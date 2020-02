DHA YURT BÜLTENİ-5

Abdest alır gibi yapıp ceketteki 8 bin lirayı çaldı

BURDUR\'da bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyan M.Y., abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi M.Y.\'nin askıdaki ceketinin cebinden paraları alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan M.Y., önceki gün bankadan yaklaşık 8 bin lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi\'ndeki Kazancıoğlu Camii\'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren M.Y., cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini M.Y.\'ninkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek M.Y.\'nin ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı. Bir süre sonra durumu fark eden M.Y. ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin M.Y.\'nin askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı. Diğer yandan abdesthanedeki güvenlik kameralarının ise olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenildi.



Antep fıstığı çuvalında 6 bin paket kaçak sigara

KONYA\'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bagajda içinde antep fıstığı bulunan çuvallarda 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunun üzerine şoför ve muavin gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya- Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada Gaziantep\'ten Konya\'ya gelen Nebil G. yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Polis, otobüste yaptığı aramada bagajda içinde antep fıstığı bulunan 20 çuvalda, 6 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bunun üzerine şoför Nebil G. ve muavin gözaltına alındı.

Konya\'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 14 kişi, örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bursa\'dan Mehmetçik\'e klipli selam

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Afrin\'de destan yazan Mehmetçik\'e destek için video kliple selam gönderdiler.

İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afrin\'de başarılı bir operasyon gerçekleştiren Mehmetçik\'e destek amacıyla 350 öğrenciyle bir koreografi ve klip hazırladı. \"Zafer Yakındır\" temasıyla gerçekleştirilen koreografide, \"Zafer Yakındır\" ve \"Ay yıldız\" öğrenciler tarafından çizildi. Daha sonra Askerin Duası adlı şiir tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından çoşkuyla okundu. kareografi, \"Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez\" sloganıyla sona erdi. Okul Müdürü Mahmut Alpir, \"Kahraman Ordumuza öğretmen ve öğrencilerimizle sembolik bir destek vermek istedik. Semboller çok önemlidir. Bayrağımız istiklalimizin sembolüdür. Bizim burada yaptığımız sembolik destek, öğrenci ve öğretmenlerimizin dualarıyla dalga dalga askerimize ulaşacaktır\" dedi.



Kız öğrenciler kum eliyor, duvar örüyor

BURSA\'da Hürriyet Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki kız öğrenciler kum eliyor, duvar örüyor, sıva ve makinelerin başında ince işçilik de yaparak, özveri ve çalışma disiplinleriyle zorlukları aşıyor.

374 öğrenci arasındaki 20 kız öğrencinin gösterdikleri çaba da öğretmenleri tarafından takdirle karşılanıyor. Kız öğrencilerle yakından ilgilenen öğretmenler, eğitimlerde kız-erkek ayırt edilmediğini belirtiyor.

\'MİMARLIK HAYALİYLE TERCİH EDİYORLAR\'

15 yıldır Hürriyet Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde görev yapan inşaat bölümü öğretmeni Servet Sağlam, kız öğrencilerin mimarlık hayaliyle bu bölümü son zamanlarda tercih etmeye başladığını belirterek, “Kız öğrencilerimizin ahşap ve kargirde biraz zorlanmalarına rağmen erkek gayet başarılı bir şekilde verilen görevleri, işleri yapıyorlar\" dedi. Her işin bir zorluğunun olduğunu söyleyen kız öğrencilerden Gülşah Akgün, “Başaramayacağımız hiçbir şey yok. İstediğimizde her şeyi başarabilirizö diye konuştu. Öğrencilerden Yasemin Güllü ise “İşi; çatısından restorasyonuna, çizimine kadar öğreniyoruz. Merakım vardı ve bu bölümü seçtim, aslında bazı işler erkek işi ama bu bölümün kızı erkeği yok, her isteyen gelebilir\" ifadelerini kullandı. 3 yıldır bu bölümde eğitim gören kız öğrencilerden Medine Kabak da “Bu bölüme ilk geldiğimizde tepkilerle karşılaştık. \'Yapabilecek misin?\' şeklinde. Tabii ki dinlemedik, sonuçta bu işi biz severerek yapacağız\" diye konuştu. İrem Çökeler de “Herkes bir kız olarak bu bölümde zorlanacağını düşünüyor ama biz seviyoruz, mutluyuz\" sözleriyle bu işin üstesinden geldiklerini anlattı.

