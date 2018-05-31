DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MOTORYATTA YANGIN ÇIKTI BABA OĞLU ZOR KURTARILDI

SAMOS Adası ile Aydın\'ın Kuşadası ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyreden bir motoryat alev aldı. Baba ve oğlu denize atladı, iki kişiyi yakınlarındaki bir başka yatın kaptanı, denize ip atarak kurtardı. Kapkara dumanların yükseldiği alevler içindeki yatı gören yakınlarındaki bir başka yat hemen telsizden yardım istedi. Kaptan Cüneyt Cebeci, \"Tavşan Adası açıklarında bir tekne çok kötü yanıyor, yardıma ihtiyaç var\" şeklinde anons geçti. Cebeci ve eşi, yanan tekneden görüntü alırken iki kişinin denizde yüzdüğünü fark etti. DHA\'ya konuşan Cebeci, 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlu kurtarmak için denize ip attığını, önce babanın ulaştığı ipi oğluna bağlayarak \"Çok yoruldu kulak atacak hali kalmadı\" dediğini iletti. Baba ve oğlunu sağ salim Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Teknenin alev alev yanması

-Baba oğulun denizde görüntüleri(51. saniyede

-Detaylar

KUŞADASI/DHA

==================================================

2)YALOVA\'DAKİ ARKADAŞLARI, MUHARREM İNCE\'Yİ ANLATTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi, memleketi Yalova\'da, çocukluk ve gençlik arkadaşları anlattı. Çocukluk yıllarını geçirdiği, hayvan otlattığı arkadaşı Recep Sert, çocukluklarının yoksulluk içinde geçtiğini söyledi. Gençlik yıllarında tanıştığı, birlikte dershane işlettiği, şimdilerde ise CHP\'nin Yalova\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı olan arkadaşı Özcan Özel ise İnce\'nin, oğlunun sünnet paralarıyla öğretmenlerin maaşını ödediğini anlattı.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin memleketi Yalova\'nın Elmalık köyünde yaşayan çocukluk ve gençlik arkadaşları, DHA muhabirine İnce\'yle geçirdikleri yılları anlattı. Köydeki İstikam Tepe\'de konuşan ilkokul arkadaşı Recep Sert, çocukluklarının yoksulluk içinde geçtiğini söyledi. Sert, \"Buralarda hayvan beklerdik, köyden buraya hayvanlarla gelirdik. En çok buraya gelmek isterdik; çünkü buraya geldiğimizde bütün arkadaşlarımızla birlikte olurduk. Mahalle futbol takımımız vardı; ama ayakkabımız, topumuz yoktu. Buraya karpuz- ekmek istedik Muharrem ile birlikte. Karpuzları köy meydanında satıp, o parayla top ve forma almak istiyorduk. O zamanlar ben 5\'inci, Muharrem de 5\'inci sınıfa gidiyordu. Ben İstanbul\'a okumak için gidince karpuz işimiz yarım kaldı, forma alamadık. O hayalimiz bitti. Bir araya geldiğimizde çocukken yaptıklarımızı konuşuyoruz\" dedi.

\'YILLARIN CUMHURBAŞKANI EDASINDA GÖRÜYORUM ONU\'

İnce\'nin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Sert, \"Böyle bir şeyi düşünmek, herhangi bir arkadaşımız için bir hayaldi; ama bir bir oluyor. Milletvekili hayaldi, oldu. Şimdi cumhurbaşkanı olmaması için bir neden yok, bence olabilir. Şu anda diğer adayların hepsinden daha deneyimli görüyorum. Sanki yılların cumhurbaşkanı edasında görüyorum onu. Ben onu iyi tanıyorum, cumhurbaşkanı olduğu zaman çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Recep Sert, Muharrem İnce\'nin lakabının \'şişko zeki\', kendisinin ise \'yağlı\' olduğunu söyledi.

