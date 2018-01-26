DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SURİYE\'DEN CEYLANPINAR\'A GEÇEN 4 TERÖRİST TUTUKLANDI

SURİYE\'nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçerken jandarma tarafından gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçen 5 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler, yakaladıkları A.M., C.M., A.M. ve A.M.\'nin terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD mensubu olduğunu belirledi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 terörist tutuklanırken, A.A. (17) isimli kız sınır dışı edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şanlıurfa Adliyesi

- Teröristlerin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB

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2)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NA KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİLER

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyesi şehit aileleri ve gaziler, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Manisa\'da askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Şehit babası İsmet Alakuş, tek oğlunu şehit verdiğini belirterek, \"Ben de vatanımız için göreve hazırım\" dedi. ürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla Askerlik Şubesine gidip dilekçe verdi. Şube önünde dilekçelerini imzalayan Vakıf üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Nihat Yaşacan, \"Bugün TSK\'nın Afrin\'e yapmış olduğu operasyona destek için buradayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği sağlamak ve istikrar için bu harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Biz de zamanında ülkemiz için şehit verdik ve gazi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu harekatlarda biz de varız diyoruz. Bugün de dilekçelerimizi veriyor ve görev için hazır olduğumuzu söylüyoruz\" dedi. Kıbrıs\'ta gazi olan ve gözlerini kaybeden Mehmet Konteş de, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olduğunu belirterek, dilekçesini vereceğini söyledi.

Dilekçe verenlerin arasında bulunan şehit babası İsmet Alakuş ise \"Tek bir oğlum vardı, bu vatan için şehit verdim. Ben de yaşlı olmama rağmen çağrılırsam bu operasyona gitmeye hazırım. Vatanım için her şeye hazırım\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından şehit aileleri ve gaziler şubeye girerek dilekçelerini verdi.

Görüntü Dökümü

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-Askerlik Şubesi önünden görüntü

-Dilekçelerin imzalanmasından görüntü

-Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı Nihat Yaşacan ile röp.

-Şehit babası İsmet Alakuş\'un konuşması

-Dilekçelerin teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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3)BİTLİS\'TE ATLAR KARLI ZEMİNDE YARIŞLARA HAZIRLANIYOR

BİTLİS\'te faaliyetini sürdüren Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü\'nün üyeleri, atlarını yarışlara karlı zeminlerde koşturarak hazırlıyor. Kulüp Başkanı Erdi Kaçmaz, mayıs ayı içerisinde Mardin\'de yapılacak olan yarışlara katılacaklarını, bunun için hazırlık yaptıklarını, atların karlı zeminde daha çok güç topladığını söyledi.

Geçen yıllara oranla yoğun yağışın görülmediği Bitlis ve çevresinde, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetre ölçüldü. Mardin\'de mayıs ayında yapılacak yarışlara hazırlanan Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü\'nün üyeleri de bunu değerlendirerek, atlarını karlı zeminde koşturup, güç ve kondisyon kazandırıyor. Bitlis\'in Hersan Mahallesi\'nde bulunan Panos mevkiinde atlarını koşturan dernek üyeleri daha önceki yarışlarda birçok kez dereceye girdiklerini belirtti.

Kulüp Başkanı Erdi Kaçmaz ise 21 üyeleri bulunduğunu, ata sporu olan biniciliği geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kaçmaz, şöyle konuştu:

\"Bitlis\'te bu spora gönül verenler de bizlere destek veriyor. Bugüne kadar Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından rahvan binicilik organizasyonu adı altında çeşitli bölgelerde düzenlenen yarışmalara katıldık. Ardahan, Erzurum, Kars, Nizip gibi yerlerde yarışmalar düzenleniyor. Ferdi olarak katıldığımız bu yarışmalarda dereceler elde ettik. Şimdi de kulübümüz adına katılmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Atlara da bu hava şartlarında idman yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl Bitlis\'te karın az yağması da bizlere büyük avantaj sağladı. Her yıl bu dönemlerde yerde metrelerce kar olurdu ve atlarımız 5-6 ay içeride kalıyordu. Bu yıl kar az olunca bunu değerlendirmek istedik. Bu zemin özellikle taylara çok iyi geliyor. Zeminin ağır olması nedeniyle taylarımız güç kazanıyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Atların karlı zeminde yürümeleri

-Zeminden ve koşan atlardan detaylar

-Detay görüntüler

-Atların üstündeki kulüp üyelerinden detaylar

-Diğer kulüp üyelerinden detaylar

-Koşarak güç depolayan atlardan detaylar

-Beş Minare Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Erdi Kaçmaz ile röportaj

-Detay görüntüler

BİTLİS/DHA

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4)ADLİYENİN ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, adliyenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Tüfek ve tabancalardan çıkan saçma ve kurşunlar 10 araç ve bir eczanenin camları ve kaportalarına hasar verirken, büyük panik yaşandı. Polis kavga edenlere müdahalede bulunarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay saat 11.00 sıralarında, Sapanca Adliyesi\'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sapanca Adliyesi\'ne gelerek bir konu hakkında ifade veren kişiler dışarı çıktı. Bu sırada aralarında husumet bulunan kişiler 2 araçla adliyenin önüne gelerek tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, 2 grup arasında kavga çıktı. Adliyede ve yanında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polisler hızla olay yerine gelerek kavga eden kişilere müdahale ederken, tarafları etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan kişilere müdahale etti. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tabanca ve tüfeklerin ateşlenmesi sonucu adliyenin otoparkında bulunan ve yoldan geçen araçların camları ve kaportaları hasar gördü. Bir eczanenin camları da kurşunların isabet etmesi sonucu kırıldı. Olay yerine Özel Harekat polisleri ve jandarma ekipleri takviye olarak geldi. Kavga eden gruplar arasında olası bir olayın yaşanmasını engellemek için Roman vatandaşların yaşadığı mahallede önlemler alındı.

Sapanca Kaymakamı Ali Ada olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Polisin müdahalesi

Yaralılardan görüntü

Hasar gören araçlar ve eczaneden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) -

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