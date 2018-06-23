DHA YURT BÜLTENİ 5

1)MENEMEN\'DE SELDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

İZMİR\'in Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi\'nde dün şiddetli yağmurun ardından oluşan sel, maddi hasara yol açtı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Menemen\'de dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel kırsal Çukurköy Mahallesi\'nde hasara yol açtı. Mahalleden geçen derelerin yağışın etkisiyle taşması, maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan bu durumun ardından harekete geçerek, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için olay yerine geldi. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve evlerin bahçelerine sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da yaptı. Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasar bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çukurköy halkının yaralarının en hızlı bir şekilde sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve gereken her şeyin en kısa sürede yapılacağını söyledi.

İZMİR, (DHA)-

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(ÖZEL)

2) TEMİZLİKÇİ, BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

ŞANLIURFA\'da apartman dairelerinde merdiven temizleyen Halil Maviçiçek (27), otobüs durağında bulduğu ve içerisinde bin 150 lira olan cüzdanı, sahibi Ramazan Yavuz\'a (38) teslim etti. Ramazan Yavuz, davranışından dolayı Halil Maviçiçek\'e sarılarak teşekkür etti.

Kamberiye Mahallesi\'nde yaşanan olayda; demir doğramacı Ramazan Yavuz, nakliye borcu ve taksit ödemesi için yanına aldığı cüzdanını düşürdü. Yavuz\'un düşürdüğü cüzdanı ise sabah saatlerinde temizliğe giden 3 çocuk babası Halil Maviçiçek durakta buldu. Bulduğu cüzdanla birlikte polis merkezine giden Maviçeçek, içerisinde bin 150 lira para bulunan cüzdanın sahibine telefonla ulaştı. Cüzdanını kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşayan Ramazan Yavuz, gelen telefonla polis merkezinde bekleyen Halil Maviçiçek\'in yanına gitti. Burada polis eşliğinde cüzdanını sahibine teslim eden Maviçiçek, \"Ben sabah merdiven yıkamak için işe çıktığımda durakta bir cüzdan buldum. Hemen en yakın karakola giderek cüzdanın sahibine ulaştık. Benim aylık kazancım bin liradır. Ancak cüzdanda bin 150 lira vardı. \'Benim çocuklarımın boğazından haram para geçmesin.\' diye cüzdanın sahibini aradım. Onu teslim ettim çok mutluyum\" dedi. Kaybettiği cüzdanında ehliyet ve kimliğinin de bulunduğunu ifade eden Ramazan Yavuz, kendisine cüzdanını teslim eden Maviçeçek\'e sarılıp teşekkür etti. Bu devirde böyle insanların bulunmasından dolayı minnettar olduğunu kaydeden Yavuz, \"Ben sabah işe gittiğim sırada nakliye ve borç taksitini yatırmak için cüzdanımı yanıma aldım. Ancak bir süre sonra cüzdanımı düşürdüğümü fark ettim. Bulunduğum yerlere ve işyerlerine gidip cüzdanıma bakmama rağmen bulamadım. Bir süre sonra polis beni aradı cüzdan kaybedip etmediğimi sordu. Bende evet deyince polis merkezine gittim. Sağ olsun cüzdanımı bulan Halil kardeşim bana teslim etti. Bu devirde böyle insanların bulunması gerçekten çok zor ona çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Cüzdanı bulan Halil Maviçiçek

- Cüzdanı sahibi Ramazan Yavuz Maviçiçek’e sarılması

- Temizlikçi Halil Mavçiçek ile Ramazan Yavuz’la yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

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3)MESAİLERİNİ ASANSÖRDE GEÇİRİYORLAR

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde hasta asansörlerinde çalışan Durmuş Aker ile Ramazan Yanar, birkaç metrekarelik asansörlerde günde 500 ile 700 kez katlara inip çıkıyor.

AÜ Hastanesi\'nde 10 yıldır çalışan Durmuş Aker\'in (64) saat 08.00\'de asansörde başlayan mesaisi, yine asansörde son buluyor. Sadece yarım saat yemek molasında asansörün dışına çıkan Aker, günün 7,5 saatini birkaç metrekarelik alanda geçiriyor. Asansörde sadece hastaları taşıyan Durmuş Aker, işini severek yaptığını belirtti. Aker, \"Acil bir ihtiyacım olduğunda şeflerime söylüyorum, onlar geliyor. Hiç sıkılmıyorum, çünkü işimi seviyorum. İçeride telefonum var, sadece çağrılan kata gidiyorum. Hastanenin bütün yükünü ben taşıyorum. Günde 500 ile 700 sefer arasında katlara inip çıkıyorum\" dedi.

ASANSÖR FOBİSİ OLANLARI RAHATLATIYOR

Asansör fobisi olanlarla sık karşılaştığını dile getiren Aker, \"Gözünü yumup çıkanlar, titreyerek çıkanlar oluyor. Fobisi olanların kolunu tutuyorum, \'Hiçbir şey yok, gözü aç kapa bitecek\' derim ve o kişi rahatlar\" diye telkinde bulunduğunu kaydetti.

