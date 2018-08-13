DHA YURT BÜLTENİ 5

1)ALAATTİN ÇAKICI SİNCAN KAPALI CEZAEVİ’NE NAKLEDİLDİ

KIRIKKALE\'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı’nın Kırıkkale’den bu sabah saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. Çakıcı, 7 Haziran 2017 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi\'nden Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi\'ne nakledildi. Bir süre sonra sağlık nedenleri nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde hazırlanan özel bir odaya nakledilerek burada tedavisi süren Alaattin Çakıcı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

SÜRESİZ SAĞLIK RAPORU OLAY OLMUŞTU

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nce 22 Haziran\'da hazırlanan ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilen \'süresiz sağlık kurulu\' raporunda, Alaattin Çakıcı\'ya ziyaretçi sınırının kaldırılması istenmişti. Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı \'süresiz sağlık kurulu\' raporunda Çakıcı\'da 16 hastalığın olduğu, 6\'sının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:

\"Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapabilir.\"

Yine o tarihte raporu hazırlayan doktorların isimleri de kaydedilerek, raporun Keskin T Tipi Cezaevi Müdürlüğü ile Keskin T Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı\'na gönderilmesi konusunda gereğinin yapılması istendi.

BAŞSAVCI, İL SAĞLIK MÜDÜRÜ VE BAŞHEKİM GÖREVLERİNDEN ALINMIŞTI

Hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen \'süresiz sağlık raporu\'nun ardından o tarihlerde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı. Daha sonra raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça da Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) -

=================================================

2)KÜP ŞELALESİ\'NDE ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ADIYAMAN\'A GÖNDERİLDİ

ADANA\'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri\'nde girdikleri suda boğulan 3 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman\'a gönderildi. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri\'ne dün akşam gezmeye giden Osman Turgut (28), Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut (24), serinlemek için girdikleri suda girdaba kapılarak öldü. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından bulunan 3 gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Bugün sabah yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Osman ve Savaş Turgut ile Şevval Korkmaz\'ın gözyaşı döken yakınları, girdabın meydana geldiği suda güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman\'ın Besni ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Morg önündeki kalabalıktan görüntüler

- Yakınlarının ağlaması

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazelerin morga taşınması

- Morgtan çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Morg tabelası

- Ölenlerin sağlık fotoğrafları

SÜRE:01\'15\" BOYUT:233 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Damla GÖL/ADANA,(DHA)

======================================================

3)KARAAĞIZ KÖYÜ\'NDE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ GERGİNLİĞİ

BURSA\'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü\'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin baş.amasına izin vermeyen köylüler nöbet tutmaya devam ederken bu sabah köye gelen jandarma ekipleri inşaatın başlaması için önlem aldı. Buna tepki gösteren bazı köylüler sinir krizi geçirdi. Büyükorhan İlçesi Karaağız köyünde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa Valiliği\'nin görevlendirdiği aralarında sağlık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında cumartesi günü bir araya gelip görüştü. Sert tartışmaların yaşandığı konuşmaların ardından Karaağız Köyü\'ne bu sabah gelen jandarma vkipleri inşaatın başlatılması için çevrede önlem alınca buna karşı çıkan köylüler tepki gösterdi. Bazı köylüler ise sinir krizi geçirdi. Yetkililer, jandarmanın inşaatın başlaması için önlem aldığını söylediler

Görünü Dökümü

-------------------------

Köylülerin tepki göstermesi

Köyde yapılan toplantıdan görüntüler

Detaylar

BURSA, (DHA)-

=================================================

4)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN ZİYARET ETTİĞİ BAKSI MÜZESİ\'NE İLGİ ARTTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 Ağustos\'ta ziyaret ettiği Bayburt’un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kurulan Baksı Müzesi, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Eski adıyla ‘Baksı’, bugünkü adıyla da Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Bayburt’un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kurulan Baksı Müzesi, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Eski adıyla ‘Baksı’, bugünkü adıyla da Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüşen müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü ile TBMM Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müzedeki yapıtları yakından incelediğini söyledi. Koçan, “Açık olan toprak sergimizde Alev Ebuzziya\'nın, uluslararası büyük sanatçımızın çanaklarıyla, bizim Baksı\'lı kadınların yaptığı çömlekleri gördüler. Buradaki iki farklıymış gibi gözüken ama kültürel sürekliliğin bir bütünün oluşturan bu konseptten de çok etkilendiklerini düşünüyorum. Baksı Müzesi\'nin şu günlerde yeni projeleri var. Biz yerellikle, evrenselliği bir arada düşünüyoruz. Bunlar birbirlerine bağlı kavramlar, birbirlerinden kopuk kavramlar değil. Onun için de bu yakın zamanda zaten bir amfi tiyatro yapacağız, Şair Zihni sanat alanı diyoruz oraya. Orada konserler verilecek. Yakında Bayburt Türküleri araştırması yaptık, onu da yayınlayacağız. Bütün bunlardan dolayı da çok memnun kaldıklarını düşünüyoruz. Yerli ve milli dedikleri kavramlarla bir bağlantı kurulduğunu yakından izlemekten dolayı da kendileri son derece memnun oldular\" dedi.

