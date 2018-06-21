DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - BODRUM\'DAKİ EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1\'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana geldi. Bodrum ve İstanbul\'da eğlence mekanları bulunduğu belirtilen Mehmet Ali Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüphelilerin Bodrum\'a getirileceği belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy\'un ve Tülü\'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Eğlence mekanının önünden görüntü

- Şeritli alandan görüntü

- Hastaneden görüntü

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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2 - DP LİDERİ UYSAL: AKILDAN YOKSUN, İZANDAN YOKSUN İFTİRALAR

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal, \"Hem şahsıma hem İYİ Parti\'ye \'Bu PKK\'nın kurdurduğu, ipleri Pensilvanya\'da\' söylemleri akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralardır\" dedi.

DP Lideri ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1\'inci sıra milletvekili adayı Uysal, Afyonkarahisar 2\'nci Küçük Sanayi Sitesi\'nde DP\'li ve İYİ Parti\'li teşkilat mensuplarıyla esnaf ziyareti yaptı. Kendisine ve İYİ Parti\'ye yönelik eleştirilere yanıt veren Uysal, olumsuz söylemlerde bulunanların iftira attığı söyledi. Uysal, \"Akıl almaz, vicdanların kabul etmeyeceği, hiçbir mesnedi olmayan ve hiçbir gerçekçi tarafı olmayan, izandan yoksun söylemleri kabul edebilme imkanımız yoktur. Sosyal medyada sorumsuzca kimliklerini açık edemeyenler, bu tür kampanyalar yapıyor ve Türkiye bunlara alıştı. Ama üzülerek gördüğüm, bu iftira kampanyaları bugün gazetelerde de var. Veysel Eroğlu\'nun açıklamaları var. Onların ağzından bu ithamları ve iftiraları görüyor olmak üzüntü verici\" diye konuştu. DP Lideri Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Memleketin pek çok meselesi var. Türkiye\'nin birçok meselesi var. O açıdan açık yüreklilikle söylüyorum. Hem şahsıma hem İYİ Parti\'ye \'Bu PKK\'nın kurdurduğu, ipleri Pensilvanya\'da\' söylemleri akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralardır. Birilerine bir şey diyeceklerse önce aynaya baksınlar. Çirkin çirkin işlerle milleti de bizleri de meşgul etmesinler.\"

Uysal, \"Sadece şahsımla ilgili değil partimle ilgili de. Bu memlekette \'megri megri\' diyerek terör örgütleriyle müzakere yapacaksınız ve milletin başına FETÖ\'yü bela edeceksiniz sonra onu bunu suçlayacaksınız. Geçmişte de ifade ettim. Zaman zaman benimle ilgili ithamda bulunuyorlar. Sehven konuşma üslubu içerisinde bir hitap cümlesi dolayısıyla bana bir şey söyleyeceklerse klasör klasör kayıtları var bu arkadaşların. Ayıp denilen bir şey var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uysal parti binasında karşılanması

- Uysal partilerle konuşurken

- Uysal sanayi esnafını ziyaret ederken

- Uysal\'ın konuşması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Link geçiliyor.

(KJ, HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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3 - SEVGİLİSİNDEN AYRILAN GENÇ KIZ, KENDİSİNİ BÖYLE BIÇAKLADI

BURSA\'da iddiaya göre erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra ayrılma kararı alan 22 yaşındai Melisa.K, kendisini erkek arkadaşının gözü önünde defalarca bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir ilişkileri bulunan Melisa K., (22) ile E.Y.(23), bir kafeye geldi. Kafede tartışmaya başlayan gençler, ayrılma kararı aldı. Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru geldiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile önce bağırdı sonrada kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ÇANTASINDAN BIÇAĞI ÇIKARTIP KENDİSİNİ BÖYLE BIÇAKLADI

Öte yandan olay kafeye ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, E.Y.\'nin kafeden çıkması ve asansöre doğru yürümesi, arkasından gelen Melisa K.\'nin çantasından bıçağı çıkarması ve karnına defalarca saplaması daha sonrada yaralı olarak yere yığılması yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Genç kızın kendisini bıçaklaması

Yere yığılması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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4 - CAMA ÇARPAN KUŞ, POLİSLERİN KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde polisler, cama çarpıp, yere düşen serçeyi, kalp masajıyla hayata döndürdü.

Ayniye Mahallesi\'nde uçtuğu esnada bir binanın kapalı olan camına çarpan serçe yere düştü. Serçenin yerde hareketsiz yattığını gören İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, kuşa, bir süre kalp masajı yaptı. Kalp mesajının ardından kuş hareketlenerek uçtu. Çevredeki vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Polisler

- Hareketsiz yatan kuş

- Polisin kuşa kalp mesajı yapması

- Kuşun hareketlenmesi ve uçması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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5 - İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi\'nde meydana geldi. Polis memuru Levent Cevizli yönetimindeki 42 DJR 07 plakalı otomobil, kavşakta Ramazan Poslu\'nun kullandığı 35 EC 6942 plakalı otomobilli çarpıştı. Sürücülerden Poslu, kazadan yara almadan kurtulurken yanında Mehmet Çelebi ile diğer aracın sürücüsü Levent Cevizli hafif yaralandı. Cevizli\'nin araçtan fırlayan ağabeyi Abdurrahman Cevizli, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, çağrılan ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Abdurahman Cevizli\'nin cesedi otopsi yapılmak için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sürücü Ramazan Poslu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan ve cesetten detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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6 - İGUANA VE KURBAĞAYI AYNI KAFESTE BESLİYOR

SAMSUN Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, Afrika kökenli otçul iguana ile etçil Bufo Bufo cinsi kurbağayı aynı cam kafes içinde besliyor.

