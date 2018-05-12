DHA YURT BÜLTENİ-5

Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı



Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatilinde Gürcistan\'a geziye giden öğretmenler ve ailelerininin içinde bulunduğu midibüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır\'da görev yapan bir grup öğretmen ve ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan\'a götüren Ali Ekber Kumak yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kumak, yolculardan Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç hayatını kalbetti, 5\'i ağır 22 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan öğretmen Taner Bozdağ, \"Iğdır, Kars ve Ağrı\'daki öğretmen gruplar olarak hafta sonu tatili nedeniyle Gürcistan\'a gidiyorduk. Otobüste uyurken büyük bir gürültü ile uyandık. Ne olduğunu anlamadık\" diye konuştu. Midibüs kaza yerinden kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:ARDAHAN, (DHA)

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Hasat için acele eden üretici çayını satmakta zorlanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde, 4 ilde yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince fabrikalarda izdiham yaşanmaya başladı. Üreticiler, satamadıkları çaylarını yol kenarlarına, kavşaklara sererek muhafaza etmeye çalışıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde çay üreticileri yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle çaylarının tamamını hasat edince Çaykur ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı alarak işlemekte zorlandı. Çay hasadı yapan üreticiler çaylarının tamamını satamayınca bazı özel sektör çay firmaları da taban fiyatı düşürerek alım yapmaya başladı. Trabzon\'un Sürmene ilçesinde çayını yol kenarlarında, kavşaklarda muhafaza etmek zorunda kalan üreticiler yetkililere seslendi. Çay üreticisi Katip Erdoğan, çayların yanma tehlikesi olduğunu belirterek \"Çayı zamanında toplamamıza rağmen kontenjandan dolayı veremiyoruz. Özel sektör de fırsattan istifade çayın fiyatını düşürdü. Bu duruma rağmen özel sektörde de sıra bulamıyoruz. Bana 2 gün sonraya sıra gelecek. Çayların yanma tehlikesi var. İnşallah güneş olmaz\" dedi. Çay üreticisi Ramazan Başar ise \"İnsanlar kilometrelerce yoldan çaylarını fabrikalara getirmesine rağmen yığılmadan dolayı mağdur oluyorlar. Bu çaylar kolay toplanmıyor.Vatandaş bu çayı toplatmak için 150 lira işçilik ücreti veriyor. Sonra getirip çayını dereye döküyor\" ifadelerini kullandı. Çay üreticisi İsmet Durmuş da bu yıl yaşanan yoğunluğun Ramazan ayının yaklaşması ile olduğunu belirterek \"Bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ramazan dolayısıyla bu yıl böyle sıkıntı oldu. Ramazan geliyor diye insanlar birden yüklendi çay hasadına ve böyle oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çay alım yeri önlerinden detay

-Üreticilerle röp

-Detaylar

Haber:Osman ŞİŞKO Kamera:Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)

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Kadirli\'de buğday hasadı 1 ay erken başladı

Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'nde hasatına başlanan buğdaydan bu yıl yüksek verim bekleniyor. Bu yıl diğer yıllara göre buğday hasadı bir ay önce başladı.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, son yıllarda ekim alanları azalan buğdayda, bu yıl bahar yağmurları ve olumlu iklim koşullarının etkisiyle verim artışı yaşandığını söyledi. Narlıkışla Köyünde hasat çalışmalarını inceleyen İspir \"Çiftçimiz rekolteden memnun. Dönüme 500 ila 600 kilo alan var. Hal böyle olunca rekolte yönünden buğday üreticinin yüzünü güldürdü\" dedi.

HASAT SONRASI EKONOMİ

Buğday hasadı ile birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını anlatan İspir \"Tarıma dayalı bir ilçeyiz. Çiftçiler hasadını yaptıktan sonra ekonomiye de önemli katkı sağlayacaklar. Sıcak para girecek ve bayram sonuna kadar ekonomik hareketlenmeler yaşanacak\" ifadesini kullandı.

