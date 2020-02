DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KATO DAĞI ETEKLERİNDE UÇURTMA ŞENLİĞİ

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van\'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, \"Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz\" dedi.

Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi\'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

\'CENNETİMİZİ BULDUK\'

Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, \"Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz\" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu:

\"Böyle fırsatlar birçok çocuğun eline geçemezken, buraya şişme oyun grupları ve uçurtmalar getirildi. Hem çocuklar hem de veliler bu etkinliğe katıldı. Çok büyük bir farkındalık yaratıldı.\"

Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, \"Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize \'oralarda ne yapaçaksınız, büyük zorluklar çekeçeksiniz\' denildi. Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı\'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak\" dedi.

\'ÇOCUKLARI ÇATIŞMALARDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, şöyle konuştu:

\"Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi olarak bugün burada çocuklarımız için uçurtma şenliği düzenledik. Bu çocuklar yıllarca bu bölgede kurşun sesleriyle yani çatışmalarla büyüdü. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak bu tabloyu yıkmak için çabalıyoruz. Daha önce Kato Dağı\'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Bu sayede çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya çabalıyoruz. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz.\"

===========================================================

2)MÜHÜRLENEN APARTMANLARIN SAKİNLERİ ÇARESİZ KALDI

İZMİT\'te, yaklaşık 2 ay önce yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı. 3 binada bulunan 17 dairede yaşayanlar yakınlarının yanına veya başka dairelere taşındı. Apartman sakinleri, bir çözüm bulunarak evlerine geri dönmek istediklerini söyledi.

İzmit Serdar Mahallesi\'nde 2 ay önce yoğun yağmur yağışlarında istinat duvarının 5 katlı apartmanın üzerine çökmesi sonucu apartman hasar görürken, toprak kayması nedeniyle apartmanın arkasında bulunan iki bina da boşaltılarak mühürlendi. 17 dairede oturan vatandaşlar akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, kimileri ise başka binalara taşındı. Kendisine ilik nakli yapıldığını ve komşularının evinde kaldığını söyleyen Durkadın Kamar, \"İlik nakli oldum ve komşunun tek göz odasında yaşıyorum. İki aydır binamıza bir çözüm bulamadılar. Eşimizin dostumuzun evinde 2 aydır kalarak perişan olduk. Bir an önce duvarın onarılmasını ve evimize geçmeyi istiyoruz. Bizim Marmara depreminde bir bardağımız bile düşmedi. Şu anda komşumuzun evinde kalıyoruz. Bize yazık değil mi? Yetkililerden çözüm bekliyoruz\" dedi. Hanife Dilber ise evlerinin mühürlenmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, \"Benim alzheimer hastam var ve gittiğimiz komşularımızın evinde çok mağdur olduk. Biz bu duvarın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Hastamızın yeri değiştiği için çok zorlanıyor. Belediyenin bize belli bir miktar vererek binaları yıkıp yerine yeşil alan yapılacağı konuşuluyor. Evimiz sağlam görünüyor, duvarlar yapıldığı zaman oturabileceğimizi düşünüyoruz. Duvar yapılsın bizim için yeterli. Biz burada oturmak istiyoruz\" diye konuştu.

Yıkılan istinat duvarının yeniden yapılmasının maliyetinin yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, şöyle konuştu: \"Kamulaştırma söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar belediyeyle görüşüyor. Bazı meblağlar söylediler, eğer vatandaşlar kabul ederse kamulaştırma yapılarak bölge yeşil alan olarak kullanılacak. Çünkü burada çalışma yapıldığı zaman, arkada bulunan iki binanın kayma durumu var. Risk teşkil ettiği için bu işe kimse girmek istemiyor. Vatandaş isterse kimsenin mağdur olmayacağı şekilde, buradan aldığı parayla rahatlıkla bir yerden bir daire alacak şekilde verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Bu olmazsa biz duvarın yapılmasından yanayız. Vatandaş bu şekilde istiyor. Konuyla ilgili şu an beklemedeyiz\"

3)BAŞKAN SÖZEN 9 YILDAKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2009 yılında göreve başladıktan itibaren yaptıkları çalışmaları Atatürk Kültür Merkezi\'nde (AKM) düzenlenen \'Değişen Manavgat\' toplantısıyla vatandaşla paylaştı.

Toplantıya CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Muammer Ünal\'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şarkı seslendirdi. Toplantıyı planladıkları dönemde genel seçimin gündemde olmadığını belirten Şükrü Sözen, \"Ancak şu anda koşullar değişti. Malum 2 ay sonra genel seçim var. Seçimler; yorumlama, değerlendirme ve nihayetinde kendi adımıza karar verme fırsatı verir. Seçimin akabindeki pazartesi günü, nasıl bir ülke hayal ettiğimizi, nasıl bir ülkeye uyanmak istediğimizi yorumlayarak, değerlendirerek oy kullanmamız gereken belki de cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gireceğiz\" dedi.

