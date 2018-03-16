DHA YURT BÜLTENİ-5

(özel)

1)1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATI İLK KEZ GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE\'de temeli geçen yıl 18 Mart\'ta atılan ve tamamlandığında \'Dünyanın en uzun asma köprüsü\' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün inşaatı, ilk kez gökyüzünden insansız hava aracı drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı. Gelibolu ilçesinin Sütlüce ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkii arasında inşası devam eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017\'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü\'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Gelibolu Sütlüce mevkiinde köprünün ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yapımının tamamlandığı belirtildi. Köprüde 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları drone ile ilk kez gökyüzünden görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI, FORE KAZIKLARININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında 18 Mart Pazar günü Çanakkale\'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen \'Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni\'ndeki konuşması sırasında, \"Pazar günü Çanakkale\'de olacağız. Çanakkale\'de sadece zafer türküleri söyleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 18 Mart Köprüsü\'nün de fore kazıklarının temel atma töreni yapacağız\" ifadelerini kullandı.

VALİ TAVLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Gelibolu Sütlücü mevkiinde, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün kuru havuz şantiyesinde incelemelerde bulundu. Vali Tavlı inşaat alanında, Karayolları Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Proje Müdür Yardımcısı Öncü Gönenç ve Şantiye İdari İşler Şefi Zeki Saka\'dan devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında, ayakları arasındaki 2 bin 23 metre açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap- işlet- devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)- Limak- SK (Kore)- Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023\'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri\'den başlayıp, Balıkesir\'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 euro artı KDV olması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-1915 Çanakkale Boğaz Köprüsünün Drone ile havadan görüntülenmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

7 dakika 48 saniye. 241 MB.

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2)POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE BALKONDAN ATLADI; İKİ AYAĞI KIRILDI

ANTALYA\'da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce 2\'nci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokak\'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 8 aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören F.D., hemen kapıyı kapatıp, balkona çıktı. Pencere önüne yapılan beton sundurma üzerine basan F.D., yan bina altındaki iş yerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D., o halde kaçmaya başladı. F.D., çevredekilere peşindekilerin polis olduğunu belirterek, söylememelerini istedi. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan F.D, takip eden polisler tarafından yakalandı. F.D., çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık ekibinin müdahale etme görüntüsü

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ekiplerden görüntü

- Şüphelinin atladığı yerin görüntüsü

- Binadan genel görüntü

\"46 MB// 1 DK 17 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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3)İŞ MERKEZİNDE TRAFO PATLADI, 735 İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ADANA\'da kent merkezinde, 735 iş yerinin bulunduğu Galeria İş Merkezi\'nin otopark bölümündeki trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, enerji kablolarının zarar görmesi nedeniyle iş yerlerinin elektiriği kesildi. Dumana bağlı is nedeniyle de bazı iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde Fuzuli Caddesi üzerindeki bulunan, Galleria İş Merkezi\'nde meydana geldi. Sabaha karşı 04:00 sıralarında iş merkezinin otopark bölümünde bulunan trafo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yükselen alevler ve dumanlar otoparkı sardı. İş merkezinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

PAPAĞANI KURTARDILAR

Görevliler ise iş merkezinde bulunan tek canlı papağını kurtarmaya çalıştı. Alevlere rağmen güvenlik noktasına giren görevliler, güvenlik noktasındaki papağanı dışarı çıkarmayı başardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale etti. Sabah gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar iş merkezinin yandığını öğrenince büyük şok yaşadı. Yetkililer ise çalışanlara evlerine gitmesini söyledi. Elektriğin verilemediği iş merkezinde; polis, itfaiye ve enerji firması yetkilileri trafonun neden patladığını belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İş merkezinin dış görüntüsü

- Olay yerindeki polis,zabıta ve kalabalık

- Görevlinin içeride inceleme yapması

- Papağandan detay görüntüler

- İş merkezinin teknik sorumlusunun konuşması

- İş merkezinin yangın sonrası zarar gören otoparkından detay görüntüler

- İş merkezinin içinden detay görüntüler

- Polis aracı ve polislerden detay

- Yangın sonrası vatandaşın çektiği görüntüler



SÜRE:02\'35\" BOYUT:158 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)19 AYLIK HAKSIZ TUTUKLULUĞA, 2 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

DİYARBAKIR\'daki hendek- barikat operasyonlarında, evinde silah ile patlayıcı sakladığı iddiasıyla tutuklanan ve tutuklu kaldığı sürede eşi tarafından terk edilip, 4 çocuğu ortada kalan Ferhat Pılğıs (33), yargılandığı davada beraat edince Hazine hakkında, \'haksız tutukluluk\' gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı. 19 aylık tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşup, 4 çocuğuyla küçük bir eve yerleşen Pılğıs, \"Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti\" dedi.

