DHA YURT BÜLTENİ-5

Zeytin Dalı Harekatı\'nda 21\'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı

1 asker şehit oldu



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı. Afrin\'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.

TSK\'nın 20 Ocak günü saat 17.00\'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 21\'inci güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Kilis ve Hatay\'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40 köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekatta, derinlik oluşturularak, ilerleyiş sürdürülüyor.

Kilis ve Hatay\'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin\'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.

BOMBARDIMAN SABAH DA DEVAM ETTİ

Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin\'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK\'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.

HAREKAT, YENİDEN HIZ KAZANDI

Öte yandan 4 Şubat\'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi\'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin\'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye\'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21\'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

1 ASKER ŞEHİT OLDU

TSK\'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Suriye\'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

Hatay\'a şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun (23) memleketi Hatay\'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun şehit olduğu haberini, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Sergen Pamukçu\'nun, Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında silah arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaştığı, üzerine ise \'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor\' yazdığı görüldü.

Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi\'nde cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Antakya Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Van\'da PKK\'nın kış üstlenmesine operasyon

VAN\'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Kırsalda bulunan teröristlere ait 2 sığınakta ise yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Feraşin Yaylası\'nda terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda askerin katıldığı hava destekli operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen mevziler bulundu. Bölgede bulunan bir sığınakta, katalitik ısıtıcı, muhtelif ilaç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erciş ilçe merkezinde ise jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, PKK propagandası içeren kitaplar, 3 flaş bellek, 3 cep telefonu, 4 sargı bezi, 6 enjektör, 8 paket ilaç ele geçirildi.

Ekiciler Mahallesi kırsalında ise teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta yapılan aramalarda, 1 gaz maskesi, kürek, demir testere, el çapası ele geçirildi. Her iki operasyonda da bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Sigara paketlerine tek tip uygulama geliyor

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketlerinde tek tip uygulamaya gidileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Antalya\'da düzenlenen 2018 yılı değerlendirme toplantısının açılışına katıldı. Bakan Demircan, toplantının açılışı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis ve Hatay\'a yaptığı ziyareti değerlendiren Bakan Demircan, \"Bu mücadelede hizmet veren sağlık çalışanlarımızın durumlarını, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve değerlendirmek için ziyarette bulunduk. Morallerini çok yüksek bulduk. Arkadaşlarımız üzerlerine düşen görevleri fevkalade kaliteli bir şekilde yerine getiriyor. Bütün şehitlerimize Cenabı Hak\'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı saldırıya karşı bedenini siper eden gazilerimize acil şifalar diliyorum\" dedi.

AFRİN HAREKATI\'NDA PROFESÖR, DOÇENT DÜZEYİNDE HİZMET VERİLİYOR

Bölgedeki izlenimlerini de anlatan Bakan Demircan, Suriye\'den yeni bir göç dalgası görülmediğini belirterek, \"Terör mücadelesine katılan kahraman askerlerimizin sağlık ihtiyaçlarını giderme noktasında hiçbir noksanımız yok. Orada güzel, tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz var. Sevklerden ilk müdahalelere, hastanelerdeki bakımlara varıncaya kadar, bölgedeki uzman kadrolarımız tamamen takviye edildi. Ankara ve İstanbul\'dan alanında uzman hocalarımız, profesör, doçent düzeyinde hocalarımız bölgede hizmet veriyor. UMKE özellikle çok başarılı hizmet veriyor. Onları da ziyaret ettik ve şu an için bir sorun yok ve olmayacak da inşallah\" diye konuştu.

YENİ MODELDE ATAMALAR BİTTİ

Sağlık Bakanlığı\'nın Türkiye\'de sağlık hizmetleri noktasında iyi bir yere geldiğini belirten Bakan Demircan, bundan sonra kaliteyi daha da geliştirmek ve sürdürülebilirliği yakalamak için önemli reformlar, hamleler yapmaya başlandığını ve bu hamlelerin neticelerinin daha yakından hissedileceğini kaydetti. Bu kapsamda illerde üç başlılığı tek başlılığa indirdiklerini belirten Bakan Demircan, \"Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği ve Sağlık Müdürlüğü üçlü sistemi, verimi etkiliyordu. Aynı şekilde ülkemizde 16 Nisan referandumuyla yeni bir dönem başlamıştı. O da çok başlılığı ortadan kaldırmaya yönelik cumhurbaşkanlığı sistemi modeline uygun olarak Sağlık Müdürlüğü modeline geçtik. İllerimizde çok başlılık ortadan kalkmış oldu. Yeni dönem atamaları bitti ve uygulamaları gözden geçireceğiz. Sağlık alanında Türkiye\'yi daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz\" dedi.

