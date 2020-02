DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN ARSLAN, DOĞU EKSPRESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BAKAN ARSLAN DOĞU EKSPRES YOLCULARINA ESLIK ETTI

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Tren Garı’nda Doğu Ekspresi’nde incelemelerde bulundu. Kars Tarım Zirvesi’ne katılmak için dün havayolu ile kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sabah saatlerinde Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Arslan’a Ak Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın, partililer ve kurum ve daire amirleri eşlik etti. Bakan Arslan, yolcularla Doğu Ekspresi\'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından trene binen Bakan Arslan, kompartımanları gezerek yolcularla sohbet etti. Bakan Arslan, daha sonra Doğu Ekspresi ile Sarıkamış\'a hareket etti.

BAKAN ARSLAN DOĞU EKSPRES YOLCULARINA ESLIK ETTI

Kars Garı\'ndan hareket eden Doğu Ekspres trenine binerek Sarıkımış ilçesine kadar giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Trendeki çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Arslan yolcuların duygu ve düşüncelerini aldı. Vatandaşlardan Kars\'ın tarihi dokusunu, Ani Harabeleri, Sarıkamış, Çıldır Gölü, Kars Kalesi gezisi yaptıklarını öğrenen Bakan Arslan, Doğu Ekspresiyle yolculuğun nasıl olduğunu da sordu. Yolcular, Doğu Ekspresinden çok memnun olduklarını, bilet bulmakta zorlandıklarını belirttiler. Bakan Arslan da bir dizi yenilik getirdiklerini, vagon sayılarını artırdıklarını ve konfora da önem verdiklerini ifade etti.

Yolcuların bazılarıyla selfie çekilen bazılarıyla masalarında sohbet eden Bakan Arslan, Fransa\'dan gelen bir turistle de tokalaşıp memnuniyetini dinledi. Sarıkamış İstasyonuna geldiğinde de trenden inen Bakan Arslan, Ankara yolcuları için treni hareket ettirdi ve el sallayarak uğurladı. Uğurlama töreninin ardından da gazetecilere açıklama yapan Bakan Arslan, \"Tren yolculuğunun bir kültür olduğunu biliyoruz. Bu kültürün tekrar canlanmış olması bizi memnun ediyor. Bu kültürü kullanarak Kars gibi bir çok değere sahip şehrimizi görmek ve gezmek için gelen misafirlerimize böyle bir hizmet sunduğumuz için memnunuz. Bizler gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek, onlara en iyi hizmeti verebilmek adına her türlü gayreti gösteriyoruz. Buradaki yaşayan hemşehrilerimizin de daha iyi şartlarda yaşabiylemeleri ve daha konforlu yaşam sürmeleri adına da bir çok çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu. Doğu Ekspresinin söylediği kadar olduğunu da belirten Bakan Arslan, \"Yolcuların yüzündeki tebessümü memnuniyeti tekrar gelme isteklerini görünce ben yine aynı daveti yeniliyorum; Kars, gezilmesi gereken görülmesi gereken bir şehir. İster Türkiye\'den ister Türkiye dışından olsun yeni konseptle Doğu Eskpresi bu anlamda çok güzel hizmet veriyor. Misafirlerimizi her zamanki gibi bekliyoruz. Doğu Ekspresinde bir şeyi daha yaptık. 240 pulman koltuğun yanı sıra yataklı vagon sayısını 1\'den 5\'e çıkardık. Yani 20 yatak varken 100 yatağa çıkmış oldu. Aynı şekilde kuşetli vagonumuz 1 taneyken onu da 2\'ye çıkardık. Geçen yıl Ocak ve Şubat\'ın ilk 10 gününü 40 gününü düşündüğünüzde yaklaşık 2 bin kişi yataklı vagonla gelmişken bugün 8 bin kişi gelmiş. Kuşetlilerde de 3 bin kişi gelmişken bugün de 7 bin kişiye varmış durumda. Trenlerimiz yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Pulman vagonlarımızda 40 günlük periyotta 30 bin misafir ağırladık. İnşallah bu gittikçe artacak ve biz misafirlerimizi daha iyi bir şekilde ağırlayacağız. Gelen misafirler Kars\'ın değerlerini gördüklerinde bunu gidip başkalarına anlatıyorlar onun için de yeni yeni misafirler gelmek istiyor. İnşallah bu dagittikçe artarak devam edecek\" dedi. Kafkas ülkelerinden de tren yolculuğu yapmak istedikleri, bu anlamda da BTK\'nın yolcu taşımacılığına geçmesini beklediklerinin hatırlatılması üzerine ise Bakan Arslan şunları söyledi: \"BTK bilindiği gibi 30 Ekim\'de açılmasından sonra yük anlamında Kazakistan\'dan başlayan ciddi bir yük hareketliliği var. Hedefimiz bu sene yıl ortasından itibaren yolcu taşımaya da başlamak. O da iyi bir konsept olacak ki şüpheniz olmasın ki insanlar Kazakistan\'dan başlayarak güzergah üzerindeki ülkeleri ve Türkiye\'yi gezerek Avrupa\'ya kadar gitmek isteyecekler. Bunun tersi yolculuğu da olacak ve inşallah onu da devreye soktuğumuzda Kars o anlamda daha fazla misafir ağırlayan bir ili olacak. Kars, Serhatı bekleyen şehir olmaktan çıkıp Serhatın konumundan yararlanan ve Serhatın başkenti olan bir şehir olacak inşallah. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.\" Tren yolculuğunun ardından karayoluyla Kars\'a dönen olan Bakan Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın da yer aldığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nde Kars Tarım Zirvesi\'ne katıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Bakanın trendeki yolcularla muhabbet etmesi

