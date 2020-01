DHA YURT BÜLTENİ-5

(ÖZEL HABER)

1)TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN KASTEL CİNO KÖYÜ, HAYALET YERLEŞİM YERİNE DÖNDÜ

ZEYTİN DALI Harekatıyla teröristlerden arındırılan Suriye\'nin Kastel Cindo köyü, adeta hayalet yerleşim yerine döndü. Evlerde çatışmanın izlerini taşıyan köye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan Suriyeliler, teröristlerden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. ÖSO saflarında savaştığı sırada yaralandığı için cepheye gidemeyen Enes Oso, \"Geri çekildikten sonra da bizim evlerimize ateş ettiler. Evime roket isabet etti. Ama artık korkmuyoruz, mutluyuz\" dedi. Ailesi Gaziantep olan Ahmet Said ise, \"Biz tarlalarımıza gidemiyorduk. O köydekilerin de bizim tarafa geçmelerine izin vermiyorlardı. 4 yıldır büyük eziyet ve korku yaşadık. Ama Pazar gününden çok mutluyuz. Askeri operasyonlar tamamen temizlendikten sonra ailemi tekrar topraklarımıza getireceğim\" dedi. Bu arada operasyondaki sonraki hedefi olana Bafelyun Dağı\'na karşı ÖSO güçleri elleri tetikte nöbet tutuyor. Geçen 20 Aralık\'ta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başladığını söylediği Zeytindalı Harekatı\'nda en önemli gelişme Burseya Dağı\'nın alınmasıyla yaşandı. Zorlu hava şartlarının bitmesinden sonra geçen Pazar 28 Ocak\'ta hava ve kara harekatıyla Burseya Dağı teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada yaklaşık 4 yıldır dağı elinde bulunduran PKK/YPG\'lı teröristler, aynı zamanda yaşamlarını sürdürdükleri Kastel Cindo Köyü\'nü de terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı. Adeta hayalet yerleşim yerine dönen köydeki sağlam kalan evlere de ÖSO unsurları karargah kurup yerleşmeye başladı. Köyün ve bölgenin güvenliğini almaya çalışan ÖSD unsurları, sadece teröristlerden geriye kalan köpeklerine sahip çıktı. Onları aç kalmamaları için besledi. Teröristlerin sokaklara ve belli yerlere verdikleri isimlerin kaldırıldığı görülün köyün girişine güvenlik noktası da oluşturuldu.

YAKINDA OTURANLAR BÜYLÜK SEVİNÇ YAŞADI

PKK/YPG\'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye\'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, Pazar günü büyük harekat olduğunu, uçaklarla toplarla bölgenin ateş altına alındığını söyledi. 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri de anlatan Ahmet saaid, \"Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor yada öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı. Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk\" dedi. Pazara günü bölgenin alınmasından sonraki duygularını ise Saaid, \"Ama artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık. Çok mutluyuz çocuklarıma selam söylüyorum. Şimdi Antep\'teler ama yakında yanıma alacağım. Teröristler tamamen temizlendikten sonra ben ve akrabalarım ailelerimizle burada olacağız. O köyde oturanları da tehditle iç taraflara götürmüşlerdi onlarda geri gelecektir\" dedi.

YARALI ÖSO\'LUNUN EVİNE SALDIRMIŞLAR

Harekatın biran önce başarıyla bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Ahmet Said ile aynı yerde bulunan komşusu Enes Öso ise, yaralı bir Özgür Suriye Ordusu mensubu olduğunu söyledi. Çatışmalardan sonra kaçan teröristlerin kendi evine çocuklarını da hedef alacak şekilde üç kez roket fırlattıklarını da söyleyen Öso, \"Evime isabet etseler de çok zarar vermediler. Çocuklarım bu sayede kurtuldu. Köyümüzden ayrıldıktan sonra ÖSO\'ya katıldım. Yaralanınca ayrılmak zorunda kaldım ancak iki kardeşim halen cephede savaşıyor. İnşallah başarılı olacaklar ve bu topraklar terörden kurtulacak. İnsanlarımız geri dönecek teröristler burada olduğu zamanlarda, çocuklarımız için tedirginlik içerisindeydim. Ama artık kurtulduk. Gelecek için ümitliyiz. Çok mutluyuz. Birde İnşallah fırsat olursa daha fazla yeri toprağımızı kurtarmak için savaşacağım\" şeklinde konuştu.

