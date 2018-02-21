DHA YURT BÜLTENİ-5

1)YABANCI PLAKALI ARAÇLAR, TRAFİK CEZALARI ÖDENMEDEN YURTDIŞINA ÇIKAMAYACAK

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye\'de bulunan yabancı plakalı araçların aldığı trafik cezalarını gümrük kapılarında tahsil etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırladı. Resmi Gazetede yönetmeliği yayınlanan yeni uygulamaya göre, yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını gümrüklerde ödemeden çıkış yapamayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın, yabancı araçların aldığı trafik cezalarının gümrüklerde tahsil edilmesine yönelik yönetmeliği Resmi Gazete\'de yayımlandı. Buna göre artık Türkiye\'de trafik cezası kesilen yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk ya da yabancı olmasına bakılmaksızın, ödeme yapmadan Türkiye\'den çıkış yapamayacak. Yeni uygulamada Emniyet Genel Müdürlüğü kesilen trafik cezalarını Gelir İdaresi Başkanlığı\'na, birbirine entegre edilecek bilgisayar sistemleri sayesinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nın özellikle araç tescil bölümlerinde kullanılan \'Taşıt-1\' ve \'Taşıt-2\' isimli programlarına yüklenecek. Türkiye\'den çıkış yapmak için sınır kapısına gelen araçlar gümrük araç tescil bölümünde işlemleri sırasında trafik cezası varsa, gümrükteki veznelere ödeme yapmadan yurt dışına çıkamayacak. Bilgisayar otomasyonun alt yapı çalışmaları sürerken, yeni uygulamanın kısa sürede tüm gümrük kapılarında hizmete alınması hedefleniyor.

CEZA ÖDENMEZSE İŞLEM YAPILMAYACAK

Resmi Gazete\'de yayımlanan yönetmeliği göre, trafik cezası bulunan yabancı araçlar gümrüklerde ödeme yapmadığı takdirde çıkış işlemleri yapılmayacağı şöyle belirtildi:

\"Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye\'ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmaz. Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmez\"

1000 SÜRÜCÜDEN 300\'Ü YABANCI

Yunanistan\'ın yanı sıra Bulgaristan\'da sınır komşusu olan Edirne\'de bir süre önce Trafik Elektronik Denetleme Sistemi firma tarafından tek taraflı feshedildi. Uygulamada olduğu dönemlerde kule radar cihazlarında günde 1000 sürücüye ceza kesilirken, bunlardan 300 kadarını ise yabancı plakalı araçlar oluşturuyordu. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nce kavşaklara kurulan kırmızı ışık denetim cihazları uygulamasına devam edilirken, trafik ekiplerince de araçlarla günde en az 8 saat olmak üzere radar uygulamasına devam ediyor. Avrupa açılan sınır kapları arasında çok tercih edilen Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yabancı plakalı araçların trafik cezaları tahsilatı polis ve gümrük görevlilerinin işlem yaptığı peronlarda kurulu olan vezneden yapılacak.

\'UYGULAMAYI DESTEKLİYORUM\'

Bulgaristan\'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen Ahmet Yılmaz, yeni uygulamanın haksızlığı ortadan kaldıracağını söyledi. Özellikle yabancı plakalı araçların Edirne\'de trafik kurallarına çok uymadıklarını ifade eden Yılmaz, \"Yabancı plakalı araçlar, Edirne trafiğinde kurallara çok dikkat etmiyordu. Bu uygulama haksızlığı da ortadan kaldıracak. Türk sürücüler trafik cezası aldığında tahsil ediliyor ancak yabancılar için durum böyle değildi. Bizde yurt dışına çıktığımızda trafik kurallarına dikkat ediyoruz. Onlarda dikkat etmeli, şimdi uygulama sayesinde en azından trafik cezası alanlar bunu ödemeden ülkemizden çıkmayacak. Uygulamayı destekliyorum\" dedi. Hasan Bahri ise çifte vatandaş olduğunu ve sürekli alışveriş için Bulgaristan\'dan Edirne\'ye geldiğini belirterek,

\"Benim aracımda Bulgaristan plakalı, eğer trafik kurallarını ihlal edersem, bunun tahsil edilmesi normal. Bende uygulamayı destekliyorum. Neredeyse her gün Bulgaristan\'dan Edirne\'ye alışverişe geliyoruz. Gümrüklerde cezanın ödenmesi gerekiyor\" dedi.

İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı yeni uygulama, bilgisayar otomasyonlarının entegre edilmesinin ardından hizmete alınacak. Bununla birlikte trafik cezası kesilen araçlar, gümrüklerde ödeme yapmadan, giriş-çıkış yapamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye\'de trafik cezası uygulanan yabancı plakalı araçların belirlenmesi için 81 İl Emniyet Müdürlüğü\'ne yazı gönderdi. Yetkililer, bu yönde istatistik verilerin elde edileceğini belirterek, \"Diğer yandan da kesilmiş trafik cezaları da sınır kapılarında tahsil edilecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kapıkule Sınır Kapısı

Peronlardan detaylar

Memurun işlem yapması

Peronlara giren araçlar

Yabancı plakalı araç sahibi ile röp.

Türk plakalı araç sahibi ile röp.

Vezneler

Veznede para sayan görevli

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)BABASINI ÖLDÜRDÜ, \'MİNAREYE ÇIKIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ\' DEDİ



KONYA\'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle tartıştığı amcası Osman Gürbüz (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet Gürbüz\'ü (63) öldürüp, kuzeni Mehmet Gürbüz\'ü (39) de yaralayan Nevzat Gürbüz (41), toplam 57 yıl 6 ay hapis çarptırıldı. Nevzat Gürbüz, mahkemedeki son savunmasında, \"Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisine ateş etmiş de olabilir. Olaydan önce babam, minareye çıkıp intihar edeceğini bana söylemişti\" dedi. Olay, geçen yıl 5 Mart\'ta saat 17.00 sıralarında Altınekin ilçesi Oğuzeli Mahallesi\'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz\'ün evinin de içinde bulunduğu tarlanın bir kısmına, iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz bu nedenle kuzeni Mehmet Gürbüz\'e tepki gösterdi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DA VARDI

Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden de husumet bulunan iki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olaya Mehmet Gürbüz\'ün babası Osman Gürbüz de karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Oğluna engel olmak isteyen Himmet Gürbüz, Nevzat Gürbüz\'ün elindeki tüfeği almak istedi. Çıkan arbedede Nevzat Gürbüz\'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babasının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığılırken, Nevzat Gürbüz otomobiliyle kaçtı.

Çevredekiler, sağlık ve jandarma görevlilerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçan Nevzat Gürbüz, Aksaray\'ın Eskil ilçesinde saklandığı bir bağ evinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Nevzat Gürbüz, sorgusunda, \"Babamı bilerek öldürmedim, yanlışlıkla oldu\" ifadelerini kullandı. Daha önce de bir cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hakkında dava açıldı.

57 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü ve son duruşmasında tutuklu sanık Nevzat Gürbüz hazır bulundu. Nevzat Gürbüz, son savunmasında, \"Babam silahla bana vururken silah ateş aldı. Sanırım bu sırada vuruldu. Babamın psikolojisi bozuk olduğu için kendisi de ateş etmiş olabilir. Olaydan önce babam bana minareye çıkıp intihar edeceğini bile söylemişti\" dedi.

