DHA YURT BÜLTENİ 5

Mezarı başında, şehit eşinin doğum gününü kutladı

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK\'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya\'nın (25) doğum gününde eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya mezarını ziyaret ederek duygularını yazdığı pankartla eşinin doğum gününü kutladı.

31 Temmuz\'da Yüksekova\'da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya\'nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit eşi Serkan Karakaya babası Mustafa Karakaya ile birlikte, bugün doğum günü olan Nurcan Karakaya\'nın ve bebeğinin mezarını ziyaret ederek eşinin doğum gününü kutladı.

\'BU YOLU SENİNLE YÜRÜMEYİ SEÇTİM\'

Eşinin mezarına üzerinde eşi ve oğlunun kalp içindeki fotoğrafı bulunan ve üzerinde \"Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim. İyi ki doğdun hatunum\" yazılı pankartla giden Serkan Karakaya duygu dolu anlar yaşadı. Mezar başında gözyaşı döken Karakaya eşinin doğum gününü kutladı. Karakaya \"Rabbim sürpriz yapmış yanına çağırmış. Yanında daha güzel yerdeler onlar şimdi. Ölümsüzler. Artık onlar ölümsüzler. Doğum günü bugün, doğum günü kutlu olsun. O beni duyuyordur, görüyordur. Rabbimin yanındadır onlar zaten. Rabbim onlara sahip çıkar. Doğum günü kutlu olsun.\" dedi.

Serkan Karakaya\'nın babası Mustafa Karakaya ise \"Doğum gününü hep beraber kutlayacaktık. Cenab-ı Allah onu yanına layık görmüş, onu almış bizlerden. İnşallah orada zaten mekanları cennet. Allah\'ım onları bizden daha çok seviyormuş bizden. Onları yanımızdan aldı. O emreder öyle olur. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Onların arkasından dua etmekten başka, hayır hasenatını yapmaktan başka başka bir şey yok. Allah\'ım onların sayesinde bizleri affetsin.\" ifadelerini kullandı.

Bu arada şehit anne-oğulun mezarına ziyaretlerin de devam ettiği görüldü. Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa\'nın mezarını ziyaret için Almanya\'dan gelen Mustafa Ayyıldız \"Almanya\'da yaşıyoruz. Sivas\'taydık Antalya\'ya gidiyorduk. Şarkışla\'dan geçerken buraya uğrayıp ziyaret etmek istedik. Çok istiyorduk onları görmeyi. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah teröristlerin cezasını versin\" diye konuştu.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)

Erdoğan\'ı görüntüleyebilmek için seferber oldular

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sel bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere, Rize\'nin Güneysu ilçesinden helikopterle Ordu\'ya gitti. Hemşerileri, Erdoğan\'ı görüntüleyebilmek için cep telefonları ile seferber oldu.

Geceyi, Rize\'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi\'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11:45\'de evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyenleri makam aracından selamlayan Erdoğan, ilçe futbol sahasına geldi. Futbol sahası çevresinde ve binaların balkonlarında toplanan vatandaşlar cep telefonları ile Erdoğan\'ı görüntülemek için seferber oldu.

Helikoptere binen Erdoğan ve beraberindekiler sel bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu\'ya hareket etti.

Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 15 bini aştı

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 15 bin 463 oldu.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin online randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruk oluşturdu. Geçişlerin 11\'inci günü olan bugün itibarıyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 15 bin 463 olduğu açıklandı. Suriyelilerin 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebileceği, 31 Aralık\'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, geçen yıl 11 Ağustos\'ta PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen Eren Bülbül (15), kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine katılan Eren’in annesi Ayşe Bülbül, gözyaşlarına boğularak, şehit oğlunu sanki gelecekmiş gibi halen daha beklediğini söyledi.

Maçka ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos’ta, PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün şahadetlerinin üzerinden bir yıl geçti. Saldırıda şehit düşmeden önce sosyal medyadaki hesabında \'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(\' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan şehit Eren Bülbül için Maçka ilçesindeki kabri başında anma töreni düzendi. Anma törenine şehit Eren Bülbül’ün ağabeyi Arif Bülbül, annesi Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Okan Dağlı, İlçe müftülüğü görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anmada şehit Eren Bülbül, şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitler için dualar edildi. Eren’in kabri başına ziyaretçiler tarafından çiçekler bırakılırken, aynı saldırıda birlikte şehit olduğu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in fotoğrafı da kabristanlığa asıldı.