‘ULAŞIMLA İLGLİ SORUNLAR VAR\'

Ziyaretçilerin müzeye gelmek istediğini fakat ulaşımla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, şunları dedi:

“Son 2 haftadır günde iki, üç otobüs birden kaldırmaya başlandı. Bir önceki hafta 270 kişi Baksı Müzesi\'ne geldi. Bu hafta 167 kişi geldi, bu ulaşım meselesini çözmekle ilgili bir meseledir yoksa normal olarak bizim yaz aylarında ortalama 100-150 ziyaretçimiz oluyor. Bayram aylarında 400-500 kişi olurken, konserlerde bu sayı 700-800 kişi oluyor. Eğer biz Bayburt ile burası arasındaki ulaşımı kamu kaynakları aracılığıyla ki, belediyemiz bu konuda son derece iyi bir örnek verdi. Bunu biz diğer kamu kaynaklarından da isteriz, elinde taşıma aracı olan kurumlardan da isteriz. Eğer belli günlerde bu sağlanabilirse, bizim izleyici kitlemiz olağanüstü derece artacaktır diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

‘BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK\'

Ziyarete gelenlerde Baksı Müzesi’ne hayran kalıyor. Yusuf Altundağ, müzenin İstanbul\'daki bazı müzelerden bile daha güzel olduğunu belirterek “İstanbul\'da yaşıyorum. Buraya eşimin köyü olduğu için geldim. Bayburt\'ta nereler gezilir diye bir araştırma yaptık, burayı önerdiler. Gelirken bayağı tereddüt ettik, uzak bir yerdi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk, çok farklı bir ortam var. Benim kendi düşünceme göre İstanbul\'daki bazı müzelerden bile daha güzel. Çok beğendikö dedi.

BAKSI MÜZESİ

Baksı Müzesi, Bayburt’un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerinde kurulu. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yükselen sıra dışı müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu fikri hayata geçirmek amacıyla 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı kuruldu. Müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Müze, Avrupa Konseyi\'nin 2014 yılı Müze Ödülü\'nü aldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Müzenin Dronme detayları

Müze iç ve dış detayları

Hüsamettin Koçan ile röp.

Ziyaretçi rçp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR BAYBURT DHA

Süre: 4.20 dk Boyut: 488mb.

===================================================

5)SÖKE\'DE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

AYDIN\'ın Söke ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürdü. Güllübahçe Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangın büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 itfaiye aracı ve 2 arazöz çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 100 civarında zeytin ağacı zarar gördü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yangından alevli görüntüler

- Söndürme çalışmaları

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=================================================

6)OTOMOBİLİN TAVANINA OTURUP, DİREKSİYONU AYAKLARIYLA KONTROL EDİP ARAÇ KULLANDI

KONYA\'da kimliği belirlenemeyen bir sürücü, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi\'nde yaşandı. Bir sürücünün otomobilin tavanına oturup, aracı kullandığı görenler şaşkın bakışlar içinde sürücünün araç kullanmasını izledi. Otomobilin tavanına oturan sürücünün, camdan içeri uzattığı ayaklarıyla direksiyonu kontrol ederek gayet rahat tavırla caddede seyretmesi dikkat çekti. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Sürücünün tavanda otomobili kullanması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

=======================================================

7)ZİNCİRLİ HÖYÜK\'TEKİ KAZILARDA DEMİR ÇAĞI\'NDAN ESERLER ÇIKTI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük\'te, 4 ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 12\'nci etabında, Demir Çağı\'na ait eserler bulundu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Zincirli Mahallesi ile aynı adı taşıyan Zincirli Höyük\'te 4 hafta sürecek 12\'nci etap kazılarına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi tarafından 2006 yılında, höyükte ortaklaşa gerçekleştirilen kazıların 12\'nci etabına, akademisyenler ve öğrenciler tarafından başlandı. 40 hektarlık alanda, 4 noktada yapılan kazı çalışmalarını Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. David Schloen’in başkanlığında köylü kadınlar ile erkeklerin de yer aldığı 60 kişilik ekip yürütüyor. Kazı çalışmalarına ayrıca ABD, Fransa ve Türkiye\'deki üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılıyor.

Bu yılkı kazıların 2 noktasından saray yaşamı ve konut yapımı ile normal hayata ilişkin bilgiler elde edinildiğini belirten kazı alan sorumlusu Nicole Herzog, Demir Çağı\'nı kazdıklarını söyledi. Herzog, Erken Tunç Çağı kazılırken, bu iki çağ arasında 1000 yıllık ara oluştuğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Nicole Herzog, \"Kazılarımızda şu ana kadar milattan önce 800 yıla ait Kral Kuttumova Steli, o döneme ait yemek yapılan odalar ile çanak çömlek parçaları, Geç Hitit Dönemi’nden Arami Kralı’nın heykeli, geçtiğimiz yıl içindeki çalışmalarda ise milattan önce 8\'inci yüzyıla tarihlenen makyaj kutusunun yanı sıra keçi olduğunu düşündüğümüz 4 ayaklı hayvan heykeli ile Demir Çağı Dönemi\'ne ait bilezik gibi birçok eser bulduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Zincirli Höyük\'te kazı alanı

- Kazı çalışması

- Kazı ekibinden İrem Cankurt\'un anlatımı

- Kazı çalışması

- Alan sorumlusu Nicole Herzog\'un tercüman aracılığıyla anlatımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 410 MB