EKİMİ ÇOK AZALDI

Buğdayda ekim alanlarındaki azalmaya dikkat çeken İspir şu bilgileri verdi: \"Son 10 yılda Kadirli\'de buğday ekim alanı çok azaldı. Eskiden dağ taş sarı altınla kaplı olurdu. Buğday destelenmiyor, desteklenmediği için çiftçi mısıra ya da ayçiçeğine yöneldi. Durum böyle olunca dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz ekmeklik buğday Çukurova\'da önümüzdeki yıllarda hiç ekilmeyebilir. Buğdayı devletin desteklemesi lazım.\"

Narlıkışla köyünde buğday hasadı yapan Celal Fındık, verimin çiftçiyi mutlu ettiğini ancak fiyatın düşük olmasının çiftçiyi üzdüğünü söyledi. Dönüme 500 kilo ürün aldığını söyleyen Fındık, girdi fiyatlarıyla buğday fiyatı arasında uçurum var diyerek, taban fiyatın çiftçinin lehine olacak şekilde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Serbest piyasada 85-90 kuruşa buğdayın satıldığını söyleyen Fındık, 3-4 senedir buğday yerinde sayıyor ancak buğdayın girdi fiyatlarıyla kıyaslandığında kar edemiyoruz dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hasat yapılırken görüntüler

- Buğday başaklarından görüntüler

- Celal Fındık\'ın konuşması

- Hasattan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

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Keşan\'da 100 polisle asayiş uygulaması

Edirne\'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla şehir genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamaya motosikleti Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Yaklaşık 2 saat süren asayiş uygulamasında, 400 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, 100 araçta denetlendi. 6 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 20 alkollü eğlence mekanında arama yapılırken, 1\'inde 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili mekan sahibi hakkında işlem yapıldı. Hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin emniyetten ayrılmaları

-Yunus timlerinin ayrılması

-Şehir merkezinde polisin devriyesi

-Üst aramaları ve kimlik kontrolleri

-Trafikte durdurulan araçların kontrolü

-Detaylar

(SÜRE: 02.30 - BOYUT: 281 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Tutuklu kardeşinin aleyhine ifade veren tanığa sopayla saldırdı

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada sanık aleyhine tanıklık yapan Halil İbrahim Topal, duruşmadan sonra Adliye önünde sanığın ağabeyi Kenan Erdal’ın (32) sopalı saldırısına uğradı. Tanığın kafasına vurduğu sopanın kırıldığı olaydan sonra gözaltına alınan Erdal “Kardeşim onun yüzünden 7aydır hapis yatıyorö iddiasında bulundu.

Bursa Adliyesi’nde görülen bir davada tanıklık yapmak üzere Gemlik Açık Cezaevi’nden gelen hükümlü Halil İbrahim Topal (42) duruşma çıkışında sopayla darp edildi. Tarafların Adliye binası önündeki kavgası görevli polis memurların müdahalesiyle bastırıldı. Halil İbrahim Topal’ın, tanıklık ettiği dosyada yargılanan sanığın ağabeyi Kenan Erdal tarafından darp edildiği öğrenildi. Kafasına sopayla vurulan Halil İbrahim Topal, Kenan Erdal’dan şikayetçi oldu. Topal’ın yakını olduğu öğrenilen bir kadın ise kırılan sopayı yerden alarak polise teslim etti. İfadeleri alınmak üzere Çarpı Polis Merkezi’ne götürülen taraflardan Kenan Erdal ifadesinde, Topal’ın tutuklu bulunan kardeşine iftira attığını, kardeşinin bu yüzden 7 aydır tutuklu bulunduğunu iddia ederek “Duruşmada kardeşimin aleyhine tanıklık yaptı. Duruşmadan sonra adliye önünde tekrar görünce sinirlerime hakim olamadım, sopayla vurdumö dedi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi’nde hükümlü olan Halil İbrahim Topal ise, duruşmada bildiklerini anlattığını, kendisine sopa ile saldıran kişiyi tanımadığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırgan polislerin arasında