ACİLLERDE YENİ DÖNEM

Acil hizmetlerinde yapılan en son yeniliği de anlatan Bakan Demircan, \"Acille ilgili temel bakış açımız şu şekilde; Vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa acilden girer, hekimler tarafından gerekli tedavisi yapılır. Bunun için yapılması gereken birtakım yenilikleri yaptık. Türkiye\'de 63 hastanede acil müracaat sayısı 1000\'in üzerinde. Acil için bu hastanelerde müracaat eden hastalarımızı kırmızı, sarı ve yeşil alan uygulaması zaten önceden vardı ve daha etkin hale getirildi. Kırmızı alan, bileklik takılıp, zaman kaybetmeden ilgili bölümüne gönderiliyor. Sarı alanda kısa zaman içinde müdahale yapılıp ilgili tedaviye yönlendiriliyor. Daha fazla zaman bekleyebilecek hastalar da yeşil alana ayrılıyordu\" diye konuştu.

HASTANELERE GECE POLİKLİNİK SİSTEMİ

Acil müracaatlarında yeşil alan sayısının yüzde 70\'ler dolayında olduğunu aktaran Demircan, \"Bu birikime, yığılmaya neden oluyordu. Biz bunu eritmek için gündüz yapılan poliklinik mesaisinin dışında yeni poliklinikler açtık. Mesai kaydırması yaparak 16.00\'dan 23.00\'e kadar gerekli muayene tetkikleri ve tedavileri planlanıyor. Bu şekilde hem hastalarımız fazla beklememiş hem de yığılma olmamış oluyor. Mesai kaydırmasının yanısıra mekan sorununu çözmek için de girişimleri başlattık. Tüm hastanelerimizin acilleri elden geçiriliyor. Mekan sorunu varsa, dar bir mekanda hizmet alıyorsa çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu uygulama hayata geçeli bir hafta oldu ve olumlu sonuçlar almaya başladık, önümüzdeki hafta daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız\" dedi.

YOĞUN BAKIM VE RANDEVU SİSTEMLERİ DÜZENLENECEK

Yoğun bakım yatağı sayısı açısından Türkiye\'nin Avrupa ortalamasında iyi bir yerde olduğunu, ama hekimlerin hastaları yoğun bakım yatağında normalden fazla tuttuğuna yönelik emareler olduğunu belirten Bakan Demircan, bu yüzden boş yatak sıkıntısı yaşanabildiğini kaydetti. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Demircan, randevu sisteminin daha etkin ve verimli işletileceğini ve polikliniklerde uzun zamana randevu verilmesinin önüne geçileceğini dile getirdi.

BUGÜN SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

9 Şubat\'ın Sigarayı Bırakma Günü olduğunu hatırlatan Bakan Ahmet Demircan, \"Gördüm ki sevindirici bir durum, buradaki arkadaşlar sigara içmiyorlarmış. Sigara halk sağlığı, insan sağlığı için bir tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp kurtulmalı. Bu konuda yapılmış düzenlemeleri ve uygulamaları takip ediyoruz. Yeni düzenlemeler de önümüzdeki günlerde yapılacak\" dedi.

SİGARA PAKETLERİNE TEK TİP UYGULAMA

Sigara paketlerinde tek tip uygulama getirileceğine yönelik yeni bir çalışma olduğunu da açıklayan Bakan Demircan, \"Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, yani reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli. Bunun için her türlü tedbiri almalıyız. Alo 172 hattımız sigarayı bırakma noktasında hizmet veriyor ve \'Ben sigarayı bırakmak istiyorum\' diyerek bu hatta müracaat edebilirler. Onlara her türlü destek sağlanır. Sigarayla mücadele noktasında hakikaten toplum olarak ısrarcı olalım\" diye konuştu.

26 MİLYONUN YÜZDE 70\'İ BIRAKTI

Bakanlık yetkililerince, 2010\'da uygulamaya geçen Alo 172 Sigarayı Bırakma Destek Hattı\'na bugüne kadar toplam 26 milyon 148 bin 436 kişinin başvuru yaptığı açıklandı. Başvuru yapanların tümüne sigarayı bırakmaları için gerekli her türlü desteğin de verildiği belirtilerek, 26 milyonu aşkın kişiden sigarayı bırakma başarı oranının da yüzde 70 civarında olduğu kaydedildi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇ SORUNU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nin içinde bulunduğu borç krizi de sorulan Bakan Demircan, \"Sadece Akdeniz Üniversitesi\'ne ait bir sorun değil, üniversite hastanelerimizin ödeme zorluklarını hükümet olarak biliyoruz. Bu konuda çalışmalar da var, üniversitelerle ve YÖK\'le birlikte devam ediyor. Elbette bir şekilde inşallah bu çözülecek ama şu anda üniversitelerimizdeki bu ödeme zorluğu devam ediyor. Üniversitelerle birlikte beraber çözeceğiz\" dedi.