Merkez Sur ilçesinde, 2015 yılında başlatılan hendek- barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çaycılık yapan Ferhat Pılğıs da 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Fatihpaşa Mahallesi\'ndeki evinden çıkamadı. Çatışmalar dolayısıyla 1 ayı aşkın süre evden çıkamayan Pılğıs, 10 Ekim 2015\'te, evinin sokaktan girilebilen avlusuna silah ve mühimmat dolu 2 çanta bırakıldığını gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildirmek isteyen Pılğıs, telefon şebekeleri engellendiği için 155\'i arayamadı. Çatışmaların sürdürüldüğü 11 Ekim 2015\'te ise güvenlik güçleri, Fatihpaşa Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Mahalleye gelen polislere evin avlusunda silah ve mühimmat olduğunu bildiren Pılğıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınırken, darbedildiğini ileri süren Pılğıs, Terörle Mücadele Şubesi\'nde 2 gün sorgulandı. Sorgusunun ardından tutuklanıp, cezaevine konulan Pılğıs hakkında, soruşturma başlatıldı.

\'ÖRGÜT MENSUBU\' DİYE SUÇLANDI, 15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı 11 Nisan 2016 tarihinde tamamlayan savcılık tarafından Ferhat Pılğıs hakkında, \'terör örgütüne silah sağlama\' suçundan 15 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, silah ve mühimmatın güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını belirten savcı, Pılğıs\'ın bölgedeki eylemlere devamlı ve sistemli şekilde, aktif olarak katıldığını kaydetti.

EŞİ TERK ETTİ, ÇOCUKLAR ORTADA KALDI

\'Terör\' suçundan tutuklandığının duyulması üzerine Ferhat Pılğıs, çok sayıda güvenlik korucusu bulunan ailesi tarafından dışlanırken, 10 yıllık eşi Ç.P. tarafından da terk edildi. Annelerinin evden kaçması üzerine İbrahim (3), Meryem (5), Helen (10) ve Mushap Pılğıs (13) da ortada kaldı. Sur\'daki evleri yıkıldığı için gidebilecekleri yer kalmayan çocuklar, uzun süre dilencilik ve çöpçülük yaparak, yaşamını sürdürmeye çalıştı. 4 çocuğu sokakta kalan Pılğıs ise cezaevinde kalıcı psikolojik rahatsızlık geçirdi.

\'BAYRAK ÜZERİNE ANT İÇTİM\'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Ferhat Pılğıs\'ın yargılanmasına, 2016 yılında, 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. İfadesinde, çantaları kimin bıraktığını bilmediğini belirten Pılğıs, \"Güvenlik güçlerine haber vermek istedim. Telefonlar çalışmıyordu. Silah sesleri geldiği için çıkmaya korktuk. Güvenlik güçlerinin kapıları kıra kıra geldiklerini duyunca sevindim. Eşyaları dışarı atma fırsatım vardı; fakat teröristlerden biri alsa ve güvenlik güçlerine karşı kullansaydı bu, beni vicdanen rahatsız ederdi. Hepimiz, vatanın evladıyız. Bulunduğum eve gelen ilk güvenlik görevlisine, avluda malzeme olduğunu söyledim. Evime koşmaya başladılar ve beni çocuklarımın gözü önünde yere yatırıp, darbettiler. Ben, kendi halinde işten eve giden biriyim. Askerde bayrak üzerine ant içtim. Bu, benim sivil hayatımda da geçerlidir\" dedi.

2 YIL 4 AY SONRA SUÇSUZ BULUNUP, BERAAT ETTİ

Cezaevinde 19 ay tutuklu kalan Ferhat Pılğıs, 2 Mayıs 2017 tarihinde serbest bırakılırken, 2018 yılının Şubat ayında ise suçsuz bulunarak, beraatine karar verildi. Ailesinde güvenlik korucuları bulunan ve kuzeni şehit olduğu için terör suçlularının kaldığı cezaevinde kalıcı psikolojik rahatsızlık geçiren Pılğıs, eşinin terk ettiği 4 çocuğunu bularak, Bağlar ilçesinde küçük bir eve taşındı. Bu sürede eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen Pılğıs, rahatsızlığı nedeniyle bir işte çalışamadı. İş bulamayan Pılğıs\'a eski arkadaşı ve komşuları sahip çıktı. Son zamanlarda aldığı kira yardımı da kesilen Pılğıs, komşularının yaptığı yemeklerle çocuklarının karnını doyurmaya başladı.