DAKİKADA 5-6 DEFA İNİP ÇIKIYOR

Hastanenin başka bir bloğunda yine aynı işi yapan Ramazan Yanar (48) da 3 yıldır asansörde çalıştığını belirtti. Yanar, \"Saat 08.00\'de başlayıp akşam 17.00\'ye kadar burada çalışıyorum. Hastaların sevkiyatını yapıyorum. Hastaları istediği kattan alıp, istediği kata bırakıyorum. Müsait olursa, hasta yakınlarını da taşıyorum. Bazen dakikada 5-6 defa inip çıkıyorum. Öğlen yarım saat yemek arasında bir arkadaşım gelip yardımcı oluyor. Zaruri ihtiyaçlarda destek oluyorlar. İşimi severek yapıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asansörden ve görevliden detay görüntü

-Asansörü çağırmak için verilen numaradan görüntü

-Hastalardan detay görüntü

-RÖP 1:Ramazan YANAR

-RÖP 2:Durmuş AKER

-Detay görüntü

472 MB /// 4.12 (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)İKİ KEZ NAKİL SIRASINI, DAHA AĞIR HASTALARA VERDİ

ANTALYA\'da yaklaşık 3.5 yıldır karaciğer yetmezliği hastası olan ve nakil için 1 yıldır bekleyen Hayati Dündar (45), iki kez ameliyat için çağrılmasına karşın sırasını kendinden daha ağır olan 2 hastaya verdi. Dündar, üçüncü kez çağrıldığında, kadavradan alınan karaciğerle yaşama tutundu.Antalya\'da 3.5 yıl önce bir GSM firmasının baz istasyonları şantiyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaparken rahatsızlanan Hayati Dündar, arkadaşları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu gastroentroloji bölümünde Dündar\'a Hepatit B\'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre ailesiyle birlikte yaşadığı Kayseri\'de ve Antalya\'da hastanelerde tedavi gören Hayati Dündar, bir yıl önce durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin karaciğer nakli bekleme listesine alındı.

Listeye alındığı 2017 Haziran ayından bu yana 2 kez uygun donör bulunarak ameliyata çağrılan Dündar, ikisinde de sırasını, kendinden daha ağır durumdaki hastalara verdi. İlk çağrıldığında sırasını kendisi gibi karaciğer yetmezliği hastası arkadaşı Mehmet Yalçındağ\'a veren Dündar, ikinci kez çağrıldığında ise sırasını kendinden sonraki hastaya verdi. Doktorlarının acil ameliyat olması gerektiğini söylediği Dündar, 20 gün önce üçüncü kez çağrıldığı hastanede karaciğer nakli oldu.

\'İKİNCİ DOĞUM GÜNÜMÜ YAŞIYORUM\'

Sağlığına kavuşan Dündar, ameliyat olduğu 1 Haziran tarihinde ikinci kez doğduğunu söyledi. Donörüne Allah\'tan rahmet dileyen, ailesine teşekkür eden Hayati Dündar, “1 Haziran\'da ameliyat oldum, artık ikinci doğum günümü yaşıyorum\" dedi. Herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini kaydeden Dündar, “Organlarımız toprak olmasın\" diye konuştu.

\'EŞİM İYİ BİR ŞEY YAPTI\'

Hayati Dündar\'ın eşi Mine Dündar (42) ise eşinin iki kez sırasını başka hastalara vermesiyle ilgili “Tabii ki ben eşimin ameliyat olmasını çok istiyordum ama kendinden daha kötü durumda olan hastaları gördüğü zaman sırasını onlara verdi. Biraz vicdanla alakalı bu. Bu tip hastalar daha duygusal oluyor. Eşimin iyi bir şey yaptığını düşünüyorum\" dedi.

\'13\'ÜNCÜ KARACİĞER NAKLİ HASTAMIZ\'

Ameliyatın gerçekleştirildiği Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekipte yer alan Genel Cerrah Doç. Dr. Arif Aslaner, Hayati Dündar\'ın 2 yılda gerçekleştirilen 13\'üncü karaciğer nakli hastası olduğunu belirtti. Dündar\'ın 1 yıldır bekleme listesinde olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Verimli, “Biz bu sürede hastamızı 3 kez ameliyat için çağırdık ve üçüncüde ameliyatı gerçekleştirdik. İki kez sırasını kendisinden daha ağır olan iki hastaya devretti\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Doktor hasta ile konuşurken görüntüsü

Hastanın görüntüsü

RÖP 1: Hayati Dündar

RÖP 2: Mine Dündar

RÖP 3: Doç. Dr. Arif Aslaner

Detaylar

216 MB -- 01.58 /// HD

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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