-Selfie çetmesi

-Yolcularla oturması ve konuşması

-Sarıkamış tren istasyonunda Ankara yolcularını uğurlaması

-Bakanın konuşması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

327 MB - 4 DK 00 SN -

==============================================================

(ÖZEL)

2)ERDOĞAN\'IN ÜNİVERSİTE FUTBOL TAKIMINDAN ARKADAŞI O GÜNLERİ ANLATTI

MARMARA Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi futbol takımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlkte futbol oynayan Yavuz Başar, o günleri anlattı. Başar, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın o dönem çok iyi futbolcu olduğunu ve güzel goller attığını söyledi. Sivas\'ta 1953 yılında doğan evli ve bir çocuk babası Yavuz Başar (65), uzun yıllar Sivasspor genç takım, Yüceyurtspor, Çayspor, Zaraspor formaları giydikten sonra, İstanbul\'da Fenerbahçe alt yapısı ve Vefaspor\'da kalecilik yaptı. 1972-1973 yılları arasında Fenerbahçe\'nin alt yapısında top oynarken kaleci antrenörü olan Ilie Datcu, Yavuz Başar\'i kendisine benzetip, \'Datcu\' lakabını verdi. Başar, İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte okul takımında futbol oynadı. Sonrasında uzun yıllar bir ilaç firmasında çalışıp emekli oldu. Şimdi Antalya\'da yaşayan ve sık sık memleketi Sivas\'a gelerek hasret gideren Başar, Erdoğan\'la o yıllarda nasıl tanıştığını, nasıl bir futbolcu olduğunu, unutamadığı bir maçını DHA\'ya anlattı.