‘ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Ölümünün sene-i devriyesinde dualarla anılan şehit Eren Bülbül\'ün ağabeyi Arif Bülbül, kardeşini unutmanın mümkün olmadığını belirterek, “Bir yıl oldu ama bize bin yıl gibi geldi. Benim kardeşimin özlemi her gün daha çok büyüyor içimizde. Onu unutamıyoruz, unutmak mümkün değil çok büyük bir acı. Çokta gururluyuz ama özlemimiz çok, 1 yıl oldu ama bana bin yol gibi geliyor dediğim gibi, unutamıyoruz. Eren’in acısı bizi çok derinden üzdü. Ailecek perişanız ama ne yapalım ayakta duruyoruz. Allah, kimseye böyle bir acı vermesin, kimseye böyle bir acı yaşatmasınö dedi.

‘SANKİ GELECEKMİŞ GİBİ BEKLİYORUM’

Şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül ise, çok zamanlar geçirdiklerini anlatarak, “Eren’imizin şehit olmasıyla aradan geçen 1 yıl bizim için çok büyük bir acıyla geçti. Ben halen daha bekliyorum. Eren sanki yine gelecek gibi bekliyorum. Ama ne yazık ki gelmedi. Çok acı günler geçti. Diğer kardeşleri geliyor o yok. Çok zoruma gidiyor. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz bizi bırakmadı. Çok sağ olsunlar. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Eren’siz günler geçmiyor. Eren’in acısı geçmez.\" diye konuştu.

Törende ziyaretçilere, Maçka Belediyesince kurulan çadırda yemek ikramında da bulundu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

Geçen yıl 11 Ağustos\'ta Maçka ilçesinde, PKK\'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül\'ün Facebook\'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından \'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(\' paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırmıştı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil parka uçtu

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da daha önce alkolü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan H.K. yönetimdeki otomobil, 2 metre yükseklikten parka uçtu. Kazada yanında oturan arkadaşıyla birlikte yara almadan kurtulan H.K., 1.55 promil alkollü çıktı.

Kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'ndaki Defterdarlık binası karşısında meydana geldi. Daha öce alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan H.K.yönetimindeki 43 DN 646 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda bölünmüş yolda karşı şeride geçip yaklaşık 2 metre yükseklikten çocuk oyun alanlarının da bulunduğu parka uçtu. Kazada H.K. ile yanında oturan bir arkadaşı yara almadan kurtuldu. H.K., ihbar üzerine gelen polislere önce aracı başkalarının kullandığını ve kaza yapanların kaçtığını söyledi, daha sonra da otomobili kendisini kullandığı itiraf etti. H.K.\'nın yapılan muayenesinde 1.55 promil alkolü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri H.K.\'ya alkolü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 5 bin 500 lira para cezası kesti, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü Otoparkı\'na çektirildi.

İş başvurusuna gitti kalbinin sağ tarafta attığını öğrendi

KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde yaşayan emekli işçi Mehmet Koçer\'in (69) bütün iç organları ters yerde. Mehmet Koçer, 40 yıl önce bir fabrikaya iş başvurusu yaptığında sağlık kontrolünden geçirildiği zaman kalbinin sağ tarafta attığını ve tüm iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendiğini söyledi.

Körfez ilçesinde yaşayan Mehmet Koçer, 40 yıl önce bir fabrikaya iş başvurusunda bulundu. Fabrika yöneticileri Mehmet Koçer\'in sağlık kontrolünden geçmesini istedi. Muayeneye alınan Mehmet Koçer\'e doktor kalbinin sağ tarafta attığını ve tüm organlarının ters yerde olduğunu söyledi. Mehmet Koçer kalbinin ve diğer organların ters yönde olduğunu öğrendi. İnşaatlarda kalfalık yapan Mehmet Koçer, sağlığında herhangi bir sorun olmazken, yıllar sonra emekli oldu.

Organlarının ters yönde olduğunu bir fabrikaya iş başvurusu yaptığı zaman öğrendiğini söyleyen Mehmet Koçer, \"1978 yılında bir rapor için hastaneye gittiğimde akciğer filmimin çekilmesini istediler. Hastanede röntgen filmlerim çekildi. Sonra beni çağırıp muayene etmek istediler. Sebebini sorduğumda bana kalbimi farklı yerde gördüklerini söylediler. Beni muayene ettikten sonra bana kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğim zaman bunu mutlaka doktorlara bildirmemi söylediler. Bende ondan sonra bütün hastanelere gittiğimde bunu devamlı söylüyorum. Hatta bir doktora gittiğimde bana tarama yaptıkları sırada apandisitimin de ters olduğunu söylediler. Bu durumu her seferinde doktorlara iletmemi istediler. Organlarımın ters olduğunu öğrendiğimde hiç korkmadım, heyecanlanmadım. Allah\'ın yarattığı bir insanım sonuçta. Bir stresim, korkum olmadı.\" dedi.