BAFELYUN TEPESİ\'NDE TERÖR KULELERİ

Burseya Dağının alınmasından sonra güvenlik güçleri ile ÖSO\'nun hedefi ise Bafelyun Dağı oldu. Teröristlerin geri çekildikleri bu dağda, önceden açtıkları mevzilere girdikleri görüldü. ÖSD unsurlarının bulunduğu yerden PKK/YPG\'li teröristlere ait nöbetçi kuleleri de dikkat çekti. ÖSO unsurları her an gelebilecek tehditler karşı elleri tetikle hazır bekledi.

2)KATO DAĞI\'NDA PKK\'LI ARIYORLAR

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı\'nda güvenlik güçlerinin PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgede Mehmetçik ile birlikte arazi arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na da katılmaya hazır olduklarını söyledi. Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de örgüte göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, kar kalığınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı\'nda da didik didik terörist arıyor. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor. Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor. Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor.

AFRİN\'E GİTMEYE HAZIRIZ

Hakkari ve Şırnak arasında bulunan bölgeyi PKK\'lılardan temizlemeye kararlı olduklarını anlatan güvenlik korucuları, metrelerce kar ve soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirterek, Suriye\'nin Afrin kenti ile Kuzey Irak\'ta PKK\'lı teröristlerin kamplarının bulunduğu Kandil ve Zap bölgelerine gitmeye hazır olduklarını söyledi.

3)6 FETÖ ŞÜPHELİSİ HAKİM KARŞISINDA

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen 2\'si kadın 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan farklı meslek gruplarından A.B., E.A., A.P., E.P., G.C. ve M.D. sorgusu tamamlandı. Alınan ifadelerinin ardından 2\'si kadın 6 kişi sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında E.A. ve F.K\'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4)15 YIL ÖNCEKİ TECAVÜZ ZANLISI ZAMAN AŞIMINA GÜNLER KALA YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 15 yıl önce 73 yaşındaki Z.B., adlı kadına tecavüz eden Mehmet Tevfik İlhan(47), dosyanın zaman aşımına günler kala polis tarafından yakalandı. DNA testleri mağdurla uyuşan İlhan, 15 yıl sonra tutuklanıp cezaevine konuldu.

Marmara Ereğlisi ilçesinde 2003 yılında yaz tatilini geçirmek için gelen ve o tarihte 73 yaşında olan Z.B., Dereağzı Mahallesi\'ndeki evine gece yarısı giren bir kişinin zorla tecavüzüne uğradı. Yaşlı kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Polis, yaptığı çalışmada aralarında inşaatlarda boyacılık yapan Mehmet Tevfik İlhan\'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak ifadesine başvurdu. Polisin, tecavüze uğrayan kadından sperm örnekleri ve elbiselerini delil olarak alırken, tüm aramalara rağmen tecavüz zanlısı yakalanamadı ve dosya da faili meçhul dosyalar arasına konuldu.

Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arşivde bulunan ve zaman aşımı yaklaşan faili meçhul dosyaları raflardan indirip tek tek incelemeye aldı. İnceleme sırasında zaman aşımına uğramasına günler kalan tecavüz dosyası yeniden açıldı. Bu dosyada olay tarihinde ifadesine tanık başvurulan Mehmet Tevfik İlhan\'ın ifadelerini çelişkili bulan polis, yeniden ifadesine başvurmak için arama çalışmaları başlattı. İstanbul Beyoğlu\'nda oturduğu belirlenen İlhan, ilçeden giden polis ekipleri tarafından 10 gün önce evinde gözaltına alınarak Marmara Ereğlisi\'ne getirildi.

