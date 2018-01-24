DHA YURT BÜLTENİ-5

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 5 arkadaşı anılıyor

Diyarbakır\'da, 24 Ocak 2001 tarihinde koruma polisleri Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün ile birlikte uğradığı silahlı terör saldırısında şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehit edilmesinin 17\'nci yıl dönümünde şehit edildiği yerde anılıyor. Okan ve arkadaşlarının şehit edildiği noktadaki anma törenine, ünlü futbolcular da katılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: DİYARBAKIR (DHA)

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Kocaeli\'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

KOCAELİ\'de dün gece etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimler beyaza büründü. İzmit\'te Kent Ormanı\'na gelenler karla kaplı alanda kızaklarla kaydı.

Dün, kent merkezinde aralıklarla yağmur yağarken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kocaeli\'nin yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim alanları ve ormanlar beyaza büründü. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Meteoroloji\'nin verilerine göre ise kayak merkezi Kartepe\'de kar kalınlığı 85 santim olarak ölçüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köy yolları karla kaplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu. İzmit Kent Ormanı\'na gelenler ise kızaklarla karla kaplı tepeden kayarak eğlendi. Çocuklar karda oyun oynayarak zaman geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar kürüme araçları

-Karda yürüyen insanlar, oynayan çocuklar

-Otobüs duraklarında bekleyen insanlar

-Karla kaplı kent ormanından kar manzaraları

-Anons

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA

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Mersin yaylalarında kar seferberliği

MERSİN’in merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri mücadele çalışmalarını başlattı.

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne Mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak, araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştı. Kar yüksekliğinin 1 metreyi aştığı bölgede ekipler, yolda kalan ve hasta olan vatandaşlar ile yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım etti.

Karla mücadele konusunda ekiplerinin, mesai gözetmeksizin teyakkuz halinde çalıştığını belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, \"Kar yağışının etkili olması nedeniyle ekiplerimiz, ana yollar başta olmak üzere ara sokaklar ile sorun tespit ettikleri bölgelere de teknik araçlarla anında intikal ederek, gerekli çalışmaları en hızlı bir şekilde yürütüyor. Geniş bir alanda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarında görev alan ekibimize ve yürütülen çalışmalara gösterdikleri sabır ve desteklerinden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş makinelerinin kar temizlemesi

- Çalışmalardan genel ve detay

- Makine bir metreyi bulan karda ilerlerken

- Temizlenen yolun görüntüsü

- İş makinesi kar içinde ilerlerken

- Köylerden genel ve detay

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Anıt zeytin ağaçları çevreyi koruyacak

BALIKESİR’deki Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, İzmir’deki Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği ile birlikte Cunda Adası ve ilçenin kırsal mahallelerinde anıt zeytin ağaçlarını belirlemek için çalışma başlattı. Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, “Anıt zeytin ağaçlarının çevresinde madencilik yapılamaz, sanayi kurulamaz, inşaat yapılamaz. Anıt zeytin ağaçları bizi koruyacak. Onlar bizi korurken biz de onlara saygı göstereceğizö dedi.

İki milyona yakın zeytin ağacıyla, 50 bin tona yakın zeytin üretimi ve 10 bin tona yakın zeytinyağı üretimi olan Ayvalık ilçesinde, ilk kez anıt zeytin ağaçlarının tespit, tescil ve korunmasına yönelik çalışma yapılıyor. Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, İzmir’deki Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği ile birlikte, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyalogu 5 Programına ortak sunacağı proje için araştırma başlattı.

YAŞLARI KARBON TESTİ İLE BELİRLENECEK

Ayvalık’a bağlı Mutlu köy ile Cunda (Ali Bey) Adası’ndaki zeytinlik alanlarda inceleme yapan Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan, yönetim kurulu üyeleri Halil Coşkun, İlhan Gündüz ve Gürsel Koyuncu, anıt ağaç olabileceği düşünülen ağaçların gövde, taç, boy ölçümlerini yaptı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren dernek yönetim kurulu üyesi ve Ziraat Mühendisi Halil Coşkun, “Ölçümler yapıldı. Elde ettiğimiz verilerle form doldurduk. Ölçümlerini yaptığımız ağaçların yaşını da karbon testi ile belirleyeceğiz. Daha sonra Gıda Tarım Hayvancılık Ayvalık İlçe Müdürlüğü aracılığı ile Çevre Müdürlüğüne başvuracağızö dedi.