Başkan Sözen, görevde bulundukları süre içerisinde Manavgat\'ta yaptıkları yatırım ve hizmetleri slayt eşliğinde anlattı. Bazı hizmetleri yaparken siyaseten engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Başkan Sözen, toplantının düzenlendiği AKM\'nin bulunduğu yerde spor salonu ve stat olduğunu, engellemelere rağmen söktüklerini kaydetti. AKM\'de toplantı ve tiyatro salonlarıyla sivil toplum kuruluşlarının her türlü çalışmalarının organize edildiği birimler olduğunu belirten Başkan Sözen, Kum Mevkii\'ne yaptıkları stadyumun ise parmakla gösterildiğini ve kendilerinin bundan gurur duyduklarını anlattı.

Manavgat Irmağı\'nın her iki kenarında kilometrelerce uzunluğunda düzenleme yaptıklarını ve güvenlik görevlileri tarafından sürekli denetim yapıldığını vurgulayan Başkan Sözen, bu sayede vatandaşın yeniden yürüme ve bisiklete binme gibi spor alışkanlığını kazandığını aktardı. İlçede caddelerde düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sözen, insanların olmadığı caddelerde ekonomik yaşamın olmayacağına inandıklarını, buna rağmen ekonomik ve turizmdeki krizin faturasının kendilerine çıkarılmasını da asla kabul etmediklerini belirtti.

Manavgat\'ın en önemli değerlerinden birinin şelale olduğunun altını çizen Şükrü Sözen, \"Hala yasal sorunlarımız devam etmesine rağmen, hala davalarımız devam etmesine rağmen, o şelalenin adı üzerinde Manavgat Şelalesi olarak kalacağı inancıyla yasal kavgamızı devam ettiriyoruz. Kaygı duymadan, çekinmeden oranın projesini yeniledik. Daha önceki mezbelelik halinden kurtardık. İnsanların rant kapısı olmasını engelledik\" dedi.

4)CEPHESİ CAM GİYDİRME CAMİYİ, KAFETERYA SANIYORLAR

TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde dış cephesi ve minaresi cam kaplanarak inşa edilen Söğütlü Hicret Camii, dikkat çekiyor. Yapıyı kafeterya zanneden üniversite öğrencileri ve bazı vatandaşlar, yanından geçip, namaz kılmak için uzaktaki başka bir camiye gidiyor.

İlçenin Söğütlü Mahallesi\'nde 1988 yılında mescit olarak hizmet veren yapının yerine, yöre sakinleri ve hayırsever işadamlarının da yardımlarıyla yapılan cami, 2013 yılında ibadete açıldı. Cami, \'Söğütlü Hicret Camii\' adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine devredildi. Camiinin dış cephesi ve minaresi, klasik mimarinin aksine cam kaplanarak inşa edildi. Sıra dışı ve modern görünüşüyle dikkat çeken cami, bölgedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi\'nde öğrenim gören öğrencilerin ve bazı vatandaşların ilgi odağı oldu. Öğrenciler, kafeteryaya benzettikleri yapının cami olduğunu öğrenince şaşırıyor. Yapının cami olduğunu bilmeyen vatandaşlar ise yanından geçip uzaktaki başka camiye giderek ibadet ediyor.

\'KAFETERYAYA BENZETİP GELENLER NAMAZ KILIYOR\'

Caminin imamı İrfan Özgür, camiinin özellikle üniversite öğrencilerince merak uyandırdığını belirtti. Özgür, \"Burası mimarisi bakımından özellikle öğrencilerin çok dikkatini çekiyor. Burayı bir kütüphane ve kafeterya tarzında görüyorlar, ama içeri geldiklerinde ise bir mabet karşılarına çıkıyor. Sonrasında da onun huzuruyla ve sevinciyle hem bir namaz kılmış oluyorlar, hem de böyle bir yapıyla karşılaştıkları için memnun kalıyorlar. Bu manada onları cezbeden bir camimiz olmuş oluyor. Mahalle sakinleri de camiimizi hoş buluyorö dedi.

\'İLGİNÇ AMA GÜZEL BİR YAPI\'

İlk gördüğünde yapının kafeterya olduğunu zannettiğini anlatan üniversite öğrencisi İsmail Akgül de \"Arkadaşlarımla gezerken burayı daha çok kafeterya veya kütüphane tarzı bir şey olarak düşünmüştük. Burasını cami olduğunu daha sonra anladık. İlginç ama güzel bir yapıö ifadesinde bulundu.

5)BURDUR\'DA KEÇİLER YARIŞTI

BURDUR\'da Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi.

Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması yapıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli yaptı.

Uzay Çatı altında düzenlenen fuarda teke, keçi ve oğlaklar birinci olabilmek için yarıştı. Podyuma ilk önce Burdur yöresine has tescilli honamlı keçileri çıktı. Yarışmada Tahsin Gülcan\'ın \'Sultan Murat\' adlı keçisi birinci, Hayrettin Akan\'nın tekesi ikinci, Zafer Ünsal\'ın tekesi üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında Mehmet Tarın\'in \'Gabeş\' adlı koçu birinci, Rasim Akalın\'ın koçu ikinci ve Halil Savaş\'ın koçu üçüncü oldu. En güzel damızlık adayı oğlak yarışmasında ise Mustafa Özder\'in \'Boncuk\' adlı oğlağı birinci oldu, Rıza Olgun\'un oğlağı ikinci, Mehmet Can\'ın oğlağı da üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