2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

Ferhat Pılğıs\'ın beraat etmesinin ardından avukatı İbrahim Halil Gökalp, Hazine aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verdiği dilekçesinde müvekkilinin, ailesiyle kıt kanaat geçinip, mutlu hayat sürdüğünü belirten Gökalp, şunları kaydetti:

\"Müvekkilin ailesinden bir çok kişi korucudur ve korucu kuzeni şehit olmuştur. Müvekkilimin gözaltı süreci çok zorlu ve şiddetli olmuştur. Tutuklandığı için yuvası dağılmış, çok sevdiği eşi başkasına kaçmıştır. Sokakta kalan 4 çocuğu ise dilencilik ve çöpçülük yapmaya başlamıştır. Tutuklama nedeniyle telafisi imkansız sonuçlar doğmuştur. Müvekkil, başka bir dünyada yaşıyormuş gibi yaşama sevinci elinden alınmış bir hal içerisindedir. Tutuklanmasaydı eşi başkasına kaçmayacaktı. En muhteşem karar bile hayatını, eşini, mutluluğunu, huzurunu, yaşama sevincini asla geri getirmeyecektir. Masumiyeti kesinleşmiş müvekkilimiz şu an hayata tutunmak için büyük çaba göstermektedir. Yaşama sevinci kalmayan birinin, yaşaması için büyük destek sağlanmalıdır.\"

Hazine aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açan avukat Gökalp, müvekkilinin suçsuz yere 19 ay tutuklu kaldığını belirterek, \"Olayın mağduru olmasına rağmen suçlu gözüyle bakıldı. Suçsuz bulunduktan sonra hukuki süreci başlattık. Müvekkil ve 4 çocuğu çok etkilendi. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Büyük mağduriyet yaşandı. Bu olaylar, filmlerde görülür; ama bizzat yaşandı. Hukuki anlamda elden geleni yapacağız. İnşallah, başkalarının canı yanmaz\" dedi.

\'KENDİMİ İFADE EDENE KADAR 2 SENE GEÇTİ\'

Ferhat Pılğıs, cezaevinde geçirdiği günleri unutup, hayata çocuklarıyla birlikte yeniden tutunmaya çalışıyor. Bağlar ilçesinde oturduğunu, kiranın yüksek olması nedeniyle Sur\'a taşındığını anlatan Pılğıs, şöyle konuştu:

\"Pazarda sebze, meyve topluyorum. Eşimin gittiğini duyunca yıkıldım, perişan oldum. Aklım çocuklarda kaldı. Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti. Eşimle boşandık. Borca ekmek, sebze alıyorum. Kira yardımı alıyorduk. 1,5 aydır alamıyoruz. 2- 3 kiramız üst üste bindi. Ağır iş yapamıyorum. Bundan sonra çocuklarıma bakacağım. Onların bir gülümsemesi bana yeter.\"

\'AİLESİ VE EŞİ DIŞLADI\'

Cezaevinde kaldığı dönemde Ferhat Pılğıs\'ın çocuklarını bularak, sahip çıkan arkadaşı Mustafa Aslan ise \"Yaşadığı çok ağırdı. Gücüm yettiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Çok zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Hepimiz yardım etmeye çalışıyoruz; ama yetersiz kalıyor. Ailesi korucu kökeninden gelen bir aileydi. Ailesi ve eşi tarafından dışlandı. Eşi, çocukları bırakıp, başkasıyla kaçtı. Bu evi tuttuk ve çocuklarıyla buraya yerleştirdik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Pılğıs\'ın evinden görüntü