Petshop işletmecisi de olan Burak Şahinkaya, satın aldığı 2.5 yaşındaki iguana ile kedilerin saldırısından kurtardığı kurbağayı, aynı kafese koydu. Uzun süredir aynı kafes içinde yaşayan iguana ve kurbağanın birbirlerine zarar vermeden yaşamlarını sürdürmesi, görenlerin ilgisini çekti. Şahinkaya, Afrika kökenli iguanayı yasal yollarla ithalatını yapan bir toptancıdan 2,5 yıl önce aldığını, bufo bufo cinsi kurbağayı ise bir akşam eve giderken kedilerin saldırısından kurtardığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"İguanaları çok seviyorum. Kendisi de zaten evcil hayvanım, satmıyorum. İşletmemde kendim bakıyorum. Kurbağayı da kedilerin avından kurtardım. Kedilere engel oldum, onu kurtararak aldım. Birkaç küçük yarası vardı, tedavisini yaptım iyi sonuç verdi ve her geçen gün iyileşmeye devam ediyor. Türkiye’de daha çok Akdeniz Bölgesi’nde görülüyor ve daha çok kırsal alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.\"

Aynı kafes içinde beslediği hayvanlardan birinin etçil, birinin otçul olduğunu ifade eden Şahinkaya, \"Etçil olan ufak olduğu için otçul olanı yemiyor. Daha doğrusu öyle bir girişimleri de olmadı. Cam kafesin içerisinde arkadaşça geçiniyorlar. Kendilerine birer alan belirlediler ve kafesi bölgesel olarak paylaştılar. Kimse kimsenin alanına müdahale etmiyor. Anlaşarak geçiniyorlar. İguanaya ot ve türleri, kurbağaya solucan ve türevi etler vererek besliyorum. Uyumları ise görüp inceleyen insanların çok ilgisini çekiyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-İguana ve kurbağadan detay görüntüler

-Kurbağanın kurt yemesi

-Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burak Şahinkaya ile röportaj

(SÜRE: 02.37 DK.)-(BOYUT: 294 MB)

Haber-Kamera: Tolga BİRGÜCÜ-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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7 - ZONGULDAK\'TA 11 ASKER FETÖ\'DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 12 Haziran\'da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir\'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 11 askeri gözaltına aldı.\'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis minibüsünün adliyeye gelmesi

-şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

Boyut: (158 MB)

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8 - DAĞHAN, ANNESİ İÇİN OY İSTİYOR

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)- CHP Kars 3’üncü sıra milletvekili adayı gazeteci Aysel Sadak İltaş, seçim çalışmalarını 9 yaşındaki oğlu Dağhan İltaş ile birlikte sürdürüyor. Annesiyle birlikte sokak sokak gezen Dağhan, esnafa broşür dağıtıp, \"Annem CHP adayı, oyunuzu verir misiniz?\" diyerek destek istiyor.

Memleketinden milletvekili adayı olan Aysel Sadak İltaş, Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi bölümü ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu\'nu bitirdi. İltaş, Marmara Üniversitesi\'nde master ve doktora yaptı. Profesör unvanı da bulunan Aysel Sadak İltaş, çeşitli gazetelerde çalıştı, üniversitelerde dersler verdi. TRT\'de programlar yaptı. İltaş, geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en büyük destekçisinin oğlu Dağhan olduğunu söyledi. Dağhan ile birlikte kapı kapı dolaşan İltaş, oğlunun seçim çalışmalarını sıkılmadan zevkle sürdürdüğünü söyledi. Esnaf ziyaretlerinde de oğlundan bahseden İltaş, “Bizler ailece bu çalışmaları yürütüyoruz. Çok da mutluyuz. Oğlum benim en güzel reklamcım oldu. Tam da basın danışmanım gibi çalışıyor. İnşallah oğlumun da desteği ile bu seçimleri kazanacağız\" dedi.

Annesine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Dağhan İltaş ise, \"Annemle birlikte esnafı ve vatandaşları dolaşıyoruz. Ben önden gidip seçim broşürünü dağıtıyor ve annemin CHP’den aday olduğunu söylüyorum. Sonra da annem gelip seçim propagandasını yapıyor. \'Annem CHP adayı, oyunuzla destek verir misiniz?\' diyorum. Broşürleri dağıttıklarımdan güzel tepkiler de alıyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dağhan’ın broşür dağıtması

Birlikte dolaşmaları

Aysel Sadak’ın konuşması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

484 MB – 4 DK 56 SN

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9 - SÖZLEŞMELİ ER, NÖBETTE İNTİHAR ETTİ

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesindeki 1\'inci Hudut Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K. (25), nöbet sırasında tüfekle kendisini vurdu. Yaşamını yitiren Mehmet K.\'nin acı haberi memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesindeki ailesine verildi.

Üç yıllık sözleşmeli er Mehmet K., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında görevli olduğu 1\'inci Hudut Tabur Komutanlığı\'nda nöbet tuttuğu sırada tüfekle başına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralı Mehmet K., askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan er, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haber, sabah saatlerinde memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesinde oturan annesi ve babasına verildi. Sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan yakınları da eve akın etti. Mehmet K.\'nin cenazesinin yarın Ermenek\'te defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Genel ve detay

- Sözleşmeli er Mehmet K.\'nin fotoğrafı

Haber - Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK, KARAMAN (DHA)