\'ÇOK İYİ FUTBOLCUYDU\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençlik döneminde çok iyi futbol oynadığını ve çok güzel goller attığını belirten Başar, şunları anlattı: \"Ben İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi\'nde okudum. Tayyip bey, benim üniversite arkadaşım. Üniversitelerin futbol takımları arasında müsabakalar vardı. Boğaziçi, İstanbul, Yıldız Teknik, İlahiyat Fakültesi vardı. O yıllarda 5-6 tane üniversite vardı İstanbul\'da. Onların futbol takımları vardı. Onlarla birlikte bir lig usulü maçlar yapılırdı. 1973 yılında okul takımı seçmeleri sırasında Tayyip Bey ile tanıştım. O zaman genç, çita gibi bir delikanlıydı, böyle uzun boylu arkadaşımızdı. Bizim o dönem saçlarımız uzunken, o kısa saçlı bir arkadaşımızdı. Pek aramıza gelip, gitmezdi. Antrenmanlara, maçlara gelirdi. Maçlarda iyi top oynardı, iyi topçuydu. Güzel goller atardı hatırladığım kadarıyla. O dönem tam hatırlamıyorum, galiba Milli Selamet Partisi\'nin gençlik kolları başkanıydı. Okulda tanıştık. Son derece dürüst, çalışkandı. Vefa Stadı\'nda İlahiyat Fakültesi ile maçımız vardı. Çamurlu, yağmurlu, soğuk bir havaydı. O maçta 4 tane gol atmıştı Tayyip Bey. Ben de 1 tane gol yemiştim, unutamam hiç. Yani son derece iyi ve kaliteli bir topçuydu.\"

\'VEFALI BİR ARKADAŞ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın vefalı bir arkadaş olduğunu, her yıl Cumhuriyet balolarında üniversite arkadaşlarını sarayda topladığını ve yakından ilgilendiğini söyleyen Yavuz Başar, şöyle konuştu:

\"Birkaç tane zaten üniversite arkadaşı vardır. Bunları bir araya toplar, sağolsun. Bizi Cumhuriyet balolarına, saraya davet eder. Tabi biz de onu kıramayız, gideriz. Bizlerle ilgilenir, dertlerimizi sorar. Yapabileceği bir şey olursa yapar, bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa yaparız. Son derece de insanları seven, herkesi birebir tanıyan bir hafızaya sahiptir. Evet kolay değildir Cumhurbaşkanı olmak, herkesin de harcı değildir. Onun için benim en çok hoşuma giden yönlerinden bir tanesi de son derece vefalı olmasıdır. Her gittiğimiz yerde araştırır, sorar, selam gönderir veya onun geleceği yerlere gidebilirsek, ulaşabilirsek, kendini görür, hatrını sorarız, sormak için de uğraşırım. Antalya\'ya geldiği zaman kendisine ulaşmaya çalışırım. En azından ulaşamasam bile o partinin ya da belediye başkanlığı binasında beklerim. Bir iki dakika da olsa ayakta görüşme şansım olur. Ben de kendisini seviyorum. Son derece kaliteli, son derece başarılı buluyorum kendisini.\"

\'ÜLKEMİZİ SON DERECE GÜZEL YÖNETİYOR\'

Yavuz Başar, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye\'yi çok iyi yönettiğini söyleyerek, \"Çok hükümetler gördüm, çok koalisyonlar da gördüm. Fikrim iyi de olabilir, ters de olabilir. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımı ve partisini son derece başarılı buluyorum. Bu kadar başarılı olacağını ben tahmin etmedim. Aşağı yukarı neredeyse 15-16 yıldır bizim başımızda duruyor ve ülkemizi son derece güzel savunuyor diye düşünüyorum\" diye konuştu.

En son Sivas\'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü anlatan Başar, \"Sayın Cumhurbaşkanımla Sivas\'a gelecekti, ben de Sivas\'taydım. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden beni aradılar. Dediler ki \'Yavuz Bey Sayın Cumhurbaşkanımızın sizde bir fotoğrafı varmış, lütfen o fotoğrafı bize ulaştırabilir misiniz\' dediler. Ben de \'Tabi ulaştırırım\' dedim. O zaman o fotoğraflarını büyüttüm çerçeve içerisinde. Sanıyorum referandum dönemiydi. Belediye binasında kendisine takdim ettim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Datcu Yavuz Başar\'ın baba evinden görüntüler

-Eski fotoğraflarına bakması

-Erdoğan ile takım fotoğrafı

-Konuşmaları

-Sahada görüntüleri

-Kalede kurtarışlar yapması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(597 mb)