\'BİZ ANIT ZEYTİN AĞAÇLARINI, ANIT ZEYTİN AĞAÇLARI BİZİ KORUYACAK\'

Dernek Başkanı Havva Taylan, bu proje ile sadece Ayvalık’taki değil, İzmir bölgesinden Çanakkale’ye kadar bütün anıt ağaçların tespitini hedeflediklerini söyledi. Kendi derneklerinin Ayvalık bölgesindeki anıt zeytin ağaçlarını tespit edeceğini belirten Taylan, “Bunu gerçekleştirebilirsek Ayvalık için çok büyük katkı olacak. Öncelikle anıt zeytin ağaçları, kümülatif değerler açısından stratejik çevre değerlendirmesinde çok baskın, çok güçlü. Anıt zeytin ağaçlarının çevresinde madencilik yapılamaz. Sanayi kurulamaz, inşaat yapılamaz. Anıt zeytin ağaçları bizi koruyacak. Onlar bizi korurken biz de onlara saygı göstereceğiz. Doğanın mirasına sahip çıkacağız. Onları tespit edeceğiz, koruma altına aldıracağız. Aslında tersinden bakalım biz mi onları koruyacağız, onlar mı bizi. Eğer tespit edebilirsek onlar bizi koruyacakö diye konuştu.

\'AYVALIK’TA BİNİN ÜZERİNDE ANIT ZEYTİN AĞACI BULACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ\'

Değişik noktalarda bir hafta daha araştırma yapacaklarını belirten Başkan Taylan, “Ayvalık’ın 2 milyondan fazla zeytin ağacı var. Öyle tahmin ediyorum ki Ayvalık’ta binin üzerinde anıt zeytin ağacı bulacağız. Kırkağaç’ta bin 654 yaşında olduğu söylenen zeytin ağacının menşeinin Ayvalık olduğu söyleniyor. Ayvalık’tan sökülerek götürülmüş o ağaçlar. O zaman oradaki en yaşlı ağaç bin 654 yaşındaysa biz burada daha yaşlı ağaçları bulabilme ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte araştıracağız. Ben bu çevrede yaşayan herkesin, ‘Ben anıt ağaç gördüm’ diyen herkesin Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneğine bilgi vermesini istiyorum. Gelsinler desinler ki şurada anıt ağaç var. Biz gidip hemen tespitimizi yapalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde anında tespiti yaptıralım. Tespit çalışmalarını hızlıca yapmak istiyoruz, çünkü Ayvalık’ın gerçekten ihtiyacı var. Ayvalık’ın ciddi çevre sorunları var. Ayvalık çok güzel bir yer. Ayvalık’ı hangi yönden koruyabilirsek o yönden koruyacağız. Hem tabiat parkını, hem zeytinlik doğasını, hem peyzajını korumanın yolu anıt zeytin ağaçlarından geçiyor. Şimdi hayal edelim bu ağacı kim bilir kim, kaç yüzyıl önce dikmiştir. Önce dokunmamız ve sırtımızı yaslamamız gerekiyor. Dokunmadan, sırtımızı yaslamadan bu ağacı hissedemeyizö dedi.

ANIT AĞAÇLAR UNESCO’YA GİRMEDE ETKEN OLACAK

Bu ağaçların yerinde korunması gerektiğine dikkat çeken Taylan, şunları söyledi:“Milattan önceki insanlar bu anıt ağaçların peyzaj olarak kullanacağına inanamazlardı ama şimdi kökleri sökülüyor ve başka yerlere götürülüp sergileniyor. Belki pasaportları yapılıyor ama ben çok saygın bir davranış olarak görmüyorum ağaçlara yapılanı. Bence onlar yerinde korunmalı. Ağacın üzerinde onun öyküsünü, bilgileri yazmışız ve demişiz ki; bu bölgede bir anıt ağaç var, ne yapacak insanlar, bu bölgeye gelecek. Eski Arnavut kaldırımları yapılacak ve o kaldırımlardan yürüyerek bu bölgeye gelecekler. Şuanda geçici listede yer alan Ayvalık, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmek için uğraşıyor, bu ağaç bence Ayvalık’ın kent dokusuna çok yakışan bir şey. UNESCO’ya endüstriyel tarım üzerinden girme çabaları var. Anıt ağaçlar da bu şekilde UNESCO’ya girmemize çok etken olur.ö

