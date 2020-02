DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÇOCUKLARA TACİZDE BULUNAN BAKKALA 15 YIL HAPİS CEZASI

DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde sahibi olduğu bakkal dükkanında iki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hakkında açılan dava sürerken, gizlice kaydettiği çok sayıda çocuk tacizi görüntülerinin bulunduğu flash bellekler Antalya\'nın Manavgat ilçesinde çöpten çıkan Halil Ablan (42), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ablan hakkında çöpten çıkan görüntüler için de ayrı bir dava açılabileceği belirtildi. Denizler Mahallesi\'nde bakkal dükkanı işleten bekar Halil Ablan, 2015 yılının Ağustos ayında alışverişe gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Halil Ablan hakkında, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Halil Ablan, şikayetçi olan iki kız çocuğunun ailelerinin, bakkaldan yaptıkları alışveriş karşılığında kendisine borcu olduğunu, ödememek için iftira attıklarını savundu.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ ÇÖPTEN ÇIKTI

Bakkal Abaln\'ın iki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılaması sürerken, 2016 yılının Aralık ayında Antalya\'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayan Mehmet Türkan, çöp konteynerini karıştırırken, içinde hard disk ve flash bellekler olan poşet buldu. Poşeti alan Türkan, eve gittiğinde merak ederek açtı. Hard diskleri bilgisayara bağlayarak izleyen Türkan, gördükleri karşısında şoke oldu. Çok sayıda çocuğa cinsel istismar görüntülerini bulan Türkan, polise gitti. Yapılan araştırmada görüntülerin Çal ilçesi Denizler Mahallesi\'ndeki bakkal Halil Ablan\'a ait olduğu belirlendi. Hard diskler ve flash bellekler incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı\'na gönderildi. Görüntülerde yer alan ve cinsel tacize uğrayan çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yetişkin ve yaşlı kadınların da bulunduğu kaydedildi.

O GÖRÜNTÜLERİNDEN AYRI YARGILANACAK

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bakkal dükkanında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yangılandığı davada, Halil Ablan\'a toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Çöpten çıkan cinsel istismar görüntüleriyle ilgili de Ablan hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Görüntülerdeki, cinsel istismara uğrayan çocukların tespit edilip, ifadelerinin alınmasının ardından, Halil Ablan hakkında yeni bir dava açılabileceği kaydedildi.

2)YURTTA KALAN KIZ ÖĞRENCİ, KENDİNİ ASTI

ŞANLIURFA\'da, lise öğrencisi F.B., kaldığı yurt odasındaki ranzanın demirine eşarpla kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşamını yitiren arkadaşlarını gören ve korkuya kapılan diğer kız öğrenciler, ailelerine haber verilerek yurttan tahliye edildi. Olay, dün gece geç saatlerde Akbayır Mahallesi\'nde bulunan Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda meydana geldi. İddiaya göre 11\'inci sınıf öğrencisi F.B., arkadaşları etüt odasında olduğu sırada boynuna geçirdiği eşarbı ranzanın demirine bağlayarak kendini astı. Bir süre sonra odaya giren arkadaşları F.B.\'yi ranzada asılı görerek çığlık attı. Çığlıklar üzerine odaya gelen idareciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, yaptığı kontrolde F.B.\'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi.

Korkuya kapılan kız öğrencilerin durumu anlattığı ailelerine haber vermesi üzerine velileri yurt binasına akın etti. Kız çocuklarını yurttan gözyaşları içerisinde teslim alan aileler evlerine giderken, F.B.\'nin ölüm haberini alan ailesi de yurda geldi. Burada sinir krizi geçiren F.B.\'nin yakınları, yurt binasının kapı ve penceresini tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aile, olay yerinden uzaklaştırılırken, intihar eden öğrencinin cesedi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3)YARIM ASIRLIK HAYAL CANKURTARAN TÜNELİ\'NDE GERİ SAYIM BAŞLADI

ARTVİN’in Hopa ve Borçka İlçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli 1 Mart’ta düzenlenecek törenle ulaşıma açılacak. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olacak.

Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tüneli\'nin yapımı 1960’lı yılların sonuna doğru gündeme getirildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran Tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010\'da atıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli 910 günde tamamlanması planlandı. İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel, 1 Mart’ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla yapılacak törenle ulaşıma açılacak. Açılış kapsamında organize edilen tören tünelin Hopa girişi noktasında yapılacak.

CANKURTARAN TÜNELİ

Artvin\'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 7 bin 288 metre olacak. İhale bedeli 99 milyon 987 bin 240 lira olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran geçidi tarihe karışacak. Karadeniz\'i Güney\'e bağlayacak olan tünel ayrıca Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak. Rize ile Erzurum\'u birbirine bağlayacak olan ve delme işlemi tamamlanan 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli, Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3\'üncü çift tüplü karayolu tüneli özelliğini taşıyor.

4)ULUDAĞ\'DA BEREKETLİ SEZON

TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, sezonun sonuna gelinirken otellerin doluluk oranları hafta sonları yüzde 100\'lere ulaşıyor. Bu kış sezonunun bereketli geçtiğini belirten otel işletmecileri, \"Bu sezon yüzümüz güldü\" dediler.

\'Beyaz cennet\' Uludağ\'da kış sezonunun bitmesine az bir zaman kalmasına rağmen doluluk oranları hafta içi yüzde 50, hafta sonları da yüzde 100 seviyesinde ilerliyor. Hafta sonu tatillerini geçirmek için Uludağ\'ı tercih eden yerli ve yabancı turistler, otel işletmecilerinin yüzünü güldürüyor. Sezon ortalaması doluluk oranının yüzde 90 dolaylarında olduğunu belirten Ağaoğlu My Montain Hotel Genel Müdürü Murat Pınarcı, mart ayında hafta içi yüzde 50, hafta sonu da yüzde 100 doluluk oranı beklediklerini söyledi. Yaklaşık bir ay öncesinden rezervasyon aldıklarını ifade eden Pınarcı, \" Bu sene gayet güzel geçti. doluluk oranları yüksekti. Kar kalınlığı da yüksek olmamasına rağmen, diğer kayak merkezlerine nazaran Uludağ daha verimliydi\" dedi. Sezonu 25 Mart\'ta kapatacaklarını belirten Murat Pınarcı, bu tarihten itibaren yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.

\"OTELCİLER OLARAK HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ\"

Sezon olarak çok iyi bir kış dönemi geçirdiklerini söyleyen Uludağ Grand Yazıcı Hotel Genel Müdürü Abdullah Güneş, \"Uludağ bölgesinin beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirdik. Üniversite festivallerimiz olsun, sömestir dönemimiz olsun, yılbaşı dönemimiz olsun katılım beklentilerimizin üzerindeydi. Otelciler olarak hepimizin yüzü güldü. Bekleneni aşağı yukarı karşıladık. Şu an otelimizde hafta içi yüzde 40, hafta sonu yüzde 90 doluluk oranımız var. Sezon kapanışını Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftası yapmayı düşünüyoruz. Mart ayı zaten her yıl olduğu gibi toplantı ve kongrelerle geçiyor. Mart ayının sonunda da bu sene 7\'ncisi düzenlenecek Ekonomi Zirvesi\'ne ev sahipliği yapacağız. Zirvenin ardından sezon kapanışını planlıyoruz\" dedi.

5)CEHENNEM DERESİ KANYONU, TURİZME AÇILACAK

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde, 2.5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu\'nun turizme açılması için çalışma başlatıldı. Ardanuç Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kanyonun her iki yakası arasında cam köprü projesi geliştirdi. Büyüleyici bir görüntüye sahip kanyon, projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal sit alanı Cehennem Deresi Kanyonu\'nun turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı. Yapılacak proje kapsamında 2.5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonunun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları yapılacak. Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2.5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Projesi hazırlanan kanyon için ihale süreci de başlatıldı. Yapılacak olan yeni düzenlemeler ve proje çalışmalarıyla, Amerika\'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon\'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor.

