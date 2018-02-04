DHA YURT BÜLTENİ-5

1)AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ GÜRSU\'NUN CENAZESİ ELAZIĞ\'DA

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilere yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu\'nun (28) cenazesi, uçakla memleketi Elazığ\'a getirildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve şehidin yakınlarının havalimanında karşıladığı cenaze, yapılacak resmi törenin ardından toprağa verilecek.

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Erkan BAL/ELAZIĞ, (DHA) -

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2)O KOMİSER YARDIMCISININ SİLAHINA EL KONDU

KARAMAN\'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.\'nin tabancasına el kondu. Karaman Valiliği, E.E. ve olayı karışan diğer polis memuru B.Ş., hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı.

Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi\'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi\'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli özel harekât polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman\'da, iki meslektaşıyla birlikte, Fatih Taşkıran\'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre \'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?\' diyerek kulağını çekip, tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.\'ye, \'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?\' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran\'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran\'ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

TABANCASINA EL KONULDU

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.\'nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik, işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Olay anındaki güvenlik kamera görüntüleri

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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3)KOMÜNİST BAŞKAN, BELEDİYENİN GELİR-GİDER TABLOSUNU YİNE AFİŞLE DUYURDU

TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Belediyenin 1 yılık gelir, gider ve borç tablosunu, hazırladığı 7 metrelik afişle Belediye binasına astı. Başkan Maçoğlu, \"Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. Biz yönetime geldiğimiz zaman belediye zarardaydı ve borçları vardı şimdi belediyemiz kara geçti ve nakit parası da var\"dedi.

Türkiye tek Komünist Partili Ovacık Belediyesi, 3 yıldır belediyenin gelir gider tablosunu halka duyurmak için yaptığı uygulamayı bu yıl da sürdürdü. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye binasına 7 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde astırdığı afişte, belediyenin gelir giderleri ile borç tablosunu kalem kalem yazdı. Başkan Maçoğlu, bu uygulamayı 3 yıldır sürdürdüklerini ifade ederek, isteyen herkesin Belediye gelip, gelir giderleri inceleyebileceğini de söyledi. Belediyeciliği tamamen şeffaf ve halka açık şekilde yaptıklarını anlatan Başkan Maçoğlu, \"Harcadığımız her kuruşun hesabını halkımız bize sorsun diye hesapları halka açıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız Belediyeye gelerek faturaları ve gelir giderleri inceleyebilir ve bu konuda araştırma yapabilir. Hiçbir gizlimiz yok, biz zaten bu halka hizmet için varız bunun için hesapları hiçbir şekilde halka kapatmamız yada gizlememiz söz konusu olamaz. Biz yönetime geldiğimiz zamn belediye zarardaydı ve borçları vardı şimdi belediyemiz kara geçti ve nakit parası da var\" diye konuştu.

Komünist Partili Ovacık Belediyesinin 7 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde büyük pankarta astırdığı gelir gider tablosuna göre, belediyenin 2017 yılına ait geliri 3 milyon 452 bin 707 lira olurken, aynı yıla ait giderleri ise, 3 milyon 182 bin 482 lira oldu. Belediyenin taksitlendirdiği ve sorunsuz olarak her ay düzenli ödeme yaptığı İl Bank ve bir kamu bankasına ise toplam 720 bin lira borcu bulunurken, Belediyenin kasasında ise toplam 901 bin 928 lira parası bulunuyor. Ayrıca belediyenin tahakkuk eden ancak tahsil edilmeyen toplam alacağının da 428 bin lira olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Afişten görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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4)MERSİN\'DE 10 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN\'de polis, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 10 ton deterjan ve temizlik malzemesini ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmalarında piyasaya sahte deterjan ve temizlik maddesi sürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ve Toroslar ilçesinde üretim yeri ve depo olarak kullanılan 3 iş yerinde arama yaptı. Aramada sahte olduğu belirlenen 8 ton 424 kilogramı hazır deterjan olmak üzere yaklaşık 10 ton temizlik malzemesinin yanı sıra çok sayıda hassas terazi, dolum tankı, doluma hazır deterjan poşetleri, şampuan kapakları ve farklı markalara ait satış etiketleri buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İşyeri açılırken

- Polis işyerine girerken

- İşyerinin içinden görüntü

- İşyerinde malzemeler

- İşyeri sahibinin açık detejarsan sattığını söylemesi

- Polisler arama yaparken

- Aramadan genel ve detay

- Ambalajların görüntüsü

- Kutuların görüntüsü

- Açık deterjan görüntüsü

- Polislerin işyerindeki çalışmasından genel ve detay görüntü

- Deterjan tıra yüklenirken

- Tır\'daki yükten genel ve detay

(BOYUT:239,93 mb) (SÜRE: 03,55 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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5)ORMALIK ALANDAKİ ESRARA DRONE VE NARKOTİK KÖPEKLİ OPERASYON

MERSİN\'de ormanlık alanda saklanan 98 kilogram esrar, drone ve narkotik köpeği yardımıyla ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun kentte piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaştı. Daha sonra harekete geçen ekipler, belirlenen alanda drone uçurup narkotik köpeği ile arama yaptı. Operasyonda 19 çuval içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş 98 kilogram esrar ele geçirip 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polisler alanda gezerken

- Drone ile alanın görüntüsü

- Narkotik köpeğinin görüntüsü

- Polisler ormanlık alan içinde yürürken

- Köpek koşarken

- Köpeğin esrar torbalarını bulması

- Polisler torbaları gizleyen ağaçları kaldırırken

- Havadan görüntü

- Polisler torbaları çıkarırken

- Paketlenmiş esrarın görüntüsü

- Polisler paketleri açarken

- Esrar paketlerinin görüntüsü

(BOYUT:219,16 mb) (SÜRE: 03,35 DK)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)