- Evde bulaşık ve çamaşır yıkaması

- Ferhat Pılğıs ile röportaj

- Arkadaşı Mustafa Aslan ile röportaj

- Avukat İbrahim Halil Gökalp ile röportaj

- Ferhat Pılğıs\'ın eşi ile olan eski fotoğraflarına bakması

- Çocuklarına yemek hazırlaması ve yemeleri

- Çocuklarının çamaşırlarını sermesi

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) -

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5)8 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde polisin düzenlediği \'Bal tuzağı 3\' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5\'i kadın 22 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları siteler üzerinden yurt içi ve yurt dışından gelen kadınlara fuhuş için müşteri ve yer temin ettikleri, fuhuş yapan kadınları minibüsle müşterilerin evlerine gönderdikleri öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon başlattı. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20\'si emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 5\'i kadın 22 kişi bu sabah devlet hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüs ve midibüsün hastane bahçesine gelmesi,

-Şüpheli kadınların sağlık raporu için haastaneye getirilip götürülmeleri,

-Şüpheli erkeklerin hastaneye götürülmeleri,

-Araçların hastane bahçesinden ayrılmasından çekilen görnütüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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6)LOKANTA GİBİ DERNEK

ÇANAKKALE\'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şubesi, burs verdiği öğrenciler ile dernek gönüllüsü gençlere, hafta içi her gün akşam yemeği, hafta sonları ise kahvaltı veriyor. Yemekler, dernek üyesi kadınlar tarafından evlerde hazırlanarak getiriliyor. Bazı günlerde ise burs alan öğrenciler, dernekte kendi yörelerine ait yemekleri yapıyor.

Çanakkale\'de 24 yıldır faaliyette bulunan ÇYDD Şubesi, üniversite, lise ve ilkokul düzeyinde 250 öğrenciye eğitim-öğretim yılı içinde bilimsel ve sanat anlamında kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Dernek binasında öğrencilere Pazartesi günü İngilizce, Salı günü Çocuk Kulübü, Çarşamba günü Bilim ve Sağlık Kulübü, Perşembe günü Kodlamaca, Cuma günü Genel Gençlik toplantısı, Cumartesi günü Deniz Yıldızı ve Pazar günü ise İngilizce ve Müzik eğitimi veriliyor. Dernek aynı zamanda 250 öğrenciden, 173\'üne burs imkanı da sağlıyor.

Haftanın 7 günü düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra sosyal aktivitelerin de gerçekleştirildiği ÇYDD şubesi aynı zamanda bir lokanta görevi de görüyor. Eğitim programlarına katılan öğrencilere her akşam dernek üyesi kadınlar tarafından hazırlanan ev yemekleri ikram ediliyor. Öğrenciler bu sayede aile ve sıcak ev ortamı havasını bire bir yaşama fırsatı yakalaıyor. Hafta içi akşam yemeklerinin yanı sıra hafta sonları da öğrencilere sabah kahvaltıları veriliyor. Türkiye\'nin değişik illerinden Çanakkale\'ye okumaya gelen ve eğitim programlarına katılan öğrenciler, kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayıp, dernekteki diğer öğrencilerin tatmasını ve farklı kültürleri tanımasına olanak sağlıyor.

ÇYDD Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş, derneğin amaçları doğrultusunda değişik eğitim programlarıyla üniversiteli, liseli ve ilkokul düzeyinde okuyan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayamaya çalıştıklarını söyledi. Dernek olarak ihtiyacı olan gençlere burs eğitimi de sağladıklarını belirten Prof. Dr. Kenan Kaynaş, şöyle konuştu:

\"Gençlerin eğitimde eşitliği yakalamasını sağlıyoruz. Dernek olarak mezun oluncaya kadar bu öğrencilerimize destek oluyoruz. Özellikle aile geliri az ve başarılı olan öğrencilere bu desteği vermeye çalışıyoruz. Dila Kurt Eğitim Evinde faaliyet gösteren eğitim programlarına katılan gençlerimize bu yılki eğitim-öğretim dönemi başından itibaren hafta içi akşam yemekleri, hafta sonu ise kahvaltı veriyoruz. Bu sayede öğrencilerin bütçelerine bir miktar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Akşamları dernekte öğrencilere verilen yemeklerin tüm hazırlanışı, tüm masrafları derneğimiz tarafından karşılanıyor. Yemekler, dernekteki yönetim kurulu bayan arkadaşlarımız tarafından evlerinde yapılıyor. Derneğimizin yönetim kurulunda yer alamayan ama derneğimize üye olan kişiler tarafından da bu yemek desteği sağlanıyor. Türkiye\'nin dört bir yanından Çanakkale\'ye gelen gençlerimiz memleketlerine özgü özledikleri yemekleri de burada hazırlıyorlar. Bizde bu yemek çeşitlerini tanıma şansı yakalıyoruz. Gençlerimiz kendi aralarında yemek yarışına da giriyor. Bu sayede Türkiye\'nin değişik bölgelerinden gençlerimizin kültürlerini tanımış oluyor. Diyarbakır\'dan, Samsun\'dan, Hatay\'dan gelen arkadaşlarımız bize annelerinin ve yörelerinin yemeklerini tattırmış oluyor. Bu yemek etkinliği aynı zamanda öğrencilerimiz için daha samimi bir ortamda kaynaşma platformu oluyor. Sosyal ilişkileri güçleniyor ve gelişiyor.\"

Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Furkan Dalıcı, geçen yıl ÇYDD\'nin eğitim programlarına katıldığını söyledi. Türkiye\'nin değişik yerlerinden gelen gençlerle kaynaştığını ve onların kültürlerini tanıdığını belirten Furkan Dalıcı, şöyle konuştu: \"Derneğimizde düzenlenen yemek etkinliğinde tatmadığım lezzetleri tatma şansı buldum. Aile gibi sıcak bir ortam içindeyiz. Sağ olsun ağabeylerim ve ablalarım beni içlerine kabul etti. Yabancılık çekmedim. Burada bir çok konu hakkında bilgi sahibi oldum. Derslerimde eksik olduğum bölümlerde çoğu kez ağabeylerim ve ablalarım bana yardımcı oldu.\"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi Tolunay Örsevur, \"Tekirdağ\'dan geldim. Burada en çok Tekirdağ köftesini özlüyordum. Dernek\'te memleketim köftesini yeme fırsatı yakaladım. Memleket hasretini bir nebze olsa da hissettim. Dernekte düzenlenen bir çok faaliyetin insanlar arası ilişkileri ve iletişimi kolaylaştırma açısından çok yararlı buluyorum\" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi ile 3 yıl önce Ayşe Kulin\'in kitabı Türkan ile tanıştığını kaydeden ÇOMÜ Ebelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Burcu Kent ise, \"Hayatımda 3 sene boyunca çok şey değişti. Burası bir eğitim yuvası bana çok şey kattı. Eğitim programlarına gelip gidiyoruz. Burada bir aile ortamı var. Hocalarımız bize çeşitli imkanlar ile yardımcı oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesinden genel ve detay görüntü.

-Dernek\'te öğrenciler için hazırlanan yemeklerin ısıtılarak servis edilmesinden görüntü.

-Öğrencilerin bir arada yemek yemelerinden görüntü.

-ÇYDD Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş ile röp.

- Furkan Dalıcı ile röp.

- Tolunay Örsevur ile röp.

- Burcu Kent ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 6 dakika 19 saniye. 702 MB.

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7)EŞİNİN YANINDA TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ ETTİ

BURDUR\'da, çiftçilik yapan İ.G. (55), kullandığı traktörün üzerinde ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay anında eşi de yanında olan İ.G., tedaviye alındı.

Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan İ.G., dün saat 14.00 sıralarında tarlaya gitmek için 15 DP 946 plakalı traktörle evden ayrıldı. Yanında eşi Aysel G. de bulunan İ.G., Palaz mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü durdurup, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Kan içinde yere yığılan İ.G. için Aysel G., yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen İ.G., ameliyata alındı. Yaklaşık 4 süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İ.G.\'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Aysel G.\'yi ifadesi için karakola götürdü.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki traktör

- Jandarma ekiplerinin incelemesi,

- Tabanca,

- Röp: Köy muhtarı Cafer Ceber

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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8)UKRAYNALI KADINLAR, TÜRKÜLERLE ACIYI PAYLAŞACAK

ANTALYA\'da yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde, \'Çanakkale Türküsü\', \'Yemen Türküsü\', \'Tuna Nehri\', \'Hey 15\'li\' gibi türküleri seslendirecek.

Geçen yıl ekim ayında Konyaaltı\'nda kurulan Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden oluşan Bereginya Korosu, ilk büyük konserine hazırlanıyor. Derneğin kurucusu Olesya Mercan\'ın oluşturduğu koro, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser verecek. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu\'nda 23 Mart\'ta düzenlenecek konsere, 35\'i kadın 40 koro üyesi özveriyle çalışıyor.

