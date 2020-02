DHA YURT BÜLTENİ-5

1 - Muharrem İnce’den Anneler Günü’nde \'Zübeyde Hanım\' ziyareti

CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anneler Günü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ederek, dua etti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa programı öncesi İzmir’e gelerek Anneler Günü’nde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti. Seçim otobüsüyle Karşıyaka’ya gelen İnce’ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. ‘Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’ sloganıyla karşılanan İnce’yle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. İnce’ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik ederken, ziyarete Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Türkegül Kocaoğlu, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Anneler Günü’nde annesini telefonla aradığını belirten İnce, ziyaretti şunları söyledi:

\"Ne diyordu Neşet Ertaş, ‘Biz insanız, kadın ise insanoğlu. Ben de bugün Yalova’da olamadım. Anamın gününü telefonla kutladım. Şimdi kurucumuz kurtarıcımız, hepimizin anası Zübeyde Anamız\'ın huzuruna gelip onun gününü kutlamak, bir Fatiha okumak istedim. İzmirli anaların da gününü kutlarım. Benim için kusura bakmayın, hayatımda hiçbir şeyi yapmacık yapamam içimden geldiği gibi doğal davranırım. Ben 54 yaşındayım ben hiç \'anne\' demedim. Ben \'ana\' derim. Köyde bize öyle öğrettiler. Ben bunu hiç değiştirmedim, değiştirmeye de çalışmadım, değiştirmeyeceğim de. Ben \'ana\' deyince anne dediğimi anlayın. Benim oğlum, kız kardeşim anne diyor, erkek kardeşlerim de \'ana\' diyor. Biz bize ne öğrettilerse orada kaldık. Ama \'helva\' demesini de \'halva\' demesini de biliriz. Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Ben bu süreçte iki gruba çok güveniyorum. Kadınlar ve gençler. Bunu başaracağız. Arkadaşlarım önümüzdeki günlerde büyük bir İzmir mitingi düzenleyeceğiz, orada görüşmek üzere.\" Muharrem İnce konuşmasının ardından Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk bıraktı ve dua okudu. Ziyaretin ardından İnce, Manisa programı için Karşıyaka’dan seçim otobüsüyle ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziyaretten görüntü

- İnce’nin konuşması

- Çelenk bırakma ve dua okuması

- Genel ve detay görüntüler

(Kj, Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

========================

2 - Ameliyattaki hastanın sedyeden düşürüldüğü iddiası

ERZİNCAN\'da anjiyo ameliyatı sırasında sedyeden düştüğü iddia edilen kanser hastası Gökhan Öçalan\'ın (32) burnundan ve kaşından yaralandı. Ailesi olayla ilgili doktor ve hastane yönetimini suçlarken, operasyonu gerçekleştiren doktor hastanın operasyon hazırlığı öncesi kalbinin durduğu sırada atak geçirdiğini ve kendini sedyeden attığını ifade etti.

Olay, geçen 8 Mayıs gecesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören, evli ve bir çocuk babası Gökhan Öçalan (32), göğüs ağrısı şikayeti ile hastanenin acil servisine başvurdu. Kalp krizi teşhisinin ardından anjiyo ameliyatına alınan hasta, burnu ve kaşı sarılı bir halde çıktı. Gökhan Öçalan\'a ne olduğu konusunda doktorlardan yeterli bilgi alamadıklarını iddia eden yakınları görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mobilya ustası Gökhan Öçalan, göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye kendi aracı ile geldiğini ifade ederek \"Kalp damarımın kapalı olduğunu söyleyerek acil anjiyo için ameliyata alındım. Uyandığımda kaşımın yarık, burnumun kırık olduğunu gördüm. Doktordan mantıktı bir cevap alamadığımız için gerekenin yapılmasını istiyorum\" dedi.

