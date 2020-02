DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KÖPEĞİ YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ, \'AYIN POLİSİ\' SEÇİLDİ

ANTALYA\'da trafikte yolun karşısına geçemeyen sokak köpeğini kaldırıma kadar taşıyan trafik polisi Hakan Küçüktaş, \'Ayın Polisi\' seçildi. Küçüktaş, altınla ödüllendirdi.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, görevlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı 3 polis memurunu nisan ayının polisi seçerek ödüllendirdi. Ödül alan 3 isim arasında yer alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Hakan Küçüktaş, geçen 11 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı refüjünde akan trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyen sokak köpeğini tutup, karşı kaldırıma taşıdı. Hakan Küçüktaş, bu davranışıyla Emniyet Teşkilatı\'nın kamuoyunda olumlu intiba oluşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından \'Ayın Şubeler Polisi\' seçildi.

İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır\'ın makamında, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende Hakan Küçüktaş, 1 çeyrek altın ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Törende ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli iki polise de başarılı çalışmalarından dolayı ödül verildi.

Müdür vekili Ramazan Ahmet Taşır, görevi boyunca toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak için canını hiçe sayarak görev yapan polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ödül verdiklerini söyledi.

2)MARİA, ARTIK HAYAL ETTİĞİ ETEK VE ÇİZMEYİ GİYEBİLECEK

ALMANYA\'dan geldiği Antalya\'da tüp mide operasyonu geçiren İtalyan Maria Brugnano\'nun (26) en büyük hayali, kilo verdikten sonra çizme ve etek giyebilmek. Kendini hiç zayıf hatırlamadığını belirten Maria\'yı ameliyat sürecinde Türk eşi Ufuk İskender yalnız bırakmadı. Eşi Ufuk İskender, 2.5 yaşındaki oğlu Can ve 5 aylık kızı Milan ile birlikte Almanya\'da yaşayan İtalyan Maria Brugnano, kendisini bildiğinden bu yana kilolarıyla savaştığını söyledi. Pek çok kez kilo vermeyi denediğini ancak başarıların kısa sürdüğünü kaydeden Brugnano, rejim ya da sporla verdiği kiloları kısa sürede geri aldığını belirtti. Fazla kiloları nedeniyle sağlığının bozulduğunu, yürümekte zorlandığını, uykusunun düzensizleştiğini anlatan Maria Brugnano, kiloları nedeniyle giyemediği giysileri de sadece vitrinlerde seyretmekle yetindiğini belirtti. Çocuklarıyla havuza gitmeyi özlediğini, iki adım yürüdüğünde dinlenmek ihtiyacı hissettiğini söyleyen Brugnano, ikinci doğumunun ardından çocukları için kilo vermeye karar verdiğini aktardı.

Brugnano, tüp mide ameliyatı için daha önce arkadaşlarından duyduğu Antalya\'daki özel hastaneye eşi ve çocuklarıyla geldiğini tiroitle ilgili sorun belirlenince tedaviye başlandığını, tedavisinin ardından Genel Cerrah Opr. Dr. Cem Aykent tarafından tüp mide ameliyatı yapıldığını belirtti.

\'ZAYIF OLDUĞUM DÖNEMİ HİÇ HATIRLAMIYORUM\'

Ameliyata girerken 102 kilo olduğunu, zayıf olduğu dönemi hiç hatırlamadığını anlatan Maria Brugnano, kilo verdikten sonraki hayalini ise “Etek ve çizme giymek\" sözleriye aktardı. Kilo verdikten sonra kendini rahat hissedeceğini söyleyen Brugnano, çocuklarıyla birlikte rahatlıkla havuza ve denize gitmek istediğini sözlerine ekledi. Ameliyattan sonra kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Maria Brugnano, “Hiç ameliyat olmamışım gibi. Çok memnunum. Aksi bir şey söyleyecek durumda değilim. Doktoruma teşekkür ediyorum\" dedi.

\'EŞİMİN SAĞLIĞI BOZULMAYA BAŞLAMIŞTI\'

Eşinin fazla kiloları nedeniyle sağlığının bozulmaya başladığını söyleyen Ufuk İskender ise “Bacaklarında ödem oluşmuş, yürümekte zorlanıyordu. Biraz yürüdüğümüzde durma ihtiyacı hissediyordu, çünkü bacaklarında ağrı oluyordu\" dedi. Almanya\'da bu tip ameliyatları olabilmek için pek çok prosedür gerektiğini kaydeden İskender, “O nedenle biz de Antalya\'ya gelmeye karar verdik. Antalya\'da ameliyat olan arkadaşlar vardı. Onların önerileriyle buraya geldik\" dedi.

TÜP MİDE CERRAHİSİ UYGULANDI

Tüp mide ameliyatını yapan Opr. Dr. Cem Aykent ise Maria Brugnano\'nun sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, “Maria 102 kiloydu ama kilosundan ziyade vücut kitle endeksi 40\'tı. Bu, sağlıksız şişmanlık anlamına gelir. Uyku, sindirim ve eklem sorunları vardı\" dedi. Bu obezite cerrahisinin gıda alımını engelleyici cerrahi olduğunu vurgulayan Opr.Dr. Aykent, “Maria ameliyat olduğu andan itibaren kilo vermeye başladı. En yoğun kilo verdiği ay ise ilk ay olacak. Ne kadar kilo verdiği ise hastanın kilosuyla ilgilidir ama genellikle Maria kilosunda olan hastalar ilk ayda 10 kilo verir\" diye konuştu.