Atatürk\'ün Adana\'ya gelişinin yıldönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Adana\'ya gelişinin 95\'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk\'ün Adana\'ya gelişi dolayısıyla merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Atatürk Parkı\'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, 10.Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TREN KARŞILANDI

Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından törene katılanlar, Atatürk Caddesi üzerinden İstasyon Meydanı\'na yürüdü. Protokol üyeleri, Adana Tren Garı\'nda 15 Mart 1923\'te Atatürk\'ün Adana\'ya trenle gelişinin canlandırıldığı törene katıldı. Atatürk fotoğrafları ve bayraklarla süslenen trenden inen bir gazi, Türk bayrağını öperek Vali Yardımcısı Aydın\'a sundu. Aydın da bayrağı öperek teslim aldı.

\'ADANA, ATATÜRK\'TÜR\'

Adana Garı önündeki törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık planlarını Adana\'da yapmıştır. Türk vatanının kurtuluş meşalesini Adana\'dan yakmış, bunu da \'Efendiler, bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana\'da doğmuştur\' diye belirtmiştir. Atatürk Adana\'yı çok sevmiştir. Yiğitliğine, delikanlılığına hasta olmuştur. Adana, Atatürk\'ün ilham kaynağı olmuştur. Adana, bizzat Atatürk\'ün kendisidir\" dedi.

Çanakkale’de ilk şehidin verildiği tabya kaderine terk edildi

SULTAN 2’nci Abdülhamid tarafından, stratejik boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla 1889 yılında yaptırılan ve 1915’teki Çanakkale Deniz Savaşı’nda ilk şehidin verildiği Orhaniye Tabyası, içinde paintball oynanmasıyla gündeme geldi. Bu durum, tarihi tabya ile ilgili daha acı bir gerçeği de ortaya çıkardı. Vefatının 100’üncü yılında özel programlarla anılan Abdülhamid’in mirası, kaderine terk edilince ana giriş kapısı üzerindeki kitabesi çalındı. Bakımsızlık nedeniyle harap durumda olan tabya, vatandaşların ateş yakarak piknik yaptığı yer haline geldi.

Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası, Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından, stratejik boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla 1889 yılında yaptırıldı. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında ise İtilaf devletlerine ait donanmaya karşı boğaz girişini korudu. Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte, 19 Şubat günü İtilaf devletlerine ait savaş gemilerinin ilk bombaladığı yer Avrupa yakasındaki Ertuğrul Tabyası ile birlikte Anadolu yakasındaki Orhaniye Tabyası oldu. 19 Şubat günü bir gemiden yapılan top atışının isabet ettiği bataryada ilk şehitler verildi. Savaşın ardında askeriye tarafından uzun yıllar kullanılmaya devam eden Orhaniye Tabyası, 1990’lı yılların başında boşaltıldı. Sonrasında sahip çıkan olmayınca, tarihi tabya kaderine terk edilmiş oldu.

KİTABESİ ÇALINDI

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü kutlama törenlerine sayılı günler kala, Orhaniye Tabyası’nda yaşanan manzara ise yürekleri burktu. Milli Emlak’tan, Milli Savunma Bakanlığı\'na tahsisli olduğu ileri sürülen tarihi tabya, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. İlk olarak tabyanın ana bonetinin giriş kapı üzerinde bulunan ve inşasına ait bilgileri içeren Osmanlıca yazının yer aldığı 40x70 santimetre ebadındaki mermer kitabe çalındı. Tarihi tabya geçtiğimiz günlerde ise içerisinde paintball oynanmasıyla gündeme geldi ve kamuoyu bu duruma tepki gösterdi. Fakat bu olay, tarihi tabyanın içler acısı bir durumda olduğu gerçeğini de gözler önüne serdi.

