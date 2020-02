DHA YURT  BÜLTENİ 5

1 - Özhaseki\'den SP liderine sitem: \"Temel abiyi dinledikçe içim sızlıyor\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \" Temel abiyi dinledikçe içim sızlıyor. Birlikte ağladığımız, birlikte güldüklerimizin, başkasının çanağına oy taşımasını hayretler içinde izliyorum\" dedi.

Gönüllü Kültür Teşekkülleri\'nin bir düğün salonunda düzenlediği etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerine, \" Şerlerin tümü bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan\'ı hedef seçti. Zira, tesbihin imamesi o.\" diyerek başladı. Özhaseki, Türkiye\'nin başına bir felaket gelmesi halinde, mazlumların ve Müslümanların hakkını savunacak, mazlumların sesi olacak bir millet kalmayacağını söyledi. Özhaseki, \"PKK belası, 1970\'li yıllarda Biji Azadi diye başladı. Sonra bu bölücüleri, şirretlik yapanları, katiller sürücüsünü bazıları çicek çocuklar gibi göstermeye başladı. 40-50 yıl önce faaliyete başlayanlar, bu milletin başına çorap örmek istedi. 2 kara oğlana İstiklal Marşı söyletip tüylerimizi diken diken ettirenler, milli duygularımızdan faydalananlar tüm liderleri kafaya aldılar. Kimse kimseyi kandırmasın, bunlar milleti kafaya almak için kurulmuş bir örgüt. 15 Temmuz\'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bunların İslami olmayan, ABD\'nin kucağına oturduğu bir örgüt olduğu ve ülkemizi bölmek istediği görüldü. PKK\'yi Kürtçülük, FETÖ\'ye Müslümancılık yaptıranlar, Türkiye\'ye diz çöktürmek, eski haline döndürmek istediler. Liderimizin cesareti, milletin desteğiyle bunu yapamadılar. MHP ve BBP bunu gördü. Bunun ülkemizin bekası, istiklali ve istikbaline yönelik olduğunu gördüler. Ülkemizin geleceği için ittifak ettiler. Karşıdaki tablo ise ürkütücü. Beş benzemez bir araya geldi. Tek söyledikleri diz çöktüreceğiz, yıkacağız, yaptırmayacağız, Recep Tayyip Erdoğan\'ı devireceğiz. Her gün cuma namazı kılmaktan söz edenler çıktı. Allah hidayete erdirsin. Erdiyse yanımıza getirsin. İnancımıza savaş açanlar, şimdi bakıyorum mağdur ve masum edebiyatı yapıyor. Katiller masum, ölenler zalim oldu. Bu nasıl mantık ?\" diye konuştu.

TEMEL BEYİ ANLAYAMIYORUM

Bakan Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP ile aynı listeyi paylaşan Saadet Partisi\'ni ve lideri Temel Karamollaoğlu\'nu anlayamadığını söyleyerek \"Temel abinin konuşmalarını dinledikçe, adeta içim sızlıyor. Aynı konuda yıllarca mücadele ettiğimiz, birlikte ağladığımız, birlikte güldüğümüz Temel abi nasıl olur da bunların çanağına oy taşıyor? Hayretler içinde izliyorum. Telefonla arayıp konuşmak istiyorum ama birbirimizle laflarımız karşılaşır, acaba kırılır mıyız diye vazgeçiyorum\" dedi.

2 - Hakkari\'de 30 bölge \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi

HAKKARİ merkez ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

\"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge 23 Haziran 2018 günü saat 00:00:01\'den 07 Temmuz 2018 günü saat 23:59:59\'a kadar,, \"Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.\"

HAKKARİ-DHA

==================================================

3 - Televizyon patladı, ev küle döndü

KARAMAN\'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangından ev tamamen küle döndü. O sırada mutfakta kahvaltı yapan ailesi ise evi tahliye ederek canını zor kurtardı. Yangın, saat 08.50 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokakta Osman Uyucu\'ya ait evde meydana geldi. Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada solanda duvara montajlanmış olan televizyonda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede evi sardı. Bunun üzerine Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evi tahliye edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Küle dönen evde kullanılmaz hale geldi.

4 - Bafa Gölü, kaygı yarattı

AYDIN\'ın Söke ile Muğla\'nın Milas ilçeleri arasındaki Bafa Gölü\'nde son olarak 2014\'te görülen ani alg çoğalması bu yıl yine yaşandı. Gölün yüzeyi algler (su yosunu) yüzünden yeşil renge bürünürken, kıyılar ise balçık ve peltemsi bir hal almaya başladı. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanı kaygılanmaya başladı.

