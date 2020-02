DHA YURT BÜLTENİ-5

Demirtaş\'ın tahliyesi için AYM\'ye başvuru yapıldı



HDP\'nin Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın tahliye edilmesi için tutuklu yargılandığı mahkemeye yapılan tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine avukatları bugün öncelikle ele alınması istemiyle Anayasa Mahkemesi\'ne tahliye başvurusunda bulundu.

Selahattin Demirtaş\'ın avukatların bireysel başvuru kapsamında öncelikli ele alınması talebi ile AYM\'ye yaptığı başvuru dilekçesinde, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan başvurucunun tutukluluk durumu halihazırda milletvekili olması nedeniyle seçme ve seçilme hakkının ağır bir ihlali iken, başvurucunun artık bir cumhurbaşkanı adayı olarak tutuklu bulunuyor olmasının bu ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı belirtildi.

\'İNCE, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DİLE GETİRDİ\'

Demirtaş\'ın tutuklu olmasının, diğer beş adayın, her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine de gölge düşürdüğü belirtilen 25 sayfalık başvuru dilekçesinde özetle şöyle denildi:\"Nitekim, bu durum başvurucunun \'rakipleri\' Sayın Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamaoğlu tarafından da dile getirilmiş ve adil bir yarış ve seçim süreci için başvurucunun tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu nedenlerle, başvurucunun bir buçuk yılı aşkın süre ile tutuklu oluşu Anayasa\'nın 19. maddesinin 7. Fıkrasının ihlalidir. Başvurucu Selahattin Demirtaş da, HDP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş, adaylık bildirimi 5 Mayıs 2018 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı\'na bildirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ise 12 Mayıs 2018 tarih ve 472 karar sayılı kararı ile başvurucunun Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurmuştur. Başvurucu Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan bir kişi olarak, diğer beş aday gibi seçim kampanyası yürütememekte, bu durum hem başvurucunun hem ona oy veren seçmenlerin serbest seçim hakkını ihlal etmekte hem de seçimlerin adilliğine ve meşruiyetine gölge düşürmektedir.\" AYM\'ye yapılan başvuru dilekçesinde Demirtaş\'ın 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana kuvvetli şüphe ve ilgili ve yeterli delil olmaksızın siyasi nedenlerle tutuklu yargılanıyor olduğu ifade edilerek, \"Bir buçuk yılı aşkın süredir gerekçesiz kararlarla tutuk halinin devamına karar veriliyor olması nedeniyle Anayasa\'nın 19. maddesinin 3., 7. ve 8. fıkraları ve başvurucunun tutuklu olması ve cezaevinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve yasama faaliyetlerine katılmasının engellenmesi nedeniyle başvurucunun ifade özgürlüğü ışığında 67. maddede düzenlenen serbest seçim hakkı da ihlal edilmektedir. Başvurucunun siyasi saiklerle cezaevinde tutulması ve seçim kampanyası yürütmesine izin verilmemesi ayrıca Anayasa\'nın 19. ve 67. maddesiyle bağlantılı olarak Anayasa\'nın 13. ve 14. maddelerini ihlal etmektedir. Anayasa\'nın 19. ve 67. maddesiyle bağlantılı olarak Anayasa\'nın 13. ve 14. maddelerinin ve AİHS\'nin 5. ve AİHS\'ye Ek 1 Numaralı Protokol\'ün 3. Maddesiyle Bağlantılı Olarak AİHS\'nin 18. maddesinin ihlal edildiğine; 6216 sayılı Kanun\'un 50. maddesinin uygulanması bakımından tespit edilen ihlallerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin davayı gören mahkemeye ve başvurucunun tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmesine ve başvurucunun tahliye edilmesini talep etmekteyiz\" denildi.

Haber:Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

19 Mayıs’ta eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ’lılar adliyede

Adana\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığındayken gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3\'ü Suriyeli, 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart\'ta DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde yakalanıp tutuklanan M.S,\'nin ifadesi doğrultusunda 17 Mayıs\'ta operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Yapılan baskınlarda, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 3\'ü Suriyeli, 10 kişi, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

DOKTOR VE UÇAKSAVAR SORUMLUSU

Şüphelilerden Malik Ajel\'in doktor olduğu ve Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi\'nde Suriyelileri muayene ettiği belirlendi. Sorgusunda Adana\'da DEAŞ yapılanmasını anlatan Ajel, sohbet toplantılarında, çocukların okullara gönderilmemesi, seçimlerde oy kullanılmaması ve hükümetin görevli imamının arkasında namaz kılmanın yasak olduğunun anlatıldığını söyledi. Allavi El Melluh adlı şüphelinin ise DEAŞ\'ın uçaksavar bakımlarından sorumlu olduğu, Suriye\'de örgüt saflarında yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerin \'Yanlız Kurt\' tarzında bireysel olarak saldırı yapacakları saptandı.