TARİHİ TABYA PİKNİK ALANI OLDU

Bir türlü restore edilip, ziyarete açılamayan Orhaniye Tabyası, sahipsiz kaldığı için piknik alanı olarak kullanılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar, eşsiz bir deniz manzarasına sahip olan tarihi tabya içinde ateş yakarak piknik yapmaya başladı. Kimi yanlarında getirdiği mangallarda kimi de Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan tabyanın zemininde ateş yakarak, mangal keyfi yapıyor. Tarihi tabya, Çanakkale Savaşları ile ilgili film çekimlerinde hatırlanıyor. Çekimler bitince de yine kaderiyle baş başa kalıyor. Savaş zamanında içinde 6 top bulunan tarihi tabyada şu an 2 gerçek top bulunuyor. Toplardan birisi Çanakkale merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenirken, diğer 3 topun ise parçalanarak hurda olarak satıldığı iddia ediliyor. Gerçek topların yerinde ise film çekimlerinde kullanılan taklit toplar bulunuyor.

İLK ŞEHİTLERİN VERİLDİĞİ TABYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte 19 Şubat 1915 tarihinde düşman donanmasının ilk saldırdığı yerlerden birinin Orhaniye Tabyası olduğunu belirterek, “O gün saat 16.10 itibariye buradaki Batarya Komutanı Alman Üsteğmen Hans Woermann hayatını kaybetti. Yanında bulunan tercümanı Refik Ata da şehit düştü. Saat 16.30 sıralarında ise hangi gemiden atıldığı belli olmayan bir top mermisi yine bataryaya düştü. Bu bataryada Trabzonlu Teğmen Murtaza Efendi ilk Türk subayı olarak, telefoncu Balıkesirli Salih oğlu Hamit ise er olarak şehit oldu. Orhaniye Tabyası, 19 Şubat saldırısında hem batarya komutanını, hem de ilk Türk subayı ile ilk erin şehit verildiği yer oldu. İlk gün burada 4 kayıp verildiö dedi.

AKKA ANLAŞMASI SONRASI KADERİNE TERK EDİLDİ

Orhaniye Tabyası’nın, hem boğazın girişini koruması, hem de kültürel miras olması açısından dikkat çekici olduğunu anlatan tarihçi Atabay, şunları söyledi: “Ancak ne yazık ki burası bugün kaderine terk edilmiştir. Terk edilmesinin sebebi ise 1990’lı yılların başında Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan ve kısa adı AKKA olan, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması’dır. O tarihten sonra burası terk edildi ve ikinci sınıf askeri bölge haline getirildi. Sadece Deniz Kurdu Tatbikatı’nda kullanılıyordu. Onun haricinde burasının kontrolü veya bakımıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. O yüzden de burası kaderine terk edilmiştir. Maalesef bakımsız ve içler acısı bir durum var. Pek çok tartışma da bu şekilde kendisini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de paintball oynanması tartışmaları zirveye çıkardı. Halbuki Orhaniye Tabyası\'nın bir askeri, kültürel mirası tesisi olarak korunması, buranın düzenlenerek ziyaretçilere açılması gerekiyor. Ailece veya arkadaş çevresiyle buraya gelinerek, hem savaşın öneminin tekrar vurgulanması, hem de güzel bir gün geçirilmesi için coğrafi açıdan oldukça güzel, askeri açıdan da stratejik bir yerdir.\"

‘SORUMLULUK KÜLTÜR BAKANLIĞI’NDA’