Hastanın kız kardeşi Kübra Öçalan ise ağabeyinin ameliyattan çıktıktan sonra kaşında ve gözünde morluklar olduğunu belirterek, kendilerine nasıl ve neden olduğu yönünde hiçbir bilgi verilmediğini iddia etti. Kardeş Öçalan \"Ameliyat sırasında ağabeyimin kalbinin durduğu söylendi. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. Ağabeyim kanser hastası olduğu için hayati bir risk taşıyor. Biz sadece hastamızın bu hale gelmesinin ardından ilgilenilmesini bekledik. Durumu ile ilgili önlem alınmasını bekledik, hiçbir şekilde önlem alınmadı. Gereken neyse onun yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Büyüklü da hastanın göğüs ağrısı ile acile geldiğini ve bir kalp damarının yüzde 100 kapalı olması nedeniyle acil olarak ameliyata aldıklarını söyledi. Ameliyat hazırlığı sırasında hastanın birden kasılmaya başladığını ve sedyeden aşağı attığını ifade eden Büyüklü, kalbi duran hastaya yerde müdahale ettiklerini belirtti. Büyüklü \"20 saniye süren müdahalenin ardından hastanın kalp atımı düzeldi ve bilinci yerine geldi. Bizimle konuşmaya başladı. Tekrar ameliyat masasına alarak operasyonu gerçekleştirdik, Kalp damarı yüzde 100 kapalı olan hastaya stent uygulaması yaptık. Hasta yakınları ile yaklaşık bir saat sonra hastanın durumu ile ilgili konuştuk. Operasyon sırasında yaşanan olayı kendilerine aktardık. Hstanın tedavisi için elimden geleni yaptım\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastadan genel detay görüntü

-Hastanın açıklaması

-Hastanın kız kardeşinin açıklaması

-Hastane acilinden görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

=============

3 - \'Anneler Günü\'nde şehit evladının mezarını ziyaret etti

Şırnak\'ın Uludere ilçesinde 31 Mayıs 2017\'de düşen helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak\'ın annesi Semiha Sığnak oğlunun mezarında, \"Herkes anneler gününde çocuklarına sarılıyor, biz ise çocuğumuzun toprağına\" diyerek ağladı. Eşi Hayati Sığnak ile oğlunun kabrinde dua eden Semiha Sığnak, \"Her gün sabah evladımın sesiyle gözümü açıyordum. Bu defa ben onun yanına geldim. Herkes çocuklarına sarılırken ben toprağına sarılıyorum. Bizim için Anneler Günü diye birşey kalmadı ki\" dedi.

DÜNYADA BUNDAN BÜYÜK ACI YOK

Oğlunun düşen helikopterde pilot olduğunu söyleyen Sığnak, şöyle konuştu:

\"Anneler Günün kutlu olsun anne\' derdi. Beni oğlumun sesi uyandırırdı. 1 yıldır hayatım zindan oldu, dünyam karardı. Benim bebeğimdi kuzumdu o. Herkes Anneler Günü\'nü yapıyor, biz kara topraklara sarılıyoruz. Dünyada bundan daha acı, evlat acısından büyük acı yok. Biz bu acıları yaşamayı hak etmedik. Yıllardır Anneler Günü\'nde hep telefonda görüştüm oğlumla. Hep Güneydoğu\'daydı. Bu kez sesini bile duyamıyorum. Hiç toprağa yakışıyor mu, baksanıza fotoğrafına. Güzel oğlum benim.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehit annesi Semiha Sığnak ile röp

- Şehit anne ve babası mezarın başında görüntüleri

- Şehit annesi Semiha Sığnak\'ın mezar taşındaki fotoğrafı öpmesi

- Genel ve detay görüntüler



Haber:Akif ÖZDEMİR-Kemra:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

==============

4 - Annesinin hikayesini kitaplaştırıp, Anneler Günü\'nde hediye etti

AFYONKARAHİSAR\'da, gazeteci Nail Azbay (27), annesi Seviye (57) ile 17 yıl önce kaybettiği babası Süleyman Azbay\'ın hikayesini anlattığı kitap yazdı. Nail Azbay, \'Süleyman ile Seviye\' adını verdiği roman türündeki kitabı Anneler Günü\'nde annesine hediye etti. Sürpriz karşısında şaşıran Seviye Azbay, \"Çok duygulandım. Geçmişte yaşadıklarımızı hep yazmış. Bilmediklerimizi ve unuttuklarımızı kaleme almış\" dedi.

Afyonkarahisar\'da, yaklaşık 7 yıldır çeşitli kurumlarda muhabirlik ve spikerlik yapan Nail Azbay, annesi Seviye ile 17 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında kaybettiği babası Süleyman Azbay\'ın hikayesini anlattığı \'Süleyman ile Seviye\' adlı kitabı yazdı. Çocuk yaşta kaybettiği babasının hikayesini annesiyle yaptığı sohbetlerde öğrenen Nail Azbay, her ikisinin yaşadıklarına yer verdiği roman türünde kitabı tamamladı. Nail Azbay\'ın roman türündeki üçüncü kitabı olan \'Süleyman ile Seviye\' 2 bin adet basıldı.

