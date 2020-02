DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SURİYELİ KADINLAR, YAŞADIKLARINI \'WALDORF\' BEBEKLERLE DÜNYAYA ANLATACAK

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Kilis\'te yaşayan Suriyeli kadınlar, içi yün, dışı tamamen organik malzemelerden oluşan ve yüz ifadesi olmayan \'Waldorf\' denilen bebekler yapıyor. Suriyeli kadınlar, ihraç edilecek bebeklere farklı dillerle yazacakları hayat hikayelerini de iliştirecek, iç savaşta başlarından geçenler dünyaya duyuracak.

Suriyeli 25 kadın, yerleştikleri Kilis\'te bulunan Yoyav Hacı Mustafa Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’ndeki kursta \'Waldorf\' bebek yapımını öğreniyor. Suriyeli kadınlar, tamamen organik, doğal malzemelerle ve kumaşlarla yapılan, içi yün bebekleri satıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Suriyeli kadınlar, farklı dillerle yazacakları hayat hikayelerini de \'Waldorf bebeklere iliştirip internet üzerinden satışını yapacak. İhraç edilecek bebeklerin hikayeleriyle, Suriyelilerin iç savaşta yaşadıkları ve başlarından geçenler dünyaya duyurulacak.

\'HER BEBEĞİN BİR HİKAYESİ OLACAK\'

Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Yöneticisi Aynur Polat, \'Waldorf’ bebeklerin Türkiye’de sadece bir atölyesi olduğunu, bu atölyenin bulundukları Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi’nde yer aldığını söyledi. Polat, \"Daha yeni başladık, şu anda bebeklerimizin birkaç tanesi tanıtım için yapıldı. Bebeklerin özelliği, kişiye özel. Türk ve Suriyeli kadınlardan oluşmuş bir kurs burası. Her bebeğimizin üzerinde yapan kişinin hayat hikayesi olacak. Hayat hikayeleri farklı dillerde satışa çıktığı zaman farklı dillerde üzerinde yazacak. Bu şekilde her bebeğin tek bir hikayesi olacak\" dedi.

\'EN ÇOK KORKTUĞUMUZ NOKTA ÇOCUKLARIMIZDI\'

Suriyeli Vahid Hatip ise bebeklere iliştirilecek hayat hikayeleri için \"Bu çok güzel bir fikir; hem zamanımızı değerlendiriyoruz, hem iş yapıyoruz. Savaştan kaçtık, can güvenliğimiz yoktu. Fırına gidip gelecektik, can güvenliğimiz yoktu gidemiyorduk. En çok korktuğumuz nokta çocuklarımızdı\" diye konuştu.

Merkezde eğitim veren öğretmen Elmas Sağlam da \'Waldorf\' bebeklerin daha gerçekçi olduğunu anlatarak, \"Waldorf\' eğitim sistemi 20\'nci yüzyılın başlarında özellikle Avrupa’da iyice yaygınlaştı. Bundan dolayı da daha çok o kalıcı, basmakalıp bebeklerdense daha gerçekçi kişiliklere yönlendirildi. Yani, gerçek bir bebek gibi gelişim ilkelerine bağlı olarak baştan ayağa, içten dışa bu ilke doğrultusunda bu bebeklere başlandı\" diye konuştu.

2)MANİSALI KADINLAR, 8 MART\'I KUTLADI

MANİSA\'da \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\', birçok kadın sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği çelenk sunma töreni ve kortej yürüyüşüyle kutlandı. Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadının müdahil olmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareketin başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' nedeniyle tören düzenlendi. Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ile çeşitli kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyeleri törene katıldı. Bu yıl gerçekleştirilen törene ilk kez İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 5 kadın astsubay da katılarak destek verdi. Kadın astsubaylar, kadın sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ve dernek başkanları tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu.

Törende konuşan Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadınların hayat mücadelesinin en değerli yarısı olduğunu söyledi. Kadının toplumda yer aldığı her dalda başarılı olduğunun altını çizen Kaya, \"Kadınların üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık oluyoruz. Osmanlı\'dan günümüze ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı\'nın Nene Hatun\'u, Halide Edip Adıvar\'ı, Halime Çavuş\'u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz\" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından tüm kadınların katılımıyla Fatih Sergi Salonu\'nda \'Bizim Kadınlarımız\' konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin gezilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen kadınlar, Valilik binası önünden Kültür Sitesi Lale Salonu\'na kadar ellerinde pankart ve dövizlerle kortej eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün sonunda, törene katılan kadınlar, Kültür Sitesi Lale Salonu\'nda gerçekleştirilen \'Manisa Kadın Hizmetleri\' konulu seminere katıldı.

