DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KİLİS VE HATAY\'A 6 ROKET DÜŞTÜ; 11 YARALI

Harekatın 14\'üncü gününde, saat 10.30 sıralarında, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen 3 roket Kilis\'e, 3 roket de Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Kilis\'in İslahiye Caddesi\'ne düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patladı. Olayda, ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu Caddesi\'ndeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi\'ndeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Roketlerin düştüğü bölgelere, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

Terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenip, Reyhanlı\'ya düşen roketlerden 1\'i Fidanlık Mahallesi\'nde bulunan Sanayi Çarşısı\'ndaki torna iş yerine isabet etti. Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi\'ne düştü. 3 roketin düştüğü Reyhanlı\'da toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, roketlerin ateşlendiği Afrin kırsalına da sınır birliklerinden topçu atışı ile karşılık verildi.

DÜN YARALANAN 5 KİŞİ TABURCU OLDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün akşam peş peşe ateşlenen roketlerin düştüğü Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi handaki Erdoğan Aktaş\'ın işlettiği restoranda ve Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi\'nde yer alan Vakıf İyigün\'e ait evde yaralanan 5 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Roket düşen yerden görüntüler

- Vatandaşlardan görüntüler

- Roket düşen asfalt

- Yetkililer inceleme yaparken

- Genel ve detay görüntüler

-Kilis\" ten roketin düştüğü noktalardan görüntüler

SÜRE: 01\'10\" BOYUT: 132 MB

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Eser PAZARBAŞI-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, (DHA) -

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2)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 14\'ÜNCÜ GÜN; TSK BİRLİKLERİ VE ÖSO GÜÇLERİ AFRİN\'E İLERLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 14\'üncü güne girilirken, terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 6 roket, Kilis ile Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketli saldırılarda, 11 kişi yaralandı. TSK tarafından harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 823 olarak açıklandı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 14\'üncü gününde, Türk askerlerinin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin\'e ilerleyişi sürüyor. Teröristlerden temizlenen stratejik Burseya Dağı\'nda birlikler, üs kurarken, ele geçirilen köylere ÖSO güçleri yerleştiriliyor. Kilis ve Hatay sınırından, belirlenen mevzilere obüslerle top atışı yapılırken, havadan da Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 823\'E ÇIKTI

Genelkurmay Başkanlığı\'nca \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerce sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 6 hedefin imha edildiği belirtilen yazılı açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur\" denildi.

TSK, ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATI PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından ayrıca \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, 31- 30 Ocak günlerinde, ele geçirilen silah ve mühimmatın listesi paylaşıldı. TSK\'dan yapılan açıklamayla ele geçirilen silah ve mühimmat, şöyle sıralandı:

\"1 SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, 1 keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, 1 anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ve çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.\"

CEP TELEFONLARINA 3 DİLDE MESAJ

Öte yandan Türkiye\'den GSM operatörleri aracılığıyla Suriye\'nin Afrin kentinde yaşayan sivillerin cep telefonlarına Türkçe, Arapça ve Kürtçe kısa mesaj gönderildi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla teröristlere karşı birlik çağrısı yapıldı. 3 dilde hazırlanan kısa mesajda, şöyle denildi:

\"Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah\'ın izniyle Afrin\'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere.\"

TSK, 30 Ocak günü de Afrin\'de yaşayanlara havadan 3 dilde yazılan bildirileri dağıtmıştı.

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Eser PAZARBAŞI-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, (DHA) -

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(ÖZEL)

3)BURSEYA DAĞI\'NDA ŞEHİT OLAN ÖSO MENSUBUNUN AĞABEYİ: BEN DE ŞEHİT OLMAYA HAZIRIM

ZEYTİN Dalı Harekatı\'nda Burseya Dağı\'nın alınması sırasında şehit olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden 18 yaşındaki Muhammed Rıza İbrahim\'in ağabeyi İbrahim İbrahim, kardeşi gibi şehit olmaya hazır olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerleri, ÖSO güçleriyle birlikte Afrin\'de kritik önemdeki Burseya Dağı\'nı teröristlerden aldı. Dağın alınması sırasında 23 Ocak\'ta teröristlerin saldırısında Muhammet Rıza İbrahim ağır yaralandı. Suriyeli Muhammed Rıza İbrahim, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın şehit düştü.

