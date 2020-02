DHA YURT BÜLTENİ-5

Van\'da kaybolan 8 yaşındaki Berhan, kanalda ölü bulundu /EK

Van\'ın Edremit ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak\'ın, evlerinin yakından geçen hidroelektrik santraline ait havuzun kanalında cesedi bulundu.

Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi\'nde dün saat 16.00 sıralarında oynamak için evlerinden çıkan ilkokul 2\'nci sınıf Berhan Kıyak, geri dönmedi. Ailenin tüm çabalarına karşın küçük Berhan\'a ulaşamayınca, jandarma ve polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berhan Kıyak\'ın mahalleden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Kapakların kapatılmasıyla su seviyesi düştü. Gece geç saatlere kadar sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Yapılan aramalar sonucu Berhan Kıyak\'ın, evlerinin yakınındaki hidroelektrik santraline ait havuzun kanal ızgaralarına takılmış cesedi bulundu. Berhan Kıyak\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Babası inşaat işçisi olan Berhan Kıyak\'ın 5 kardeşin en küçüğü olduğu bildirildi.

Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Rize\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Erkan Özmısır (40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09:00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Çayeli\'nden Rize yönüne giden Erkan Özmısır\'ın kullandığı 61 LL 384 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Erkan Özmısır olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Annesine böbreği ile hayat verdi

Artvin’de, böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emsal Aydemir (54), organ nakli için sıraya girdi. Diyaliz tedavisi gören kadının oğlu Tolgahan Aydemir (36) böbreğini vermek için tetkik yaptırmak istedi, ancak annesi her defasında bunu geri çevirdi. Gizlice hastanede yaptırdığı tetkiklerde böbrek naklinin uygun olduğunu öğrenen Tolgahan, annesini \"Seninle beraber ben de ölüyorum\" diyerek ikna etti. Başarılı bir operasyonla oğlundan alınan böbreğin nakledildiği anne sağlığına kavuştu.

Artvin’de 6 yıl evli kaldığı eşini kaybeden ve kızı Neslihan ile oğlu Tolgahan’la birlikte yaşayan Emsal Aydemir’e geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Organ nakli için sıraya giren kadın diyaliz tedavisine başladı. Kalp ve şeker rahatsızlığı da bulunan kadın için oğlu Tolgahan Aydemir böbreğini vermek için tetkik yaptırmak istedi, ancak annesi her defasında bunu geri çevirdi. İstanbul\'da özel bir hastanede yatarak tedavi gördüğü sırada annesine ‘yemeğe çıkıyorum birazdan gelirim’ diyen Tolgahan, gizlice yaptırdığı tetkiklerde böbrek naklinin uygun olduğunu öğrendi. Bu durumu gizlediği annesine ‘uygun böbrek bulundu, nakil sırası sana geldi’ diyen oğlu annesinin hastaneden gerçeği öğrenmesi üzerine nakile karşı çıktı. Tolgahan, annesini \"Seninle beraber ben de ölüyorum. Bu hayatta bir tutar dalım sensin, senin gözümün önünde yok olup gitmene gönlüm razı olmaz\" diyerek 9 ay üzerine ikna etti. Geçen ay başarılı bir operasyonla oğlundan alınan böbreğin nakledildiği anne sağlığına kavuştu. Anne ve oğlu tedavilerinin ardından Artvin\'e döndü. Annesini ikna etmesinin 9 ay sürdüğünü anlatan Tolgahan Aydemir, “Annem ilk başta kabul etmedi. Bende gizlice tetkik yaptırdım. Böbrek nakli uygun olunca gizlice vermek istedim ama prosedürler uymadı, annem durumu öğrendi. Yinede karşı çıktı ama ben ikna ettim. Annenin kabul etmesinin ardından işlemler başlatıldı ve böbrek nakli gerçekleşti. Benim için en güzel an annem hastaneden çıkınca bir bardak su itçiye o bana bir ömür yeter\"dedi. Anne Emsal Aydemir ise \"Çocuğuma kıyamıyordum, hangi anne kıyabilirdi. O daha gencecik çocuk. Sabahlara kadar ona dua ediyorum beni o acılardan kurtardığı için, Allah herkese onun gibi evlat nasip etsin\" dedi.

Üniversiteli otobüs kaptanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı\'nda eğitim gören öğrencilere otobüs şoförlüğü, uygulamalı olarak öğretiliyor. 30 kişilik sınıfın tek kız öğrencisi Sündüz Sösanlı (22), bölümü isteyerek tercih ettiğini söyledi.

