ödenmesi lazım\" dedi.Ordu\'da geçen hafta Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde etkili olan sel felaketinin ardından, fındık bahçelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ordu\'da bu yıl beklenen tahmini 200 bin ton fındık rekoltesinin üçte birinin selden etkilendiği, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda ise 72 bin ton fındık rekoltesi beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü ile TZOB tarafından selden etkilenen ilçelerde fındık bahçelerinde hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

DENİZDE FINDIK ADALARI OLUŞTU

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, zararın büyük çapta olduğunu belirterek \"Sel olayı olmadan önce fındık yere dökülmüştü. Sahile yakın yerlerde fındık yere döküldü, yağmurla birlikte derelere indi, denize gitti, fındık adaları oluştu. Bölgemizde fındığa Alan Bazlı Gelir Desteği var bunlar önemli ama bunların artırılması lazım. Zaten Tarım Bakanımızda açıkladı, Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesini önemsiyoruz. Burada selden etkilenen ilçelerdeki üreticilerimize zararlarının karşılanması için ek bir nakdi destek ödenmesi lazım\" dedi.

BAHÇELERDE ZARAR GÖRDÜ

Fındığın selle dere ve denize gitmesinin yanı sıra bahçelerde de çok büyük çapta zararlar meydana geldiğine dikkat çeken Soydan, \"Selle birlikte ne varsa gitti, arazilerde de zararlar var. Bu seneye telafi olabilecek bir şey değil. Belki bir kaç sene uzun yıllar verimden düşecek, üretici verim alamayacak. Bize göre zarar gören ilçelerimizde alanlarda, tahmini rekoltenin yüzde 30\'u gitmiştir. Bu ilçelerdeki alanlarda yüzde 30 zarar vardır. Çünkü alanları görüyoruz, gerçekten denizdeki fındıklar belli, derelerdeki fındıklar belli. Sadece denizde görülenler sular bir yere toplamış. O az fındıkla toplanmaz. Derelerde toprağın altında kalanlar, denizde kumun altında kalanlar, bahçede toprağın altında kalanların gerçekten rakamları çok yüksek. Bunuda zaten görüyoruz. Bu alanlardaki bahçelerde zarar görenlerin yüzde 30 rekolteyi direkt etkiler\" şeklinde konuştu.

2)EDİRNE\'DE ROMAN MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE \'ACI BİBER\' HASADI

EDİRNE\'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların \'Ciğerin yol arkadaşı\' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı. Romanlar, göbek atarak, biber toplarken, ipe özenle dizilen biberler de kurutulması için balkonlara asıldı.

Yunanistan\'a sınır Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi’nde, Meriç Nehri’nin suladığı topraklarda yetiştirilen ve kentin meşhur tava ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram edilen biberlerin, hasat edildikten sonra kurutulmaya bırakıldığını belirterek, \"Biz ona \'Dünyanın en tatlı acısı’ diyoruz. Ekimden önce çiftçilere sipariş veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Çiftçiler talebe yetişemez oldu\" dedi.

Karaağaç biberi üreticisi Yılmaz Ule, bu yıl hasadı Roman müziği eşliğinde, işçileriyle birlikte göbek atarak yaptı. Tarlaya gelen müzisyenlerin keman, cümbüş ve darbuka çalmasıyla başlanan hasatta Roman işçiler, hem göbek attı hem de biber topladı. Sadece Karaağaç Mahallesi\'nde yetişen acı biberler, özenle ipe dizilip, kurutulması için gölgeliklere asılıyor.

\'DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYORLAR\'

Bu yıl hasatta işçilerin eğlenmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yılmaz Ule, \"Biberleri hasat etmeye başladığımız ilk günü çalışanlarımıza eğlence olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Hasattın ilk ve son günü böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız daha verimli ve özveriyle çalışıyorlar. Bizim Karaağaç biberi, bu topraklara has olmakla birlikte tescilli ürünümüzdür\" diye konuştu.

Yıldırım Mahallesi\'nde oturan ev kadınları, kendilerine çuvalların içinde getirilen biberleri günlük 60 liradan iplere dizerek, kendilerine gelir sağlıyor. Gölgede yaklaşık 45 gün kurutulan acı biberler, 180 derece ciğer tavasında pişirilmesinin ardından tava ciğerinin yanında müşterilere ikram ediliyor.