BERABER DERSHANE İŞLETTİLER

Muharrem İnce ile 1980\'li yılların sonunda tanışan ve daha sonra birlikte dershane işleten arkadaşı Özcan Özel de siyasetle uğraşıyor. CHP Yalova\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı olan Özel, İnce ile ortak olarak \'Tam\' isimli dershaneyi işlettikleri yıllarla ilgili şunları anlattı:

\"Yalova\'da bir dershaneye öğretmen olarak başvuruda bulunduğumuz zaman, 1986 yılında tanıştık. Ben daha tecrübeli bir matematik öğretmeni olduğum için işe alındım. Muharrem Bey, o zamanlar askerliğini yapmamıştı. O yüzden ben işe alındım, o alınmadı. Muharrem Bey, daha sonra Artvin\'e gitti, 2 yıl görev yaptı. Sonra tekrar Yalova\'ya geldi. O zamanlar dershaneyi biz satın almıştık. Muharrem Bey de Yalova\'nın yetiştirdiği, kaliteli bir fizik öğretmeniydi. Biz onunla sözleşme yaptık. 1 yıl sonra da iş ortaklığımız başladı, üçüncü ortağımız oldu. Muharrem Bey çok hırslıydı. Cumhurbaşkanlığı noktasına kadar gelen bir arkadaşımız. Ben de diğer arkadaşım da çok hırslıydık. Dershane sayısını 4\'e çıkardık.\"

Muharrem İnce, Özcan Özel ile birlikte 1990\'lı yılların başında, Yalova\'da \'Tam\' isimli dershaneyi işletti. İnce, milletvekili olduğu 2002 yılında dershaneyi bıraktı.

SÜNNETTE TAKILANLARLA ÖĞRETMEN MAAŞLARINI ÖDEMİŞ

Muharrem İnce\'nin, oğlu Salih Arda İnce\'ye yaptığı sünnet düğününde takılan paralarla öğretmenlerin maaşını ödediğini anlatan Özcan Özel, şunları söyledi:

\"Muharrem Bey, oğlunun sünnet düğününü yaptı ardından ay başı geldi. Kasada çok fazla para yok. Muharrem Bey, düz bir torbaya oğlu Salih\'in düğün paralarını doldurdu, dershanedeki odamıza getirdi. Bozukları ben saydım, bütünleri o saydı. Kayda geçirdik paraları, sonra o parayla öğretmenlerimizin maaşlarını ödemiştik. Biz ortaktık, zaman zaman hesapları Muharrem Bey tuttu, zaman zaman ben tuttum. Hiçbir zaman birbirimize hesap sormadık; ama hiçbir zaman da birbirimizden şüphe etmedik. Muharrem Bey, hem fizik öğretmeni hem de dershanenin müdürüydü. Köyden kalan alışkanlığıyla sabah erkenden kalkar, dershane saat 08.00\'de açılıyorsa Muharrem Bey saat 07.00\'de gelir, hortumu takar, geçtiğimiz dershanenin önünü yıkardı; sanki bir dükkan açıyormuşuz gibi.\"

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Recep Sert ile röportaj

- Hayvan otlattıkları arazinden görüntüler

- Karpuz ekmek istedikleri arazinin görüntüsü

- İnce\'nin ilkokulundan görüntüler

- Özcan Özel ile röportaj

- İnce\'nin dershanesinin görüntüsü

- İnce\'nin gençlik fotoğrafları

- Detaylar

Gülseli KENARLI- Güven USTA- Can EROK/YALOVA, (DHA) -

=====================================================

3)ÖĞRETMENİN, ERKEK ÖĞRENCİNİN SAÇINA TOKA TAKIP TEŞHİR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, İngilizce öğretmeni Gülsüm U.\'nun, 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre K.\'nin (12) saçına toka takıp, öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, utanan Emre K.\'nin, öğretmeni Gülsüm U.\'nun arkasına saklanmaya çalıştığı görülüyor.Olay, 30 Mart tarihinde Gökçeada ilçesi Gökçeada Ortaokulu\'nda meydana geldi. İngilizce Öğretmeni Gülsüm U., sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6\'ncı sınıf öğrencisi Emre K.\'yi \"Buraya gel\" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.\'ye toka taktı, ardından da okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı. Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre\'nin saçına toka takılmasına şahit oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman\'ı arayıp, durumu anlattı. Okula gelen Osman K., öğretmen Gülsüm U.\'ya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emre K.\'nin ailesi, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunurken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülsüm U.\'nun saçına toka taktığı Emre K.\'yi sabah derse girmek için okulun önünde bekleyen öğrencilerin karşısına çıkardığı görüldü. Emre K.\'nin utancından öğretmeninin arkasına saklandığı, yerine geçmek isteyince de Gülsüm U.\'nun el kaldırıp izin vermediği, öğrencilerden bazılarının ise mağdur öğrenci ile dalga geçtiği görüldü.

\'OĞLUMUN NELERE MARUZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR\'

Olayın ardından gerekli yerlere müracaat ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne Türkan K., \"Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama hiçbir sonuç alamadık\" dedi.