10 AYLIK BEBEK

16 yaşından 80 yaşına kadar Ukraynalıların oluşturduğu koronun en küçük üyesi ise 10 aylık Alisan İrban. Annesi Yulia İrban ile haftanın üç günü 2 saat süren çalışmalara katılan İrban, genellikle müzik eşliğinde annesinin kucağında uyumayı tercih ediyor. Bereginya Korosu\'nda doktor, avukat, öğretmenlerin yanı sıra, Ukrayna\'dan Türkiye\'ye torun bakmaya gelen 10 anneanne yer alıyor.

Beriganya Korosu Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümünde Türk tarihinde yer edinmiş 7 eseri seslendirecek. \'Çanakkale Türküsü\', \'Yemen Türküsü\', \'Tuna Nehri\', \'Hey 15\'li\' gibi eserlerin yanı sıra koro, Türk marşları ve kendi dillerinde bir parça seslendirecek.

\'TÜRKÜLERLE ACIYI PAYLAŞMAK İSTİYORUZ\'

Dernek Başkanı Olesya Mercan, daha çok halk şarkıları üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Olesya Mercan, \"Aynı derdi yaşıyoruz. İki ülke de şu anda savaşın içinde. Ukrayna televizyon kanallarını açıyoruz şehit haberleri, Türkiye kanallarını açıyoruz şehit haberleri çıkıyor. Seslendireceğimiz türkülerle acıyı paylaşmak istiyoruz\" dedi. Sponsor bulabildikleri takdirde daha çok etkinliğe imza atabileceklerini belirten Mercan, ekonomik şartlarını zorlayarak üretim yapabildiklerini aktardı.

Koro üyesi İnna Doğan, başka bir dilde türkü söylemenin zor olduğunu ancak türkülerin benzer nedenlerden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Koronun solisti Marina Rındina ise 4 yıldır Türkiye\'de yaşadığını belirterek, \"Giydiğimiz kıyafetlerin anlamları var. Örneğin taktığımız boncuk kolyelerin uzunluğu kadının güzelliğini simgeliyor. Başımızdaki şapkalar kadının bekar ya da evli olduğunu gösteriyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------(HD)

- Korodan detay

- Kadınlar detay

- 10 aylık Alisan İrban ve annesi detay

- Kıyafetler detay

- Türkü okurlarken detay

-Röp: Dernek Başkanı Olesya Mercan,

- Koristler röp

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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9)SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adana merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik 550 polisle eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 1\'i kadın 22 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana kent merkezi olmak üzere, Mersin Tarsus ilçesi ve Muğla\'da polis suç örgütüne yönelik \'Ova\' adını verdiği operasyonda tespit ettiği adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 1\'i kadın 22 kişi, \'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek\' suçlarından gözaltına alındı.

POLİS TARIM İŞÇİSİ OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘çıkar amaçlı silahlı suç örgütü\' kurarak Adana\'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi\'nde özellikle çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşlara yüklü faizlerle borçlandırdığı, borçlarını ödemeyenlerin ise arazilerine el koyup tehdit ve baskı kurarak elllerinden aldığı iddia edildi. Ayrıca evlerde yapılan aramalanda ise ruhsatsız av tüfekleri, tabanca ve bunlara ait mermilerle birlikte çok sayıda senet ve çelik yelek bulundu. Polisin, çete kurdukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüphelileri 6 ay boyunca izlediği, tarım işçisi gibi davranıp, tarla ve bahçelerde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin, çiftçilerin binlerce dönümlük arazisine, tehdit ve baskıyla el koyduğu belirtildi. Son 1 yılda; 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylarda bugüne kadar çok sayıda mağdurun polise başvurarak, 2 aileden şikayetçi olduğu bildirildi. Ekipler çete üyelerinin mal varlıklarına yönelik yaptıkları araştırmada ise, çoğunluğunun tehdit ve baskıyla alınmış arsa,tarla,bahçe ve işyerine ait 145 gayrimenkule ait tapuda buldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler yoğun güvenlik önmeli altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların otobüsten indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis otobüsüne bindirilmesi

- Otobüsün gidişi

SÜRE:02\'04\" BOYUT:126 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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10)BİSİKLETÇİLER EYLEM YAPTI

İZMİR\'de bisikletçiler, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı üzerindeki düzenleme nedeniyle bisiklet yolunun kapatılmasına ve bisikletle meydandaki alt geçitten geçilmesinin yasaklanmasına tepki gösterdi. Bisikletliler, alt geçitten geçerek eylem yaptı.

