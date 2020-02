DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SAHAYA GİREN KÖPEK, AZ DAHA FUTBOLCUYU ISIRIYORDU

TUNCELİ\'de dün Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Dersimspor ve Dersim 62spor takımları arasında oynanan maçın 35\'inci dakikasında sahaya bir sokak köpeği gidi. Orta hakem maçı durdururken, Dersim 62sporlu Doğan Can Mencil, dışarı çıkarmak için kucakladığı köpek tarafından az daha ısırılıyordu. Daha sonra her iki takım futbolcularının yardımıyla köpek dışarı çıkarıldı. BAL liginde mücadele eden Dersimspor ve Dersim 62spor takımları arasında dün oynanan karşılaşmada, liglerde ender rastlanan bir olay yaşandı. Dersimspor\'un 1-0 önde olduğu sırada karşılaşmanın 35\'inci dakikasında nereden geldiği belirlenemeyen bir sokak köpeği, sahaya girince orta hakem karşılaşmayı durdurdu. Bunun üzerine 20 forma numarasıyla Dersim 62sporlu Doğan Can Mencil, sokak köpeğini kucaklayarak dışarı çıkarmaya çalıştı. İlk denemesinde kucağına alamadığı köpeği kucaklayan Doğan Can, köpek tarafından az daha ısırılıyordu. Bunun üzerine Doğan Can\'ın yere bıraktığı köpek, her iki takımın futbolcularının yönlendirmesiyle sahada koşarak dışarı çıktı. Bu sırada taraftarlar da köpeğe alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. Karşılaşmayı Dersim 62spor\'u 2-1 yenen Dersimspor kazandı.

2)FUTBOLCULAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Çorum\'un İskilip ilçesinde Çorum 1\'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. İskilipspor ile Çimentospor 23\'üncü hafta maçında İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı\'nda oynanan maçta olaylar çıktı. Konuk Çimentospor\'un 3-0 önde olduğu maçın son dakikalarında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma taraftarın da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Bir anda saha içi karıştı. Birbirlerine tekme, tokat savuran futbolcular ve taraftarları jandarma güçlükle ayırdı. Hakem soyunma odasına girerek maçı tatil etti.Öte yandan aldığı darbe sonucu yaralanan futbolcu Mert Cankat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki takımın futbolcuları birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

3)FETÖ SANIĞI İŞ İNSANI, ÇİFTLİK BANK CEO\'SU AYDIN\'A 12 MİLYONLUK ARSA SATMIŞ



BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, serbest kalan iş insanı Emin Akça’nın, Çiftlik Bank CEO\'su Mehmet Aydın’a şubat ayında, 12 milyon lira değerinde arsa sattığı ortaya çıktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve mal varlığına tedbir konulan iş insanı Emin Akça, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra uzun süre mal varlığı üzerindeki tedbir devam eden Akça hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yeniden tutuklama talep etti. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski vali Şahabettin Harput ile aynı dosyada adı geçen ve yargılaması devam eden Akça’nın mal varlığı üzerindeki tedbir, 18 Ocak günü yapılan duruşmada kaldırıldı. Mahkeme heyeti, aynı duruşmada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Akça hakkındaki yeniden tutuklama talebini ise reddetti. Heyetin ret kararına, aynı mahkemenin savcısı Ömer Akıncı\'dan itiraz geldi. Savcının itirazı, bir üst mahkeme olan 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve Akça’nın da aralarında bulunduğu 4 iş insanı ev hapsine mahkum edildi.

Halen ev hapsinde olan Emin Akça’nın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla ticari faaliyetlerine yeniden başladığı belirlendi. Akça\'nın, kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aranan CEO Mehmet Aydın\'a, şubat ayında arsa sattığı tespit edildi. Satış işlemleriyle ilgili ortaya çıkan tapu senedinde, Akça’nın, sahibi olduğu İnegöl ilçesinin kırsal Sungurpaşa Mahallesi Yıvgınlık mevkisinde bulunan arsasını 12 milyon 372 bin 789 liraya Çiftlik Bank’ın bağlı olduğu Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye sattığı görüldü. Emin Akça’nın söz konusu satış karşılığında parasını aldığı da öğrenildi.

