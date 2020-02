DHA YURT BÜLTENİ-5

1)\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 27\'NCİ GÜN; 1528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 27 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye\'nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak\'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 27\'nci güne girildi.

TUZAKLANAN MAYIN VE PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 50\'yi aşkın köy ve beldeyi terör örgütünden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin de desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı ve terörist unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alınıyor. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen teröristlerin barınma, karargâh, kontrol ve toplanma alanları, karadan topçu bataryaları ve çok namlulu roketatarlarla, havadan da jetlerin sortileriyle imha ediliyor.

1528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekâtın, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulanan TSK bilgilendirmede şöyle denildi: Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

CİNDERES KARADAN BOMBALANIYOR

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde bulunan terör örgütü mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip koordinatları ateş destek vasıtalarına bildirildi. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, belirlenen hedefleri fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Vurulan hedeflerden yükselen duman, Reyhanlı\'dan da görüldü.

2)REYHANLI\'YA ATILAN ROKETLERLE ÖLENLERİN AİLELERİ MEHMETÇİK\'İN ARKASINDA

SURİYE\'den Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketle yaşamını yitiren liseli Fatma Avlar (17) ile Rıfat Sinirli\'nin (69) ailerinin acıları, tazeliğini koruyor. Acıları ortak olan aileler, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanıp, bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor.

Suriye\'deki teröristlerin Reyhanlı\'ya, 31 Ocak\'ta attığı roketle uyurken, yaşamını yitiren Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar ile 2 Şubat\'ta yapılan saldırıyla hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin acıları, halen tazeliğini koruyor. Yaşamını yitiren Avlar ile Sinirli\'nin aileleri, birlik ve beraberlik mesajı verip, teröre karşı olduklarını söyledi. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması temennisinde bulunan aileler, bölgenin teröristlerden temizlenmesi istiyor.

\'KIZIMIN İSMİ OKULA VERİLSİN\'

Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar\'ın babası Ahmet Avlar, 4 yıl önce de oğlunu trafik kazasında kaybettiğini belirterek, kendi yatağı yerine saat 03.00\'e kadar sohbet ettiği, gülüp, eğlendiği kardeşinin yanında uyuyan Fatma Avlar\'ı yitirmenin acısını gözyaşlarıyla anlattı. Avlar, \"Kızımın hayallerini yıktılar. O benim öpmeye kıyamadığım bebeğimdi. Şimdi ne kapıyı açan ne de öpen var. Ben ve kardeşlerim de vatanım için canımı vermeye hazırım. Askerlerimiz de bizim evladımız\" dedi.

Kızının adının bir okula verilmesini isteyen Ahmet Avlar, evlat acısı yaşamanın kolay olmadığını vurgulayarak, \"İçimiz yanıyor. İçimizin yanmasını kimse durduramaz. Kızım uyuduğu zamana ben, kardeşini yanından kaldırdım ve onun rahat uyumasını istedim. Artık rahat uyuyor. Allah\'ım şehitlik mertebesini ona verdi. Bu herkese nasip olmaz. Tek isteğim, kızımın adının bir okula verilmesi\" diye konuştu.

\'HAYALİ İZMİR\'DE OKUMAK, PSİKOLOG OLMAKTI\'

Kızının, İzmir\'de üniversitede psikoloji bölümü okuyup, psikolog olmayı hayal ettiğini belirten baba Avlar, \"Üniversiteyi İzmir\'de okumak istiyordu. Psikoloji bölümünü bitirmek istediği bizlere söyledi. Hayalleri bunlardı. Kendi ayakları üzerinde durmak, kimseye muhtaç olmadan mesleğini yapmak istiyordu. Kızımın çok güzel geleceği olacaktı. O, benim öpmeye bile kıyamadığım bebeğimdi. Kapıyı çaldığım zaman beni karşılar, öpücüğünü alır sonra da odasına giderdi. Ama şimdi ne kapıyı açan var ne de öpen var, yerini çok arıyorum. Her gün mezarına gidip, ağlıyorum\" dedi. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı da desteklediğini dile getiren Ahmet Avlar, şunları söyledi:

\"Rabb\'im bizim ciğerlerimizi yakanların ciğerlerini yaksın, acısını yaşatsın. Hainlerin dünyalarını başlarına yıksın. Başta ABD, Almanya, Fransa olmak üzere PKK\'yı destekleyenlerin akıllara başlarına gelsin. Her bir askerimiz, bizim evladımızdır. Şehit olduklarını duyduğumuz zaman bizlerin de ciğerleri yanıyor. Her ailenin askerlerimize dua etmelerini istiyorum. Operasyonu sonuna kadar destekliyorum. 2 evladım, 6 kardeşim var; savaşmaya gideceksek canıgönülden giderim. Ben ve kardeşlerim de vatanım içini canımı vermeye hazırım.\"

Anne Döne Avlar ise \"Kızımın gençliğini, hayallerini yıktılar. Üniversite okumak istedi. Ne istediler ondan? İleride eşine muhtaç olmadan, kendi ayakları üzerinde duracaktı kızım\" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ ACI ANI OLARAK KALDI

Liseli Fatma Avlar\'ın, yakınlarının düğünündeki ve ailesiyle yaşadığı mutlu anlarının, oyunlarının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ise anı olarak ailesine kaldı. Bu görüntüleri izleyen baba Ahmet Avlar ile anne Döne Avlar, gözyaşı döktü.

\'KÜRT KIZIYIM, MÜCADELE TERÖRLE\'

Reyhanlı\'ya, 2 Şubat\'ta yapılan saldırıda hayatını kaybeden Rıfat Sinirli\'nin eşi Ayşe Sinirli de Kürt kökenli olduğunu hatırlatarak, harekatın Kürtlere yönelik değil; teröristlere yapıldığını vurguladı. Eşinin, harekatın başladığı andan itibaren kendisine \'Şehit olmaya hazırım\' dediğini anlatan Ayşe Sinirli, \"47 yıllık evliydik, acısı büyük. Ölüm hak; ama ayrılık zor. Savaşın başladığı andan itibaren bana \'Şehit olmaya hazırım\' dedi. Türk bayrağını kalktı, evimize astı. \'Beni cepheye götürsünler, kanımın son damlasına kadar savaşırım\' dedi. İstediği yerine geldi, şehit oldu. Ölmeden şehitlik bayrağını kendisi astı. Türkiye, hiçbir zamana insanlarımıza kıymaz. Yalnızca terörle savaşıyor. Türk bayrağı altında yaşıyorum. Biz Türk milletiyiz, Allah ülkemize zeval vermesin\" diye konuştu.

3)YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN 18 MİLYON LİRASINA EL KONULDU(EK)

4)KOCA ÖFKE SAÇIP KARISINI VE KIZINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşinin işlettiği bakkala giden koca, çıkan tartışmada pompalı tüfekle karısı ve 15 yaşındaki kızını yaralayarak intihara kalkıştı. Boşanmak isteyen kadın ile çocuğu ölürken, ağır yaralı koca ise hastanede tedaviye alındı. Olay, bu sabah, Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Karısıyla boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Ş. (Şahin), eşi Ayşe Ş.\'nin işlettiği markete gitti. Kızı Nurdan Ş.\'nin (15) de markette olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Ş., yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Karısıyla kızını vurup yaralayan Oktay Ş., ardından karnına dayadığı silahın tetiğini çekerek, intihar etti. Silah sesini duyanlar olay yerine koşunca yaralıları gördü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, 15 yaşındaki Nurdan Ş.\'nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Ş. ile eşi Ayşe Ş. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak Ayşe Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, araştırma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

5)MEHMETÇİK İÇİN AFRİN TÜRKÜSÜ BESTELEDİLER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçiğe destek olmak için Kocaeli\'de yaklaşık 10 yıldır besteler yapan Grup Anka, Afrin türküsü besteledi. Anka üyesi Ahmet Kurt, \"Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak istedik. Şanlı ordumuza moral vermek istedik\" dedi.