3)MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde polisin 2 ayrı uyuşturucu operasyonundan 44.6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu kola kutusu içine gizledikleri belirlendi.Manavgat\'ta \'Uyuşturucu madde imal ve ticareti\' yapan şüphelilere yönelik Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'nce yapılan çalışmalar kapsamında, Sanayi Mahallesi\'nde ikamet eden S.D.\'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 3.3 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan kaşık, enjektör ve iğnesi, üst kısmı kesilmiş ve içine uyuşturucu madde taşımakta kullanılan kap yerleştirilmiş kutu kola, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., S.Ç. ve H.G. yakalandı. Şüpheliler \'Uyuşturucu madde ticareti\' ve \'Uyuşturucu madde kullanmak\' suçlarından hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda Antalya plakalı otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramada daralı ağırlığı 41.3 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 520 lira, 85 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan şüphelilerden S.Ş. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti\' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler H.E.Ö. ve H.F.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

4)ESKİŞEHİR ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte seralarda yetiştirdiği rengarenk çiçeklerle, cadde ve bulvarı süslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda çiçeklendirme çalışmalarına başladı. Baharın gelmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Belediye Park Bahçeler ekipleri, Eskişehir\'i kendi seralarında yetiştirdiği petunya, gül, sardunya, kadife aslanağzı ve cin karanfili gibi çiçeklerle süslüyor. Porsuk Çayı ve çevresi başta olmak üzere şehrin çeşitli bölgelerinde yerlerini alan çiçek ve bitkiler, şehre estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Eskişehirliler ve şehri gezmeye gelen turistler, bozkırda bir çiçek bahçesinde gezdiklerini belirtirken Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de vatandaşlardan çiçek ve bitkilerin korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

(ÖZEL)

5)ÖMRÜNÜ ENGELLİ OĞLUNA ADADI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Meryem Doğan (57), yıllardır doğuştan engelli olan oğlu Fatih Doğan\'ın (17) yaşamını kolaylaştırmak için çabalıyor.İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Alınoluk Mahallesi\'nde yaşayan Meryem Doğan\'ın 3 çocuğundan biri olan Fatih, ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. Oğluyla yakından ilgilenen Doğan, okul çağına gelen Fatih\'i kendisi okula götürüp getirmeye başladı. Taşımalı eğitim sistemi kapsamında her gün evden çıkarak oğlu Fatih ile birlikte Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi\'ne giden Meryem Doğan, dersler bitene kadar okulda bekliyor.

\'OĞLUMU OKUTMAK İÇİN HER ŞEYE RAZIYIM\'

Daha önceleri ilkokula giderken oğlunu kucağında götürdüğünü anlatan Meryem Doğan, \"Oğlumu sonuna kadar okutacağım. Üniversiteye gittiğinde de yanında olacağım. Ayrıca şu an rehabilitasyon merkezinde de fizik tedavisi devam ediyor okuldan çıktıktan sonrada oraya gideceğiz. Oğlumu okutmak için her şeye razıyım\" dedi.

\'ALLAH ANNEMDEN RAZI OLSUN\'

9\'uncu sınıf öğrencisi Fatih Doğan ise annesinin kendisi için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, \"Allah annemden razı olsun beni hiç yalnız bırakmadı, onun hakkını hiç ödeyemem. Okulda öğretmenlerim ve arkadaşlarımla çok mutluyum. Fizik tedavi de görüyorum, yine yanımda annem oluyor. Akşamları eğitimimi tamamladıktan sonrada evimize dönüyoruz\" diye konuştu.

6)TAHİNLİ PİDE İÇİN FIRINLARIN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

KARAMAN\'da Ramazan ayına özel olarak üretilen tahinli pidelerden almak isteyenler, fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralı süsleyen tahinli pidelerde, fırınlarda üretilmeye başlandı. Pideye yoğun ilgi nedeniyle fırınlar önünde iftar öncesi kuyruklar oluştu. 250 gram üretilen pidenin 5 liradan satıldığını belirten 40 yıldır fırın işleten Murat Eryiğitoğlu, Ramazan ayı nedeniyle pidelere ilginin yoğun olduğunu belirtti. Yoğunluk nedeniyle pide yetiştirmekte zorlandıklarını ifade eden Eryiğitoğlu, \"Her yıl olduğu gibi bu yılda tahinli pidelere çok yoğun ilgi var. İftara saatler varken bile vatandaşlar pide almak için kuyruğa giriyor. Bizler tahinli pide yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu yıl 250 gramlık sade tahinli pidenin fiyatı 5 lira, eğer tereyağlı istenirse 6 liradan satılıyor. Özel üretim tereyağlı, cevizli tahinli pide ise 7 lira. Fiyatlar gayet uygun. Tahinli pideler özel sipariş olmaz ise sadece Ramazan ayında üretiliyor, Karamanlılarda bu lezzeti özlüyor ve Ramazan\'ın vazgeçilmez gıdaları olarak görüyor. Bizler bu taleplerden memnunuz.\" diye konuştu.