MEKTUPLARLA MOTİVE EDİYORLAR

Sürekli bir araya gelen terör örgütü üyelerinin, sohbet toplantılarında Suriye\'deki kişilerden gelen mektupları okudukları belirtildi. Gelen mektuplarda, \'Suriye çok güzel bir yer. Biz burada çok güzel cihat ediyoruz. Sizler de buraya gelin\' diye yazılan mektuplarla gençlerin beyinlerinin yıkandığı ve örgüte bu yolla eleman kazandırıldığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sahura kadar 2,5 litre su tüketimi şart

Mersin\'de özel bir hastanede görevli diyetisyen Evin Yananer, Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çekerken, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi.

Diyetisyen Evin Yananer, Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu belirtti. Sıvı tüketiminin iftardan sahura kadar tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Evin Yananer, 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi. Yananer, \"Erkeklerde en az 2,5 litre ile 3,5 litre arasında, kadınlarda ise 2 ile 2,5 litre arasında olmalı. Sahur öğünü asla atlanmamalı. Uzun süreli açlık olacağı için tokluk yaratan süt, peynir, yoğurt, yumurta tüketilebilir. 2 ceviz ya da 5 badem eklenebilir. Tuz yoğunluğu nedeniyle zeytini tercih etmiyoruz. Yaz döneminde olduğumuz için sodyum, magnezyum, fosfor kaybımız çok fazla. Vitamin ve mineral kaybı olduğu için vitamin takviyesi alınmasını öneriyorum\" dedi. İftarda fırınlanmış, haşlanmış ya da ızgara ürünlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirten Yananer, \"İftarda hurma ya da zeytinle başlangıç yapılabilir. Hazmı kolaylaştırmak için ballı ve limonlu su eklenebilir. Çok sıcak olmaması şartıyla bir kepçe çorba güzel başlangıç olur. Kızartılmamış besinler tercih edilmeli. Haşlanmış, fırınlanmış ya da ızgara ürünleri tüketmek doğru olur. Fırınlanmış etli sebze menülerini daha çok tercih etmeliyiz. İftarın ardından yarım saat sonra rezene ve anasonu beraber demleyip hazmı kolaylaştırabilirsiniz. Vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmaması özellikle tansiyon hastaları için riskli. İftardan 1,5 saat sonra yürüyüş yapmak da vücudu rahatlatacaktır\" diye konuştu.

Hakkari\'de şehit aileleri ve gazilere iftar

Hakkari\'de şehit aileleri ve gaziler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Hakkari Evi\'nde dün akşam verilen iftar programına, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Salih Kaya, bazı kurum amirleri, gaziler ile şehit, gazi ve korucuların aileleri katıldı. Vali Toprak ve Korgeneral İsmail Metin Temel, iftara katılan aileleri masalarında ziyaret ederek sohbet etti.

Programda konuşan Vali Toprak, yemeğe katılan şehit ve gazi ailelerine teşekkür ederek, şunları söyledi: \"Şu an üzerinde bulunduğumuz bu topraklara biz göğsümüzü gere gere bayrağımızı çekiyoruz. Türk bayraklı aracımızla bütün topraklarımızı geziyoruz ve buraya vatan diyoruz. Burada sizin yakınlarınız şehit oldu. Kendiniz gazi oldunuz. Kan döktünüz ve şehit olanlar sayesinde bu topraklar vatan haline geldi. Bizler de bunun kıymetini bilerek, bu kadar büyük bedeli olan, bu kadar büyük bedeller ödenen bu topraklara her şeyimizle , tırnaklarımızla sarılarak sahip çıkacağız. Ne bedeller ödenerek sahip olunduğunu bilip bu toprakların, ona göre davranacağız. Milletimize, memleketimize de ona göre hizmet edeceğiz. Şehit ve gazilerimize de laik olmaya çalışacağız. Sözle değil, hareketlerimiz, davranışlarımızla, çalışmamızla, ahlakımızla memlekete gece gündüz hizmetimizle buna laik olmaya çalışacağız. Her türlü şer güçler bizi buralardan geri çevirmek için, geri göndermek için, parçalamak ve bölmek için büyük bir çabanın içerisindeler. Fakat bunun mümkün olmayacağını işte komutanlarımız burada, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, polis özel harekatlarımız, güvenlik korucusu kardeşlerimiz. Biz buraya geldiğimiz müddet zarfında da son iki senede çok sayıda şehitler verdik. Gerekirse bundan sonrada gerektiği kadar memleketimizin, vatanımızın, bayrağımızın bekası için, birlik, bütünlüğümüz için ne kadar gerekiyorsa o kadar şehit ve gazi vermeye devam edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu topraklarda yaşamanın bedeli budur. Kapımız 24 saat hepinize açıktır. Allah bu birliğimizi bozmasın.\"İftar programı, şehitler için yapılan dualarla son buldu.