Mahkeme heyeti, Nevzat Gürbüz\'e babası Himmet Gürbüz ile amcası Osman Gürbüz\'ü öldürdüğü için 25\'şer yıl, amcasının oğlu Mehmet Gürbüz\'ü öldürmeye teşebbüs etmesi nedeniyle ise 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 57 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye çıkartılması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK -KONYA/ DHA)

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3)\'İNSANLIK KÖYÜ\' UYUŞTURUCUDAN KURTARACAK

TÜRKİYE\'de ilk kez Bursa\'da kurulan İnsanlık Köyü\'nde uyuşturucu bağımlıları ilaç kullanılmadan, oluşan hobi atölyeleri, bahçe ve hayvan işleri ile bağımlılıklarından kurtulacaklar. Bağımlılara, daha önce uyuşturucu bağımlısı olup da kurtulmuş olan iki kişi 7 gün 24 saat koçluk yapacak. Bursa\'nın Orhaneli İlçesi kırsal Nalınlar Mahallesi mevkiinde doğayla iç içe kurulan İnsanlık Köyü\'nde uyuşturucu bağımlıları Türkiye\'de pek çok yönden ilk kez olan sbir yöntemlerle tedavi görecek. Bursa merkezli Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen ve önümüzreki ay hizmete girecek proje kapsamında tesis aynı anda 40 hastaya ev sahipliği yapacak. Projenin finansmanını Bursa Valiliği sağlarken Vali İzzettin Küçük de sık sık köyü ziyaret ederek eksikler ve projenin ilerlemesi hakkında bilgi alıyor. Bungalov tarzında yapılarla 5 bin metrekarelik alana inşa edilen İnsanlık Köyü, dörder kişilik on yatakhane, hobi atölyeleri, ortak sosyal alanlar gibi pek çok yapının yanı sıra, at, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların yaşam alanlarını ve tarımsal çalışma alanlarını da içinde barındıracak.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINI ESKİ BAĞIMLILAR KURTARACAK

Uyuşturucu bağımlıları için kapsamlı bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin olacağı İnsanlık Köyü\'nde bağımlıların tedavileri kimyasal ilaçlar kullanılmadan gerçekleştirecek. Ortalama 40 gün sürecek ve gerekirse sürenin değiştirilebileceği proğamlarda hastaların tedavisinde rol alacak psikolog Yalçın Kireççi\'nin yanı sıra daha önce uyuşturucu bağımlılığı yüzünden tüm varlıklarını kaybeden ve daha sonra bağımlılıktan kurtulan iki kişi 7 gün 24 saat koçluk yapacak.

İNŞAATINDA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTILAR

Aile koşulları nedeniyle 13 yaşında uyuşturucu ile tanışan 29 yaşındaki Cihan Savaş bağımlılığının kurbanı olarak her şeyini kaybettikten sonra kurtulma şansı buldu. 10 yıl uyuşturucu kullanan, 6 yıldır ise uyuşturucusuz bir hayat süren Savaş, İnsanlık Köyü\'nde çalışan koçlardan biri olacak. Köyün yapımı son aşamasına gelen çalışmalardan gönüllü olarak görev alan Savaş, şunları söyledi:

\"Madde bağımlılığına bulaştıktan sonra her şeyimi kaybettim. Birileri bana yardım eli uzattıktan sonra farklı bir pencereden olaya baktım. Yaşamın böyle olmadını gördüm. Ve bu konuda mücadele vermeye başladım. Bağımlılıktan kurtulmamın birinci senesinde, uyuştucudan kurtulmaları için başka bağımlıların yaşamlarına dokunmaya başladım. Bundan büyük haz aldım. Bu zaman iç ersinde bir üniversite yaşadıklarım hakkında bir konuşma yapmam için beni davet etti. Konuşmamın sonunda 300 kişilik salon ayağa kalkıp beni alkışladığında kendimi değerli hissettim. Orada var olduğumu anladım. Sonraki süreçte de aynı duyguyu diğer bağımlılar da yaşasın diye onlarla birlikte günübirlik çalışmalara başladık. Çok şükür Allah buralara kadar getirdi. Buradaki arkadaşlarla 7 gün 24 saat birlikte olacağız. Onların yaşam kalitelerini yükseltmemiz gerekiyor. Buradaki atölyelerde, bahçe işlerinde, hayvanlarla ilgilenmek konusunda kendilerini var hissedebilirlerse ,bir şey üretebilirlerse o arkadaşlar kendilerini değerli hissedip burada tekrar yaşama hazırlanacaklar\"şeklinde konuştu.