FOTOĞRAF

BURSA/DHA

4)TERÖRÜN YARIM BIRAKTIĞI OKUMA HAYALİNİ, KUCAĞINDAKİ BEBEKLE GERÇEKLEŞTİRİYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ta, çocukken terör nedeniyle okula gidemeyen Emine Ay (31), hafta sonları 3 aylık bebeği Ecrin ile 6 kilometre yol yürüyüp, okuma- yazma kursuna katılarak, yarım kalan hayalini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş\'ın kırsal mahallelerinden Hacınınoğlu\'nun Engizek mevkisinde dünyaya gelen Emine Ay, okul çağına geldiği 90\'lı yıllarda, terör nedeniyle ailesi tarafından okula gönderilemedi. Okula gidemeyince evde annesine yardım edip, hayvanlarla ilgilenen Ay, yıllar sonra hayatını sanayi işçisi Cebrail Ay ile birleştirdi. Ay, yıllardır içinde ukde olan okuma hayalini evlendikten sonra gerçekleştirmeye karar verdi.

Kahramanmaraş Halk Eğitimi Merkezi\'nin kapısını kucağındaki 3 aylık bebeği Ecrin ile çalan Emine Ay, okuma- yazma kursuna kaydını yaptırdı. Ay, her hafta sonu, ana kucağına koyduğu bebeğiyle evden çıkıp, 3 kilometre uzaklıktaki kursa gidiyor. Yanındaki sırada bebeğini uyutan Ay, dersi dinliyor. Okulda bebeğin karnını doyurup, altını değiştiren Ay, Ecrin uyandığında da kucağına alıyor. Ecrin kucağındayken, derse devam eden Ay, öğretmen tahtaya çıkmasını istediğinde de kucağında bebeğiyle tahtaya gelerek, yazı yazıyor. Ay, kurs bittiğinde de bebeğini kucağına alıp, evinin yolunu tutuyor.

\'ŞİMDİ KENDİSİ GETİRİYOR, BÜYÜYÜNCE DE BEN ONU OKULA GÖTÜRECEĞİM\'

Terör nedeniyle okula gidemediğini anlatan Emine Ay, en büyük destekçisinin de eşi olduğunu söyledi. Kursa gitmesinin önemli nedenlerinden birinin, kızı Ecrin olduğunu ve ileride ona destek olmak istediğini belirten Ay, şunları söyledi:

\"Bizim köyde \'terörist\' korkusu vardı, o yüzden okula gidemedik. Öğretmenler çok gelmedi, daha doğrusu. Ağabeyim gitti de ben gidemedim. Ben de koyunlara baktım. Şimdi okuma- yazma kursuna gidiyorum. En azından çocuğuma bir desteğim olur. Bilgiler edinir, en azından ona öğretirim. Yarın bir gün başkasından öğreneceğine annesinden öğrenir. Eşim de bana destek çıktı, \'Oku, ben arkandayım\' dedi. Her zamanda arkamda. Bebekle gelip, gitmem benim için zor olmuyor. Kendisi rahat olunca hocalarımı da rahatsız etmiyor çok şükür. Şimdi kendisi, beni okula getiriyor; büyüyünce de ben onu okula götüreceğim.\"

5)BURSA\'DA 3 LİSE ÖĞRENCİSİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KLİP ÇEKTİ

BURSA Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi 3 genç, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümünde, Çanakkale’de şehit olan atalarını anmak ve hafızada tutmak için rap klibi hazırladı.

Bursa Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü 11\'inci sınıf öğrencileri Mert Subaşı, Hüseyin Kutsi Aktaş ve Osman Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümünde, Çanakkale’de şehit olan atalarını anmak ve bu anıları hafızalarda tutmak için rap şarkısı besteledi. Şarkılarını okul yönetimine dinleten 3 arkadaş, klip çekmek için yardım istedi. Okul yönetiminden teknik destek alan öğrenciler kendi çektikleri klipte 353 okul arkadaşını oynattı.

