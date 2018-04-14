DHA YURT BÜLTENİ-5 

Kılıçdaroğlu, Hatay\'da şehit ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2017\'de Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun\'un da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, şehit babası Cuma Küçük\'e sabır diledi. Bahçede Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada şehit annesi Ayfer Küçük, \"Oğlum burnumda tütüyor. Şu bayrak direğinin altındaki masada oturup oğlumu anıyorum\" dedi. Kılıçdaroğlu aileye sabır dileyip, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 3 Şubat\'ta Kilis\'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine teröristler tarafından atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram\'ın (27), Aktutan mahallesindeki ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi. Aileye Türk Bayrağı veren Kılıçdaroğlu ardından Hassa ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlu konvoyunun gelişi

- Araçtan inmesi

- Şehit aiyesiyle tokalaşıp eve geçmeleri

- Evden çıkmaları

- Bahçede oturup hocanın okuduğu duayı dinlemeleri

- Dua okumaları

- Aracına binip gitmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)

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Bursa\'da hastanede yangın (2)



BAŞHEKİM: YARALI VE ÖLEN YOK

Bursa\'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde bugün meydana gelen yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay anında hastanede 112 hastanın bulunduğunu söyleyen Başhekim Uzman Doktor Sinan Korukluoğlu, \"Yangının çıkış nedenini bilemiyoruz. Yalnız yangında şu ana kadar hiç kimse zarar görmedi. Yaralanan ve ölen yok. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor\" dedi

MERAKLI KALABALIK SORUN YARATIYOR

Olayın duyulmasından sonra hastaneye gelen hasta yakınlarının yanı sıra çok sayıda meraklı çalışmaları etkiliyor. Bu kişiler polisler tarafından uzaklaştırılırken, hastane çevresinde önlem alması için polis takviyesi yapıldı.

YANGIN KLIMA SANTRALINDA BAŞLADI

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangının hastane polikliniklerinin üst katında bulunan klima santrallarında çıktığını söyledi. Akan, yaptığı yazılı açıklamada, \"Yangın başladıktan hemen sonra hastanede yataklı tedavi görmekte olan 112 hastamızı tahliye ettik. Alevlere 13 itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok sayıda ambulansımızı tedbir amaçlı olarak hastane yakınında bulunduruyoruz. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan yok\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA (DHA)

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Çeşme\'de 2 saat arayla 92 kaçak yakalandı

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden, 2 saat arayla ve 2 ayrı lastik botla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na kaçmak isteyen toplam 92 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 05.30\'da, Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Bota müdahale ederek durduran ekipler, Suriye uyruklu 57 kişiyi, sahil güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi\'ne getirdi.

TCSG 107 Sahil Güvenlik Botu, devriye görevine devam etmek üzere tekrar denize açıldı. Sahil güvenlik ekipleri, saat 07.30\'da da Altınkum Plajı açıklarında başka bir lastik bot tespit etti. Botu durduran görevliler, aralarında kadınların ve çocukların da olduğu 2\'si Eritre, 33\'ü Suriye uyruklu 35 kişiyi yakalayarak, Çeşme İskelesi\'ne getirdi.

Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçaklara yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını giderdi.

Kaçakların üstlerini ve çantalarını kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, kimlik tespitlerini de yaparak, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçakların Çeşme iskelesindeki görüntüleri

- Göçmenlerin üstlerinin aranması görüntüsü

- Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerinin su dağıtma görüntüleri

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Kadın kıyafetiyle, cinsel saldırıyla suçladığı kişinin iş yerini kundakladı

KONYA\'da tesisatçı Cuma B. (23), eşi Nefise B.\'ye (20) cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Mehmet Ş.\'nin (40) işlettiği marketi, eşinin kıyafetlerini giyip, benzin dökerek kundakladı.

Merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Kırbaşı Caddesi\'ndeki Mehmet Ş.\'ye ait markette 4 Nisan günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvenlik kameraları görüntülerinden, marketin, üzerinde kadın kıyafeti bulunan bir kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildiği saptandı.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, polis merkezine giden bir çocuk annesi Nefise B., 15 gün önce kendisine polis kimliğini gösterek evine zorla giren market işletmecisi Mehmet Ş.\'nin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mehmet Ş. gözaltına alındı.

Nefise B. ile görüşen polis, cinsel saldırı olayından Cuma B.\'nin de haberinin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Mehmet Ş.\'nin iş yerinin ateşe verilme olayıyla ilgili Cuma B., tesisatçılık yaptığı işyerinde gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Marketi, kendisinin kundakladığını itiraf eden Cuma B., \"15 gün kadar önce eve girdiğimde bir erkeğin kaçtığını gördüm. Peşinden koştum, ama yakalayamadım. Eşime sorduğumda o kişinin marketçilik yapan Mehmet isimli kişi olduğunu söyledi. Tanınmamak için eşimin kıyafetlerini giyerek marketin önüne geldim. Markete benzin dökerek ateşe verdim. Yanıma yakalanmayayım diye cep telefonumu dahi almadım\" dedi.

Cinsel saldırı şüphelisi Mehmet Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından, Cuma B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeyesevk edilmesi

-Olay anı güvenlik kamera kaydı

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA, (DHA))

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KTO\'da başkanlık seçimi başladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) meslek komitesi başkanlık seçimi başladı.

Kentte günlerdir konuşulan Ticaret Odası meslek komiteleri başkanlık seçimi Dünya Ticaret Merkezi\'nde başladı. 41 meslek komitesinden 8951 üyenin oy kullanma işlemi 09.00 itibariyle başladı. Polis ve özel güvenlik görevlileri, seçimin yapıldığı Dünya Ticaret Merkezi\'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Seçimde başkan adaylarından Ömer Gülsoy kırmızı, Mahmut Hiçyılmaz ise Mavi oy pusulası ile yarıştı. Ticaret Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde başkan adaylarında Mahmut Hiçyılmaz 37\'nci meslek komitesinde, Ömer Gülsoy ise 15\'inci meslek komitesinde oy kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Üyelerin arama noktasından geçmesi

- Oda üyelerinin oy kullanması

- Başkan adaylarının oy kullanma işlemi

- Başkan Adayı Mahmut Hiçyılmaz\'ın açıklamaları

- Başkan Adayı Ömer Gülsoy\'un açıklamaları

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

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