Çarpışan otomobil ile cip, sonra bir dükkan ile bir manav reyonuna girdi

Samsun-Ordu Karayolu\'nda meydana trafik kazasında yola çıkan otomobile cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yol kenarındaki bir dükkanını içine girerken otomobil ise, bir marketin manav reyonuna çarptı. Kaza da iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ordu-Samsun Karayolu\'nda Samsun istikametine gitmekte olan Hayrettin Gökçe (67) idaresindeki 34 KH 7635 plakalı cip, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen Servet Tekcan (60) idaresindeki 55 RL 223 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Servet Tekcan otomobilin kapısının açılması üzerine yola savruldu. Cip yol kenarındaki oto elektrik dükkanına girerken, otomobil de bir marketin manav reyonuna girdi. Kazada yaralanan iki sürücü olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış için yelken açan 4 kadın Finike\'de mola verdi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden \'Yurtta barış dünyada barış\' sloganıyla yelken açan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' ekibi Antalya\'nın Finike ilçesinde mola verdi.

Bodrum\'dan 9 Mayıs\'ta \'Yurtta barış dünyada barış\' sloganıyla yelken açan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' ekibinden bilgisayar programcısı kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan, Finike\'ye ulaştı. Bir gece Finike\'de konaklayan ekibi Setur Marina Müdürü Ziya Dal uğurladı. 44 günlük deniz seyrinde 22 farklı noktada duraklayıp, yaklaşık 1300 deniz mili kat etmeyi planlayan yelkenci kadınlar 1 Temmuz\'da Bodrum\'a dönecek.

\'BARIŞ İÇİN YELKEN AÇIYORUZ\'

Kaptan Neşe Hasipek, bir yıl önce gerçekleştirdikleri Adriyatik seyri ve 9 Mayıs\'ta start verdikleri Akdeniz seyri hakkında bilgi aktardı. Hasipek, \"Barış için yelken açan kadınlarız. Geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 70 gün sürdü. 3 ülkeye uğradık. 3 kadındık o zaman Yunanistan adaları, İtalya ve Hırvatistan\'ı dolaşıp geldik. 2100 deniz mili yaptık. 23 Nisan\'da çıkarak 1 Temmuz\'da geri döndük. Bu sene de Akdeniz seyrimizi yapıyoruz. Akdeniz seyrine Bodrum\'dan başladık. Tüm kıyılarımızı dolaşarak İskenderun\'a kadar gideceğiz. İskenderun Taşucu\'ndan Kıbrıs\'a geçeceğiz. Kıbrıs\'ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak. Bu sefer ana ekibimiz 4 kişilik ama arada misafir arkadaşlarımız bize eşlik ediyor. Biz barış için yelken açıyoruz. Uğradığımız noktalarda Adriyatik seyrimizin sunumunu yapacağız. Bu seyrimiz de 44 gün sürecek. 1 Temmuz\'da tekrar Bodrum\'a giriş yapmış olacağız\" dedi.

\'HEP BARIŞI VURGULADIK\'

Ceyda Güleçyüz de \"Neşe arkadaşımızla birlikte geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 3 kadın 3 ülke gibi bir özelliği de vardı seyrin. Gittiğimiz ülkelerde Türk bayrağını kadın yelkenci olarak gösterdik. Kendimizi barış elçileri olarak addediyoruz. Biz senelerdir barış için yelken açmaya çalışıyoruz ve bunu yaptık. Kadınlar yelken haftasında hep barışı vurguladık. Dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle \'Yurtta barış, dünyada barış\' diyerek Doğu Akdeniz ve Kıbrıs seyrimize başladık\" diye konuştu.