DPÜ Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı\'ndan her yıl yaklaşık 30 kişi mezun oluyor. 2 yıllık programın son sınıfında okuyan Sündüz Sösanlı, sınıfın tek kız öğrencisi. Tokat Erbağ\'lı olan Sündüz Sösanlı, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı\'nı isteyerek tercih ettiğini belirtti. Son sınıftaki 30 öğrenci arasında tek kız öğrencinin kendisi olduğu söyleyen Sündüz Sösanlı \"bu bölümü tanımadan önce arabalara karşı bir merakım, ilgim vardı. Şehir içi toplu taşımacılıkta kadın kaptanlarımızı görmüştüm ve çok gurur verici bir şey ve neden olmasın dedim, o koltukta neden ben de oturmayayım? Bu şekilde bölümü de öğrendikten sonra gelmek istedim. Tabi mezun olduktan sonra şuan atanmamış birçok arkadaşım var. Bölümümüzden atamalar yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Öğrenciler kampüsteki piste eğitmenleri gözetiminde otobüs kullanması öğreniyor. Kaptanlık Programı eğitmeni Ali Akyol, \"öğrencilerimize ulaştırma eğitimi veriyoruz. Nasıl otobüs kullanılır? nasıl güvenli araç sürülür? bunları gösteriyoruz, ileri sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerimiz var. Önü açık bir bölüm. Kamuda ve özel sektörde çok rahat iş bulma imkanları var\" dedi. DPÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Hakan Kara, 1996 yılında kurulan bölümle ilgili olarak şu bilgileri verdi: \"Türkiye\'nin ulaştırma sorunlarına çözüm bulacağına inandığımız eğitimi veren nadir bölümlerden birisiyiz. Dünyada ve Türkiye\'de bir örneği olmayan bölümdü. Fakat bugün üniversitemizde bulunan kaptanlık programı kardeş kuruluşumuz olan diğer üniversitelerimizin de ayın bölümü açmasında son derece lider bir pozisyonda oldu. Küresel düşünüp yerel uygulama sorunların çözülmesi Türkiye\'nin tüm alanda olduğu gibi bu alanda da örnek olacağına biz inanıyoruz. Çünkü böyle bir bölüm dünya tarihinde akademik anlamda ilk defa Türkiye başardı, hala da bu ilk olmayı biz sürdürüyoruz. O yüzden ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir bu. 30 öğrenci kabul ediyoruz. Sadece gündüzleri eğitim vermiyoruz. Gece eğitimlerimizde sürüyor. Üniversitemizin bize tahsis ettiği alt yapısını mükemmel derece de kurduğu pistimizde öğrencilerimizle yeri ve zamanı geldiğinde her türlü hava koşullarında o otobüsün nasıl sürüleceğinin eğitimini veriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz toplumsal bir bilinç ile çıkıyor. Sadece teknik anlamda otobüsü sürmek değil verdiğimiz eğitimler halkla ilişkiler, sürücü psikolojisi, iletişim donanımlı olarak yetiştiriyoruz. Can taşıdıklarının bilincinde bu süreci ruhlarına kadar indirgiyoruz.\"

Hisarcıklıoğlu, Bergama iş dünyasıyla buluştu



TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun katılımıyla Bergama Ticaret Odası\'nın (BERTO) yeni hizmet binasının açılış töreni yapıldı. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Bergama iş dünyasıyla görüşme yaptı.

BERTO Başkanı Fikret Ürper\'in ev sahipliğinde dün (pazartesi) gerçekleştirilen açılış törenine TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun yanı sıra Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Ticaret Odası Meclis Başkanı Erol Işıldak, Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, Bergamalı hayırsever işadamı Mithat Öztüre, Bergama eski Ticaret Odası Başkanı Ali İhsan Süter, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı. Fikret Ürper, \"Bergama, dünyanın en verimli ovalarından birine sahip olması ile tarımın, eşsiz Asklepion ile tarih turizminin, sahil beldelerimiz ile deniz-kum-güneş turizminin, ticaretin, hizmet sektörlerinin, sanayinin, lojistiğin ve enerji sektörünün bir arada ve birbirini engellemeden büyüyebileceği ender yerleşim birimlerinden biri. Bu olağanüstü fırsatı, insanımızın ortak refahına hizmet eder noktaya çekmek için çok çalışıyoruz. Bergama\'nın gelecek 20 yıllık vizyonunda bu başlıkların hepsinde söz ve karar sahibi bir ilçe olmak var. Bergama Ticaret Odası olarak bizim asli görevimiz arasında, ilçemizin bugününe ilişkin çalışmalar yaparken, geleceğimizi de konuşmak yer alıyor\" dedi.

TÜRBİN FABRİKASI YAPILMASI İSTENDİ

Bergama Organize Sanayi Bölgesi\'nde (BOSBİ) geçen yıl temmuz ayında üretime başlayan rüzgar enerjisi santrali kanat üreticisi LM Wind Power şirketinin Bergama, Dikili ve Kınık\'tan yaklaşık 400 çalışan istihdam ettiğini anımsatan Fikret Ürper, Siemens\'in yapmayı planladığı türbin fabrikası için en uygun yerin BOSBİ olduğunu sözlerine ekledi. BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'ndan bu yatırımın Bergama\'ya çekilmesi ve BOSBİ\'de yapılması planlanan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi için destek istedi.