\'ÇEVREMDEKİ İNSANLAR ÇOK ŞAŞIRIYOR\'

Mehmet Koçer kalbinin sağda attığını söylediği zaman çevresindeki insanların çok şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Kalbimin sağ tarafta olduğunu ve organlarımın ters yerde olduğunu söyleyince çevremdeki insanlar şaşırıyor. Bana \'Olur mu böyle şey?\', \'Sağda kalp mi olur?\', \'Sen nereden bunu öğrendin?\' gibi soruları devamlı soruyorlar. Bende onlara doktorların öyle söylediğini söylüyorum. Zamanla bugüne kadar bu şekilde geldik. Çevremde benim gibi organları ters olan başka birini duymadım, görmedim. Olası bir kaza durumunda üzerimde bir işaret bulunması gerekiyor. Örneğin bir kalp krizi esnasında yardıma gelen kişi kalp sağda mı ya da solda mı diye kontrol etmeyebilir. Kalp masajını yanlış yere yapabilir. Ben devamlı doktorlara gittiğimde kalp ultrasonu falan çektireceksem bazen doktorlara durumu özellikle söylemiyorum, biraz zorlansın diye. Doktorlar kalp ritmini arıyorlar bazen biraz fazla bastırıyorlar ellerindeki aleti. O zaman bir de sağ tarafa bakın belki orada olabilir diye söylüyorum. Bir keresinde doktorun biri kalbimin sağda olduğunu anlayınca hocasını çağırdı. Daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyerek bu hastaya ben bakamam dedi. Hocayı çağırdılar, hoca da geldi kontrollerimi o yaptı. Bugüne kadar organlarım ters olduğu için sağlık konusunda herhangi bir sorun yaşamadım.\"

Edirne\'de 100 kilo \'skank\' ele geçirildi

EDİRNE\'de polis ekiplerince 4 mahallede yürütülen uyuşturucu operasyonunda 100 kilo sentetik uyuşturucu \'skank\', bonzai ve hint keneviri ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir süredir izlenen şüphelilerin Menzilahir, Yıldırım, Çavuşbey ve Karaağaç mahallelerinde oturduğu evlerde şafak baskını yapan polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerinde ise detektör köpek eşliğinde arama yaptı.

Evlerde 100 kilo sentetik uyuşturucu maddesi skank, 255 gram esrar, 14 gram bonzai, 25 kök Hint keneviri, uyuşturucu yapımında kullanılan değirmen ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Van\'da karayoluna tuzaklanmış patlayıcı imha edildi

VAN, (DHA)-VAN \'ın Gürpınar İlçesi Taşlıca mahallesi kırsalına jandarma ekplerini düzenlediği operasyonda yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı alınan güvenlik önlemlerin ardından patlatılarak imha edildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürpınar ilçesi Taşlıca mahallesi kırsalına, dün \"Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonu\" düzenlendi. Düzenlene operasyonda yapılan arama tarama çalışmalarında Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlatılırak imha edilerken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Motosikletle akrobatik yolculuk cep telefonuna takıldı

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, motosikleti bir kişi kullanırken arkasında bulunan kişinin ayağa kalkarak yolculuk etmesi endişe yarattı. Sürücüler motosikletin üzerinde duran kişiyi cep telefonu ile görüntüledi.

Akçakoca\'da bir kişinin motosikletin üzerine çıkıp ayakta yolculuk ederek canını hiçe sayması dikkat çekti. Motosikleti bir kişi kullanırken arkasında bulunan kişi ise ayağa kalkarak kollarını iki yana doğru açarken, yolda ilerleyenler endişe içerisinde izledi. Sürücüler, canını hiçe sayan kişinin motosikletin üzerinde ayakta yolculuk etmesini görüntüledi.

Tilki Osi\'yi elleriyle besliyor

İZMİR\'in Çeşme ilçesinde kaptanlık yapan Burhan Kurt, sevgi bağı kurduğu ve \'Osi\' adını verdiği yabani tilkiyi, 7 aydır elleriyle besliyor.

Çeşme\'de yat kaptanlığı yapan Burhan Kurt, 40 yıl önce, Altınyunus Mahallesi\'nde insandan uzak koruluk bölgede yaşamaya başladı. Önce çadırda yaşamını sürdüren Kurt, 2 yıl önce ise satın aldığı eski bir minibüsü ev olarak kullanmaya başladı. Kurt\'a, geçen 7 Şubat\'ta sürpriz bir misafir geldi. Burhan Kurt, sürpriz misafiri yabani tilkiyle bu süreçten sonra sevgi bağı kurdu.