KARDEŞİYLE GURUR DUYUYOR

Kilis\'te Suriyelililere yönelik bir insani yardım kuruluşunda görev yapan Muhammed Rıza İbrahim\'in ağabeyi İbrahim İbrahim ise, kardeşini kaybettiği için üzgün olduğunu ancak onunla gurur duyduğunu söyledi. Aynı saldırıda kardeşiyle birlikte 3 kişinin daha şehit düştüğünü anlatan İbrahim, \"Kardeşimin şehit olduğu haberini itfaiye görevlisi olan babam söyledi. Bu operasyon bizim için çok önemli. Operasyona büyük değer veriyoruz. Şehit vermeye, şehit olmaya hazırız\" dedi.

\'PKK ARTIK KORKUYOR\'

Terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'de kendilerini evlerinden zorla attığını ve büyük zorluklar yaşadıklarını da anlatan İbrahim İbrahim, \"Örgüt bizi iki yıl önce Tel Fırat\'taki evimizden attıktan sonra şimdi çadırda zor şartlarda kalıyoruz. PKK gelip bizi evimizden attı, bunun için onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. 7 yıldır Esed yönetimine karşı verdiğimiz mücadeleyi PYD/PKK\'ya karşı da vereceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Ben de ihtiyaç halinde savaşabilirim. Zaten örgüt ağır darbeler almaya başladı ve bunun sonrasında korku içinde kalıyorlar, geri çekiliyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim İbrahim ile röportaj.

Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM-Can EROK-Güven USTA/KİLİS,(DHA)

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4)2\'Sİ ÜST DÜZEY 4 PKK\'LI BURADA ÖLDÜRÜLDÜ

2\'Sİ ÜST DÜZEY 4 PKK\'LI TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGEDE PATLAYICI ARAMASI

DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda dün gece düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'nın sözde Amed eyaleti sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Mavi kategoride yer alan \'Eylül Ergani\' kod adlı Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran\'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK\'lının ölü olarak ele geçirildiği bölgede sessizlik hakim. Operasyonun ardından olası eylemlere karşı askeri birlikler de arazi ve yol kenarlarında el yapımı patlayıcı kontrolü yaptı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda dün gece PKK terör örgütünün 2 üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bölgede bugün sessizlik hakim olurken, PKK\'lıların araçla kaçmaya çalıştıkları Bingöl karayolundaki çatışma ve kan izleri dikkat çekti. PKK\'lıların kaçtığı Dernek köyü Çalıbükü mezrasının da Bingöl karayoluna çok yakın bir noktada olduğu görülürken, yol kenarında bulunan mezrada da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. PKK\'lı üst düzey teröristlerin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik güçleri önlemlerini de artırdı.

Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde 3 ayrı noktada jandarma timleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapıldı. Zırhlı araçların da takip ettiği aramalarda, arazi ve yol kenarlarında metal dedektörleri ile mayın ve patlayıcı taraması yapıldı. Patlayıcı ve mayın araması sırasında askerlere dedektör köpekler de eşlik ederken, Diyarbakır-Bingöl karayolunun tümü 3 ayrı noktadan başlanmak üzere kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, jandarma timlerinin terör olaylarına karşı aramalarının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Çalıbükü mezrası ve tabelasından görüntü

- Bingöl karayolundan görüntü

- Çatışmanın çıktığı noktanın görüntüsü

- Yerdeki eldivenler ve kan izleri

- Askerlerin mayın araması yapması

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA) -

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5)AMBALAJ FABRİKASININ KAĞIT DEPOSUNDAKİ YANGIN 10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda çıkan ve 4 işçinin yaralandığı yangın, 10 saatte güçlükle söndürüldü. Forkliftin arkasındaki LPG tankının patlaması sonucu çıktığı sanılan yangında soğutma çalışması yapılırken, depodaki bobinler halindeki tonlarca kağıt, 2 forklift ve 2 kağıt kesme makinesi zarar gördü.

