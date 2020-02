DHA YURT BÜLTENİ-5

İzmir açıklarında 170 kaçak yakalandı

İzmir\'in denize kıyısı olan ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 170 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçaklar arasında onlarca çocuğun yanı sıra kundakta bebeğin bile olması dikkat çekti.

Sahil güvenlik ekipleri bir dizi operasyonla, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçakları yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, mobil radar tarafından Foça\'nın Aslan Burnu açıklarında tespit edilen hareketli lastik bottaki 6\'sı Eritre, 1\'i Sierra Leone, 6\'sı Somali, 1\'i Mali, 1\'i Senegal ve 22\'si Suriye uyruklu olmak üzere 37 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan 12\'si kadın, 10\'u çocuk 37 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Sahil güvenlik botu tarafından Dikili\'nin Bademli açıklarında tespit edilen bir diğer lastik botta ise 37\'si Suriye, 8\'i Orta Afrika, 6\'sı Afgan, 4\'ü Somali, 2\'si Gine ve 2\'si İran uyruklu toplam 59 kaçak yakalandı. 12\'si kadın, 17\'si çocuk olan kaçaklar da sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Çeşme ilçesinin Uçburnu önlerinde durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 10\'u kadın ve 11\'i çocuk toplam 45 kişi yakalandı.Sahil güvenlik ekiplerince Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında yapılan bir operasyonda ise durdurulan hareketli lastik botta Suriye uyruklu 29 kişi yakalandı. 11\'i kadın ve 10\'u çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

AYDIN AÇIKLARINDA DA 99 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Aydın\'ın Didim ilçesi Mavişehir açıklarında sahil güvenlik ekipleri, durdurduğu 2 ayrı lastik botta 93\'ü Suriye ve 6\'sı Irak uyruklu olmak üzere toplam 99 kaçağı yakaladı. 22\'si kadın ve 41\'i çocuk olan kaçaklar da kıyıya getirildi.Sahil Güvenlik komutanlıklarında kimlik tespiti yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası bulundukları kentlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Sahil güvenliğin Dikili açıklarındaki kaçakları yakalaması

- Kundaktaki bebekten fotoğraf

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)

=======================================

Eski emniyet müdürünü hafıza kartı ele verdi

FETÖ\'nün üst düzey bir imamından ele geçirilen hafıza kartının içerisinde ismi bulunması nedeniyle gözaltına alınan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün üst düzey bir imamının evinde örgüte ait belgelerin yer aldığı bir SD kart ele geçirildi. Emniyetin yaptığı çalışma sonrasında deşifre edilen hafıza kartının içerisinde FETÖ\'nün emniyet teşkilatındaki polislerin \'kırmızı\', \'mavi\' ve \'sarı\' olarak renklere göre sınıflandırdığı, ayrıca farklı harf ve rakamla fişlediği tespit edildi. FETÖ\'nün örgüte yakın olanları \'kırmızı\' listede topladığının anlaşılmasının ardından, listede olan polisler açığa alınırken, bir kısmı da ihraç edildi. Tespit edilen emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 3 Mayıs tarihinde yapılan operasyon ile 9 polis gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ile eski polis memuru H.K., bugün adliyeye sevk edildi. 2010 ve 2012 yılları arasında Samsun İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hulusi Çelik, 2012 ve 2014 yılları arasında ise Kocaeli\'nde görev yapmıştı. Hulusi Çelik 21 Nisan 2015 tarihinde resen emekli edilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Eski Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ve H.K.\'nın adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

============================================

Kayseri\'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri kent merkezi ve 3 ilçesinde fuhuşa teşvik ,aracılık ve zorlanma olaylarıyla ilgili Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan projeli operasyonda 11 erkek 3 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve Kayseri merkezinde yapılan çalışmalarda erkek Ö.Ö (32), S.D (43), S.Y (46), M.F (25), kadın E.Y (32) \'nin değişik yaşlardaki 10 kadına çaresizliklerinden yararlanarak para karşılığında erkeklerle fuhuş yaptırdıkları iddia edildi. Bu zanlılarla birlikte derinleştirilen soruşturmada fuhuşa aracılık yaptıkları belirlenen Ü.M (26), R.T (60), M.T (40), M.K (48), Ö.C.K (19) D.K (24), C.A.Ö (43) ve kadınlar S.C (33) ve C.Ç\'nin de (36) , 13 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alındı. Böylece toplam 11 erkek 3 kadın yapılan Şafak operasyonu ile gözaltına alındı. 14 kişi sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli tabipliğe getirildi. Yüzlerini kapatan fuhuş şüphelileri sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Gözaltına alınan 11 kişinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi

- Sağlık kontrollerinin ardından polis otobüsüne bindirilmesi

- Diğer detay görüntüler

2 dakika 05 saniye / 234 MB

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)

============================================

UMKE ve AFAD eğitim tatbikatı yaptı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) 16 Bölge Müdürlüğü Ekipleri Kumluca\'da eğitim tatbikatı yapıldı.