Milli Emlak tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olduğu belirtilen Orhaniye Tabyası’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması ve restore ettirilmesi gerektiğini ifade eden tarihçi Atabay, “Bütün kültürel mirasların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve önemlerinin anlatılmasını gerekiyor. Sadece belirli alanların kullanım izinleri Milli Emlak vasıtasıyla yapılan sözleşmelerle belirli kurumlara aktarılmaktadır ama kültürel miras anlamında sorumluluk Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Askeriyenin içerisindeki kültürel mirasların da sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na verilmiştir. Bu bağlamda eğer bir askeri saha içerisinde kültürel miras eser varsa onların restore edilmesi, korunması veya aslına uygun şekilde inşa edilmesi konusu tamamen bakanlığın sorumluluğu altında bulunmaktadırö dedi. Orhaniye Tabyası’nda şu anda 2 gerçek top bulunduğunu ve 3\'üncüsünün ise Çanakkale merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendiğini belirten Atabay, “Burada bulunan diğer toplar ise film çekimleri için kullanılan taklit toplardır. Çekimlerden sonra taklit toplar buradaki bırakılarak, burası çöplük haline getirilmiştir. Burada toplam 6 top bulunması gerekiyor. Diğer 3 topun ise Cumhuriyet döneminin değişik tarihlerinde, devletin açtığı hurda ihalelerinde sökülerek ve kesilerek hurda haline getirildiği değerlendirilebilirö dedi.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikleri çıktı

ESKİŞEHİR\'de bir inşaatın temel kazısında çok sayıda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Mahalle sakinleri, inşaatın olduğu yerin eski mezarlık olduğunu söyledi.

Cunudiye Mahallesi Kargapınar Sokak, İl Jandarma Komutanlığı karşısında yapılacak bir apartmanın inşaat temel kazısı sırasında onlarca insan kafatası ve kemiği bulundu. İnşaat işçileri \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de kafatasları ve kemiklerin fotoğraflarını çekip bunda numuneler aldı. Yetkililer kafatası ve kemiklerin inceleneceğini belirtirken mahalle sakinleri ise inşaat kazının olduğu yerin daha önceden mezarlık olduğunu söyledi. Vatandaşlar, ayrıca inşaat alanının Odunpazarı Mezarlığı yakınında olduğunu belirtti.

Minyatür ve tezhip sanatına yoğun ilgi

Burdur\'da ilk defa açılan minyatür ve tezhip kursu yoğun ilgi gördü. Başta kadınlar olmak üzere 7\'den 70\'e pek çok kursiyer Türk el sanatlarının en önemli parçalarından olan \'minyatür\' ve \'tezhip\' sanatını öğrenmek için eğitim alıyor.

Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi bünyesinde ilk defa minyatür ve tezhip kursu açıldı. Kursa özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eski Türk sanatlarından olan minyatür ve tezhip sanatının öğretildiği kursa 70 kişi katıldı. 1 yıl boyunca kursiyerlere minyatür ve tezhip sanatının incelikleri öğretilecek. \'Altınlamak\' ya da \'altınla süslemek\' anlamına gelen tezhip sanatında, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmaları, hat levha ve albümler, ferman, tuğra ve cilt kapakları süsleniyor. Minyatür sanatında ise ışık gölge ve perspektif olmadan canlı resim ve portre yapılıyor. Minyatür ve tezhip, Türk el sanatlarının başında yer alıyor.

\'SANATIN EN GÜZEL RENKLERİNE DOKUNUYORUZ\'

Atölyede 17 yıldır sanat eğitimi verdiklerini anlatan Kültür ve Sanat Atölyesi Sorumlusu görsel sanatlar öğretmeni Hülya Altuğ, \"7\'den 70\'e farklı gruplardan öğrencilerimiz var. İlkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, halktan insanlar, emeklilerle birlikte sanatın en güzel renklerine dokunuyoruz. Bugüne kadar bir çok dalda kurs açtık. Karakalem, ahşap yakma, ahşap boyama, ahşap üzerine üç boyutlu çalışmalar, taş mozaik ve cam mozaik çalıştık. Yaz dönemlerinde Güzel Sanatlar Lisesi\'ne ve üniversiteye öğrencileri hazırladık\" dedi.

