DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - Vekillik bitince, köydeki tarla işlerine döndü

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA)- HDP\'den, 2 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Mehmet Ali Aslan, Mardin\'in Midyat ilçesine bağlı Mercimekli köyüne döndü. Ailesiyle birlikte mercimek hasadına katılıp, bağ budayan Aslan, \"Aslında bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük\" dedi.

Mardin ve Batman\'dan birer dönem HDP\'den milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyince Ankara\'dan memleketi Mardin\'in Midyat ilçesindeki Mercimekli köyüne döndü. Vekillik döneminde de fırsat buldukça ailesine yardım eden Aslan, şimdilerde kendisini bu işlere adadı.

Köyde, ailesiyle birlikte mercimek hasadı yapıp, bağ budayan Mehmet Ali Aslan, fiziken her ne kadar zorlansa da köy işlerini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Köyde yaptığı işlerden aldığı zevki ruhen Ankara\'da Meclis koltuklarından alamadığını söyleyen Mehemet Ali Aslan, \"Bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük. Biz de aslımıza geri döndük. Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyordum. Şimdi yeniden bu işlerin başına döndük\" diye konuştu.

2 - Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde itfaiye ekibi ile vatandaşlar kanalizasyona düşen yavru kediyi kurtarmak için balık ve süt kullandı, ancak kedi dışarı çıkmadı.

Dün öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Şehit İlyas Paksoy Caddesi\'nde kanalizasyona kedi yavrusu düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanalizasyon girişinde küçük kediyi aradılar ancak bir sonuç alamayınca ayrıldılar. Bir süre sonra vatandaşların \'Kediyi gördük\' diye ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri tekrar olay yerine gitti ancak yine de bir sonuç alamadı.

SÜT VE BALIK KULLANDILAR

Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde gelen 3\'üncü ihbar üzerine tekrar olay yerine gitti. Ssesi gelen ancak kendisi görünmeyen yavru kediyi kurtarmak için ekipler çalışma yaparken, bu sıra bir vatandaş kanalizasyon girişine süt döktü. Bekledikleri kedi gelmeyince başka birisi de evinden balık getirdi. İpe bağlanan balık kanalizasyona sarkıtıldı ancak kedi balığa da gelmedi.

Zaman zaman sesi duyulan ancak balık ve süte de gelmeyen kedi tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkarılmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sonlandırarak mahalleden ayrıldı: Mahalle sakinlerinden Duran Yağbasan, \"3 defa itfaiyeyi çağırdık ancak bir sonuç alamadık. Kedi burada ama çıkmıyor\" dedi.

3- Bayram ziyaretine giden 7 bin Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren ve dönmeye başlayan Suriyelilerden 7 bininin yurda geldiği açıklandı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye\'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye\'ye alınıyor.

Şu ana kadar 7 bin Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, 31 Temmuz\'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye\'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.



4 - Tatvan yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- TATVAN Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl kapılarını 50’nci kez açıyor. 1 Temmuz’da başlayacak olan festival, 10 gün boyunca birçok sanatçının konseri ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50’ncisi düzenlenecek Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları devam ediyor. İlçeye özgü yöresel lezzetlerin de yer alacağı festival, 1 Temmuz\'da kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreniyle başlayacak. Fuar Kongre Merkezi\'nde düzenlenecek festivalde, ünlü sanatçıların sahneye çıkacak, halk konserleri, halk oyunları yarışması, futbol turnuvası, fotoğraf sergisi, Nemrut şenlikleri, resim sergisi, bisiklet yarışları ve çeşitli spor gösterileri yapılacak.

Resmi açılış sonrası Derya Uluğ konser verecek. Diğer günlerde ise Ufuk Özel, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Resul Dindar, Maral, Gripin ve Yeni Türkü Grubu sevenleriyle birlikte olacak. Festivalin son gününde ise Ebru Yaşar, Tatvanlı hayranlarıyla buluşacak.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, festivalin 50\'nci yılını kutlayacaklarını söyledi. Festival için gelecek sanatçıların çok istekli ve heyecanlı olduklarını belirten Aksoy, \"Bu yıl yarım asırlık bir geleneği kutlayacağız. Çok yoğun ve görkemli bir şekilde 50\'inci yılımızı karşılayacağız. Fuar etkinliğimizin içerisinde ticaret erbabı olan esnafımızın ve kurumlarımızın reyonları yer alacaktır. Dışarıda ise yöresel tatlar adı altında reyonlarımız olacaktır. Aynı zamanda her akşam birbirinden değerli sanatçılarımız bölge halkına konserler verecektir. 50 yıldır devam eden bu geleneğimizi her yıl daha güzel aktivitelerle kutlamak istiyoruz. Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü üzerinde de gençlerimize yönelik birçok aktivitemiz olacaktır. Fuarımızın 2’nci gününde ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz folklor yarışması olacaktır. Ülkenin her yerinden, 7 bölgeden 16 folklor ekibinin katılacağı yarışmamız da yapılacaktır. Aktivitelerimiz her gün çeşitli şekillerde devam edecektir. Kurumlar ve mahalleler arası yapılacak olan futbol maçlarımızda olacaktır. 1 Temmuz’da eski belediye binasının bulunduğu alandan fuar alanına kadar görkemli bir yürüyüş sonrası açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bütün bölge halkını bu etkinliklerimize davet ediyorum\" diye konuştu.

Tatvan sokaklarında billboardlarda açılış için renkli görüntüler yer alırken, bazı vatandaşların tatillerini festival tarihlerine göre ayarladıkları belirtildi.

5 - Yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar meydana gelirken, kopan parçalar park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Malkara\'nın Camiatik Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı Çağdaş Yapı Sitesi\'nin çatısına yıldırım düştü. Çatıda ve balkonlarda hasar meydana gelirken, düşen tuğla ve beton parçaları bahçede park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Site yöneticisi Ahmet Yurdanur, \"Sitemize ait A bloğa yıldırım isabet etmesi sonucu çatıdan beton ve tuğla parçaları düştü. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. İnsanların hareketli olmadığı bir saatte olduğu sevindirici oldu. Daha da ciddi sonuçlar olabilirdi. Binada ve park halindeki bir otomobilde ciddi zarar meydana geldi\" dedi.

