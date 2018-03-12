DHA YURT BÜLTENİ-5

Afrin\'e doğru operasyonlar devam ediyor

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin\' in yanı başındaki köylerdeki terör hedefleri TSK\' nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınırken ÖSO birlikleri ile teröristler arasında yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyorBu arada ÖSO ya ait bir zırhlı aracın da teröristler tarafından havaya uçurulduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 52\'inci gününe girdi. Harekatın 51\'nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürüyor.Afrin kent merkezine yakın mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam ediliyor. Operasyonlar sırasında sıcak çatışmalar yaşanıyor

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:İrfan SAPMAZ -SURİYE,(DHA)

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Konyalı pilot Melike Kuvvet, kumpas mağduruydu



Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding\'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in Konya\'daki ailesi yasta. Melike Kuvvet\'in Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK\'dan uzaklaştırıldığı ve Mayıs ayında Binbaşı rütbesi ile yeniden orduya döneceği öğrenildi.

Başaran Holding\'e ait özel jet, dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönerken İran\'da düştü. Kaza sonucu 3\'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in Konya\'nın merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi\'nde oturan annesi Emine ve ablası İlknur Kuvvet acı haberi telefonla aldı. Aile, taziyeleri evlerinde kabul etti. Babası hayatta olmayan Melike Kuvvet\'in ölümünü annesinin metanetle karşıladığı, \"Allah onu bizden daha çok seviyormuş ki erkenden onu yanına aldı. Başımız sağolsun\" dediği öğrenildi.

10 GÜN ÖNCE AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK\'dan uzaklaştırıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Melike Kuvvet\'in, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders verdiği öğrenildi. Melike Kuvvet\'in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya\'ya geldiği belirtildi. Melike Kuvvet\'in yakınlarına FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını ancak Mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

FETÖ KUMPASIYLA ATILDIĞI İDDİASI

Melike Kuvvet\'in Merzifon\'da görevli Pilot Yüzbaşı iken bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma sonrası Kuvvet, \'ahlaksız yaşantı\' gerekçe gösterilerek ordudan uzaklaştırıldı. Melike Kuvvet, ordudan uzaklaştırılması üzerine Anayasa Mahkemesi\'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, \'özel hayatın gizliliğinin ihlal\' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldığı ögrenildi.

Haber:KONYA, (DHA)

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İran\'da düşen özel uçağın acısı Bursa\'ya da düştü



Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelirken İran\'da düşen özel uçakta Bursalı işadamı Orhan Çoşkun\'un kızı, mimar Zeynep Çoşkun (28) da yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding\'e ait özel jet, İran\'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi.

ACI HABER ULAŞTI

Düşen uçakta Toyota Plaza Akkoyunlu şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bursalı iş adamı Orhan Çoşkun\'un kızı, Zeynep Çoşkun\'un acı haberi kente ulaştı. Mimar Zeynep Coşkun\'un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi.

Haber:Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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SP Hastası gencin polis olma hayali gerçekleşti

Osmaniye\'de ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası 16 yaşındaki Talha Tozluklu\'nun en büyük hayali olan, polis üniforması giyip, ekip arabasıyla devriyeye atma hayali gerçekleştirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından babası ve kardeşiyle birlikte 7 Ocak Mahallesi\'ndeki evinden alınan Tozluklu, kısa bir gezinin ardından ilk olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, postür ve hareket bozukluğu rahatsızlığı olan SP hastası genç, Özel Harekat Polisleri tarafından \"Baş komiserim hoş geldiniz\" denilerek karşılandı. Emniyetin kullandığı araçları yakından tanıyan Talha Tozluklu\'nun en çok zırhlı ve TOMA araçlarının dikkatini çektiği gözlendi. Zeytin Dalı Harekâtına katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Tozluklu, onlar için dua ettiğini ifade etti. Özel Harekat Polisleri ile bir süre sohbet eden Tozluklu, ardından Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) merkezine geçti. Burada kameralara yansıyan görüntüleri izleyen ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan genç, araçların nasıl takip edildiğini de öğrendi. Talha Tozluklu\'ya, Yediocak İlkokulu önündeki MOBESE noktasından evlerinin bulunduğu cadde ve mahalle esnafı izlettirildi. Daha sonra ise İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman\'ı makamında ziyaret eden Talha, en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Gökduman\'a teşekkür etti. Müdür Gökduman, çeşitli hediyeler verdiği Tzoluk\'luyu istediği zaman emniyete gelebilip ağabeyleri ve ablaları ile gezebileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Talha Tozluklu emniyet müdürlüğü binasından çıkarken

-Tozluk\'lunun MOBESE Merkezini ziyaret etmesi

-MOBESE Merkezi\'nden detay görüntüler

-Merkezden çıkış, tekerlekli sandalye ile ilerlerken

-Emniyet Müdürü makamında ziyaret etmesi

-Talha Tozluklu\'nun müdüre teşekkür konuşması

-Müdür Nurettin Gökduman\'ın konuşması

-Gökduman\'ın çeşitli hediyeler vermesi

BOYUT: 124 MB SÜRE: 03\'53\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Kuş ölümlerini önlemek için kanatları mora boyadılar

Denizli\'de merkezi bulunan Bereket Enerji Grubu, rüzgar santrallerinde kuş ölümlerini önlemek amacıyla türbin kanatlarını mor renge boyadı. Bilimsel araştırmalarda kuşların ve böceklerin en az ilgisini çeken renklerin mor ve gri olduğunun tespit edilmesi üzerine Grup, Yalova ve Uşak\'taki 72 türbinde kanatları mora boyayarak kuş ve böcek ölümlerinin önüne geçti.