3)LONDRA’DAN TATİLE GELDİ, SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI İLE GÖNÜLLÜLERLE ÇÖP TOPLADI

İNGİLTERE’nin Londra kentinde yaşayan ve tatil için memleketi Rize’ye gelen, Rize eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu (71), cadde ve sokaklara gelişi güzel atılan çöpleri görünce harekete geçti. Sosyal medya çağrıları ile temizlik kampanyası başlatan Devrişoğlu, aralarında vali ve belediye başkanında yer aldığı gönüllülerle cadde ve sokaklarda çöp topladı. Rize eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Devrişoğlu, tatil için yaşadığı İngiltere’nin Londra kentinden memleketi Rize’ye geldi. Kentin cadde ve sokaklarına gelişi güzel atılan çöpleri gören Devrişoğlu, harekete geçti. Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı’na durumu bildiren Devrişoğlu, sosyal medyadan çağrı yaparak temizlik kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede yankı buldu. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı, Kent Konseyi Başkanı Sadullah Köse, Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Başkan Yardımcısı Dilek Kansız\'ın da destek verdiği gönüllüler valilik önünde toplandı. Buradan çöp toplamaya başlayan gönüllüler, Atatürk ve Osman Karavin Caddeleri boyunca temizlik yaptı. Çöp toplama etkinliği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı\'nda sona erdi.

‘TEMİZ ÇEVREDE YAŞAMAYA LAYIK İNSANLARIZ’

Her yıl yaz aylarını çok sevdiği memleketinde geçirdiğini anlatan Çayhan Orhon Dervişoğlu, “Maalesef canım gibi sevdiğim Rize’nin sokakları çok temiz görmüyorum. Bir araştırma şirket tarafından en temiz havası olan il seçilen ilimizin maalesef yerleri pis. ‘Haydi biz bir farkındalık yapalım’ dedik ve eldivenleri giyip yerdeki çöpleri toplamaya başladık. Valimiz, belediye başkanımız, sivil toplum örgütü temsilcileri çağrımızla hep beraber sokağa indik. Bir çok iş yeri, kahvehane, lokantanın önünde durarak yerdeki çöpleri sigara izmaritlerini topladık ve onlara mesaj verdik. Bir çok vatandaşımızla sohbet ederek ‘biz temizliyoruz, lütfen sizde temiz tutun’ dedik. Biz temiz bir çevrede yaşamaya layık insanlarız. Herkes mis gibi tertemiz evlerde yaşıyor ama sokakların her yerini çöp tenekesi gibi görüyoruz. Biraz dikkat çekmeye çalıştık. Vatandaşlardan bir çoğu da eldiven isteyerek onlarda bu etkinliğimize katıldı“dedi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap da yaşanılan çevreyi kirletmemek adına yapılan çöp toplama etkinliğiyle farkındalık oluşturmaya çalışıldığını belirterek “Memleketimize turistlik amaçlı gelen misafirlerimize şehrimizi temiz bir şekilde sunmalıyız. Bu gaye ile tüm vatandaşlarımızı günlük hayatları içerisinde çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum\" diye konuştu.

Çevre temizliği konusunda duyarlı vatandaşlarla böyle bir organizasyon içinde olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş ise “Havası, suyu her şeyi ile temiz bir şehirde yaşamak için ilk önce kirletmememiz gerekiyorö ifadelerini kullandı.

4)DAĞI DELİP YAPAY ŞELALE YAPTILAR

ARTVİN’in Murgul ilçesinde bir dağın zirvesine inşa edilen hidroelektrik santralin su tutma havuzunun tahliyesi, dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılmaya başlandı. Tünelden geçen su, dağın gövdesinden yaklaşık 150 metreden dökülerek yapay şelale oluşturdu. Havuzun su tutmadığı dönemlerde akan şelale ilgi görmeye başladı.

Murgul ilçe merkezinde özel bir şirket tarafından yapılan hidroelektrik santralinin su tutma havuzu bir dağın zirvesine inşa edildi. Kanalla getirilen su borularla santrale aktarılarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Santralin su tutma havuzunun tahliyesi, dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılmaya başlandı. Tünelden geçen su dağın gövdesinden yaklaşık 150 metreden dökülerek yapay şelale oluşturdu. Havuzun su tutmadığı dönemlerde akan şelale ilgi görüyor. Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, santralin tahliye sisteminin dağın delinerek sağlandığını belirterek oluşan yapay şelalenin bölgeye farklı bir güzellik kattığını söyledi. Çavuş, “Havuzda biriken fazla su tünelle tahliye oluyor. Su dağın içinde çıkıyor. Görenler için muazzam bir görüntü oluşuyor. Yapay şelale, görsel anlamda izlemesi ve serinliği ile farklı bir görüntü oldu. Görenlerin oldukça ilgisini çekiyorö dedi.

‘TURİZMDEN CİDDİ PAY ALMAYI PLANLIYORUZ’

Murgul’un mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Çavuş, “İlçemizde konaklama sorunumuz yok. Çevre ilçelerde bu sorunu görebilirsiniz ama biz bu sorunu aştık. Modern bir otelimiz var. Gelen misafirleri burada ağırlayabiliyoruz. İlçemize kısa zamanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Bunları daha ilerilere taşımanın gayreti içindeyiz. Kısa bir süre içerisinde turizmden ciddi pay almayı planlıyoruz. Herkesi ilçemize davet ediyoruz. Eminim ki ilçemizi ziyaret edenler buradan memnun ayrılacaktırö diye konuştu.