Kapağında annesinin gelinlikli, babasının ise portresinin çizildiği kitabını Anneler Günü\'nde sürpriz yaparak, Seviye Azbay\'a hediye eden Nail Azbay, \"Sen benim her şeyimsin\" diyerek, annesine sarıldı. Duygulanan anne Azbay, oğlunun sürprizi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

\'GEÇMİŞTE ONA ANLATTIKLARIMI UNUTMAMIŞ VE YAZMIŞ\'

Seviye Azbay, kitapta 17 yıl önce kaybettiği eşi Süleyman Azbay\'ın da yer almasının kendisini duygulandırdığını belirterek, \"Oğluma teşekkür ediyorum. Babasıyla benim hikayemi yazmış. Çok çok memnun oldum. Anneler Günü kutlu olsun. Çok duygulandım. Geçmişte yaşadıklarımızı hep yazmış. Bilmediklerimizi ve unuttuklarımızı kaleme almış. Nail\'e küçük yaştan itibaren anlattıklarımı not tutmuş. Hatta benim unuttuklarımı bile yazmış. Kahvaltıda bir araya geldiğimizde anlatırdım. Kitabı görünce hayretler içinde kaldım ve şaşırdım. Nasıl unutmadan yazdı bilemedim. Oğlum güzel bir sürpriz yaptı\" diye konuştu.

Kitabın kapağında kendisi ve eşinin fotoğrafını da gören Seviye Azbay, \"En çok onlar duygulandırdı. 17 yıl önce vefat eden eşimin resmini görünce duygulandım. Çok çok memnun oldum\" dedi.

\'ANNESİNİ 1 YAŞINDAYKEN KAYBETMİŞ\'

Annesinin kendisine çocukluğundan itibaren hikayesini anlatmaya başladığını kaydeden Nail Azbay ise ilk zamanlar kulak vermediği annesinin hikayesini zaman geçtikçe ilginç bulduğunu söyledi. Azbay, son 1 yılda annesinin söylediklerini kayda almaya başladığını belirterek, \"Annem bana zaman zaman hikayesini anlatırdı. Çocukluğundan annesini anlatırdı. Annem annesini 1 yaşındayken kaybetmiş. Aslında kitabın başlangıcı o günden başlıyor. Annemin evlatlık verilmesi söz konusu oluyor. Anneme amcasının hanımı ve babaannesi bakıyor. O süreçlerden bu günlere kadar gelen süreci özetliyor\" diye konuştu.

\'TÜM ANADOLU KADINLARINI ANLATTIM\'

Kitapta sadece annesini değil, Anadolu kadınlarının yaşadıklarına ve yaşayabileceklerine yer verdiğini kaydeden Nail Azbay, şunları söyledi:

\"Burada anlatılan sadece annemin hikayesi değil. Anadolu\'nun kültürünü, Anadolu\'da yaşayan kadınların yaşadıklarını ve yaşayabileceklerini, aşkını, sevgisini, hüznünü çok net şekilde ortaya koyuyor. Annem burada aslında kendini anlatmıyor. Anadolu\'da yaşayan bütün kadınların ve bütün insanların ortak sesi olmuş durumda. Ben sadece aracıyım. Bu kitapta konuşan ben değilim, bu kitapta konuşan bizzat annem Seviye Hanımdır. Bütün Anadolu kadınları bu kitapta sesini haykırıyor. Annemin mutlu olması benim için çok daha önemli. Çünkü babam vefat ettiğinde ben 10 yaşındaydım. Benim bu günlere gelmeme vesile olan tek kişi annemdir. Biz onunla yaşadık ve onunla gördük. Onun hakkını ne yapsam ödeyemem.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Nail Azbay\'ın eve gelişi