FETÖ\'nün mahrem askeri yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyede

SAKARYA\'da, FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9\'u muvazzaf asker 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun FETÖ/PDY\'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9\'u muvazzaf asker, 1\'i KHK ile ihraç edilmiş askeri personel ve askeri okullardan atılan 2 kişinin bulunduğu toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi. 12 kişi arasında geçen hafta Muğla\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki askeri gemide görevli iken gözaltına alınan astsubay S.S.B. de bulunuyor.

Sağlıkçı 2 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Kayseri\'de FETÖ \'ye yönelik yapılan operasyon örgütün kriptolu iletişim programını kullandığı iddia edilen özel bir hastanede hemşire olan E.E ve Erciyes Üniversitesinde asistan iken KHK ile ihraç edilen M.A.U polis tarafından yakalandı. Her iki FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından FETÖ yapılanması yönelik Kayseri Merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir\'de 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda Kayseri\'de özel bir hastanede hemşirelik yaptığı belirlenen E.E ve KHK ile ihraç edilen M.A.U örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan iki FETÖ şüphelisi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabiplikte yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi

Nadir görülen kara ayaklı martı seferberliği

TÜRKİYE’de nadir görülen \'Kara ayaklı martı\' türü uzun bir aradan sonra Rize’nin İyidere ilçesi sahilinde kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz’de görüldü. Türkiye’nin değişik illerinden Rize’ye gelen kuş gözlemcileri teknelerle açıldıkları denizde martı türünü fotoğrafladı.

İyidere ilçesinde kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, kıyıdan 3 mil açıkta Karadeniz’de, Türkiye’de nadir görülen kara ayaklı martı türünü gözlemledi. Kuş gözlemcilerine ait internet siteleri ile sosyal medyada duyurulan gözlem üzerine bu türü fotoğraflamak isteyen kuş gözlemcileri Rize’ye gelmeye başladı. Türkiye’nin değişik illerinden gelen kuş gözlemcileri teknelerle açıldıkları Karadeniz’de martı türünü fotoğraflıyor. Kara ayaklı martı türü uzun bir aradan sonra Türkiye’de sadece Karadeniz’de görüldüğü belirtildi.

‘BÖLGE GÖÇ YOLU ÜZERİNDE ‘

Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, 3 yıldır bölgede kuş fotoğrafçılığı ve gözlemciliği yaptıklarını belirterek bölgemizde önemli kuş türlerini barındırdığını söyledi. Hatinoğlu, “Özellikle kış aylarında kutuplardan, kış mevsimini burada geçirmek için göç eden kuşlar var. Türkiye\'nin birçok bölgesinde zor görülebilecek martı türleri var. Ülkemizde nadir görülen küt kuyruklu kara ayaklı martı türünün yanı sıra korsan martı ve kuzey gümüş martı türlerini fotoğrafladık. İyidere bu türlerin rahatça gözlemlenebileceği nadir yerlerden biri.Göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle kuzeyden gelen ördek türleri bu bölgede sıkça görülüyorö dedi.

‘BU YIL SADECE KARADENİZ’DE GÖRÜLDÜ’

Türkiye\'nin dört bir yanından gelen kuş fotoğrafçısı arkadaşlara yardımcı olduğunu ifade eden Hatinoğlu, “Bu durum bölgemiz eko turizme de katkısı olacağını düşünüyorum. Denizde gördüğümüz türler dışında İyidere vadisinde, Türkiye\'de soyu tükenmekte olan türler dahil bir çok türü fotoğrafladık.Kara ayaklı martı bu yıl sadece bu bölgede gözlemdiö ifadelerini kullandı.

Ankara’dan martı türünü fotoğraflamak için gelen Ferit Başbuğ da “Kıyıdan 3 mil açıkta kara ayaklı martı, hazar martısı, gümüş martı, küçük martı ve yunusları gördük. Şehrin içinde de altıngözü türünü fotoğrafladık. Bu türler en çok Rize\'de gözlemleniyorö dedi.