\'HİŞTT KIZ BURAYA GEL DİYEREK\' YANINA ÇAĞIRDI\'

Emre K. ise \"Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Gülsüm Hoca, \'Buraya gel\' diyerek yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner Hocamız geldi. Gülsüm Hoca, \'Artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız\' dedi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, Gülsüm Hoca beni tuttu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Toka görüntülerinin güvenlik kamerası görüntüsü.

-Türkan Körpınar ile röp.

-Emre Körpınar ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)

4 dakika 22 saniye. 485 MB.

======================================================

4)KAYMAKAM BALCI :GÜNEYDOĞUNUN EN ZENGİN ÇOCUK, OYUNCAK VE GENÇ KÜTÜPHANELERİNİ YAPACAĞIZ

DİYARBAKIR Merkez Kayapınar Kaymakamı ve Belediyesi Başkanvekili Ozan Balcı, 4 bin çocuğa satranç takımı dağıtırken, çocuklara, \"Güneydoğunun en güzel, en zengin çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphanesi ve gençlik kütüphanelerini Diyarbakır\'da Kayapınarımıza kazandırıyoruz\" müjdesini verdi.

Kayapınar Belediyesi, \"İyi bir hamle bekleyin, görünce daha iyisini arayın\" sloganıyla 4 bin çocuğu satranç takımı dağıttı. Şehit Polis Halit Gülser Spor kompleksinde düzenlenen törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, kurum müdürleri ile çocuklar ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin canlı satranç gösterisiyle başlayan törende konuşan Balcı, Belediye olarak eğitime çok büyük katkılar sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 50 milyon lira değerinde eğitime katkıda bulunduklarını ve bu katkılarının sürdüğünü söyleyen Kaymakam Ozan Balcın, \"Şuan da 4 bin adet satranç takımını çocuklarımıza dağıtıyoruz. Amacımız, çocuklarla satrancın yaygınlaşmasını sağlamak, çocuklarımızın satranç öğrenmelerini desteklemektir. Çocuklarımız için harcanan maliyetin hiç bir önemi yok, onlara her şey feda olsun. Satranç dersi seçmeli ders olarak veriliyor, ilkokuldaki ve satranç dersini seçmeli ders olarak seçen çocuklarımıza dağıtacağız. Ayrıca öğrenmek isteyen ve öğrenme azmi taşıyan öğrencilerimize de dağıtacağız. Bu ilk aşama da 4 bin adet dağıtıyoruz\"diyle konuştu.

Çocuklara müjde veren Balcı, \"Güneydoğunun en güzel, en zengin çocuk kütüphanesi, oyuncak kütüphanesi ve gençlik kütüphanelerini Diyarbakır\'da Kayapınarımıza kazandırıyoruz. İnşallah Haziran ayında temelini atıyoruz. Daha öncede 52 tane Z (Zenginleştirilmiş) kütüphane kurduk, Kayapınar bölgesindeki okullara. Şuan da Kayapınar ilçesi Türkiye\'nin en çok ve en zengin zenginleştirilmiş okul kütüphanelerine sahip. Bunun ile gurur duyuyoruz, çocuklarımıza 500 bin kitap ta kazandırdık. Kayapınar bu anlamda, Türkiye\'nin bir numaralı ilçesi oldu\" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Balcı, çocuklara satranç takımlarını dağıttı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Salonda toplanan çocuklar

-Satranç canlı gösteri

-Kaymakam Balcı\'nın konuşması

-Öğrencilere satranç dağıtılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

====================================================

5)YAKALANAN SUÇ MAKİNESİNİN SEVGİLİSİ: TEK SUÇUM SEVMEK

BOLU ve 7 ilde aralarında cinayetin de bulunduğu 100 farklı suçtan aranan Kemal Ö.(25) ve Mesul K.(30) Bolu\'da karıştıkları hırsızlık suçundan sonra Kırşehir\'de yakalandı. Suça karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan Mesul K.\'nın sevgilisi Ebru A. (26) ifadesinde kendisinin suçlarla alakasının olmadığını tek suçunun sevmek olduğunu söylediği öğrenildi.