Emniyette 15 yıl sonra yeniden ifadesi alınan İlhan, tecavüz olayından haberi olmadığını belirterek, kendisinin de bir ilgisi bulunmadığını anlattı. Polis, yine çelişkili ifadeler veren İlhan\'dan aldığı örnekleri DNA testine gönderdi. İlhan\'ın DNA testleri tecavüze uğrayan ve o tarihte Z.B.\'den alınan sperm örnekleriyle uyuştu. DNA testlerin uyuşması üzerine yeniden ifadesi alınan İlhan, olayı kabul etti. İlhan, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği Marmara Ereğlisi ilçesi adliyesinde olaydan tam 15 yıl sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

5)DEPREMDEN ETKİLENDİLER, BEBEĞİN İSMİNİ \"AFAD\" KOYDULAR

ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremden 14 gün sonra dünyaya gelen ve ailesi tarafından Afad ismi verilen 1 yaşındaki bebeği ziyaret etti.

Ayvacık ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremden 14 gün sonra dünyaya Afad Yavuz isimli bebek geldi. Yavuz ailesi deprem süresince kendilerine büyük destek olan AFAD ekipleri ile depremden etkilendikleri için bebeğin ismini AFAD koydu. Bebeğe Afad isminin koyulmasını ise 69 yaşındaki dedesi Şerafettin Yavuz önerdi. Depremden bir yıl sonra AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Gülpınar köyünde yaşayan Şaban Yavuz (37) ve Söylemez Yavuz (35) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Afad Yavuz\'u ziyaret edip, bebeğe çeşitli hediyeler verdi.

Dede Şerafettin Yavuz, 6 Şubat\'ta meydana gelen deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılardan etkilendikleri için çocuğun ismini Afad koyduklarını söyledi. Geçen yıl gelininin hamiliğinin son dönemlerinde büyük depremler olduğunu belirten Şerafettin Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Depremlerde bize AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri başta barınacak yer ve yemek olmak üzere kıyafetimize kadar bize ve buradaki halka yardımcı oldu. Depremlerin olduğu süreçte yağmurlu ve soğuk bir havada torunum dünyaya geldi. Adını ne koyalım diye düşündük. Ben de oğluma zor zamanlarda AFAD\'ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için Afad koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı ve çocuğun adını Afad koyduk. Nüfus Müdürlüğü\'ne gittiğimizde Nüfus Müdürü de şaşırdı. Bu arada devletimize ve AFAD ekiplerimize deprem zamanında yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim.\"

Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz ise, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Yavuz ailesinin 20 şubat tarihinde bebeği dünyaya geldiğini ifade ederek, \"Ailesi o tarihlerde AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalardan etkilenip bebeğin adını Afad koydular. Dünyalar tatlısı bir çocuk dünyaya getirdiler. Öncelikle deprem sonrası yaptığımız çalışmalar sonrasında biz bölgede Afad isimli bir çocuğun dünyaya geldiğini 3-4 ay sonra öğrendik. Bu arada iyileştirme çalışmalarımız vardı. Bugün de bebeğimizi ziyarete geldik. Biz Afad isimli bir bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı memnun olduk. O dönemlerde deprem bölgesinde çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduğumuzda AFAD\'çı olacağım diyorlardı ve bu bizi memnun ediyordu\" dedi.

6)ERCİYES\'TE GECE KAYAĞI

TÜRKİYE\'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes dağındaki pistlerdeki gaündüz yoğunluğu geceyede kaydı. Kayakseverler Erciyes AŞ tarafından Tekirkapı\'da özel olarak aydınlatılan pistlerde gece kayak sporu yapmanın keyfini çıkartıyor

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murnat Cahit Cıngı, toz karı ile ünlü Erciyes dağındaki 4 ayrı merkezde pistlerin gündüzleri sömestir tatili nedeniyle de tıklım tıklım dolduğuna dikkat çekerek, \"Gündüz yoğunluğundan kaçınanlar veya gündüz işte çalışıp gece kayak yapmak isteyenler için özellikle Tekirkapı\'daki, 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasının oteller bölgesindeki pisti geceleri aydınlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye\'nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, kayak severlere gece gündüz demeden kesintisiz kayak yapma imkânı sunuyoruz. Ülkemizin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen dağda yapılan yaklaşık 1 milyon TL\'lik yeni yatırımlarla, Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile gece aydınlatması sağlıyoruz.. Erciyes\'te gece boyunca çalışan mekanik tesisler sayesinde tatilciler sömestirin tadını doyasıya çıkarıyor.\"diyor

Kış sezonu boyunca her haftasonu ve sömestr tatili boyunca ise her gece düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kayakseverler, kendilerine Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan ücretsiz \"Sıcak Şıraödan içiyor.