Yedi Eylül Mahallesi\'ndeki Atatürk Sanayi Sitesi\'nde, 5046 Sokak\'taki bir kağıt fabrikasının deposunda, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt bobinlerini taşımakta kullanılan forkliftin arkasındaki LPG tantının patlaması sonucu çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlama sırasında depoda bulunan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek\'in vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar meydana geldi. Aynı zamanda dumandan da etkilenen bu 4 işçi Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Alevlere ilk müdahaleyi fabrikada çalışan diğer işçiler yaparken bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Yangına İzmir, Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk ve Menderes\'ten gelen toplam 8 itfaiye aracı ile müdahale edildi. İlk belirlemelere göre depodaki tonlarca kağıt, 2 forklift ve kağıt kesmede kullanılan 2 makinenin zarar gördüğü yangında, alevler 10 saatte güçlükle söndürüldü. 2 dozer yardımıyla depodan çıkartılan yanmış kağıt bobinlerinin tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan kağıt bobinlerinden görüntü

-Arkasındaki LPG tankı patlayan fokliftin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından görüntü

-Yanan deponun içinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Faruk ÇARK - Kamera: Davut CAN / TORBALI (İzmir), (DHA)

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6)MAHKEME: 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI KURGULAMASI MÜMKÜN DEĞİL

DİYARBAKIR\'da, iş yerine gelen 4 yaşındaki A.Ü. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emlakçı M.R.Ç.\'yi (66), \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, \"4 yaşında olan bir mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atması mümkün değildir\" denildi.

Olay, 16 Mayıs 2016 tarihinde merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İş yerine gelen A.Ü. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emlakçı M.R.Ç., mahalleli tarafından dövüldü. M.R.Ç., olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınıp, tutuklandı. Mahalle sakinleri, olaydan sonra şüphelinin oğluna ait internet kafenin camlarını kırıp, eşyalarını tahrip etti.

M.R.Ç. hakkında, \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da mağdur çocuğun avukatlığını üstlendi.

Mahkemedeki ifadesinde kendisine iftira atıldığını belirten tutuklu sanık M.R.Ç., \"Çocuklar gittikten 5-6 dakika sonra YDGH örgütü adı altındaki gençler dükkanıma hücum ettiler ve ben darp ettiler. Bu çok güzel bir senaryodur, komplodur. 66 yaşındayım ve bu yaşıma kadar mahallede namuslu, sevilen bir kişiyim. Bu çirkin olayla ilgim yoktur\" dedi.

\'KIZIM ARKAMA SAKLANIYORDU\'

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.Ü. ise, cinsel istismarı doğruladı, sanığın olaydan sonra kendisine şeker verip gönderdiğini söyledi. A.Ü.\'nün annesi M.Ü. ise, \"Sanık, kızıma olayı bize anlatmaması için tembih etmiş. Kızım dükkandan çıktıktan sonra tirtiyormuş. Sanık ile bir düşmanlığımız yoktur. Kızlarım daha önceden sevdikleri sanığı, sonra sevmemeye başladı. Sanığın dükkanın önünden geçerken kızım arkama saklanıyordu\" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.R.Ç.\'nin \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

\'4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BU OLAYI KURGULAMASI İMKANSIZ\'

Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Gerekçeli kararda, mağdurun istikrarlı ve samimi şekilde sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi. Henüz 4 yaşında olan mağdurun bu şekilde bir olayı kurgulayarak sanığa iftira atmasının mümkün olmadığı belirtilen kararda, bir tanığa baskı yapan sanık M.R.Ç.\'nin cinsel yeterliğinin bulunmadığı yönündeki savunmaları üzerine Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek, ereksiyon testine tabi tutulduğu ifade edildi. Alınan raporda, \'Enjeksiyon sonrası tümesans gelişmiş olup ereksiyon oluşmuştur\' ifadelerine dikkat çeken mahkeme, bu nedenle sanığın \'çocuğun cinsel istismarı\' suçunu işlediğinin sabit olduğunu kaydetti. Sanığın 60 yaş üzerinde olması ve mağdurun yaşının küçüklüğünün dikkate alındığını belirten mahkeme, cezanın alt sınırından uzaklaşılarak verildiğini ve indirim uygulanmadığını kaydetti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -



