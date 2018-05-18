DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - FETÖ şüphelileri adliyede

İZMİR’de, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen 118 gaybubet evine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 31’i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 42’si, geçen Salı günü adliyeye sevk edilmiş, 27’si ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12 şüpheli de haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin sevkinden görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Polis kamerası / İZMİR, (DHA)

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2 - Samsun\'da 19 Mayıs heyecanı dorukta

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Kurtuluş Mücadelesi\'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919\'da ilk adımı attığı Samsun\'da milli mücadelenin ilk meşalesinin yakılışının 99\'uncu yıldönümü coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kurtuluş Mücadelesi\'ni başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a gelişinin 99\'uncu yıldönümü coşkusu ve heyecanı kentte yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümünde Samsunlular, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'İşte benim doğum günüm\' dediği 19 Mayıs 1919 tarihinin gururunu yaşayan kentte, 1 Mayıs\'tan itibaren okullarda spor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı yarın saat 08.30\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması töreni ile başlayacak. Ardından 09.20\'de Kurtuluş Yolu\'nda Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu stardı verilecek. Program Atatürk\'ün Samsun\'a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi\'nin önündeki Kurtuluş yolundaki tören alanında devam edecek. 09.35\'de halk oyunu gösterisinin ardından 09.45\'de Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden askerler tarafından Türk Bayrağı, Tütün İskelesi\'nden karaya indirilecek, ardından törenle izcilere teslim edilecek.

Kutlama programı saat 10.10\'da Valilik binası önündeki tören alanında devam edecek. Buradaki programda spor ve dans gösterileri gerçekleştirilecek Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu Ödül töreni yapılacak.

Kutlamalar kapsamında Batı Park Ata Yolu mevkiinde saat 14.00\'da farklı illerden gelecek olan vosvos kulüplerinin katılımıyla araç sergisi ve şehir turu, saat 14.30\'da Doğu Park\'da Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın arama kurtarma gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 16.00\'da yine Doğu Park Mevkii\'nde Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibi jet uçaklarıyla gösteri yapacak. Kutlamalar kapsamında saat 19.00\'da Atakum Sahili\'nde 1919 metre Türk bayrağı yürüyüşü gerçekleştirilecek, ardından saat 20.00\'da Atakum Çobanlı İskelesi önünde Armoni Yıldızları Türkay konseri yapılacak.

Resmi kutlama 19 Mayıs perşembe günü yapılacak etkinliklerin dışında düzenlenecek programlarla 25 Mayıs\'a kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü-HD

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-Tütün İskelesinden askerlerin bayrak çıkartması

-Tütün iskelesinden görüntü

-Tütün iskelesinden havadan görüntü (drone görüntüsü)

-Adnan Menderes Bulvarında bayrak yürüyüşü (drone görüntüsü)

-Şehir merkezinden görüntü (drone görüntüsü)

-Bandırma Vapurundan görüntü (drone görüntüsü)

-Cumhuriyet Meydanı Bayrak yürüyüşü (drone görüntüsü)

-Tütün iskelesinden görüntü (drone görüntüsü)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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3 - AK Partili gençlerden Yair Netanyahu\'ya suç duyurusu

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu\'nun oğlu Yair Netanyahu\'nun Türkiye\'ye yönelik küfür içerikli paylaşımı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

İzmir Bayraklı Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 20 kişi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu\'nun oğlu Yair Netanyahu\'nun Türkiye\'ye yönelik küfür içerikli paylaşımını kınayarak, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

\"ABD\'nin şımarık çocuğu Netanyahu\'nun Yair adındaki insan müsveddesi oğlu da Türkiye hakkında küfür içerikli skandal bir paylaşımda bulunarak seviyesizliğini ispat etti. Katil devletin oğlu, İslam\'ın sembolü hilali, şehitlerimizin sembolü yıldızı sosyal medya hesabında küfürlü bir içerik içerisinde kullanarak hem ülkemize hem de tüm İslam âlemine hakaret etme cüretinde bulunmuştur. Dünyanın gözleri önünde faşizan zihniyetle katledilen Filistinli kardeşlerimize yapılan bu zulme ses çıkartmamızı hazmedemeyen Yair efendi, içindeki cerahatı bu mesajla gün yüzüne çıkartmıştır. Kuruluşun ve kurtuluşun simgesi İzmir\'den sesleniyoruz; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırasını üzerimizde taşıyoruz. Bayrağımız kanla sulanmıştır. Rengini şehitlerin kanından, ilhamını ay ve yıldızdan alan Türk bayrağı egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın en önemli simgesidir. Egemenliğimizin en önemli alametine yapılan bu saldırının psikolojik alt yapısında Türkiye\'nin bağımsızlığını reddetmenin olduğu da açıktır. Bu egemenlik ve bağımsızlık bilinciyle değerlerine sahip çıkan gençler olarak, Yair Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ahlaksızlık hiçbir zaman hafızamızdan çıkmayacak, haddi bildirilecektir.\"

Açıklamanın ardından suç duyurusunu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na veren AK Partili gençler, adliye önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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4 - Özmen: Seçimlerde herkes eşit propaganda hakkına sahip olması gerek

DİYARBAKIR Barosu Başkanı Ahmet Özmen, serbest seçim hakkı ve seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerde herkesin eşit propaganda hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti. Özmen, \"Bir seçimin adil, demokratik ve meşru olmasında propaganda sürecinin demokratik ve herkesin eşit propaganda imkânlarına sahip olması, en az oy verme ve sayım işleminin dürüstlüğü kadar belirleyicidir\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Diyarbakır Barosu tarafından \'Seçim hakkı ve seçim güvenliği\' ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Baro Başkanı Ahmet Özmen, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birine seçim güvenliği, serbest seçim hakkı, eşit koşullarda propaganda hakkı ve serbestisi, OHAL koşullarına dair tartışma ve itirazlarla girildiği söyledi. Gerek kutuplaşmış siyasal atmosferin, gerekse de OHAL koşullarının tüm ağırlıyla hissedildiği, demokratik kazanımlardan uzaklaşıldığı bu seçim sathında Diyarbakır Barosu olarak adil ve şeffaf bir seçim açısından siyasal iktidara, demokratik gereklilik ve olgunluğa yaraşır bir seçim zeminini sağlamanın sorumluluğunu ve yükümlülüğünü hatırlatmak istediklerini söyleyen Özmen, şöylme konuştu:

\"CUMHURBAŞAKIN ADAYI DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI\'

\"Bilindiği üzere eşit ve adil bir seçim demokrasinin vazgeçilmez temel unsurudur. Bir seçimin adil, demokratik ve meşru olmasında propaganda sürecinin demokratik ve herkesin eşit propaganda imkanlarına sahip olması, en az oy verme ve sayım işleminin dürüstlüğü kadar belirleyicidir. Başta tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın serbest propaganda hakkının engellenmesi olmak üzere eşit koşullarda propaganda hakkının tesisi için siyasi tarafların bu haksızlığın giderilmesi için sorumluluk almaları gerektiği aşikardır. Bu bağlamda tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın eşit koşullarda seçime katılımını sağlamak için tutukluluğunun gözden geçirilerek serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan seçimler temel olarak özgür, güvenli ve baskıların olmadığı bir ortamda vücut bulmaktadır. OHAL koşulları altında bu ortamın sağlıklı olmadığı gün gibi ortada olup, medyanın tek bir siyasi anlayışı, ittifakı ve propagandayı seçmenlere ulaştırma gayreti de yine demokrasinin bu ayağını sakatlamaktadır.\"

BARODAN AİHM\'İN ULUDERE KARARINA TEPKİ

AİHM\'in, Şırnak\'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 köylü için yapılan başvuruyu kabul edilemez bulmasını da değerlendiren Baro Başkanı Ahmet Özmen, kararı hukuki bulmadıklarını dile geterirek, \"2001 yılında savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilen 34 vatandaşımızın AİHM\'e başvurusuna ilişkin, AİHM tarafından bir karar verildi. Diyarbakır Barosu olarak, bu kararın adil ve insan hakları mahkemesi ismini taşıyan bir mahkeme tarafından verilmiş olduğunu doğru bulmadığımızı vicdanen, ahlaken, hukuken gibi ciddi eleştirilere tabi tuttuğumuzu bilinmesini istiyoruz. Başvuru, bir kabul edilemezlik kararı ile reddedildi. Yani esasın incelenmesine geçilmeden bir usuli noksan üzerinden, bir kabul edilemezlik kararı ile esasa red kararı verildi. Tüm kamuoyu önünde gerçekleşen savaş uçaklarıyla 34 sivil masun insanın katline sebep olan olayda bir usuli eksikliğin 34 canın önünü konulması, yaşam hakkının esastan incelenmesine geçilmemesine biz hukuken doğru bulmuyoruz. Diyarbakır Barosu olarak, 34 canımızın başvurusunun retedilmesine ilişkin tüm üyelerimizle beraber bir kampanya yüreteceğiz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Özmen\'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

Görüntüler, Diyarbakır dosyasında

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5 - Şavşat’ta ayılar, 20 yayla evine hasar verdi

ARTVİN’in Şavşat ilçesinde ayılar yiyecek bulmak için girdikleri 20 dolayında yayla evine pençe ve dişleri ile hasar verdi, dağıttıkları eşyaları parçaladı. Yaylaya çıkan vatandaşlar hasarlı evlerini görünce şaşkınlık yaşadı.

İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanarak yiyecek bulabilmek için arayışa giren ayılar bölgede vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. İlçenin Eskikale köyü yaylasında 20 dolayında yayla evine giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapıları, pencereleri, çatıları tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Yaylaya çıkan vatandaşlar evlerini tahrip edilmiş halde buldu, şaşkınlık yaşadı.

Eskikale Köyü Muhtarı Şerafettin Durmuş, ayıların 20 yayla evine zarar verdiğini belirterek evlerin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Yetkililere seslenen ve ayı saldırılarına karşı önlem alınmasını isteyen Drumuş, “Biz yaylalarda hayvancılık yapıyoruz. Bu hayvanlardan verim alabilmemiz için bizlerin bu yaylalara ihtiyacı var. Ama yayla evlerimiz ayılar tarafından tahrip edildi ve kullanılmaz hale geldi. Bölge halkının yaylalara özel sevdası var. Hatta gurbetçi vatandaşlarımız bile her yazın geldiğinde mutlaka bu yaylalara çıkarak evlerinde konaklar. Artık herkes ayılardan korkmaya başladıö dedi.

Evleri ayılar tarafından tahrip edilen vatandaşlar da her yıl aynı olayı yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını ve zararlarının karşılanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlerden detay

Köylülerden detay

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

KJ: Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA



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6 - Bursa\'da köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

BURSA\'da Cüneyt Güleç\'in ağılına saldıran başıboş köpekler 5 küçükbaş hayvanın telef olmasına, üçünün ise yaralanmasına neden oldu. Güleç, \"Biz geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Kurban bayramında satmayı düşündüğümüz koyunlarımız köpeklerin saldırısında telef oldu\" dedi.

Merkez Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi Çınar Sokak\'ta oturan ve geçimini hayvancılıkla kazanan 42 yaşındaki Cülenyt Güleç\'in ağılına sabaha karşı giren sahipsiz köpekler saldırdıkları 4 koyunun telef olmasına neden oldu. Ağıla girdiğinde gördüğü tablo karşısında şok olan Cüneyt Güleç, yaralı olan üç koyundan durumu ağır olan birini kesti. Başıboş köpeklerin mahallerinde korku ve paniğe neden olduğunu belirten Cüneyt Güleç, \"Beslediğim 40 koyunu kurban bayramında satmayı düşünüyordum. Başıboş köpekler bunlardan 5\'inin telef olmasına neden oldu. Köpekler iyi ki insanlara saldırıp zarar vermedi. Belediyenin önlem almısını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Telef olan koyunlardan görüntüler

-Yaralanan koyunlardan görüntüler

-Koyunların sahibi Cüneyt Güleç Röportaj

-detaylar

Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

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7 - Van\'da inci kefali göçü

VAN\'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin göçü başladı.

Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. İnci kefalleri, üremeleri öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına giderken, Vanlılar da göçün izlenebildiği yerlerden Muradiye\'deki Bendimahi Çayı\'na koştu. Van Gölü\'nde yaşayan tek canlı olan inci kefalinin göçünü izleyen bir kent sakini, \"Balıkların göçü çok muhteşem oluyor. Burada daha sığ sularda üreme mücadelesi gerçekleştiren balıklar, farklı bir görüntü veriyor. Bunun ne kadar büyük bir inanç gerektirdiğini ve o balıkların bu su içerisinde yaşam mücadelesini verdiğinin ispatı Muradiye ilçesinde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıklardan su üstünden ve su altından genel görüntüleri

-Uçan balıklardan ve hırsla suyun akışına doğru giden balıklardan görüntü

-Davut Mortaş ile röportaj

-Balıklarla oynayan vatandaşlardan görüntüler

-Uçan balıklarla selfi çeken vatandaşlardan detay görüntüler ve röportajlar

-Balıkların göçünden genel görüntüler

-Zıplayan balıkları izleyen vatandaşlardan görüntüler

-Tarkan Erbil isimli vatandaş ile röportaj

-Uçan balıklardan görüntüler

-Su kenarına yığılmış ve suyun tersine doğru giden balıklardan görüntüler

-Aydın’dan gelen Deniz Çınar ile röportaj

-Zıplayarak uçan balıklardan genel görüntüler

-Bölgeden görüntü



MURADİYE (Van), (DHA)

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8 - Niğde\'de 10 bin adet yerli patates çeşidi dikildi

NİĞDE Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, Islah projesi kapsamında bu yıl 10 bin adet yerli patates çeşidi dikimi yaptıklarını açıkladı.