AB DESTEKLİ PROJE 18 ŞUBAT’A KADAR TAMAMLANACAK

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) 2016/2017 Sezonu Türkiye zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini raporuna göre; Balıkesir’de 510 bin 65’i meyve vermeyen toplam 11 milyon 398 bin 576 adet zeytin ağacı bulunuyor. Balıkesir’in bu sene 18 bin 282 ton zeytin, 22 bin 290 ton zeytinyağı elde etmesi bekleniyor. Çanakkale’de 496 bin 360’ı meyve vermeyen olmak üzere toplam 5 milyon 430 bin 816 zeytin ağacı varlığı bulunuyor. Çanakkale’nin bu sene 50 bin 331 ton zeytin, 6 bin 438 ton zeytinyağı elde etmesi bekleniyor. İzmir’de 3 milyon 271 bin 556’sı meyve vermeyen olmak üzere toplam 19 milyon 395 bin 658 zeytin ağacı bulunuyor. İzmir’de bu sene 19 bin 14 ton zeytin, 23 bin 719 ton zeytinyağı üretilmesi bekleniyor.

ANIT AĞAÇ KRİTERİ

Bir ağacın anıtsal niteliklere sahip olması için üç özellikten en az birine sahip olması gerekiyor. Bunlar ise gövde ve taç ölçüleri açısından olağanüstü değerlere sahip olması, ekstrem yaşı olması, tarihsel ve kültürel öneminin bulunması.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cunda ve Mutlu köyde anıt ağaç olabileceği düşünülen zeytin ağaçlarında inceleme ve ölçümler yapılmasından görüntü.

- Dernek Başkanı Havva Taylan ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Baraj nedeniyle sular altında kalacak ilçede mezarlar taşınıyor

ARTVİN’in Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy su altında kalacak. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışma sürüyor. İlçede 7 farklı toplu mezarın taşınması için çalışma başlatıldı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli’nde, 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışma sürüyor. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede sular altında kalacak mezarlarda taşınacak. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar ilçenin yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınacak.

BELEDİYE BAŞKANI: MEZARLARI TAŞIMAK İSTEYENLERE KATKI VERECEĞİZ

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytek, yeni ilçe merkezindeki alanda vatandaşların isteği doğrultusunda mezarların nakledileceğini belirterek bu amaçla mezar yerlerinde tespit çalışması başlattıklarını açıkladı. Aytek, “Yusufeli Barajından dolayı ilçe merkezi ve 4 köy sular altında kalacak. Ayrıca 14 köyde baraj inşaatından etkilenecek. Biz mezarların taşınması için bir çalışma başlattık. Mezar yerlerinde tespitler yapıyoruz. Kime ait olduğunu belirliyoruz. Mezarlarını taşımak isteyenlere katkı vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin her bir tarafında yaşayan hemşerilerimiz var. Burada görev yapmış ana, baba ve dedelerini bu topraklara defnetmiş olanlar var. Bir vesile ile belediyemize ulaşırlarsa ata mezarları ile ilgili tespit konusunda bize yardımcı olurlarsa ve isterlerse mezarları nakletmek için kendilerine yardımcı olacağızö dedi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli barajı ve HES projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında 270 metre temelden yüksekliği ile, Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mezarlık alanda inceleme yapılması

Vatandaş ve mezarlar detayları

Belediye Başkanı Eyüp Aytek açıklaması

Yusufeli yeni yerleşim yeri

Baraj inşaatı detayları

Haber-Kamera: ARTVİN- (DHA)

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