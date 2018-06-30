DHA YURT BÜLTENİ 5

1 - Karabük\'te öğrenciler YKS\'ye girebilmek için koştular

KARABÜK,(DHA) –KARABÜK’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.

Karabük Üniversitesi\'nde, YKS\'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise banket ve çimlerin üzerine oturup Kuran-ı Kerim okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koşan öğrenciler

-Kur\'an okuyanlar

-El işi yaparak bekleyen anneler



Haber - Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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2 - Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı

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İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci sınava alınmayınca ağlayarak okuldan gitti.

İzmit\'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı belirlenen okullarda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek öğrenciler okullara gitmek üzere yola koyuldu. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula üstleri arandıktan sonra alındı. İzmit Gazi Lisesi\'nde sınava girecek olan bir öğrenci, birkaç dakika geç kalınca sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan öğrenci, elindeki belgelerini yere attı. Daha sonra belgelerini alan kız öğrenci ağlayarak okuldan gitti. Bacağı kırılan bir öğrenci ise tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Öğrenci daha sonra koltuk değnekleri ile okula girdi. Öğrencilerin sınava girmesinin ardından aileleri okulların bahçesinde beklerken dualar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sınav yapılan okullardan görüntüler

-Polislerin okul kapılarında kimlik kontrolü yapması

-Sınava girecek öğrencilerle röp.

-Çocuklarını bekleyen aileler ile röp.

-Sınava geç kalan adayın okula alınmaması

-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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3 - Kırıkkale merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 9 ilde FETÖ/PDY kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Kırıkkale merkez olmak üzere Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli illerinde yapılan operasyonda 13 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.



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4 - Bursa\'da \'Halk Sağlığı Sokağı\' kuruldu

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Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek amacıyla \"Halk Sağlığı Sokağı\" etkinliği düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmek için \'Halk Sağlığı Sokağı\'nın ikincisini merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi\'nde gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Sokağı\'nı gezen vatandaşlara toplumda giderek yaygınlaşan obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yanı sıra kanser, akılcı ilaç kullanımı, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ve organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.

Halk Sağlığı Sokağı\'nı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, etkinliğe katılan vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldığını söyledi. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bütün enstrümanları burada sergilediklerini ifade eden Özcan Akan, \"Yani biz bu sokakta vatandaşlara sağlığını nasıl koruyacağını, sağlıklı beslenmeyi, hareketli yaşamı, organ bağışını, teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirleri anlatıyoruz. Gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Sonuç itibariyle biz vatandaşa sağlığın nasıl korunması gerektiğini anlatıyoruz. Şu anda ikincisini yapıyoruz\" dedi. Akan, bu tarz etkinliklerle vatandaşları sağlık konusunda bilinçlendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü bilgisi: 3006halksagligisokagi koduyla bursa klasörüne geçildi.

Süre: 1 dakika 48 saniye Boyut: 202 MB

Görüntü Dökümü:

-Halk sağlığı sokağından detaylar

-Vatandaşlar stantlardan bilgi alırken

-İl Sağlık Müdürü Özcan Akan açıklama

-Detaylar

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5 - Öğrenci ve velilerden \'1 dakika\' tepkisi

DİYARBAKIR\'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ilk oturumu olan temel yeterlilik testinde, bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılarak sınava alınmadı. Aralarında 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmayan öğrenciler ve veliler, duruma tepki gösterirken, tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava giremedi. Sınava giren diğer öğrencilerin yakınları ise okul kapılarında dua ederek bekledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS\'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15\'te tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır\'da da başladı. Yurt genelinde milyonlarca kişinin girdiği üniversiteye girişte, ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) birinci oturumuna katılan öğrenciler, sınava aranarak alındı. Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu\'nda sınava gelen bazı öğrenciler ise sınava geç kalınca salona alınmadı. Saat 10:00\'da okula gelen öğrenciler, \'lütfen kapıyı açın 1 dakika için insanın hayatını bitirmeyin. 1 yılımızı çalıyorsunuz. İlçelerden geldik, yollar kapalıydı\' diyerek tepki gösterdi. Görevlilerle görüşmek isteyen öğrenciler, cevap alamayınca duruma veliler de tepki gösterdi ancak tüm çabalarına rağmen öğrenciler sınava alınmadı.



Kentte bir çok okulda sınava giren öğrencilerin aileleri ise okul kapılarında bekleyerek çocukları ve yakınları için dua edip sınavdan çıkmalarını bekledi

Görüntü Dökümü



-Sınava geç kalan öğrenci ve velilerin isyanı



-Okul kapılarında çocuklarını bekleyen aileler



-Çocuklarına dua eden aileler



-Velilerle röportaj



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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6 - Üst geçicin merdivenlerine çarpan otomobildeki kadın yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Berat Karagöz, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçit demir merdivenlerine çarptı. Kazada araç sürücüsü Berat Karagöz\'ün eşi Melike Karagöz yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ\'a giden Berat Karagöz kullandığı 34 LM 7826 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı ve üst geçit merdivenlerine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçtaki eşi Melike Karagöz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Melike Karagöz ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan otomobil

-Üst geçit ve yol

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)