\'ÇOK MUTLUYUZ\'

Adriyatik seyrini kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Güleçyüz, şöyle dedi: \"Geçen yıl bu seyri yaparken kendi bütçemizle yaptık. Bütçenin büyük kısmını da Neşe arkadaşımız tekne sahibi olduğu için o karşıladı. Büyük bir rakamdı. 70 gün süren seyirdi ve üç ülkeye gittik. Döndükten sonra bu seyri başarabildiğimiz için ilgi çoğaldı. İspatlamıştık çünkü kendimizi. Şimdi sponsorlarımız var. Çok mutluyuz. Bize güveniyorlar. Biz uzun seyir yapan kadınlarız ve kadınların hayallerinin peşinden koşmasını, güçlerini fark etmelerini istiyoruz. Örnek olmak istiyoruz.\"

Otomobile yılan girdi paniği

Antalya\'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile girdiği görülen yılan paniğe neden oldu. Araç sahibi, çevredekiler ve itfaiyenin uğraşlarına rağmen çıkarılamayan yılanın kendi çıkıp gitmesi için aracın çevresine kükürt döküldü.

Oba Mahallesi\'nde park halindeki İsmail Temel\'e ait 07 HYE 05 plakalı otomobile dün öğleden sonra yaklaşık 1 metrelik bir yılan girdiğini görenler araç sahibine haber verdi. Otomobilin yanına gelen İsmail Temel, çevredekilerle birlikte yılanı çıkarmayı başaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uzun çabalara rağmen yılanı çıkaramadı. Ekipler yılanın bulunduğu yerden çıkması için araç çevresine kükürt döktü.

Kadınlar bez bebekler yaptı

Eskişehir\'de açılan bez bebek kursuna katılan kadınlar atık kumaş ve eski giysilerle birbirinden değişik bebekler yaptı. Doll Art (bebek sanatı) alanında kursiyerlere bez bebek eğitimi veren Saliha Demiral, \"evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz\" dedi.

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Halk Merkezi\'nde 20 kadın 8 ay boyunca bez bebek yapım kursuna katıldı. Eğitmen Saliha Demiral tarafından bez bebek yapımını öğrenen kursiyerler eğitim gördükleri 8 ay süresince yapmış oldukları bebekleri bir sergileyeceklerini söyledi. Eski giysi, çorap, atık kumaş, sünger ve pamuk gibi malzemeleri kullanarak yaptıkları bez bebekler ilgi gördü. Saliha Demiral eğitimlerin okullar ile birlikte açıldığını ve okullarla birlikte kapandığını ifade ederek, \"evdeki atık kumaşlarımızı, giyilmeyen kazak veya elbiseleri bez bebek yapımında değerlendiriyoruz. Bir anlamda geri dönüşüm olmuş oluyor. Bez bebeklerimiz çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar haline geliyor. 8 ay süresince kursiyerlerimizin 180\'e yakın bez bebek yaptı\" diye konuştu. Bez bebek kursiyerlerinden 67 yaşındaki Ramile Sarı, \"eski kıyafetlerle, komşuların vermiş olduğu bebek kıyafetleriyle, örgülerle, kullanılmayan iplerle bebek yapımını öğrendik. Çok memnunuz ve her sene bu kursun açılmasını istiyoruz\" dedi. Kursiyerlerden 77 yaşındaki Zülbiye Güvenir de, \"bez bebek yaparken hem eğleniyoruz hem de stres atıyoruz. Aynı zamanda eskileri değerlendiriyoruz. Yaptığım bez bebeklerden bir tanesini oğluma bir tanesini de kızıma benzetmeye çalıştım\" diye konuştu.

\'Allah\' yazan bal peteğini 8 yıldır saklıyor

Ardahan’In Posof ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Efsal Kalem, Arapça \'Allah\' yazan bal peteğini 8 yıldır saklıyor.

Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde soba ustası olan Efsal Kalem, arıcılık yapan köyün imamı tarafından kovanda bulduğu ve üzerinde Arapça \'Allah\' yazısı olan peteği 8 yıldır sakladığını söyledi. Bal peteğini hiç bozulmadan muhafaza ettiğini belirten Efsal Kalem , \"Köyün imamı elinde üzerinde Arapça \'Allah\' yazısı olan petek ile iş yerime geldi. Peteğin kovanın içinden çıktığını ve Allah’ın bir hikmetinin olduğunu söyledi. Bende görünce çok şaşırdım. Yemeye kıyamadım ve saklayarak herkesin görmesini istedim. 8 yıldır da özenle muhafaza ediyorum. Bu bir mucize\" dedi.