- Azbay\'ın eve girişi

- Azbay\'ın annesinin oturduğu odaya elinden kitapla gelişi

- Azbay\'ın annesine kitabı vermesi ve sarılması

- Kitap verilirken Azbay\'ın konuşması

- Anne Azbay\'dan detay

- Anne ve oğlundan detay

- Nail annesine kitabı imzalarken

- Annesi yazdığını okumasını isterken ve oğlu okurken

- Annesi oğlunun kitabını okurken

- Nail annesine sarılırken

- Anne Azbay röp

- Nail Azbay röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



=============

5 - Tamirciye borcunu davul-zurna ile ödedi

DİYARBAKIR\'da, arızalanan aracını tamirciye götüren Zurnacı, tamirciye ödeyecek parası olmayınca aracında bulunan davul-zurna ile tamircilere konser vererek onlara halay çektirdi ve bunun üzerine para ödemediği gibi onlardan 10 lirada bahşiş aldı. Tamirciler bu anları cep telefonu ile kayıt etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 1\'inci Oto Sanayi Sitesi\'ne gelen ve düğünlerde davul-zurna çalan bir kişi, arızalanan aracını yaptırmak için oto elektrik tamircisine gitti. Burada bulunan oto elektrik ustası Muhammed Altunboğa\'ya durumu anlatan ismi öğrenilemeyen müzisyen, arabasının tamirini yaptırdı. Tamir ücreti olan 30 lirası olmadığını söyleyen Zurnacı, aracından çıkardığı zurnayı çalmaya başladı ve bir esnafta davulu çararak tamircilere mini bir konser verdi. Tamirciler, çalınan davul-zurna ile halay çekerken, zurnacıya birde 10 lira bahşiş verdiler. Tamirciye ödemesi gereken 30 lirayı ödemediği gibi 10 lirada bahşiş alan zurnacı\'nın bu konseri tamirciler tarafnıdan cep telefonu ile kayıt alındı.

Görüntü Dökümü:

-Davul-zurna çalınması

-Ustalar ile çırakların oynaması

-Cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

==============

6 - Mardin\'de, serbest koşu ve parkur kupasından nefes kesen görüntüler

DÜNYA\'nın, en hızlı gelişen spor branşlarından biri olan, serbest koşu ve parkur sporunun Dünya kupası Türkiye ayağı Mardin Zinciriye Medresesi‘nde oluşturulan özel parkurda düzenleniyor. Yarışmalar, nefes kesen görüntülere sahne oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası, dünyanın en hızlı ve güçlü sporcularının baş döndürücü akrobatik sokak gösterilerine sahne oluyor. 14 ülkeden 46 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde \'Hız etabı\' ve \'5‘ten sağ kalan\' yarışmaları gerçekleştirildi. İlk gün Ukraynalı sporcu Erik Mukhametshin birinci olurken, Amerikalı sporcu Joey Adrian ikinci, Türk sporcu Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde ise, \'en iyi hareket\' ve \'serbest stil finalleri\' düzenlenecek.

Şampiyona Mardin‘in tanıtımına büyük katkı sağlayacağı ve Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası dünyanın önde gelen TV kanallarında yer alarak 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulaşması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Yarışmalardan görüntüler

-Sprocuların performansları (Drone)

-Mardin\'den görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

================



7 - Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (2)

ANNELERİN ACISI DAHA DA ARTTI

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4\'üncü yıl dönümünde, şehitlik ziyareti sırasında hüzün dolu anlar da yaşandı. Şehitlikte yatan madencilerden İbrahim Duman\'ın annesi Seher Duman, \"Ne hissedeyim. Hiçbir şey hissedemiyorum. Benim oğlum sağ olsaydı ilk önce bana gelirdi. Çok acılıyım, çok buruğum. Mekanları cennet olsun. Bu sene Anneler Günü\'nde acım daha da arttı. Çok şeyler söylemek istiyorum ama sözcüklere boğazıma düğümleniyor\" dedi. Mezarlıkta sözün bittiği yerde olduklarını ifada eden Kader Yıldırım\'ın annesi Elmas Yıldırım ise \"Annelere Günü\'nü burada kutluyorum. Benim oğlum gelseydi bana, ben gelmeseydim onun yanına\" dedi. Üç çocuk annesi olan Fatma Ergöz de eşi Halil Ergöz adına dikilen madenci fenerinin başında gözyaşı döktü. Üç çocuğuyla kaldığını büyük acı yaşadığını anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mezarlıktan görüntü.

- Ailelerle röportaj

- Ziyaretlerden görüntü.