\'KURSA İLGİ ÇOK FAZLA\'

Atölyeye talebin oldukça fazla olduğunu aktaran Altuğ, \"Kendi içerisinde sanatı yoğuran, betimleyen bir atölyeyiz. Bu yıl ilimizde ilk defa minyatür ve tezhip çalışması başlattık. Kursumuz yaklaşık 1 yıl sürecek. Kendi sanatımıza, kültürümüze ve kültür mirasımıza sahip çıkmak adına gücümüzün yettiğince renklere can verip, geçmişimizi günümüze taşımaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Kursa ilgi çok fazla. Bu kadar fazla olacağını tahmin etmemiştik\" diye konuştu. Kursiyerlerden Gülfiye Kayacan (48), \"5 yıldır bu atölyeye geliyorum. Hülya öğretmenimiz büyük bir sabır ve özveriyle bize öğretiyor. Tezhip ve minyatüre ise eski tarihimizdeki, geçmişimizdeki sanatları öğrenmek için başladım\" dedi. Şefika Kabay (58) da \"Kültür mirasımızı, değerlerimizi bugüne taşımak adına tezhip ve minyatür sanatına başladık. Bu değerlerimizi unutmamak ve torunlarımıza aktarmak istiyoruz\" diye konuştu.

\'Van Shopping Fest\' ile hedef, 1 milyon turist



VAN Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası\'nca kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart-5 Nisan günlerinde, \'Shopping Fest\' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor. İranlılar, nevruz öncesi yapılan \'Shopping Fest\' için Van\'a gelmeye başlarken, geçen yıl 500 bin İranlı turistin ağırlandığı etkinlik için bu yıl 1 milyon turist hedefleniyor.

Van\'da, 4\'üncüsü düzenlenen \'Shopping Fest\'in bu yılki öncülüğü Van Valiliği\'nce yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen festival için yapılan hazırlıklar, günler öncesinden başladı. Toplam 20 gün sürecek festivalle perakende, turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Geçen yılın rakamlarının 2 katına çıkarılması ise asıl hedef olarak belirlendi. Kentteki firmaların yetkilileri, \'Shopping Fest\' ile bünyelerinde çekiliş ve indirim günleri düzenleyip, hediye çekleri vererek, yapılan alışverişlerin 20 gün boyunca teşvik edilmesini sağlayacak. Özellikle tatil amacıyla gelen turistlere yönelik kentte bulundukları sürede güzel vakit geçirmelerinin sağlanması için sosyal- kültürel etkinlikler düzenlenecek. Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri de planlanırken, Van\'ın önemli caddeleri, kavşakları, sokakları da ışıklandırıldı. Kent merkezindeki ana caddelere dev \'Shopping Fest\' çantaları bırakılırken, büyükşehir belediyesine ait belediye otobüsleri ise festivale özel giydirildi.

BAŞKAN TAKVA: 1 MİLYON TURİST HEDEFİMİZ VAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kent için heyecan verici sürecin başladığını söyledi. Paydaş kurumların katılımıyla daha büyük ölçekli katılım ve daha etkin vizyonla festivali yeniden gerçekleştirmenin arifesinde olduklarını belirten Takva, \"Festivale, Van Valiliği\'nin öncülüğünde büyük kortej oluşturarak, start vereceğiz. Bu festivalin ilki, 2015 yılında gerçekleşmişti. 2015 yılında bir önceki yıla göre, sadece kredi kartları veri merkezinden aldığımız bilgilere göre, kredi kartları işlem adedinde yüzde 42\'lik artış vardı ve toplam alışveriş tutarında da yüzde 36\'lık artış söz konusuydu. Tabi 2016 yılında bazı olumsuz olaylar yaşadık ama o yılki veriler de 2015 yılının altına düşmedi. 2017 yılındaki Shopping Fest bir nevi pik düzeydeydi. Bu festival dünyanın da ilgisini çekti. Türkiye\'nin en çok konuşulan festivallerinden biri oldu. Zaten biz İstanbul ve Ankara\'dan sonra bu festivali gerçekleştiren 3\'üncü iliz\" diye konuştu. Geçen yıl Van\'a 500 bini aşkın turistin geldiğini, bu yıl ise 1 milyon turist hedeflediklerini vurgulayan Başkan Takva, şunları söyledi: \"Özellikle Kapıköy Sınır Kapısı\'nda bu yıl çalışmaların bitecek olması ilimize çok etkin yabancı turistin Kapıköy\'den giriş yapacağını gösteriyor. Bunun işaretlerini almış bulunuyoruz. 2018 Ocak- Şubat verilerine baktığımız zaman geçen yılın aynı aylarındaki verilere göre, yüzde 62\'lik artış olduğunu valimiz açıkladı. Ben bu yıl da kapının daha modern ve 24 saat kullanılacağını varsayarak bu rakamın ikiye katlanabileceği yönünde bir umudu taşıyorum. Geçen yıl Van\'a 500 bini aşkın turist geldi. Bu sene yüzde 50\'lik bir artış olursa bunu büyük bir başarı olarak görüyoruz. Bizim 1 milyon turist gibi bir hedefimiz var; ama bu hedef 2023 yılına mı tekabül eder daha erken süre içerisinde mi gerçekleşir bekleyip göreceğiz. Tanıtımlarımızı ve etkinliklerimizi bu çerçevede sürdürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız 1 haftadır İran\'da özellikle Batı Azerbaycan eyaleti başta olmak üzere Tahran ve Tebriz\'de bu tanıtımları gerçekleştiriyorlar. Oradaki gazetelere gerekli duyurularımızı, ilanlarımızı ve çağrılarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda görsel olarak ta tanıtımlar billboard’larda yürüyor. Biz de oda olarak Hoy Valisi\'ni ağırlayacağız. Hoy Valisi\'nden de ricada bulunacağız. Karşılıklı olarak sınır kapısının akşam 19.00\'a kadar açık olmasını temin edecek bir talepte bulunacağız. Bütün bu olumlu gelişmeleri varsaydığımızda ben bu yıl bir zirve yakalayacağımızı ve alışveriş festivalinin çok verimli ve kazançlı geçeceğini tahmin ediyorum. Umarım Van esnafının yüzü güler. 2017 verilerine göre, bizim konaklama tesislerimizdeki doluluk oranı aşağı yukarı yüzde 85\'ler civarındaydı. 2017 yılı turizm verilerine baktığımızda Türkiye ortalamasının üzerinde performansa sahip kent olduğumuzu söylemek istiyorum\" diye konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100\'E ULAŞTI

Otel işletmecisi Sefer Bayram ise otellerde nisan ayının sonuna kadar bütün rezervasyonların dolduğunu, turistler için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:\"Bu sene Nevruz dolayısıyla biz turizmciler, İran\'dan yoğun talep bekliyoruz ve yoğun talep ile karşılaştık. Otellerdeki doluluk oranı, yüzde 100\'e ulaştı. Mayıs ayına kadar yoğun talep var. Bizler de İranlı misafirlerimiz için çeşitli etkinlikler hazırladık. \'Shopping Fest\'in 4\'üncüsü düzenleniyor. 25 Mart ile 5 Nisan arasında çeşitli etkinlikler olacak. Konserler olacak, gösteriler olacak. Geçen sene yaklaşık 500 bin turist şehrimize gelmişti. Bu sene hedefimiz 1 milyon turisti ağırlamak. Bizler şehir olarak hazırız. Misafirlerimizin memnuniyeti için bütün hazırlıklarımızı yaptık.\"

Öğrencilerin Pi Günü coşkusu

Dünyada 14 Mart, tarihin 3,14 sayısına benzemesinden dolayı Türkiye’de de kutlanan Pi Günü İskenderun’da da birçok okulda olduğu gibi Şükrü Kanadlı ortaokulunda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Pi Günü dolayısıyla Şükrü Kanadlı Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Songül Kartal Yücel ve yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerin de katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte evde yapılmış; Pi sembolünün yer aldığı şekillerde pasta, börek, çörek, turta, kısır yapılarak katılımcılara ikram edildi.Öğrenciler ve Matematik öğretmenleri Pi işaretli tişörtler giyilen Okul Müdürü Ali Metin Sakarya’nın da yer aldığı etkinlikte Matematik öğretmeni Berrin Atik, Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Türk’ün koordinesinde öğrenciler bedenleriyle okul bahçesinde dev bir Pİ sembolü oluşturdu.