BERGAMA\'NIN GELECEĞİ PARLAK

Ardından söz alan Hisarcıklıoğlu, 2 bin 500 yıllık tarihiyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girmeyi başarmış, İzmir\'in ilk, Türkiye\'nin 13. kenti olan Bergama ile ilgili olarak şunları söyledi:\"Antik çağı görmek isteyenlerin ilk uğrayacağı mekan. Asya\'nın ilk kütüphanesi burada kurulmuş. Parşömen kağıdı burada bulunmuş. Psikoterapi de ilk burada uygulanmış. Yani Bergama, geçmişten bugüne medeniyete, ilme yön vermiş bir merkez. Üstelik sadece tarihiyle değil, tarımı, madenleri ve doğal kaynaklarıyla da burası gayet zengin. Bereketli Bakırçay Ovası toprakları üzerinde kurulu. Verimli topraklara, doğal kaplıca sularına ve su kaynaklarına sahipsiniz. Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulma çalışmaları da başladı. Demiryolu, Aliağa\'dan Bergama\'ya uzatılacak. İZBAN\'nın da, Bergama\'ya kadar ulaşması planlanıyor. Tüm bunlar, başta OSB olmak üzere, Bergama\'nın ticaretini ve sanayisini daha da geliştirecek. Bergama\'nın geleceği parlak, yeter ki, elimizdeki imkanları iyi kullanalım.\"

\"TEK RAKİBİNİZ FRANSA\'NIN NİCE KENTİ\"

Bergama\'nın, tarihine ve değerlerine de hep sahip çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Bergama\'yı ziyaretinde önerdiği, Türkiye\'nin ilk, dünyanınsa ikinci yerel festivalini, 1937 yılından bu yana hiç ara vermeksizin düzenliyorsunuz. Bu konuda Bergama\'nın tek rakibi, Fransa\'daki Nice şehri. Burada, Bergama\'nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliğini, hem ülkemize, hem de dünyaya tanıyorsunuz\" dedi.Bergama Ticaret Odası\'nın 2014\'de Akredite Oda olduğunu ve 5 yıldızlı hizmet verir hale geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu yeni hizmet binasının da bir vizyon işi olduğunun altını çizdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, \"Fikret kardeşimin de emekleriyle, Odalarımızda çok önemli 2 adım attık. Birincisi online belge. Artık evinden, işyerinden anında belge alabileceksin. Oda\'ya kadar gelmene gerek kalmadı. Artık online Oda var. İkincisi şirket kuruluşlarında Oda artık Tek Durak Ofis oldu. Tüm kuruluş işlemleri Odalarımızda gerçekleşecek. Önceden 7 olan işlem sayısını 1\'e düşürdük\" dedi. 2013 yılında başlattıkları \"81 İle 81 Okul\" projesini bu yıl içinde tamamlayacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, BOSBİ bünyesinde yapılması düşünülen Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi\'nin yapımını üstlenecekleri sözünü verdi. Hisarcıklıoğlu, \"Allah ömür ve görev verirse sözümüz olsun\" dedi.



Diyarbakır\'da 270 okulda 3 bin 959 Suriyeli öğrenciye eğitim



Diyarbakır kent merkezi ve 16 ilçesindeki 270 okulda 3 bin 959 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Suriyeli öğrencilerin tüm eğitim masraflarını karşılayan Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların okula devam edip etmediğini de sistem üzerinden takip ediyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye\'ye sığınan Suriyeli ailelerin eğitim çağındaki çocukları, \'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi\' kapsamında bulundukları il ve ilçelerde eğitimlerini sürdürüyor. Diyarbakır merkez ve 16 ilçesinde toplam 270 okulda 3 bin 959 Suriyeli öğrenci, anaokulu, ilk ve ortaokulda eğitim görüyor. Suriyeli öğrencilerin okullara devamı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistem üzerinden sürekli kontrol ediliyor. Geçici eğitim merkezine dönüştürülen merkez Bağlar ilçesinde bir ortaokulda bin 44, merkez Kayapınar ilçesindeki bir başka okulda ise 580 Suriyelinin eğitim gördüğü bildirildi. Her iki okulda da eğitimin saat 14.00\'te başlayıp 19.00\'da kadar devam ettiği, öğrencilere Türk ve Suriyeli öğretmenler tarafından Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim verildiği kaydedildi.Diyarbakır\'ın Dicle hariç bütün ilçelerinde Suriyeli öğrenciler bulunurken, Bağlar\'da bin 79, Kayapınar\'da 839, Bismil\'de 397, Yenişehir\'de 320, Ergani\'de 252 ve Sur\'da 158, Çermik\'te 1, Lice\'de 2, Hazro\'da 2, Eğil\'de 4 ve Çüngüş\'te 8 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü açıklandı. Proje kapsamında Suriyeli öğrencilerin servis, eğitim araç-gereç, yemek dahil bütün masraflarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığı bildirildi. Öğrencilerin eğitim durumları ve okula devam edip etmediklerinin de belli periyotlar halinde takip edildiği kaydedildi.