-Dövülen tanık

-Kadının elinde sopa

-Detaylar

48 sn , 94 MB

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)

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Asgari ücretle çalışan Furkan Vakfı üyesinin, hesabında 80 milyon TL para trafiği

Adana\'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı\'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, asgari ücretle bir markette çalışan Gürbüz K.\'nın (42) 8 yılda hesabına 80 milyon lira aktarıldığını saptadı.Vakfın temizlik işlerini de yapan Gürbüz K. hesaplarındaki para trafiğinden haberinin olmadığını iddia etti.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik 30 Ocak\'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir\'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 26 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri\'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, \'İnfak\' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim\'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. \'1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır\' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

8 YILDA 80 MİLYON

Ekipler ayrıca gözaltına aldıkları bir markette asgari ücretle çalışan Gürbüz K.\'nın hesaplarını incelemeye aldı. Polis, yaptığ araştırmada Gürbüz K.\'nın hesaplarına 8 yılda 80 milyon liralık para trafiğini ortaya çıkardı. Aynı zamanda Furkan Vakfı\'nda temizlikçi olarak da çalışan Gürbüz K. paralardan haberi olmadığını söyledi. Vakfa ait olduğu iddia edilen paraların ise, yine vakıf çalışanı Veysel D. ve örgütün kasası olan iş insanı Koray S.\'nın hesaplarında sürekli yer değiştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin ise, operasyondan kısa süre önce paraları bankadan çektiği anlaşıldı.

SADAKA KUTULARI

Ayrıca polisler, vakfın en büyük gelir kaynaklarından birininde sadaka kutuları olduğunu ortaya çıkardı. 350 adet yapılan sadata kutularının kentin işlek caddelerinde bulunan işyerinleri konulup gelir elde edildiği saptandı. Sadaka kutularından kazanılan paraların listesinide tutan vakıf yöneticilerinin hazırladığı belgede, 25 sadaka kutusunun çalındığı, 140\'ının kayıp olduğu, 350 sadaka kutusunun ise aktif halde olduğunu gösteren bir yazılı belgeye ulaşıldı.Ayrıca Furkan Vakfı adına her ay 15 bin adet dergi bastırıldığı, üzerinde 5 lira yazan dergilerin ile 25 liraya satıldığı ortaya çıktı. Her ay kentin belli bölgelerinde kermeslerde düzenleyen vakfın, 2016 yılında 8 kermes düzenlediği bu yollada milyonlarca para kazandığı öğrenildi.Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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- Furkan Vakfı tabela görüntüsü

- Furkan Vakfı binasındaki yiyeceklerden görüntüler

- Polislerin vakıfta arama yapmaları

- Polis araçlarının emniyetten çıkışları

- Emniyet Müdürlüğü tabela görüntüsü

- Polislerin binaya girişleri

- Kasadan çıkarılan para tomarları

- Kasanın içindeki paralardan görüntü

- Kitaplıktaki kitapların araştırılması

- Çekyat altındaki CD\'lerden görüntü

- Kitaplardan görüntü

- Zanlıların minibüsten indirilmesi

- Adana Adliye\'sine getirilmesi

SÜRE:03\'50\"BOYUT:234MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı

Mersin\'de, \'Limandan ucuz araba çıkarıyoruz\' bahanesiyle Arafat T.\'yi 23 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H.Ş. (72) tutuklandı.

Adana\'da yaşayan Arafat T., Mersin\'de polise giderek, \"Mersin Limanı\'dan ucuz araba çıkarıyoruz\" diyen H.Ş ve M.K.\'nin 23 bin lira parasını dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yerlerini saptadıkları H.Ş. ve M.K.\'yi merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi\'ndeki Beşyol Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.Ş. hakkında dolandırıcılık suçundan daha önce 6 ayrı işlem yapıldığı da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet Müdürlüğünden görüntüler

-Zanlılar emniyetten çıkarılırken

-Zanlılar polislerin arasında

-Zanlılar araca binerken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:08 BOYUT: 85,9 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)