\"BİZİM GİBİ GENÇLER UNUTMASIN DİYE ÇEKTİK\"

Klip çekimlerinin 10 gün sürdüğünü belirten Hüseyin Kutsi Aktaş, \"Atalarımız bu vatan uğruna şehit oldular. Biz de atalarımızı anmak için okulumuzun imkanları dahilinde böyle bir proje ortaya koyduk. Sözleri 3 arkadaş beraber yazdık. Öğretmenlerimiz de yadımcı oldu. 353 arkadaşımız da bize yardımcı oldu. Elimizdeki imkanlarla birşeyler yapmaya çalıştık. Şu an Afrin\'e girmiş bulunan askerlerimize moral olması ve onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir proje gerçekleştirildi. Bu şarkıyı kendimiz hazırladık. Söz ve müziği bize ait. Bizim gibi genç arkadaşlara şehitlerimizi unutturmamak ve hatıralarında canlandırmak için bu klibi çektik\" dedi.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan da \"Gençlerimiz Çanakkale\'de vatan için şehit olan atalarımızı yadetmek, günümüz gençliğine de unutmamaları için güzel bir klip çalışması yapmışlar. Biz de onlara destek olduk. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

6)LİSELİ KIZA CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA DÖVÜLEN ŞÜPHELİ SERBEST



DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, yolda yürüyen lise öğrencisi A.B.\'yi (18) taciz ettiği iddiasıyla çevrede toplananlar tarafından dövülen M.M.K., (25), adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyularak serbest bırakıldı. Lice\'deki bir lisede öğrenci olan A.B., 27 Şubat günü okuldan çıkıp, eve gittiği sırada iddiaya göre kendisini durduran M.M.K.\'nin tacizine uğradı. Genç kızın kaçarak bir arkadaşının evine sığınması ve çevredekilere haber vermesi üzerine çok sayıda kişi olay yerine toplandı. Şüpheliyi yakalayıp, dövenler, silahlı kavga ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine şüpheli M.M.K.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurun kendisine iftira attığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi. Daha sonra savcılıkta ifadesi alınan mağdur A.B., saat 19.45 sıralarında eve doğru giderken şüphelinin yanına geldiğini belirterek,\"Tanımadığım bir erkek gelerek, \'Şemsiyeni birlikte kullanabilir miyiz, tanışabilir miyiz?\'diye sordu. Teklifini kabul etmeyince, beni duvara yaslayarak tacizde bulundu. Bir anlık boşluktan yararlanıp, arkadaşımın evine sığındım. Bu kişi halen orada duruyordu. Bunun üzerine arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi ve tartışmaya başladılar. Bu sırada kalabalık toplandı. Olayın şokundan kalabalığın olduğu yerde ne olduğunu görmedim. Beni taciz eden kişiden şikayetçiyim\"dedi

SAVCILIK:TUTUKLAMA SEBEPLERİ VAR, ADLİ KONTROL KARARI VERİLSİN

Savcılıkta ifadesi alınan M.M.K., hakkındaki suçlamaları reddederken, kendisini darp eden kişilerden de şikayetçi oldu. M.M.K.\'yi \'cinsel taciz\' iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk eden savcılık, şüpheli hakkında tutuklama sebeplerinin bulunduğunu belirterek, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasını istedi. Savcılığın yazısında şu ifadelere yer verildi, \"Şüpheli hakkında 5271 sayılı CMK\'nın 100\'üncü maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunması/atılı suça ilişkin tutuklama yasağının öngörülmüş olması nedeniyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında aşağıda yazılı tedbirlerin uygulanması yönünde 5271 sayılı CMK\'nın 109\'uncu maddesi uyarınca adli kontrol kararı verilmesi kamu adına talep olunur.\"

SAVCILIĞIN TALEBİ İLE SERBEST BIRAKILDI

Sulh Ceza Hakimliği\'nde yeniden ifadesi alınan şüpheli, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti alt sınırı, şüphelinin samimi beyanları, kaçması, saklanması, şüphesini uyandıran olguların olmaması, sabit ikametgah sahibi olması gerekçe gösterilerek ölçülülük ilkesine göre adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Şüphelinin haftada bir gün imza atmasına karar veren ve yurt dışına çıkışını yasaklayan Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı yeniden savcılığa gönderdi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

7)UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

KOCAELİ, İstanbul ve Ankara\'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve organizasyonu yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin nereden temin edildiği hakkında soruşturma başlatan polis, 6 aylık takibin ardından, 10 kişilik çeteyi tespit etti. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Kocaeli, Ankara ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonla 8 kişi yakalandı. 2 kişi İstanbul\'da adliyeye sevk edilirken, 6 kişi ise Kocaeli Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.

KOCAELİ/DHA