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

======================================================

3)4 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ TÜPRAŞ PATLAMASINDA, SANIKLARA TAHLİYE



TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde meydana gelen patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 işçinin de yaralandığı olayla ilgili \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' iddiasıyla 5\'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Olayda yaşamını yitiren işçilerin yakınları şikayetçi olmadıklarını belirtirken, mahkeme heyeti olayda ihmali olanların tespiti için yeniden bilirkişi raporu alınmasına ve sanıkların tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmir Rafinerisi\'nde, 10 bin metreküplük nafta tankında geçen 11 Ekim\'de meydana gelen patlamada Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Dere ve Mehmet Karademir isimli işçiler hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin savcılık araştırmasının tamamlanmasından sonra gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma \'Beka Proje\'nin sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklandı. Bilirkişi raporları sonrası daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başmühendis Mehmet Emin Tuna, yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı. Soruşturma kapsamında işletme mühendisi B.K. ile işletme başmühendisi K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 Ekim\'de taşeron firma Beka Proje\'nin iş güvenliği sorumlusu ile TÜPRAŞ\'ın saha sorumlularından 2 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi. Sanıklar hakkında \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçlamasıyla dava açıldı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya mağdurlar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk önce söz alan hayatını kaybedenlerin yakınları zararlarının karşılandığını ve şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Tutuklu sanıklardan taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin Karataş, patlama sırasında Kırıkkale\'de olduğunu, teknik sorumlunun haber vermesi sonucu olaydan haberdar olduğunu ve sorumluluğun kendisinde olmadığını iddia etti. Diğer tutuklu sanık montaj ustabaşı Ali Battal, patlamadan bir gün önce Tüpraş\'tan kör tapaların açılması yönünde talimat aldıklarını belirterek, \"Akşam 18.00- 18.30 gibi kör tapaları almaya başladık. Körleri aldığımızda su gibi bir şey geldi. Baş operatörün yanına gittik. Durumu söyledik. \'Bir şey olmaz, kontrole geleceğim\' dedi. 19.30 gibi kontrole geldi. Tankın içindeydik. Bize orada herhangi bir uyarı yapmadı. 20.45 gibi dağıldık. Ben ilkokul mezunuyum. Daha önce hiç tank bakım işi yapmadım\" diye konuştu.

\'TANK DIŞI İÇİN İZİN VERDİM\'

Tutuklu sanık işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, patlamadan önce sabah saat 08.00\'de üzerinde gaz dedektörüyle tankın etrafında dolaştığını, gaz dedektöründe bir alarm göremediğini söyledi. Bilici kontrolün ardından \"Ateşli iş iznini sadece tank dışı için verdim\" dedi. Tutuklu sanık şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak ise taşeron firma sahibi Bedrettin Karataş\'ın vekili olarak görev yapmadığını iddia ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Asıl mesleğinin ise inşaat mühendisliği olduğunu belirten Gözüak, \"Ali Battal\'ın \'biz emirleri Hulusi Gözüak\'tan alırdık\' sözlerini kabul etmiyorum. Tankta çalışan işçileri ben denetlemedim. Talimatları bize TÜPRAŞ yetkilileri vermektedir\" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık bakım başmühendis Mehmet Emin Tuna da suçsuz olduğunu söyleyerek, \"Bakım başmühendisi olarak ateşli iş izni vermek yetkimiz ve sorumluluğumuz yoktur. Dosyadan okuduğum kadarıyla körlerin alınması izni üretim müdürlüğü tarafından verilmiştir. İş güvenliğinin yeterince alınıp alınmadığı üretim müdürlüğü tarafından denetlenmektedir\" diye konuştu.