‘KANYONUN YAMAÇLARI ADETA DUVAR GİBİ’

Kanyonla ilgili araştırmalar yapan coğrafyacı Leman Albayrak, ilçenin doğal oluşumlarından olan kanyonun giriş kısmının dar olmasına rağmen ilerledikçe genişleyen ve biriken toprak materyalleri üzerinde gelişen bitki topluluklarının olduğu genişçe bir alana sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarla kanyon sahasının birçok spor dalı için de tercih edilebileceğine işaret eden Albayrak, “Karstik kayaçların yer kapladığı bu alanda mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum görülüyor. Kanyonun yamaçları adeta duvar gibi oldukça diktir. Bu sahadaki jeomorfolojik oluşumlar gerek bilimsel araştırmalar için gerekse gezip görmek isteyenler için zengin bir potansiyele sahip. Yapılacak cam köprü, kanyon sahasında geliştirilebilecek etkinlik sahalarını sınırlayıcı etkisi olmaz ise birçok spor dalı için de tercih edilebilir doğal bir ortam olacakö dedi.

6)BURSA\'DA 300 ÇEŞİT BIÇAK ÜRETİLİYOR

BURSA\'da 300\'den fazla çeşit üretilen ve ünü Türkiye\'nin sınırlarını aşan el yapımı Bursa bıçakları, fabrikasyon üretimin artmasıyla unutulan meslekler arasına girdi. Dua baskılı bıçak, et bıçağı, soğan bıçağı gibi bir çok çeşit bıçak ürettiklerini belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, İngiltere ve Kazakistan başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Türkiye\'nin el yapımı bıçak ihtiyacını karşılayan ve ünü sınırları aşan Bursa\'da 300\'den fazla çeşit bıçak üretimi yapılıyor. Aralarında dua baskılı bıçak, soğan bıçağı ve et bıçağı gibi bir çok çeşit üreten bıçakçılar, fabrikasyon üretime geçilmesi ve bu mesleğe eğilimin yok denecek noktaya gerilemesiyle bıçakçılığın unutulan meslekler arasına girmek üzere olduğunu belirtti. Yaklaşık 11 yaşından beri bu mesleği yaptığını belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, 25 yıldır babası ve ağabeyi ile birlikte bıçak üretiyor. Yaklaşık 300 tane bıçak ürettiklerini belirten Adliğ, \"Fiyatlarımız 20 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Fiyatlar boyutuna ve kullanım şekline göre değişiyor. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların başında da İngiltere ve Kazakistan geliyor\" dedi.

EN BÜYÜK SORUN

En büyük sorunlarının meslekte arkadan gelen neslin olmaması olduğunu ifade eden Fatih Adliğ, başka bir sorunun da fabrikasyon sisteminin, el emeğini az da olsa geride bırakması olduğunu söyledi. Fabrikada seri üretimin kendilerini etkilediğini belirten Adliğ, \"Ama ne kadar da olsa biz fabrikalarla baş edebilecek güçteyiz. Çünkü insanlarımız kalite nedeniyle hala elde üretilen bıçakları istiyorlar. Bizim yaptığımız bıçaklar el emeği olduğu için fabrika üretimi bıçaklardan daha kaliyetli oluyor. Bu nedenle fabrikasyon sistem, bizim ürettiğimiz bıçağın kalitesini tutmaz. Bundan daha büyük sorunumuz, arkadan yetişen bıçakçı nesil kalmadı gibi. En son nesil bizler kaldık. İnsanlar bu meslekte çalışmak istemiyor. Hobi amaçlı görüyorlar. Hobi amaçlı değil de bunu bir meslek olarak görürlerse çok daha iyi olur. bu şekilde arkadan gelen nesil bu mesleğe heves sarar\" şeklinde konuştu.

7)4 FETÖ ŞÜPHELİSİ ESNAF ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri\'de FETÖ\' nün sohbet oturmalarına katılan, örgüte himmet adı altında bağış toplayan 4 esnaf 5 gün süren sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve örgüte himmet adı altında bağış topladığı belirlenen A.C.K, E.O, E.B ve H.V polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 5 gün süren sorgularının ardından 4 FETÖ şüphelisi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan adli tabiplikte sağlık muayenelerini ardından adliyeye gönderildi.