Bolu\'da, geçen hafta Bahçelievler Mahallesi ve Borazanlar Mahallesi\'ndeki 3 farklı eve çelik kapıların göbeklerini kırarak giren 2 hırsız evlerden çok sayıda kıymetli saat, dizüstü bilgisayar ve 6 bin lira para çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından evlere giren hırsızların Kemal Ö. ve Mesul K. olduğu tespit edildi. Kemal Ö. ve Mesul K.\'nın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Elazığ, Antalya, Düzce\'de hırsızlık, silahlı soygun, gasp ve silahlı yağma gibi 100 farklı suçtan dosyaları olduğu belirlendi. 2013 yılından beri cezaevi firarisi oldukları öğrenilen şüphelilerden Kemal Ö.\'nün 2017 yılında da İstanbul\'da cinayetten de arandığı öğrenildi.

Soruşturmayı genişleten Bolu Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin araçlarının Kırşehir\'in Akpınar ilçesinde olduğunu tespit etti. Kırşehir\'de düzenlenen operasyon Kemal Ö., Mesul K. yakalanırken, yanlarında bulunan Mesul K.\'nın sevgilisi Ebru A. da suça karışmış olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, Kemal Ö. ve Mesul K.\'nın üzerinden sahte kimlikler çıkarken, çelik kapıları kırmaya yarayan aparat, keski, tornavida ve çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

\'TEK SUÇUM SEVMEK\'

Bolu Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguya alınan şüphelilerden Ebru A., \"Ben hiçbir suça karışmadım. Onların bu tür olaylara karıştığından haberim yoktu. Benim tek suçum Mesul\'u sevmek.\" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

APARTMANA GİRİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kemal Ö. ve Mesul K.\'nın hırsızlık yaptıkları dairenin bulunduğu bir apartmana girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kapıyı saniyeler içinde açması yer aldı. Ayrıca cinayet suçundan da aranan Kemal Ö.’nün hırsızlık sırasında pembe şort giymesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hırsızların büyük ustalıkla kapıyı açması

-Pembe şort giymesi

-Adliyeye getirilmeleri

-Adliyeden detaylar

-Araçtan çıkan malzemeler

Dosya adı: blsucmakineleri/Süre: 01:25-Boyut: 160.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

=========================================================

6)11\'İNCİ BÖBREK, DOKU UYUMLU ÇIKINCA NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ÇANAKKALE\'de, 1,5 yıl içinde kendisine 10 kez sıra gelen, ancak doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen Zeynep Kaça, 11\'incisinde böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

İstanbul\'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Kaça (44), 2004 yılında annesi Fatma Değirmenci\'nin vefatının ardından üzüntü yaşadı, yüksek tansiyona bağlı olarak böbreklerinde hasar oluştu. 3 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gören Zeynep Kaça\'nın böbrekleri iflas edince 2008 yılında diyalize girmeye başladı. İstanbul\'da çeşitli merkezlerde 10 yıl boyunca diyalize giren Zeynep Kaça\'ya, nakil için bir türlü sıra gelmedi. Kaça, 1,5 yıl önce organ nakli için Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Burada Zeynep Kaça\'ya, 1,5 yıl içinde nakli için 10 kez sıra geldi, ancak doku uyum testleri olumsuz çıkınca böbrek nakli bir türlü gerçekleşmedi.

16 Mayıs günü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen G.G.\'nin (81) bağışlanan böbreği, yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca bir gün sonra Kaça, ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla böbrek takılan Zeynep Kaça, yeniden sağlığına kavuştu.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Zeynep Hanım 10 yıldır diyalize bağlı şekilde makinede hayatını idame ettiriyor. İstanbul\'da böbrek nakli için başvurduğu merkezlerden sonuç alamamış. 1,5 yıl önce merkezime başvuru yaptı. Zeynep Hanım\'ı bu süre içinde kadavradan çıkan organlar için 10 kez davet ettik. Ama hiç birisinde doku uyumu saptanamadığı için geri çevirmek zorunda kaldık. En son 17 Mayıs\'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın doku uyum testleriyle böbreği Zeynep Hanım\'a uyumlu çıktı. Böbrek, Zeynep Hanım\'a nakledildi. Şu anda kendisi gayet sağlıklı ve durumu iyi dedi.

Böbrek nakli bekleyen diyaliz hastası arkadaşlarına ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'ni tavsiye ettiğini belirten Zeynep Kaça ise, Gidip, geldim. 11\'incisinde böbrek naklimiz gerçekleşti. İradeni bozmayacaksın. Yaşamak istiyorsan geleceksin, uzak demeyeceksin diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.

-Böbrek Nakli olan Zeynep Kaça ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

2 dakika 5 saniye. 231 MB.