Tutuksuz sanık işletme mühendisi Burak K. ise \"Tankın çevresinde platform montajını kaynakla yapacaklarını söylediler. Tank çevresinde kaynak yaparken kıvılcımın etrafa yayılabileceğini, kaynak çadırı kullanmaları gerektiğini söyledim ve yazdım. İş izni verildiğinde tanklar körlüydü. \'Ben kimseye körleri alın\' demedim. Başoperatör telsizden müteahhit firmanın körleri almak istediğini söyledi\" dedi. Tutuksuz sanık işletme başmühendisi Kürşat K. ile tutuksuz sanık Bakım Grup Müdürü İbrahim A. da suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, olayda ihmali olanların tespiti için yeniden bilirkişi raporu alınmasına ve sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

=========================================================

(YENİDEN)

4)BEYPAZAR\'INDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde 2 aile arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında ilçe merkezi Beytepe Mahallesi\'nde çıktı. Tarım işçisi olduğu öğrenilen doğu kökenli vatandaşların oturduğu mahalle iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 40 yaşındaki Hakan T. öldü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis iki aile arasında çıkan kavgayı güçlükle önleyebildi. Hayatını kaybeden Hakan T.\'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen R.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Detay

BEYPAZARI,(DHA)

========================================================

5)MÜZİSYEN CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS CEZASI

ESKİŞEHİR\'de bir eğlence mekanında müşteriler arasında çıkan ve çalışanların da katıldığı kavgada 33 yaşındaki müzisyen Seydihan Çalışkanoğlu\'nu bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki Emrah Karaoğlu, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 28 Mart 2017 tarihinde İstiklal Mahallesi Adalar Sokak\'taki bir barda meydana geldi. Babası 60 yaşındaki Hüseyin Karaoğlu ile birlikte barda içki içen 26 yaşındaki Emrah Karaoğlu, masalarındaki sandalyeye ceketini bırakan yan masada oturan bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar çalışanları Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu\'nu dışarı çıkardı. Sokakta devam eden tartışmada Emrah Karaoğlu, barda müzisyenlik yapan Seydihan Çalışkanoğlu\'nu bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışkanoğlu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Olaydan sonra bir taksiye binerek kaçan Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emrah Karaoğlu ile çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası Hüseyin Karaoğlu ise serbest kaldı.

Emrah Karaoğlu hakkında kasten adam öldürmek suçundan Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Emrah Karaoğlu son duruşmada pişman olduğunu söylerken, öldürülen Seydihan Çalışkanoğlu\'nun eşi Bahar Çalışkanoğlu da sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Emrah Karaoğlu\'nu 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Sanık Emrah Karaoğlu\'nun babası Hüseyin Karaoğlu ile birlikte polisler tarafından adliyeye getirilirken çekilen arşiv görüntüsü,

-Adliye binasın dışından çekilen görüntü,

-Ölen müzisyenin sağlık fotoğrafları bulunuyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

=======================================================

6)OTOBÜSTE VALİZİNDE DİNAMİT BULUNAN YOLCU TUTUKLANDI

KONYA\'da otobüsteki valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü bulunan yolcu Şehmuz O.(31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 1 Şubat günü, Antalya\'dan, Konya\'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi\'nin Yarpuz Mahallesi\'nde otobüse binen Diyarbakır nüfusuna kayıtlı yolcu Şehmuz O.\'nun valizinde dinamit olduğunu fark etti. Bunun üzerini durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.\'nun valizinde 2 adet dinamit ve 2 adet dinamit kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan Şehmuz O.\'nun, dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Şemhuz O., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi -arşiv

- Sağlık kontrolünden çıkartılması -arşiv

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

==================================

7)TIR\'DA 16 BİN 90 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

DENİZLİ\'de, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, iplik çuvalları arasına gizlenmiş halde 16 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis, kaçak sigarayla ilgili TIR şoförünü gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Denizli\'ye kaçak sigara getirileceğini öğrendi. Akhan Mahallesi\'ndeki polis denetim noktasında önlem alan polis, dün (Pazartesi) akşam kaçak sigara taşıdığı belirlenen TIR\'ı durdurup kontrol etti. TIR\'ın dorsesinde, iplik çuvalları arasına gizlenmiş halde, 16 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- TIR\'dan görüntü

- Polislerin tırın dorsesinde arama yapması

- İplik çuvalları arasında sigaraları bulması

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)