Mavikent mahallesi Karaöz mevkiindeki eğitim kampına Burdur, Isparta ve Antalya\'dan 100 personel katıldı. 3 gün süren eğitim tatbikatında, Oryantiring, trafik kazası, dağda ve suda kurtarma gibi farklı etaplar yer aldı. Antalya İl sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Erhan Bayraktar, \"Yıllık faaliyet plan doğrultusunda bu tatbikatı yapıyoruz. 5 etabımız var. Oryantiring, trafik kazası, enkaz, dağ kurtarma ve suda kurtarma etaplarını gerçekleştiriyoruz. Amacımız personelimizi olası bir afete karşı her an hazır tutmak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Enkazda kurtarma

-Trafik kazası kurtarma

-Kayada kurtarma

-Denizde (Suda) kurtarma görüntüleri

-Antalya İl sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Erhan Bayraktar ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)

===============================================

Tarihi kalede bayılan işçiyi kurtarma operasyonu



Tarihi Kayseri Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarında bir işçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından kale duvarına kurulan iskelede olduğu yere yığıldı. İşçinin yardımına çalışanlar koştu. İşçi, iskeleden indirilemeyince itfaiyeden yardım istendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi’nin Kültür ve Sanat Merkezi olmasına yönelik çalışmalar sırasında, kalenin duvarlarına da restorasyon çalışmaları için iskele kuruldu. Kaleye kurulu iskelede çalışma yapan işçilerden Uğur Açıkgöz aniden rahatsızlandı ve iskeleye yığıldı. Olayı gören inşaat işçileri ve inşaatta görevli 2 kadın yönetici iskeleye çıkarak müdahalede bulundu. Diğer işçilerde arkadaşlarının durumunu endişeli gözlerle izledi. Daha sonra olay yerine ambulans çağrıldı ancak inşaat işçisi iskeleden indirilemeyince ve sağlık görevlilerinin müdahale etme imkanı olmayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiye ulaşmak için her yolu denedi ancak mevcut itfaiye aracı işçiye ulaşamayınca ikinci bir itfaiye aracı daha geldi. Daha sonra itfaiye görevlileri çevredeki beton parçalarını kırarak, işçiyi itfaiye merdiveni ile aşağı indirdi. Baygınlık geçirdiği ifade edilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Görüntü dökümü:

------------------------

-Bayılan işçiye arkadaşlarının müdahalesi

-İtfaiyenin işçiyi indirme çalışması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları

-Detaylar

6 dakika 47 saniye / 397 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)

============================================

Antalya turizmi, Perge\'de \'yaza merhaba\' dedi

Antalya turizminde 2018\'in \'Perge Yılı\' ilan edilmesi nedeniyle Perge Antik Kenti\'nde \'Yaza Merhaba\' kokteyli düzenlendi. Geçen yıl 10 milyonun üzerinde turistin geldiği kentte sadece 60 bin kişinin ziyaret ettiği Perge\'yi bu yıl en az 4 milyon kişinin ziyareti hedefleniyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun fikri olarak ortaya çıkan ve Antalya Yüksek İstişare Konseyi\'nce de kabul edilen her yıl tarihi bir değerin tema olarak belirlenmesi ve bu yıl ilk olarak \'Perge Yılı\' ilan edilmesiyle ilgili Perge Antik Kenti\'ne 4 milyon ziyaretçi hedefleniyor. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin öncülüğünde Perge Yılı teması için kurumsal kimlik oluşturulması ve yıl boyunca etkinliklerin planlaması görevi verilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), ilk olarak antik kentte \'Yaza Merhaba\' kokteyli ve bir konser düzenledi.

VALİ KARALOĞLU CANLI BAĞLANTI KURDU

Perge Antik Kenti\'ndeki kokteyl ve konsere Antalya Vali vekili Nurettin Ateş, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda kamu kurumu yöneticisiyle turizm sektörü temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığı\'nın Gaziantep\'teki toplantısına katılan Vali Münir Karaloğlu, sinevizyondan görüntülü konferans sistemiyle törenin yapıldığı alana canlı bağlantı kurdu.