- Dua etmelerinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - İlker KILIÇARSLAN - Şevket YILMAZ - Serkan ÖZDEMİR, Kamera: Tekin GÜRBULAK / SOMA (DHA)

(görüntüler ilk haberde geçildi)

=================================



8 - Çukurova Rock Festivali\'nin üçüncü gününe Hayko Cepkin imzası

ADANA\'da Çukurova Rock Festivali\'nin üçüncü gününe kapanışı yapan Hayko Cepkin damgasını vurdu. Adana seyircisinin her zaman çok özel olduğunu söyleyen Hayko Cepkin, sahne şovları ve yüksek enerjisiyle alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Adana Galeria Avm Çim Alan\'da 10 Mayıs\'ta başlayan festivalin üçüncü günün açılışını üst üste yayınladığı iki albüm yayınlayan ve dinleyicilerin \"umut sesli kadın\" olarak tanımladığı Ezgi Aktan yaptı. Ardından sahneyi Türkçe Rap\'in yeni yıldızlarından İzmir kökenli Gazapizm devraldı. Argo Orkestra ile sahne alan müzisyen Adana\'yı çok seviyoruz, burası bizim ikinci evimiz\" dedi.\" Akustik Travma albümüyle listelerin üst sıralarında yer alan genç neslin en başarılı gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz performansıyla yine büyük alkış aldı.

Sahne sırası Umut Kuzey\'e geldiğinde ise büyük bir coşku vardı. Organizasyonun ev sahibi Adanalı sanatçı kendi evinde sahneye çıkıyor olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta ESKİFEST\'teki yoğun yağışa rağmen alanı terk etmeyen seyirciye bir kez daha teşekkür ederken, Çukurova Rock Festivali\'ni sahiplenen Çukurova halkına teşekkür etti. Yağmur altında sahne alan Pamela ve Zakkum\'da en sevilen şarkılarını havaya aldırış etmeyen binlerce kişiyle söylerken gecenin finalini Hayko Cepkin yaptı. Festival, 13 Mayıs gecesi sona erecek.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Hayko\'nun sahnede şarkı söylemesi

- Zakkum\'un sahnede şarkı söylemesi

- Pamela sahnede şarkı söylemesi

- Ezgi Aktan\'ın sahnede şarkı söylemesi

- Umut Kuzey\'in sahnede şarkı söylemesi

- Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun sahnesi

- Gazapizm\'in sahnesi

- Festivalin drone görüntüsü

SÜRE:05\'01\" BOYUT: 306 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

=======================

9 - Kitap okuyana tıraş bedeva

ADIYAMAN’da babadan kalma mesleği yürüten berber Cevdet Bayın (34), işyerinde kitap okuyan müşterilerini ücretsiz tıraş ediyor.

Eskisaray Mahallesi\'nde berber dükkanı bulunan Cevdet Bayın, okuma alışkanlıklarını geliştirmek için kampanya başlattı. Bayın, kampanya kapsamında işyerine gelip kitap okuyan müşterilerinden ücret almıyor. Amacının müşterilerinin sanal alemden uzaklaştırıp kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırmak olduğunu belirten Cevdet Bayın, \"1995’ten bu yana berberim. Gelen müşterimiz sanal alemden uzaklaştırıp kitap yönlendirmek için kitap okuma kampanyası başlattık. Kitap okuyanları ücretsiz tıraş ediyoruz. Sağlık kitaplarından, tarih kitaplarına her türlü kaynak mevcut. Unutulmuş okuma alışkanlığa tekrar kazandırma adına bir ilkin peşindeyiz.\"

Müşterilerinden bu davranışından dolayı olumlu tepkiler aldığını belirten Bayın, \"Onlar da \'Gazete, kitap okumayı unutmuştuk. Sizler sayesinde hatırladık ve bu alışkanlık kazandırdınız bize, teşekkür ederiz\' diyor. Buradan müşterilerimiz kitap alıp okuduktan sonra getirip bırakıyorlar\" dedi.

Kampanyadan dolayı memnun olduğunu ve kampanyanın devam etmesini arzuladığını ifade eden müşteri Mesut Akman ise \"Sıra beklerken müşterilerine kitap veriyor. Sırası gelen de koltuklarına geçip traşlarını oluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Cevdet kuaför

- Müşterilerin kitap okuması

- Müşterilerin traş olması

- Kitaplık

- Cevdet Bayın ile röp.

- Müşteri ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- (DHA)