3)UYUŞTURUCU MİDELERİNDEN ÇIKTI

İZMİR’in Torbalı ilçesinde polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı iki kişinin mide ve bağırsak bölgesinden ağırlığı 810 gram gelen 116 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı’da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında İran uyruklu E.M. (34) ve P.S.’ye (55) kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, iki zanlının şüpheli tavırları polisi harekete geçirdi. Uyuşturucu maddeyi yutarak saklayabilecekleri ihtimali üzerine şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde iki şüphelinin de mide ve bağırsak bölgelerinde ağırlığı 810 gram gelen 116 metamfetamin maddesi bulundu. Yapılan cerrahi operasyonla uyuşturucu maddeler iki şüphelinin vücutlarından çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada “İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" dendi.

4)İYİ PARTİ\'DEN MHP KOCAELİ İL BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, Kocaeli Adliyesi\'ne gelerek MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk isimli bir vatandaşın sosyal paylaşım sitesinde yaptıkları paylaşımdan ötürü suç duyurusunda bulundu. İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve beraberindeki parti üyeleri, bugün Kocaeli Adliyesi\'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz 5 Mart tarihinde Gökalp Şentürk isimli vatandaş tarafından sosyal paylaşım sitesine yazılan, \'Devlet Bahçeli\'ye kızıp Meral\'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK\'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta\' şeklindeki yazının MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından da paylaşılması üzerine İyi Partililer bugün Kocaeli Adliyesi\'nde MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve bahse konu yazıyı yazan Gökalp Şentürk isimli vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan İyi Parti İl Başkanı Serdar Kaman, \"Sosyal paylaşım sitesi üzerinden İyi Parti\'ye gönül veren tüm vatandaşları PKK ile bağdaştıran MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk\'e hakaret davası açmak için adliyeye geldi. Suç duyurumuz TCK\'nın 125\'inci maddesinden hakaret, TCK\'nın 267\'nci maddesinden iftira ve TCK\'nın 216\'ncı maddesinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçudur. Şüphelilerden Gökalp Şentürk, sosyal paylaşım sitesi üzerinde kendisine adıyla açmış olduğu hesabında, \'Devlet Bahçeli\'ye kızıp Meral\'e destek verenlerin, devlete kızıp dağa çıkan PKK\'lıdan hiçbir farkı yoktur. Nokta\' açıklamasıdır. Bu yazı kırmızı fon üzerine büyük beyaz puntolarla yazılmıştır. Yine aynı şahsın bahse konu hesabı incelendiğinde, şahsın Milliyetçi Hareket Partisi\'ne üye olduğu görülecektir.\" dedi.

İYİ Parti ve Meral Akşener\'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtma olduğunu belirten Kaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şüpheli Aydın Ünlü ve Gökalp Şentürk\'ün sosyal medya üzerinde düzenlediği bu yazıyı kırmızı beyaz puntolarla yazması aslında Türk Bayrağımıza bir göndermedir. Bu yazının içeriğinin bu şekilde paylaşılması İyi Parti üyelerini gayrı milli ve PKK terör örgütü ile yanyana gösterme çabasıdır. Suç unsuru olan yazının sosyal medya sayfasında paylaşılması, halkımızı İyi Parti\'li olan, İyi Parti\'ye ve Meral Akşener\'e sevgi ve sempati besleyen milyonlara karşı kışkırtmak ve bizleri hedef göstermeyi amaçlamaktadır. Bu durumun göstergesi olarak şüpheli şahsın yapmış olduğu bu paylaşım diğer bir grup MHP\'li tarafından da kendi sayfalarında paylaşılmak suretiyle yayılmaya çalışılmıştır. Bu paylaşımın altında yer alan yorumlar ise alenen hakaret içeren yorumlardır. Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir namuslu ve vatansever vatandaşı PKK gibi hain bir terör örgütü ile bağdaştırılamaz. İyi Parti Genel Başkanımıza, İyi Parti üyelerimize ve İyi Parti\'ye gönül veren yurttaşlarımıza böyle bir yakıştırmanın yapılması hakarettir, iftiradır, ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır. İfade ettiğimiz tüm bu gerekçelerden ötürü, bu kara ve kirli propagandayı yapanlar, yayanlar ve buna kol kanat gerenler yüce Türk milleti huzurunda hesap vereceklerdir\" dedi.

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ise kendisine resmi evrak ulaşmadan konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

5)İLK GÜN YARIŞLARI YAPILDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki 6. Bodrum Uluslararası Optimist Regetta (BİOR) yarışları, başladı. Yarışlara 21 ülkeden yaklaşık 550 çocuk katıldı. İlk gün yarışlarında yelkenci çocuklar, İçmeler- Karaada arasında hazırlanan parkurda şamandıra yarışı yaptı. Grup halinde yarışan çocuklar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Bodrum açıklarında oldukça renkli görüntüler oluşturan çocuklar, hafif rüzgarın da etkisiyle güzel bir yarış çıkardı.