Türkiye\'nin patates deposu olan Niğde\'de, yerli çeşit geliştirme çalışmalarını sürdüren Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü, deneme tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu yıl 10 bin adet yerli patates çeşit adayı dikimi yapıldığını ifade eden Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, \"Enstitümüzde üreticilerimiz tarafından benimsenen verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini geliştirmeye çalışıyoruz. İlk melezlemeyle başlayan çalışmalarımız daha sonra yapılan seleksiyon çalışmalarıyla devam etmektedir. Yaptığımız melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde yüksek verimli, yemeklik ve sanayilik yerli patates çeşitlerini geliştiriyoruz\"dedi. Patates üreticilerin sorunu olan siğil hastalığına karşı da çalışmaların devam ettiğini belirten Pırlak, ekilen 10 bin adet yerli çeşitlerden 2 ya da 3 tane yüksek verimli ve kaliteli yerli patates çeşidi elde edileceğini kaydetti. Pırlak, \"Bu sene erken generasyon da 10 bin adet yerli çeşit adayının dikimi yapıldı. Dikilen bu 10 bin adet yerli patates çeşidi adayından en fazla 2-3 adet yüksek verimli ve kaliteli yerli patates çeşidi edebiliyoruz. Geç generasyonda ise 500\'e yakın yerli çeşit adayı üzerinde çalışmaktayız. Buradan da en fazla 3-4 adet yerli patates çeşidi elde edebiliyoruz\" diye konuştu.

Yeni yerli çeşidin geliştirilmesi ıslah ve tescil araştırmalarıyla birlikte 10 yıl sürdüğünü kaydeden Pırlak, yapılan tüm çalışmalarla patateste yurt içi ihtiyacın yerli imkanlarla karşılanması ve Türkiye\'nin bir tohumluk üretim üssü olması sağlanacağını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patates ekiminden görüntü

- Enstitü Müdürü Uğur Pirlak ile röportaj

- Saksılara ekilmiş patates çeşitlerinden görüntü

- Patates tohumundan görüntü

- Tarlada patates yerli patates çeşidi adaylarının ekiminden görüntü

- Patates ekimlerinden detay görüntüler

- Ekimi yapılacak patateslerin seçiminden görüntü

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

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9 - Karşıyaka\'da mis kokulu festival

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Karşıyaka Çiçek Festivali, üreticilerle çiçek sevenleri buluşturdu. Üreticilerin 4 gün boyunca bir aracı olmadan alıcılarla bir araya gelme fırsatı bulacağı festival kapsamında akşam saatlerinde sevilen şarkıcı ve gruplar da konser verecek.

Karşıyaka Belediyesi\'nin geleneksel hale getirdiği 17\'nci Karşıyaka Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri\'nde açıldı. Bayındır, Ödemiş, Urla gibi ilçelerden yaklaşık 100 çiçek üreticisinin stant açtığı festivalde, çeşitli çiçekler, meyve ve ağaç fidanları ile bahçe bitkileri beğeniye sunuldu. Festival kapsamında bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin satışı yapılırken, Karşıyaka Belediyesi Parklar Müdürlüğü\'nün standında çiçek ve bahçe bitkileri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi farklı stantların da yer alacağı festival, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu\'nun gösterisiyle başladı.

ÇİÇEK GİBİ KARŞIYAKA

İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Süha Barlak, bu festival sayesinde çiçek ürecileri ile alıcıları aracısız buluşturduklarını belirterek, \"Çiçek duyguları en iyi ifade eden hediyedir. Çiçeğin değerini arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü üreticiler çok emek harcıyor. Karşıyakamız çiçek gibi bir kent. Bu festival uzun yıllar devam edecek\" dedi. Barlak 4 gün sürecek organizasyon kapsamında her akşam ziyaretçilere konser keyfi sunulacağını da dile getirdi.

EN GÜZEL BALKON VE BAHÇE SEÇİLECEK

Karşıyaka Belediyesi\'nin geleneksel olarak düzenlediği 17. Karşıyaka En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması kapsamında da \'En güzel balkon\', \'En güzel bahçe\' ve \'En güzel apartman bahçesi\' kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak. Jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye girenler, 31 Mayıs\'ta açıklanacak. İlk 3\'e girenlere plaket ve sürpriz hediyeler verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Festivalde stant açan çiçek üreticilerinden görüntü

-Renkli çiçeklerden detay görüntü

-Halk Dansları Topluluğu\'nun gösterisinden görüntü

-Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Süha Barlak\'ın konuşmasından görüntü

-Açılış kurdelesinin kesiminden görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: İZMİR, (DHA)