Yabani tilkiyi ilk gördüğünde bir parça ekmek verdiğini söyleyen Kurt, \"Ondan sonra her akşam yanıma gelmeye başladı. Şubat ayından beri beraberiz. Her şeyi yiyor. Elimden çikolata bile alıp yiyor. Her akşam misafirim oluyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Adını da Osi koydum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Adı Osman. Kendisine \'Osi\' diyorum. Bu tilkiyi de çok sevdiğim için adını \'Osi\' koydum. Yavruları da var. Bir akşam yavrusunu da yanıma getirdi. Ama o akşam bir arkadaşım vardı. Ondan ürktü. Yavrusunu alıp gitti. Ama buradan yavrularına devamlı yiyecek taşıyor. Önce yavrularını doyuruyor. Sonra geri gelerek, karnını doyuruyor. Masaya çıkıp oturuyor. Onunla sohbet ediyorum. Osi ile yalnızlığımı gideriyorum. En yakın arkadaşım oldu\" dedi.

BALIK DA YİYOR

Tilki Osi\'nin balık yemeyi çok sevdiğini de belirten Kurt, \"Zaman zaman balık yakalıyorum. Zargana ya da levrek oluyor. Yakaladığım balıkları yağda kızartıyorum. Kılçıklarını ayıklıyorum. Osi\'ye veriyorum. Yarısını yavrularına götürüyor, yarısını da kendisi yiyor. Hayatından çok memnun\" dedi.

\"BİRBİRİMİZE ÇOK BAĞLANDIK\"

Kaptan Burhan Kurt, tilki Osi\'ye çok alıştığını belirterek, \"Hemen yanımız otelin otoparkı. Yaz nedeniyle otopark hareketli oluyor. Çok hareketli olunca Osi rahatsız oluyor ve yanıma gelmiyor. Öyle olduğu zaman çok üzülüyorum\" diye konuştu.

Demet Akalın: \"Dolarım yok çok rahatım\"

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahne alan Demet Akalın, hareketli parçalarıyla coşturdu.

Sevilen şarkıcı Demet akalın, Marmaris\'teki 2 bin 500 kişilik bir diskoda sahneye çıktı. Konser öncesinde Rus kadın dansçılar gösteri sundu. DJ\'lerin hareketli parçalar çalmalarının ardından, Demet Akalın, saat 01.30\'da alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Sahneden hayranlarına \"Hoş geldiniz\" diyen Akalın, dövizdeki artışla ilgili imada bulunarak, \"Dolarım yok çok rahatım\" dedi.

Akalın, kendisine eşlik eden dansçı kadınlarla birlikte oynayarak coşkuyu artırdı. Art arda popüler, hareketli parçalarını seslendiren Akalın, hayranlarını eğlendirdi. 2 saat sahnede kalan Akalın, hayranlarından gelen şarkı isteklerini de geri çevirmedi. Duygusal şarkıları kalabalıkla birlikte seslendiren Demet Akalın, program sonunda \"Kafanıza bir şey takmayın, eğlenin\" diyerek sahneden ayrıldı.

Troia’dan, Bergama\'ya, \'Dünya Mirası\' yolunda bisiklet turu

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali ve 2018 Troya Yılı kapsamında, ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’, Troya Ören Yerinden başladı. 100 bisikletçinin 220 kilometre pedal çevireceği bisiklşet turu İzmir\'in Bergama ilçesinde sona erecek.

Çanakkale Merkez\'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yerinde, ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun açılış töreni, ören yerinin simgesi olan tahta atın önünde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç ve bisikletçiler katıldı. Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, UNESCO Dünya Mirası bisiklet yolunun çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını belirterek, “İlk önce İzmir’in iki önemli dünya mirası Bergama ile Efes arasında bunu gerçekleştirdik. Önce Efesos-Bergama, sonra Bergama-Efesos arasında yapıldı. Bu yılda bu etkinliği Troia’ya taşıdıkö dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın 2018 Troya Yılı ilan edildiğini belirtti. Gökhan, ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun, Troya Bergama arasında düzenlenmiş olmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hediye takdimi ve ören yerindeki Truva atının önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından 100 bisikletçinin katıldığı ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’ başladı. Bisiklet Turunda, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’de bisiklete binererek pedal çevirdi.

Troya Ören Yerinden başlayan bisiklet turu, 220 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçilerin yarın Bergama’ya ulaşmasıyla sona erecek.