Grup Anka, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nı gerçekleştiren Mehmetçik\'e destek olmak için Afrin Türküsü besteledi. Türkü için hazırlanan video sosyal medya sitelerinde hızla yayılırken, türkü de vatandaşlardan tam not aldı. Mehmet Ali Er, Ahmet Kurt ve Muhammed Dikçal\'ın bir araya gelerek oluşturdukları Grup Anka, daha önce de \'Şehitlerimiz\' ve \'Mescid-i Aksa\' isimli türküleriyle de isminden söz ettirmişti. Besteledikleri Afrin Türküsü ile ilgili olarak Grup Anka\'nın solisti Ahmet Kurt, \"Ülkemizi tehdit eden bu eli kanlı terör örgütlerine karşı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda katılan Mehmetçiklerimize destek olmak istedik. Bu nedenle bu türküyü seslendirdik, şanlı ordumuza moral vermek istedik. Onların yanlarındayız ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu yüzden önce bir şiir yazdık Grup Anka olarak ve stüdyoya girerek bu yazmış olduğumuz şiiri türkü formunda bestelemeye karar verdik. Güzel bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Yurdun özellikle dört bir tarafında kahraman Mehmetçiklerimize büyük bir destek var. Çeşitli kampanyalar düzenleniyor, bizler de böylesi bir süreçte, kritik bir dönemde askerimizin, ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Ne yapabiliriz dedik bu anlamda elimizden gelen tabi ki bir beste yapmaktı, bir eser seslendirmekti. Bu nedenle stüdyoda bu eseri icra etmeye karar verdik arkadaşlarımızla\" dedi.

Ahmet Kurt her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, \"Bu ülke sınırları içerisinde yaşayan herkes, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya göstermelidir. Bu türküyü özellikle kahraman Mehmetçiklerimizin müsait olduklarında inşallah dinlemesini çok çok isteriz, arzu ederiz. Biz onların her daim yanındayız, kendilerini yalnız hissetmesinler. Arkalarında 80 milyonluk Türk milleti var, 80 milyonluk bir ordu var. Rahat olsunlar, hepimiz bu vatan için ölmeye hazırız. Seve seve bu vatan uğruna can vermeye, canımızı feda etmeye hazırız. Emir geldiğinde koşa koşa cepheye gideriz. Türküde de ifade ettiğimiz gibi, bu gelen Muhammed\'in ordusudur. Herkes bu orduya iyi baksın\" diye konuştu.

6)TUFANDA ÇAĞLANIN PAKETİ 25 TL

YURT genelinde sıcak havanın mevsim normallerin üzerinde gitmesi nedeniyle Kayseri\'de Mersin\'in Anamur ilçesinde yetişen ilk turfanda kayısı çağlaları kilosu 500 TL\'ye 65 gramlık paketi ise 25 TL\'ye satılıyor.

Kayseri\'de Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Fuzuli caddesinde 15 yıldır manav işletmeciliği yapan Halil İşler, dükkanında kış aylarınca sattığı yaz meyveleriyle, dikkati çekiyor. Şubat ayında kayısı, şeftali, kiraz ve erik satan İşler, şimdi de 2018 \'in turfanda n ilk kayısı çağlasını satıyor. Mersin Anamur\'da özel seralarda yetiştirilen kayısı çağlaların ilk ürünlerinin toplanmaya başladığı ifade eden İşler \" Bu yıl Anadolu\'da ve Akdeniz\'de çok fazla kış olmadı. Havaların sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle normal Mart 15\'ten sonra toplanması gereken kayısı çağlaları 1 ay önceden toplandı. Erken toplanan kayısı çağlalarının özellikle aşeren hamile kadınlar çok istediği için manav dükkanımıza getirerek satmaya başladı. Kilosu 500 TL\'ye olan çağlaları 65 gram gelen paketler içine koyarak 25 TL\'ye satıyoruz. Bazı vatandaşlar tezgahlarda çağla görünce çok şaşırıyor. Ancak, aşeren kadınlar ve eşlerinin isteğini yerine getirmeye çalışan kocalar yaz meyvelerini buldukları için bu duruma çok seviniyorlar\" diye konuşuyor

7)BARAJ SULARIN ÇEKİLDİ, ORTAYA ÇIKAN KÖYÜ DUYAN KOŞTU

ARTVİN\'de, Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı\'nın azalan yağış rejimi nedeniyle suları 37 metre çekildi. Daha önce baraj gölü altında kalan Narlı köyünün eski yerleşim yeri, 5 yıl sonra yeniden su yüzeyine çıktı. Cami ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler eski köylerinin yerleşim yerini seyrediyor.

Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 6\'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı\'nın su seviyesi, bölgede azalan yağış rejimi nedeniyle 37 metre dolayında çekildi. Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri yeniden su yüzeyine çıktı. Cami, okul ve evlerin 5 yıl sonra görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler eski köylerinin yerleşim yerini seyrediyor. Eski evlerini yeniden gören Narlı köyü sakinleri duygusal anlar yaşıyor. Karayolundan geçen sürücülerde araçlarını durdurarak ortaya çıkan su içindeki eski köye bakıyor.

Doğup büyüdükleri köylerini 5 yıl aradan sonra yeniden gören vatandaşlar duygulandıklarını belirterek eski günleri yad ettiklerini söylediler.

24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ve HES\'in temeli, Erzurum ve Bayburt ilindeki Mescit Dağları\'nda doğup, Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum kentinden Karadeniz\'e dökülen 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehir üzerindeki Artvin\'in Sümbüllü Köyü\'nde 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi 24 yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel tarafından, \'Mühendislik Harikası\' olarak değerlendirildi.

8)ÇİFTLİĞİNDE 500 KANGAL YETİŞTİRDİ

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde bankacı Ahmet Metin Şenlik, soğuk iklimde yaşayan ve üreyen kangal köpeklerini Akdeniz ikliminde yetiştirdi. 9 yıl önce bir çift yetişkin kangal köpeğiyle Kaş\'a gelen Şenlik, kurduğu çiftliğinde bugüne kadar 500\'e yakın kangal yavrusu yetiştirdi.

Dedesi hayvancılık yaptığı için çocukluğundan beri kangal köpekleriyle iç içe yaşayan Ahmet Metin Şenlik, Ankara\'da hobi olarak kangal yetiştirmeye başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan bankacı Şenlik, 9 yıl önce Kaş\'a atanınca bir çift kangal köpeğini de yanında getirdi. Köpeklerinin 1 yıl boyunca Akdeniz iklimine uyum sağlaması için bekleyen Şenlik, bu süre sonunda köpeklerini çiftleştirerek yetiştiriciliğe başladı. İlk iki yılda 20 yetişkine ulaşan Şenlik, evinin yakınında küçük bir çiftlik kurdu. 3 dekarlık çiftliğinde kangal köpeği yetiştirmeye başlayan Şenlik, 9 yılda yaklaşık 500 kangal yetiştirdi ve bunları bölgedeki çobanlara vermeye başladı.

HER KÖPEĞİN İSMİ VAR

En büyük hobisi iş çıkışı hayvanlarının bakımını yapıp, onlarla oynamak olan Ahmet Metin Şenlik, kangal köpeklerini çoban ve avcı olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Köpeklerine \'Aşil\', \'Ezo\', \'Likya\', \'Baron\' ve \'Poçi\' gibi isimler koyan ve onları bu şekilde çağıran Ahmet Metin Şenlik, yetiştirdiği her köpeğe bir isim veriyor. Yetişkin bir kangal köpeğinden 2 ile 10 yavru alan Şenlik, soğuk iklimde 10 yavrudan 4\'ü yetişkin hale gelirken, kendisi 10 yavrudan 8- 9\'unu yetişkin hale getirmeyi başardı.

\'BU ÇOK GÜZEL BİR HOBİ\'

Ahmet Metin Şenlik, \"Dedem çobandı. Kendimi bildim bileli kapımızın önünde kangal köpekleri oldu. Koyun sürülerimiz vardı. Her zaman hayatımızın içindeydi kangal köpekleri. Bu çok güzel bir hobi olarak kaldı. 9 yıl önce Kaş\'a geldim. Gelirken bir çift kangal getirdim. Buranın iklimine ayak uydurmaya başladılar. Onlarla üretime başladık. 9 yılda 500\'e yakın yavru üretmişimdir. Bu üretim sırasında bana desteğini esirgemeyen kaymakama ve belediye başkanına teşekkür ediyorum. Genelde bu köpeklerden ürettiğim yavruları çobanlara veriyorum, kurtlara karşı çok dirayetli oldukları için. Nesli tükenmekte olan bu köpekleri de üretmekten gurur duyuyorum\" dedi.

\'KORKULACAK HAYVAN DEĞİLLER\'

Kangal yavrularıyla oynayıp seven Elif Kanber, \"Kangal köpeklerini çok seviyorum. Çok sadık bir dost olduklarını düşünüyorum. Çoğu insan kangal köpeklerinden korkuyor. Korkulacak hayvan değiller. Çok iyi arkadaş oluyorlar. Çok seviyorum\" diye konuştu.

Yarengül Karakuru, \"Hayvanları çok seviyorum. Kangal yavrularıyla her gün oynamaya geliyorum. Onlar benim en iyi dostlarım\" dedi.

Metehan Şenlik de \"Babamın köpeklerini çok seviyorum. Dans ediyorum onlarla\" diye konuştu.