SEVGİYE DAYALI TEDAVİ METODU

Projenin sahibi Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği\'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Duman da proje hakkında yaptığı açıklamalarda dernek olarak her yönden muhtaç insanlara el açtıklarını söyledi. İnsanlık Köyü projesinde de bu şekilde bir karşılık beklemeden sevgiye dayalı bir tedavi prensibiyle bağımlılara kucak açacaklarını söyleyen Duman, \"Türkiye\'de ilk olan bir çalışma yöntemi kullanacağız, yani ilaçsız tedavi edeceğiz. Sevgiye dayalı bir metot izleyeceğiz. İlk başta bağımlıları bulunduğu ortamdan uzaklaştıracak sonra temiz bir hayat yaşanabilir olduğunu onlara göstereceğiz. Projemiz tamamlandığında 1 kişi de olsa 10 kişi de olsa insanlara faydalı olmak istiyoruz. Kapasitemiz 40 kişi, ancak biz hepsini kurtarmaya talibiz. Onlar neyi tercih edecekler ve ne yaşayacağız önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz\" dedi. Köyün yapım aşamasında gönüllülerle çalıştıklarına dikkat çeken Duman, \"Biz gönüllerimizle yola çıktık. Evlerin ilk yapılma aşamasında profesyonel bir şirketten destek aldık. Sonra gördük ki kendi içimizde de değişik meslek erbabı gönüllerimiz var. Program yapıyoruz, haftalık kimin ne günü boşsa tahta çakmayı bilen tahta çakıyor, toprak kazmayı bilen toprak kazıyor, çiçek ekmeyi bilen çiçek ekiyor. Ayrıca derneğimizin diğer kuruluşlarında bizim bakımını üstlendiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz de destek oluyorlar\" şeklinde konuştu.

\"EKMEK PARASI KAZANMA HİSSİ YAŞAYACAKLAR\"

Uyuştucu bağımlılar, doğa tedavi gördükleri süreç içersinde burada bulunan ve içersinde çömlek, kilim ahşap işleme ve demir atölyelerin de bulunduğu birimlere gönüllü olarak çalışıp üretim yapabiecek ve bunları gelen misafirlere satarak para kazanma hissini de yaşayacaklar. Atölye sisteminin bir şeyler üretme hissini de kazandıracağını söyleyen Duman, \"Örneğin sıcak demir atölyesi oluşturuyoruz. Örs üzerinde demiri kızdırıp döverek küçük objeler yapacağız. Bu konunun uzman arkadaşlar da bize destek verecekler. Örneğin kasap kancaları yapacağız. Burada üretilmiş olacak, buraya gelen misafirler de onları kendilerinin tercih edecekleri bedel karşılığında satın alabilecek. Satış fiyatının yarısı da ürünü yapan arkadaşa harçlık olacak. Bu sayede para da kazanacaklar. Tabii bu geçim sağlayacak kadar bir para olmasa da para kazanmayı öğrenmiş olacaklar. Çalışacaklar, üretecekler, biri ürünü beğenip müşteri olacak ve ekmek paralarını kazanma hissini yaşayacaklar.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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(HD GÖRÜNTÜ)

-Daha önce uyuşturucu bağımlısı olan Cihan Savaş\'ın günlük faaliyetlerinden detaylar,

-Köyün yapım çalışmalarından görüntüler

-Tamamlanan kısımların görüntüleri

-Genel detaylar

-Cihan Savaş ve Ertuğrul Duman ile röportaj

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 6 dk 18 sn

BOYUT: 706 MB

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4)\"DUR\' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ \'AVUKATIM\' DEDİ

KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp, cipiyle kaçan Coşkun M., kovalamaca sonucu yakalandı. Kontrolde 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen Coşkun M., polise \"Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece\" dedi.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi\'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 HB 848 plakalı cipi durdurmak istedi. Sürücüsü Coşkun M. ise \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu aracını terk edip kaçmaya çalışan Coşkun M., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Coşkun M., polise, \"Ben avukatım, kimliğimi göstereyim. Alkollüyüm sadece\" dedi. Yapılan kontrolde ise 1.47 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü. Coşkun M.\'ye, \'alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek\'ten 5 bin 750 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Sürücüden detay

- Araçtan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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5)OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında eski Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Meltem Özcan (48) yönetimindeki 34 BL 6735 plakalı otomobille Ali Yüksel (49) yönetimindeki 03 EH 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Meltem Özcan ile Ali Yüksel yaralandı.

Kaza sonrası gelen sağlık ekibi ve itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kapanan yol ise otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden

- Kaza yerinde jandarmanın incelemesi

- Kaza yapan otomobiller

- Kaza yapan otomobillerden yola savrulan parça

- Çekici otomobilleri kaza yerinden çekerken

70.9 MB /// 01.09\"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)

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6)ADANA MERKEZLİ 6 KENTTE FETÖ OPERASYONU

ADANA merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda FETÖ\'nün milli eğitim imam ablalarının da bulunduğu 39 kişi yakalandı. Kadınların kendilerini gizlemek için para ve gıda yardımı yaptıkları kişilerin üzerine çıkardıkları hatları kullandıkları telefonlara yükledikleri Bylock programını kullandıkları belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat\'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Siirt, Tekirdağ ve Zonguldak\'ta FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı.

MUHTAÇ KİŞİLERİN ADINA HAT ALIP BYLOCK YÜKLEDİLER

Ekipler gözaltına aldıkları şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını incelemek için özel ekip kurdu. Polis, örgüt üyelerinin para, gıda ve elbise yardımı yaptığı yardıma muhtaç kişileri kandırarak adlarına hat aldıkları, bu hatları kullandıkları telefonlara örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kurdukları ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan örgütün sözde imamı Ü.N.\'nin, kendi bölgesindeki öğretmenleri yazılı ve sözlü sınav yaparak, örgüte kaç eleman kazandırdığı, ne kadar himmet, kurban topladığı ile ilgili sorular sorup değerlendirme yaptığı belirlendi. Ü.N.\'nin FETÖ\'cü olmayan öğretmenlerin atanmasını durdurduğu ve örgüte katılmayan öğretmenleri de fişlediği anlaşıldı.Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne götürülmeleri

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:39\" BOYUT:40MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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7)SANATÇI AYDIN AYDIN\'DAN \'OBEZİTE\' ALBÜMÜ

HAKKARİLİ Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için çıkardığı Türkçe ve Kürtçe 12 eserin yer aldığı \'Üç beyaz/Maalesef\' albümü için tanıtım gecesi düzenledi. Obez kılığında sahneye çıkan Aydın, geceye katılan sanatçı arkadaşları ve davetliler1, Türkiye\'nin 7 bölgesinden getirdiği, toprak numunelerini ikram edip, yedirdi.

Çevre, doğa katliamları, trafik canavarı, kadına yönelik şiddet gibi sıradışı kliplerle gündeme gelen sanatçı Aydın Aydın, yine ilginç bir projeye imza attı. Aydın, çağın hastalığı olarak bilinen obeziteye dikkat çekmek için \'Üç beyaz/Maalesef\' ismiyle albüm çıkardı. İstanbul Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen albümün tanıtım gecesine, Başbakan Başdanışmanı Muhsin Kızılkaya\'nın yanı sıra Berdan Mardin, Kahtalı Miçi, Latif Doğan\'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar ve davetliler katıldı. Aydın Aydın gecede, Türkiye’nin 7 bölgesinden getirilen toprak numunelerinden önce kendisi yedi, ardından da davetlilere ikram etti.