Bafa Gölü, 4 yıl aradan sonra ani alg çoğalmasıyla yine yeşile boyandı. Göldeki alg çoğalması en çok balıkçıları vurdu. Ağlarını göle atan balıkçılar, kirlilik nedeniyle tekneye çekmekte zorlanırken; nasıl temizleyeceklerinin derdine düştü. Başta balıkçılar ve turizmciler olmak üzere yöre insanı kaygılanmaya başladı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, konuyla ilgili açıklama yaptı. Alg çoğalmasının kıyıda birikerek tabakalaşma yapacağını ve balçık şekline dönüşüp koku yayacağını söyleyen Sürücü, gölün sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını isteyerek, \"Bütün ekonomisi gölden avlayacakları balığa bağlı olan balıkçılar, alg patlaması nedeniyle balık tutamayacaklar. Bir zamanlar Kuşadası, Bodrum ve Didim\'deki turizm acentelerinin gözde yeri olan Bafa Gölü, yaz dönemlerinde meydana gelen alg patlamaları yüzünden eski günlerini arıyor\" dedi.

\"SU CANLILARININ YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL\"

Uzun yıllardır gölle ilgili çalışmalarını sürdüren EKODOSD Bilim danışmanı Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici, Bafa Gölü\'nde kış ve ilkbahar dönemlerinde yaptıkları su kalitesi ve alg miktarı konusundaki çalışmalarda tehlikeyi gördüklerini, radikal önlemlerin alınması için uyarıda bulunduklarını söyledi. Kesici, \"Havaların ısınmasına bağlı olarak gölün gerek suyunda, gerekse dip çamurunda yoğun bir vaziyette olan mavi- yeşil su yosunları koloniler oluşturarak gölü kaplıyor. Gölyaka, Kapıkırı gibi yerlerde bu çorba kıvamındaki yapı, adeta geniş ağır örtü tabakaları oluşturarak kıyı kesimlerindeki su yaşamının üzerine baskı uyguluyor. Bu kesimlerde su canlılarının yaşaması mümkün değildir. Bu ağır tabakalar halindeki örtü, bu yıl gölde su seviyesinin azalmasına bağlı olarak gölün iç kısımlarına doğru batak alanları genişletmekte, çok ağır koku ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bafa Gölü\'nde radikal önlemlerin alınmaması nedeniyle alg çoğalmasındaki görünüm çok daha ciddi boyutlara oluşmaktadır. Bazı kesimlerde göl suyu taşlar, koyu yeşil- siyah görünüm almakla birlikte göl kıyısında gölü temizleyen midyelerinde göldeki miktarları giderek azalmaktadır\" diyerek göldeki tüm canlılar, çevre ve insan sağlığının bu durumdan olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

\"GÖL BATAKLIĞA DOĞRU GİDİYOR\"

Gölün bataklıklaşmaya doğru gittiği uyarısında bulunan Kesici, \"Yıllardır belirttiğimiz gibi Bafa Gölü\'nün sorunları ve çözümleri bellidir. Bafa Gölünde kirlilik her yıl katlanarak artış göstermektedir. Bu yıl yaşanan kuraklık, bu kirlilik ve olumsuzlukların giderek artmasına neden olacaktır. Çözüm, Bafa Gölü\'nü Büyük Menderesin, göl havzasının tarım endüstriyel atıklarının çöp deposu olarak kullanmasını engellemektir. Bunun için yapılması gerekenler çok zor değildir. 40 yıl öncesinde Macaristan\'da Bafa Gölü\'nden neredeyse 100 kat büyük olan aynı sorunları yaşayan Balaton Gölü alınan radikal kararlarla mekanik olarak temizlendi. Yine İzmir Körfezi, Haliç mekanik yöntemlerle ve alınan koruyucu önlemlerle temizlendi. Bafa Gölü için yapılması gereken, göle kirli suların ulaşımının engellenmesi. Bafa Gölü\'nün temel su kaynağını oluşturan Büyük Menderes\'in ıslahı ve temizlenmesi temel koşuldur. Bafa Gölü\'ne belirli dönemlerde baraj ve göletlerden temiz su verilmesi ve gölde dip birikimin (kirliliğin) engellenmesi için suyun sirkülasyonun sağlanması ve tüm bunlar yapıldıktan sonra gölün korunarak kullanılması gerekmektedir\" diye konuştu.

Kesici, Bafa Gölü\'nde kirlilik için artık su analizlerine gerek kalmadığını da sözlerine ekmedi.

5 - Yıldırım düşen ev yandı

SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Seben ilçesinde bulunan bir yayla evi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Seben\'e bağlı Bakırlı Yaylası\'nda bulunan Baysal Güler\'e ait yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alevler bir anda tüm evi sardı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