7)DEDE MİRASI ATÖLYEDE EL SANATINI GELECEĞE TAŞIYOR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Gökhan Bakla(40), dedesinden miras kalan demir atölyesinde el sanatını hobi olarak sürdürerek gelecek nesillere taşıyor. Asıl mesleği muhasebeci olan Bakla, \"Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı istiyorum\" dedi.

İstanbul\'un Silivri ilçesindeki bir şirkette muhasebeci olan Gökhan Bakla, Malkara ilçesinde dedesi İsa Bakla\'dan kalan 70 yıllık demir atölyesinde el sanatlarını sürdürmek için mücadele veriyor. Demir atölyesinde hobi olarak çelikten yaptığı desenli bıçak, çakı gibi ürünleri çevresine hediye eden Bakla, asıl amacının el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Demir atölyesinde damascus ve pota çeliğine şekil vererek bıçak ve çakı ürettiğini kaydeden Bakla, şöyle dedi:

\"70 yıllık dedemden kalma bir atölyede çalışıyorum. Dedem gibi eski demircileri araştırarak başladım bu işe. Benim en büyük hobim bu. Dedemden bana kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyorum. İdealim Malkara\'da kendi vatanımda üzerinde yoğun emek verdiğim bu uğraşı gelecek nesillere aktarmak. İki çelik üzerinde yoğun olarak çalıştım. Örneğin damascus çeliğinde 3 farklı çelik üzerinde çalışıyorum. Bunları katmanlar olarak dövüp kaynatarak ocak kaynağıyla farklı desenler elde edebiliyoruz. Bu konu üzerinde akademik olarak ta çalışmalarım var. Asıl benim istediğim bunu gelecek nesillere aktarmak. Bu atölyede yeni çıraklar yetişmesini istiyorum. İleriki zamanlarda kurs olarak da düşünüyor ve açmak istiyorum. Bilgilerimi gelecek nesillere aktarabilirim. Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı ve yaptığım bu el sanatına ilgi ve desteğin artmasını umut ediyorum.\"

Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Bakla, yaptığı el sanatı ürünleri arkadaşlarına hediye ettiğini belirtti.

8)ÇAĞLA ŞIKEL, ÇOCUKLARI VE ANNESİ İLE PALANDÖKEN\'DE

MANKEN ve sunucu Çağla Şıkel, çocukları ve annesi ile birlikte yarıyıl tatilini, Erzurum\'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken\'de geçirdi. Çocuklar kayakla kayarken, Şıkel ve annesi ise kızağı tercih etti. Palandöken, yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tatili fırsat bilen manken ve sunucu Çağla Şıkel de oğulları Kuzey, Uzay ve annesi Asuman ile birlikte toz karı, uzun pistleri, güneşi, gece kayak yapma olanağı, suni kar yapma sistemi ile kış turizmine ivme kazandıran Palandöken\'e geldi. Oğulları Kuzey ve Uzay kayak yaparken, Şıkel de annesi ile birlikte kızakla kaymayı tercih etti. Çocuklar gibi eğlenen anne ile kızı bol bol selfie çekildi.

Dizindeki sakatlık nedeniyle kayak yapamadığını ifade eden Çağla Şıkel, \"Dört yıldır Palandöken\'e geliyoruz. Burada çocuklarla çok keyif alıyoruz. Ben kar, kış pek sevmiyorum ama çocuklar için mecburen geliyoruz. Benim dizlerim sakat, son iki senedir kayamıyorum. Kızakla ısınalım diye yapıyoruz. Palandöken\'e ilk olarak Alişan ve büyük bir ekiple gelmiştik. Alişan\'ı bu sefer de çağırdım ve çalışıyor. Şimdi onun kardeşi gelecek yeğenleriyle birlikte.