\'TOPRAK ANADIR, VATANDIR, CANDIR, NAMUSTUR\'

Sanatçı Aydın, hem dünyada, hem de Türkiye\'de birçok insanın canına mal olan ‘obezite’ hastalığına dikkat çekmek için ‘Üç beyaz/Maalesef’ (Un, şeker ve tuz) 12 eserden oluşan albüm yaptığını söyledi. Aydın, \"İnsanoğlu ne zaman ki, toprakla ilişkisini kesince, birçok hastalığa davetiye çıkarıldı. Torak anadan gelmişiz, toprağa gideceğiz. Toprak anadır. Her şey toprakla oluyor. Toprak vatandır, toprak namustur. Biz de topraktan gelmişiz. Ben de toprağımı, vatanımı çok seviyorum. Türkiye’nin 7 bölgesinde şifa niyetiyle toprak getirip, burada insanlara ikramda bulunduk. Amacımız, obezite hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda insanların duyarlı olmasını sağlamaktır\" dedi.

Sanatçı Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerleri de rahmetle andıklarını, ailelerine de başsağlığı dileklerinde bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçı Aydın Aydın\'ın albüm tanıtım gecesine katılan davetiler

-Geceye katılan sanatçıların şarkı söylemesi

-Geceye katılan davetlilere çiğ köfte yapılması

-Detaylar

-Sanatçılara eşlik eden davetliler

-Aydın Aydın\'ın daha önceki kliplerin sinevizyonda gösterilmesi

-Aydın Aydın\'ın \'Üç beyaz maalesef\' klibi

-Obezlerin giydiği kıyafetle sahneye çıkıp düet yapan Aydın

-Ellerindeki Türk bayraklarıyla sahneye çıkan sanatçılar

-Aydın Aydın\'ın konuşması

-Aydın, Türkiye\'nin yedi bölgesinden getirilen toprak numunelerini yerken

-Sanatçılara ikram edip yedirirken

-Davetlilere toprak ikramı

-Detaylar

-Davetliler

Behçet DALMAZ/İSTANBUL, (DHA)-

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8)KAYMAKAMDAN AFRİN\'DEKİ ASKERE EVLENDİRME SÖZÜ

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin ailelerini ziyaret eden Kaymakam Bülent Karacan, telefonla görüştüğü Uzman Çavuş Recep Soymaz\'a ilçeye dönüşünde evlendirme sözü verdi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ilçeden Zeytin Dalı Harekatına katılmak için operasyon bölgesine giden askerlerin ailelerini ziyaret etti. 4 gün önce Erbaa\'dan harekata katılmak için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine giden Uzman Çavuş Recep Soymaz’ın (28) ailesini ziyaret eden Karacan, askerin babası Mustafa Soymaz (65) ve askerin ağabeyleriyle sohbet etti.

Ziyaret sırasında kardeşini arayan Bekir Soymaz, daha sonra telefonu Kaymakam Karacan’a verdi. Uzman çavuşun henüz bekar olduğunu öğrenen Kaymakam Karacan, Soymaz’a operasyondan sonra evlilik sözü verdi. Telefon görüşmesinde \"Daha önce El Bab’da bulunmuştun. İnşallah orayı da temizleyip döneceksin. Bizim de gücümüz buna yetti, babanı ziyarete geldik. Baban burada bizimle beraber. Bize emanet, hiç endişen olmasın. Bekarmışsın dönünce de evlendireceğiz seni. Tamam mı\" diye soran Kaymakam Karacan’a Soymaz \'İnşallah bakalım\' diye cevap verdi. Kaymakam Karacan ise \"Bakalımı yok. Ya sen bulacaksın, ya baban bulacak, ya ben bulacağım. Hayırlısıyla sağ salim döndüğünde de düğününü yapıyoruz\" diye konuştu. Uzman çavuşun babası Mustafa Soymaz telefon görüşmesi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Kaymakam Karacan daha sonra Zeytin Dalı Harekatına katılan Uzman Çavuşlar İsrafil Şahin ve Murat Şahin’in ailelerini de ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-Kaymakamın uzman çavuşla telefon görüşmesi

-Evlendirme konusundaki sohbetleri

-Babasının görüntüleri

-Uzman çavuşun fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

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