Bereket Enerji Grubu, ilk etapta Uşak\'taki türbin kanatlarını gri renge boyadı. Ancak bulutlu havalarda uçak ve helikopterlerin görüşünü engellediği ve risk oluşturabileceği düşüncesiyle bilimsel araştırmalara rağmen bu renkten vazgeçildi ve kanatlarda mor renk tercih edildi. Bu uygulamadan sonra 36 türbinde hiçbir kuş ölümüne rastlanmaması sonucu, Yalova\'daki santrallerde de aynı yönteme başvurularak kanatlar mor renge boyandı. Burada da kuş ölümlerinin görülmemesi dikkat çekti. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, RES\'lerin kuş ölümlerine neden olduğu yönündeki iddialara karşı bilimsel araştırma yaparak kuşların, böceklerin ilgisini en az gri ve mor renklerin çektiğini tespit ettiklerini ve türbin kanatlarını mor renge boyadıklarını anlattı. Saldanlı, şunları söyledi:\"Yenilenebilir enerji deyince de aklımıza rüzgar santralleri, su santralleri öncelikle geliyor. Rüzgar santrallerinin çevreye olumsuz bir etki yapmadıkları söylemekle birlikte, minimum da olsa onların da bir etkisi var. Kuş ölümlerine neden olduğu söyleniyor. Yapılan bilimsel bir araştırmalarda az da olsa kuş ölümlerine neden olduğu ortaya çıkartılmış. Fakat yapılan başka bir bilimsel araştırma, bunların mor renkli kanatlar olması durumunda, kuş ölümlerinin olmadığı ortaya çıkartılmış. Bunun nedenlerini de düşündük. Biliyorsunuz, böcekler çiçeklere giderler canlı renkler böcekler için bir cazibe merkezi oluyor. Ama ölü çiçekler mor oluyor, sarı oluyor. O tür renklere gitmiyorlar. Böcekler gitmeyince kuşlar da gitmiyor. Dolayısıyla kuş ölümleri azalmış oluyor. Buna dayanarak biz Uşak ve Yalova\'daki rüzgar santrallerimizin kanatlarını mor renge boyattık. Boyama işlemlerinin ardından hiçbir kuş ölümü görmedik. Bereket Enerji toplumsal bilinç içeresinde çevreye olan etkiyi minimize etmek için bu tür uygulamalarına devam edecek.\" Bereket Enerji Grubu\'nun projesi, kısa sürede yankı buldu. Projeyi izlemeye alan ve kısa adı SÜT-D olan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Türkiye\'nin örnek çevre projesi kabul edildi. Dernek, Bereket Enerji Grubunu \"Düşük karbon kahramanı\" şirket ilan etti. İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin öncülüğünde düzenlenen törenle, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can bu anlamlı ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı\'ya verdi.

72 TÜRBİN KANADI MORA BOYANDI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul\'dan özel bir kolej, rüzgar tribünlerini araştırma konusu yaparak proje çalışması başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın da onay verdiği proje kapsamında bir grup öğrenci Grubun Yalova\'daki rüzgar santrallerine inceleme gezisi düzenledi. Öğrenciler, burada mor renge boyalı rüzgar santrallerini gezdi ve sonuçlarını yerinde görme fırsatı buldu. Gezide öğrencilere bir sunum yapan Bereket Enerji Grubu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, enerji sektöründe çevreye duyarlı ve doğaya bir anlayışı ilke kabul ettiklerini belirterek \"Tüm ülkeler enerji sektöründe daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için yarış halinde. Biz Türkiye\'den Bereket Enerji olarak \'önce insan\' anlayışıyla tüm bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle kuş ölümlerini önlemek için türbin kanatlarını mor renge boyattık. Çünkü, böceklerin en az konduğu kanatlara kuşlar saldırmayınca ölümler önlenmiş oluyor. Bugüne kadar Uşak ve Yalova\'daki toplan 108 megawatt kurulu güce sahip 72 rüzgar santralının kanatlarını mor renge boyadık. Kuşlar da bu doğanın bir parçası. Bizim uygulamamızdan sonra diğer enerji şirketleri de rüzgar santrallerinde benzer uygulamaya yönelmeye başladı. Amacımız Türkiye ekonomisine katkı sağlarken, bu tür örnek uygulamalarla insanlığa ve doğaya tarihe not düşecek hizmetler sunmaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mor renge boyanan rüzgar santrallerinden görüntü

- Öğrencilerin tribünleri incelemesi

- Ceyhan Saldanlı\'nın konuşması

- Ömer Yurtseven\'in öğrencilere bilgi vermesi

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)