PERGE YILI TEMASINA DESTEK ÇAĞRISI

Tören alanına görüntülü canlı bağlantı kuran Vali Münir Karaloğlu, Antalya\'nın turizmde 2018 yılına muhteşem başlangıç yaptığını belirterek, “Şu anda yüzde 45, geçen senenin üzerindeyiz. Rakamlar her geçen gün daha iyiye gidiyor. Böyle devam ettiği sürece koyduğumuz hedeflere hep beraber ulaşmış olacağız. Bu sene 2018 Perge Yılı olması nedeniyle Perge\'de sezonu açıyoruz. Sizlerden Perge Yılı temasına destek olmanızı bekliyorum ve benzeri birçok etkinlik ve toplantılar Perge\'de yapılabilir ve böylece daha çok misafir Perge\'de ağırlayabiliriz. Bu seneden umudumuz çok ve sene sonuna geldiğimizde hem turist sayısı bakımından hem geliri bakımından hepimizi mutlu edecek bir sonuç alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

TURİZM ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM UYARISI

Vali Karaloğlu, turizm sektörü temsilcilerini son günlerde artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle şoförlerin eğitimi konusunda da uyardı. Daha sezonun başında 4-5 tane çok ciddi trafik kazası olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Bugün 3 arkadaşımız hayatını kaybetti. Sizlerle sezon başında yaptığımız değerlendirme toplantısında şoförlerin eğitiminin çok önemli olduğunu, bütün acentelerin ve grupların kendi şoförlerini eğitmeleri gerektiğini konuşmuştuk. Ama daha sezonun başındayız ölümlü kazalarımız var. Lütfen şoförlerinizi uykusuz çalıştırmayın, eğitimleri tam olmayan şoförleri arabalara vermeyin. Bu konuda sizden yardım ve destek bekliyorum. Tekrar sezonun hayırlı olmasını ve iyi bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum\" dedi.

4 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ

Perge\'nin medeniyetin beşiği olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AYİK kararıyla her yıl bir antik kentin öne çıkacak olmasının dünya kenti Antalya\'nın tanıtımı açısından önemli ve geç atılmış bir adım olduğunu söyledi. Bu yılın tanıtım temasına Perge ile başlanmasının çok anlamlı olduğunu da kaydeden Türel, “Biz tarihi merkezlerimize hak ettiği değeri istediği düzeyde vermedik. Bu yıl Antalya\'da 14 milyon turist bekliyoruz. Kaybolan yılları telafi etmeyi hedefliyoruz ve kentimize gelecek turistlerin en az 4 milyonunun da Perge Antik Kenti\'ni ziyaret etmesini diliyoruz. Geçen sene 10 milyon turist gelmiş ama Perge\'ye ziyaretçi sayısı maalesef 60 bin. Bu yıl tabi biz çıtayı çok yükselttik. Helenistik dönemlerin bu eşsiz güzelliğini sergileyen Perge\'yi görmeyen kimse kalmamalı\" dedi.

BU ZENGİLİKLER TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Antalya\'nın deniz kum güneş gibi güzelliklerinin yanı sıra tarih, kültür sanat gibi zenginliklerden oluştuğu ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan bir kent olduğunu dile getiren AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “Turizm sezonu açıldı ve bu sene 2014 rakamlarına ulaşmamız mümkün görünüyor. Turizmde geçen seneye göre yüzde 45 büyüme yaşanıyor ve tüm Avrupa ülkelerinde bir yükselme var. Rusya pazarında da Rusya tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı. Ülkemize gelen turisti doğal güzelliklerimiz ve değerlerimize yönlendirmeliyiz. Dünyada Antalya\'daki kadar antik kent ve tiyatroya sahip başka şehir yok. Bu zenginliklerimizi turizmde değerlendirmeliyiz. Bu yıl tema olarak Perge belirlendi. Perge Helenistik dönemlerin en zengin ve büyük şehirlerinden biri. Antalya müzesindeki eserlerin yarısı Perge\'ye ait. Fakat ziyaretçi sayılarına baktığımızda gereken farkındalığı yaratamamışız. Bu yıl 14 milyon turistin gelmesini beklediğimiz Antalya\'da Perge\'ye daha çok ziyaretçi bekliyoruz\" dedi.

ANTGİAD\'DAN BİR SÜTUN

Perge Yılı kapsamında binlenrce sütunun bulunduğu antik kentte, sütunların tarihi dönemlerinde olduğu gibi orjinal şeklinde aynı yerlerine dikilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında da Antalya Genç İşadamları Derneği, 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlendi. Bağış yapanlara sütunların üzerine isimleri de yazılı küçük bir levha asılıyor. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, yaptıkları bağış karşılığında bir sütuna ANTGİAD ismini taşıyan küçük levhayı yapıştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Perge giriş genel görüntü

-Perge sütunlardan görüntü

-Antik kent detay görüntü

-Genç iş adamlarının diktirdiği sütun görüntüsü

-Menderes Türel\'in konuşması

-Konser görüntüsü

-Detaylar

482 MB /// 04.25 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)