Konak ilçesinde, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapılan ve kullanıma açılan alt geçidin ardından, kente kazandırılacak yeni meydan projesinin yapımı sürerken bisiklet yolu inşaat çalışması nedeniyle kapatıldı. Yol kapatılırken bisikletlilerin, yapımı süren meydandaki alt geçitten geçmelerinin de yasaklanması tepki topladı. Göztepe Vapur İskelesi\'nde buluşan 50 bisikletçi, 10 kilometre uzaklıktaki, kendilerine yasaklanan ve girişinde yayaların ve bisikletlerin giremeyeceğini belirten trafik işaretleri bulunan alt geçitten geçti. İnciraltı\'ndan Alsancak Limanı\'na kadar uzanan bisiklet yolunun meydan düzenlemesi nedeniyle Göztepe\'de kesintiye uğramasını eleştiren bisikletliler, mağdur olduklarını ifade etti. Grup adına konuşan bisiklet sürücüsü Tanzer Kantık, \"Bisiklet yolunun bulunmadığı karayollarında, sağ şeridin bisikletçilerin hakkı olduğu yasalarla sabit. Bu yapılan hukuksuzdur ve bisikletçileri mağdur etmektedir.\' dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bisiklet yolculuğundan görüntü

- Tanzer Kantık ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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11)SENSÖRLU SOKAK LAMBASI PROJESİYLE BİRİNCİ OLDULAR

ERZİNCAN Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin mucit öğrencileri Emirhan Adaşiroğlu, Kerem Buyruk, duyarlı sokak lambaları projesiyle katıldıkları TÜBİTAK\'ın yarışmasında bölge birincisi oldu. Erzurum\'daki yarışmada projelerini sergileyen mucit öğrenciler, duyarlı sokak lambalarıyla elektrik faturalarının yarı yarıya azalacağını bildirdi. Günümüzde yaklaşık 11,5 saat sokak lambalarının yandığına dikkat çeken Emirhan Adaşıroğlu ise, projelerinin Erzincan\'da uygulanması halinde sağlanacak tasarruf hakkında da bilgi verdi. 2017 yılında sokak lambalarının 6 milyon 750 bin 2130 kilovat saat enerji tükettiğini ifade eden Aşıroğlu, bunun bedelinin ise 2 milyon 767 bin 587 TL olduğunu açıkladı. Aşıroğlu, projelerinin uygulanması halinde bu bedelin 830 bin 276 TL\'ye kadar düşeceğini anlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------- (HD)

-Öğrencilerin yaptığı proje

-Aracın geçisi sırasında lambaların yanması

-Öğrencilerle röp

-Sergiyi gezen davetliler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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12)ÖĞRENCİLER, AFRİN İÇİN MUTFAĞA GİRDİ

ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \"Zeytin Dalı Harekâtına\" katılan asker ve polisler için mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği kermesten elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacak. Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde tüm okulların katıldığı kermes izdihama neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Kermes tabelası

-Ana sınıfı öğrencilerinin bayrak tutuşu

-Erkek imam hatip öğrencisi kuranı kerim tilaveti

-Dua edilişi

-Afrin yazılı pasta ve pasta börek ten görüntüler

-Afrin anı defterinin görüntüsü

-Solondan geniş açı detay

-Stanlardaki yiyecekleri insanlara dağıtılması

-İmam hatip kız öğrencilerinin gözelme yapışları

-Yüzleri boyanan çocukar

-Stantlardan görüntü

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin röp

-Öğrencilerle röp



Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

Süre: 4,17 Dk / 471 MB)

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13)LİSELİ ÖĞRENCİLER ÇANAKKELE ŞEHİTLERİ İÇİN AÇ KALDILAR

Erzurum\'un Oltu ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale Savaşı\'nda yaşananları anlamak için yaklaşık bir gün aç kaldılar. Öğrenciler, yemekte hoşafla arpa ekmeği yediler. Sabah kahvaltısının çıkmadığı okulda, kantinde gün boyu kapalı kaldı. Şehitlere Kur\'an-ı Ker\'im okuyan öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla bunu bir geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okul binası

-Kantin kapalı yazısı

-Okul bahçesinde öğrenciler

-Sınıf içinde Kuran-ı Kerim okunması

-Öğretmenin ders anlatması

-İstiklal marşının okunması

-Hoşaf dağıtılması

-Öğrencilerin bahçede oturarak yemeleri

-Öğrenciler ve Müdür baş yardımcısı Emre Öztaş ile röp

( Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

(Süre:4,33 DK-500MB)